Javier Sanz

En una novela de Alfonso Mateo Sagasta titulada Ladrones de Tinta se aborda de tapadillo un asunto original, el de los ladrones de mercurio en el Siglo de Oro espa帽ol. Para ello profanaban tumbas en busca de infelices que hab铆an muerto de s铆filis o cualquier otra enfermedad ven茅rea para rescatar el mercurio, 鈥渙rde帽ando huesos de muerto鈥, tritur谩ndolos, para extraer el elemento qu铆mico y poder volverlo a vender.

Art铆culo escrito por Jes煤s Callejo en el n煤mero 4 de la revista @iHstoria de Mediazines.

Ladrones cad谩veres

Hoy muchos desconocen que el mercurio, este metal pesado plateado que es l铆quido a temperatura ambiente, no s贸lo sirve para los term贸metros sino que durante siglos se us贸 para preparaciones cosm茅ticas y para tratamientos m茅dicos con la idea de combatir ciertas enfermedades, en concreto la depresi贸n y la s铆filis. Como se podr谩n imaginar, era peor el remedio que la enfermedad. Hubo varios personajes famosos que sufrieron sus efectos. Uno de ellos fue Agn猫s Sorel, la favorita del rey Carlos VII de Francia, que muri贸 a la edad de 27 a帽os. Un equipo liderado por el Dr. Philippe Charlier, del Hospital Universitario de Lille (CHU), estudi贸 sus restos con diferentes t茅cnicas para saber la causa, pues los rumores de la 茅poca indicaron que falleci贸 en 1450 envenenada por intrigas cortesanas. El pelo y los trozos de piel fueron examinados gracias a los rayos X del sincrotr贸n europeo ESRF y desvelaron que los restos de Sorel conten铆an cantidades anormales de mercurio. Existe la hip贸tesis de que el envenenamiento con mercurio fuera paulatino al usar maquillaje, que normalmente conten铆a este metal. De acuerdo con el Dr. Charlier, los resultados de estos experimentos en el ESRF han probado que el mercurio no lleg贸 al pelo de Agn猫s despu茅s de la muerte, sino antes, y que fue la causa de la defunci贸n. Los chanchullos de Juego de Tronos no los invent贸 George R.R. Martin. Ya ven铆an de antes. El zar Iv谩n IV, apodado el Terrible con raz贸n, inger铆a este elemento qu铆mico para curarse de la s铆filis, recetado por su m茅dico de c谩mara para destruir al par谩sito Treponema pallidum, aunque si se pasa con la dosis (y se pas贸) suele acarrear da帽os cerebrales como la locura, la agresividad y la muerte, tal como ocurri贸 al zar en 1584 cuando ten铆a 53 a帽os.

Brahe versus Kepler

El principio del fin del astr贸nomo dan茅s Tycho Brahe comenz贸 con un malestar en una fiesta celebrada en Praga y muri贸 once d铆as despu茅s, el 24 de octubre de 1601. En los momentos finales, no paraba de repetir una frase que pasar铆a a la historia: Ne frusta vixisse videar (Que no parezca que he vivido en vano). El diagn贸stico oficial fue que muri贸 de una infecci贸n de la vejiga por contener en exceso sus ganas de ir al servicio. Su disc铆pulo Kepler, s铆 el famoso astr贸nomo, escribi贸 que su vejiga hab铆a estallado porque no quer铆a ser descort茅s y abandonar la mesa. Tycho Brahe era un tanto raro, pero no est煤pido. Es verdad que ten铆a un enano como buf贸n al que sentaba bajo la mesa durante la cena. Incluso ten铆a un alce entrenado como mascota. Tambi茅n perdi贸 la punta de su nariz en un duelo con otro noble dan茅s y tuvo que usar una nariz falsa hecha de plata y oro. Eso dicen. El reciente an谩lisis del pelo de la barba de Brahe, exhumado en 1901, demostr贸 la presencia de una gran cantidad de mercurio. El autor del estudio, el toxic贸logo Bent Kampe, opina que el astr贸nomo se envenen贸 al realizar experimentos alqu铆micos con medicinas fabricadas por 茅l mismo. Una de las teor铆as propone que pudo ser el mismo Kepler enfrentado a su maestro quien le envenen贸 y heredar todos su libros, notas e instrumentos. Otro sospechoso es el rey de Dinamarca Kristi谩n IV, quien pudo ordenar la muerte del astr贸nomo como represalia por la relaci贸n que Tycho hab铆a tenido con su madre. Candidatos hay aunque los m贸viles son muy endebles.

Tycho Brahe

Culpable o no, las leyes de Kepler jugaron un papel vital en el desarrollo de la teor铆a de la gravitaci贸n universal de Newton, del que luego hablaremos. Las muestras tomadas hace un siglo de Tycho no son concluyentes, as铆 que un equipo de cient铆ficos de la Universidad de Aarhus de Dinamarca liderados por el profesor de arqueolog铆a medieval Jens Vellev, con el permiso del ayuntamiento de Praga (ciudad en la que est谩 enterrado) autoriz贸 una nueva exhumaci贸n de los restos mortales de Tycho Brahe, llevada a cabo en noviembre del 2010. Tras dos a帽os de estudio, el equipo de la Universidad de Aarhus, de la Universidad del Sur de Dinamarca y del Instituto de F铆sica Nuclear de Praga, concluy贸 que la muerte de Brahe no fue causada por el mercurio. No ten铆a niveles elevados ni anormales de mercurio en el organismo. Misterio resuelto al igual que el referente a la famosa pr贸tesis de nariz que llevaba Tycho Brahe, que siempre se ha cre铆do que estaba hecha de plata o de oro. Sin embargo, gracias al examen de su cad谩ver, descubrieron que estaba hecha de bronce. Pese a estos descubrimientos, el estudio a煤n no ha concluido, ya que el an谩lisis de sus dientes (que podr铆an determinar la causa real de su muerte), est谩 en curso.

De Newton a Lincoln

Este metal venenoso tambi茅n pudo causar la locura y las continuas p茅rdidas de memoria que sufr铆a el f铆sico Isaac Newton. 脡l no ten铆a s铆filis como el zar ruso, pero quiso convertir el mercurio en oro y, mientras lo intentaba en su laboratorio, se intoxic贸. Sus s铆ntomas eran inequ铆vocos: insomnio, agresividad, p茅rdida de apetito, lapsus de memoria, sordera鈥 Seg煤n revelan recientes an谩lisis forenses de sus cabellos, en el momento de su muerte hab铆a acumulado en su cuerpo 73 ppm (partes por mill贸n) de mercurio, frente a las 5 ppm que se considera 鈥渘ormal鈥. Con un poco m谩s de metal en sangre, adem谩s de perder todos los dientes, habr铆a sufrido convulsiones. Sin duda era un hombre sabio, pero no tanto como para darse cuenta de las consecuencias nocivas de estar en contacto con el mercurio. Ni 茅l ni nadie.

La misma intoxicaci贸n pudo haber sufrido el presidente Abraham Lincoln (1809-1865), seg煤n demostr贸 el historiador m茅dico Norbert Hirschhorn. A Lincoln le recetaron unas pastillas conocidas como 鈥減铆ldora azul鈥 que se usaba para combatir la depresi贸n, tratamiento que le provocaba arrebatos de ira. Se sabe que las inger铆a en 1860 contra la hipocondr铆a, y ten铆an un alto contenido de mercurio que llegaba a los 750 microgramos. Es decir, 9.000 veces m谩s cantidad que la de la dosis recomendada hoy por las autoridades sanitarias. Robert Feldman, profesor de neurolog铆a de la Universidad de Boston, sostiene que 鈥渆l envenenamiento por mercurio puede explicar los s铆ntomas neurol贸gicos que sufr铆a Lincoln: insomnio, temblores y ataques de ira鈥. El propio Presidente decidi贸 abandonar la medicaci贸n que tomaba, porque le confund铆a. Digo yo que si hubiera tomado la p铆ldora roja, en lugar de la azul, tal vez no le hubieran asesinado unos a帽os despu茅s pues estar铆a fuera del mundo virtual de Matrix y ser铆a m谩s consciente de la realidad que le rodeaba鈥

La tumba y los r铆os de mercurio de Qin Shihuang

En Xian se han encontrado, de momento, m谩s de 8000 soldados, muchos con sus armas y sus caballos de terracota a tama帽o real. Si eso es lo que se ha localizado en los aleda帽os del mausoleo 驴c贸mo ser谩 el interior de la tumba? Fue en el a帽o 1974 cuando se localiz贸 y a煤n no ha sido abierta. Los arque贸logos est谩n esperando el mejor momento para empezar a excavarla y dar a conocer todo lo que hay en su interior. Cuando esto se produzca, y no hay fecha establecida todav铆a, lo m谩s seguro es que har谩 palidecer lo encontrado en 1922 con el hallazgo de la tumba de Tutankamon o la del Se帽or de Sip谩n en Per煤 o la de Pacal en Palenque (M茅xico).

Guerreros-de-terracota

Qin Shihuang muri贸 en un viaje a la costa este en el mes de septiembre del a帽o 210 a.C. mientras buscaba el elixir de la vida eterna en la legendaria isla de los Inmortales. El emperador tard贸 cerca de 38 a帽os en construir el mausoleo, que cubre una superficie total de 56 kil贸metros cuadrados. Para tal obra, cont贸 con la participaci贸n de m谩s de 720.000 abnegados obreros. En el gran libro del historiador Sima Qian (145-90 a.C.), de la dinast铆a Han, se enumeran algunas de las maravillas que podemos encontrar en su microcosmos particular y megal贸mano:

Los artesanos recibieron orden de instalar ballestas accionadas mec谩nicamente para disparar a cualquier intruso. Se reprodujeron las v铆as fluviales, los r铆os Yangts茅 y Amarillo, e incluso el gran oc茅ano, y por ellos circulaba mercurio. En el techo se emplearon perlas brillantes para representar las constelaciones, y en el suelo se plasm贸 la tierra con figuras de p谩jaros de oro y plata, y 谩rboles grabados en jade. Las l谩mparas se colmaron con aceite de ballena para que ardieran hasta la eternidad.

Cuando el palacio fue cerrado, los trabajadores estaban ocupados trabajando en el mismo y con ellos se enterr贸 su secreto. Nadie escap贸. El mercurio ya ha sido detectado. Hay que tener paciencia china para descubrir el resto鈥

