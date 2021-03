–

De parte de Terraindomite March 25, 2021 89 puntos de vista

Desde los imperios de la vieja Babilonia, el poder siempre ha tratado de ocultar su verdadera cara tras la mascarada de estructuras estatales formales para seguir perpetu谩ndose y tener un escudo de protecci贸n contra detractores y rebeldes. Hist贸ricamente varias facciones han venido disput谩ndose dicho poder, desde el imperio babilonio o el egipcio, pasando por el fenicio-cartagin茅s, el romano 鈥 asociado luego al cristianismo -, sus descendientes 鈥 Bizancio, Imperio carolingio, Imperio otomano -, hasta llegar a la nobleza veneciana, luego anglo-veneciana, convertida en Imperio anglo-holand茅s y finalmente Imperio brit谩nico. Estas estructuras han tenido sus facciones rivales, fundamentalmente en 茅lites regionales que quer铆an desembarazarse de su dominio, y en pueblos que quer铆an ser libres. Tradicionalmente, tras cada rey o emperador una camarilla de sacerdotes, militares y mercaderes ha marcado el rumbo de reinos e imperios. Es lo que se ha denominado, ya en el siglo XX, como estado profundo, o lo que Roosevelt (presidente de los EEUU en los a帽os 30 y 40) denomin贸, en una versi贸n actualizada de lo mismo, el 鈥渃omplejo industrial-militar鈥. Dichas estructuras de poder llegaron al culmen de su sofisticaci贸n y modernizaci贸n en los siglos XIX-XX, estableciendo la democracia liberal como mascarada para dividir y separar a los oprimidos, a quienes sufr铆an su poder, y colocar a t铆teres ambiciosos como blanco del descontento para que nunca llegara a tocarse la esencia del poder y de quienes lo manejaban realmente, apartados de la vista p煤blica. Generaron ideolog铆as y religiones, hist贸ricamente, para que la gente se matara por dios o al谩, por la izquierda o la derecha, por el marxismo o el liberalismo, por la dictadura o la democracia, la monarqu铆a o la rep煤blica,鈥 pero nunca cuestionara el poder ni a quien lo manejaba realmente.

Dicho estado profundo, no es sino una parte m谩s del estado, su motor, siendo el estado formal solamente su superestructura. C贸mo ha ido evolucionando dicho estado profundo ser谩 algo a tratar en un futuro cercano, c贸mo se ha forjado desde la segunda revoluci贸n industrial hasta nuestros d铆as es algo que vamos a analizar a continuaci贸n.

Convencidos de que el poder nunca cambia, s贸lo cambia quienes manejan los hilos, queremos presentar este an谩lisis no para desear que el estado formal, 鈥渓eg铆timo鈥 se imponga al estado profundo 鈥渋leg铆timo鈥, sino para demostrar que si solo cambian las formas pero no se elimina de ra铆z el fondo, seguiremos siendo lo que somos como especie: reba帽o en manos de unos psic贸patas que nos pastorean.

El Movimiento de la Mesa Redonda

El movimiento de la Mesa Redonda sirvi贸 como centro intelectual de las operaciones internacionales para recuperar el control del Imperio Brit谩nico y adopt贸 varias encarnaciones a lo largo del siglo XX. Trabaj贸 en t谩ndem con el Coefficients Club, la Fabian Society y el Rhodes Trust, todos los cuales vieron c贸mo sus miembros entraban y sal铆an de las filas de los dem谩s. El historiador Carrol Quigley, de la Universidad de Georgetown, escribi贸 sobre esta c谩bala en su publicaci贸n p贸stuma 鈥淎nglo-American Establishment鈥:

鈥Esta organizaci贸n ha sido capaz de ocultar su existencia con bastante 茅xito, y muchos de sus miembros m谩s influyentes, satisfechos de poseer la realidad m谩s que la apariencia del poder, son desconocidos incluso para los estudiantes cercanos de la historia brit谩nica.

Esto es a煤n m谩s sorprendente cuando nos enteramos de que uno de los principales m茅todos de trabajo de este Grupo ha sido la propaganda.

Plane贸 la incursi贸n de Jameson en 1895; provoc贸 la Guerra de los B贸ers de 1899-1902; estableci贸 y controla el Rhodes Trust; cre贸 la Uni贸n Sudafricana en 1906-1910; estableci贸 la revista sudafricana The State en 1908; fund贸 la revista del Imperio Brit谩nico The Round Table en 1910, que sigue siendo el portavoz del Grupo; ha sido la influencia m谩s poderosa en All Souls, Balliol y New Colleges en Oxford durante m谩s de una generaci贸n; ha controlado The Times durante m谩s de cincuenta a帽os, con la excepci贸n de los tres a帽os 1919-1922, dio a conocer la idea y el nombre de la 鈥淢ancomunidad Brit谩nica de Naciones鈥 en el per铆odo 1908-1918, fue la principal influencia en la administraci贸n de guerra de Lloyd George en 1917-1919 y domin贸 la delegaci贸n brit谩nica en la Conferencia de Paz de 1919; Tuvo mucho que ver con la formaci贸n y la gesti贸n de la Sociedad de Naciones y del sistema de mandatos; fund贸 el Real Instituto de Asuntos Internacionales en 1919 y todav铆a lo controla; fue una de las principales influencias en la pol铆tica brit谩nica hacia Irlanda, Palestina y la India en el per铆odo 1917-1945; tuvo una influencia muy importante en la pol铆tica de apaciguamiento de Alemania durante los a帽os 1920-1940; y control贸 y todav铆a controla, en gran medida, las fuentes y la redacci贸n de la historia de la pol铆tica imperial y exterior brit谩nica desde la Guerra de los Boers. 鈥

Para entender el pedigr铆 del movimiento de la Mesa Redonda, tal y como fue desvelado 鈥渙ficialmente鈥 en 1910, como el formador ideol贸gico de las pol铆ticas y el paradigma de la nueva 鈥渃lase directiva鈥 de los imperialistas internacionales dedicados a la salvaci贸n del Imperio Brit谩nico bajo una 鈥淔ederaci贸n Imperial鈥, ser铆a necesario retroceder unas d茅cadas antes, hasta 1873-74.

1873-1902 Imperio al borde del colapso: Reorganizarse o perecer

Durante este mismo periodo, a una agrupaci贸n de intelectuales imperiales conocida como el 鈥淐lub X鈥 (fundada en 1865), centrada en Thomas Huxley, Matthew Arnold, Herbert Spencer y Joseph Hooker, se les asign贸 la responsabilidad de revisar las estructuras ideol贸gicas de control del Imperio Brit谩nico que hab铆an demostrado estar desgastadas. Cada uno de ellos se especializar铆a en diversas ramas de las ciencias y todos promover铆an interpretaciones gradualistas del cambio para contrarrestar las explicaciones que requer铆an saltos creativos. Este programa se aplic贸 con la intenci贸n de salvar el imperio que se derrumbaba y establecer los cimientos de una nueva religi贸n cient铆fica basada en el modelo altamente materialista de Charles Darwin de la Selecci贸n Natural como explicaci贸n de la evoluci贸n y diferenciaci贸n de nuevas especies. Como el cofundador del X Club, Herbert Spencer, lleg贸 a elaborar el sistema de 鈥渄arwinismo social鈥 como la consecuencia l贸gica del sistema de Darwin en los asuntos humanos, la intenci贸n detr谩s de la propagaci贸n del programa darwiniano nunca fue 鈥渆l liberalismo ilustrado en batalla contra los dogmas ignorantes de la religi贸n鈥, como tan a menudo relatan los historiadores populares de la ciencia. M谩s bien, la 鈥渞evoluci贸n de la ciencia鈥 iniciada por el Club X no fue m谩s que la reedici贸n de una idea tan antigua como Babilonia: El control de las masas por un sistema de dominio olig谩rquico, simplemente bajo un nuevo tipo de dictadura cient铆fica. Pero, 驴c贸mo el mundo aceptar铆a ahora estas nuevas condiciones de esclavitud mental y pol铆tica exigidas por el imperialista en una lucha de sistemas fijos (es decir, contra otras facciones del poder)?

Este era el reto en el que los j贸venes de Oxford pondr铆an sus energ铆as creativas utilizando el razonamiento 鈥渃ient铆fico鈥 establecido por el Club X de Thomas Huxley y al servicio de las familias olig谩rquicas gobernantes de Europa. Todos los j贸venes de Oxford de esta 茅poca, estaban muy influenciado por las ideas de esta red, y las utilizaban para justificar la 鈥渋nevitabilidad natural鈥 de la hegemon铆a de los fuertes sobre los d茅biles. En este caso, la raza superior anglosajona dominando a los pueblos inferiores de la tierra.

Uno de estos j贸venes de Oxford fue Alfred Milner, un personaje que desempe帽贸 un importante papel como catalizador de la formaci贸n del Movimiento de la Mesa Redonda. En 1876 Cecil Rhodes, dej贸 Oxford para hacer fortuna en una plantaci贸n de algod贸n en Sud谩frica. Milner y Rhodes estaban tambi茅n muy influenciados por John Ruskin, el l铆der de la rama 鈥渁rt铆stica鈥 de la inteligencia brit谩nica dirigida por la 鈥淪ociedad Prerrafaelita鈥.

Las ganancias de la fortuna algodonera de Rhodes se multiplicaron muchas veces por las incursiones en la industria de los diamantes de Sud谩frica, propiciadas por la casa Rothschild, lo que le permiti贸 ascender a alturas gigantescas de poder pol铆tico y riqueza, alcanzando su punto m谩ximo con su nombramiento como Primer Ministro de Ciudad del Cabo y Fundador de Rodesia. Los actuales c谩rteles mineros centrados en Londres, Rio Tinto, De Beers y Lonrho, que ahora saquean 脕frica, as铆 como el legado del Apartheid, que ha manchado gran parte de la historia de Sud谩frica, son dos aspectos de la cicatrizante herencia que Rhodes ha transmitido a los tiempos actuales.

Entre 1876 y su nombramiento como Alto Comisionado en Sud谩frica en 1897, la trayectoria de Milner se desvi贸 ligeramente de la de Rhodes. Milner fue contratado por la Pall Mall Gazette y se convirti贸 en editor asociado poco despu茅s. La funci贸n de la Gaceta se recog铆a en el Pall Mall Gospel, una breve declaraci贸n de intenciones que se exig铆a a todos sus empleados: 鈥淟a Federaci贸n del Imperio Brit谩nico es la condici贸n de su supervivencia鈥 como Imperio debemos federarnos o perecer鈥. El evangelio tambi茅n hac铆a propaganda a favor del 鈥渄estino inevitable鈥 de que Estados Unidos y Gran Breta帽a 鈥渟e unieran鈥. El papel que desempe帽贸 el Pall Mall en la coordinaci贸n de una visi贸n cohesiva del imperio fue el modelo que siguieron m谩s tarde Milner y sus secuaces al dirigir las publicaciones peri贸dicas de la Mesa Redonda. El director de la Gaceta, Stead, fue reclutado oficialmente para el gran dise帽o en 1889, instigado por Rhodes y su patrocinador Lord Rothschild.

Tanto Milner como Stead se hab铆an convertido en miembros activos de la agenda establecida por Cecil Rhodes. Pero, 驴cu谩l era esta agenda? En una serie de siete testamentos escritos entre 1879 y 1901鈥, Rhodes, el racista sin disculpas, expuso sus dise帽os para la reconquista del mundo y el adoctrinamiento de las j贸venes 茅lites en su dise帽o:

鈥Formemos el mismo tipo de sociedad, una Iglesia para la extensi贸n del Imperio Brit谩nico. Una sociedad que deber铆a tener a sus miembros en cada parte del Imperio Brit谩nico trabajando con un objeto y una idea, deber铆amos tener a sus miembros colocados en nuestras universidades y nuestras escuelas y deber铆amos ver a la juventud inglesa pasar por sus manos, s贸lo uno quiz谩s de cada mil tendr铆a la mente y los sentimientos para tal objeto, deber铆a ser probado en todos los sentidos, deber铆a ser probado si es duro, poseedor de elocuencia, despreocupado de los detalles insignificantes de la vida, y si se encuentra que es as铆, entonces elegido y obligado por juramento a servir por el resto de su vida en su Pa铆s. Entonces deber铆a ser apoyado, si no tiene medios, por la Sociedad y enviado a la parte del Imperio donde se considere que es necesario鈥.

En otro testamento, Rhodes describi贸 con m谩s detalle su intenci贸n: 鈥淧ara y por el establecimiento, la promoci贸n y el desarrollo de una Sociedad Secreta, cuyo verdadero fin y objeto ser谩 la extensi贸n del dominio brit谩nico por todo el mundo. La colonizaci贸n por parte de los s煤bditos brit谩nicos de todas las tierras en las que los medios de subsistencia sean alcanzables por medio de la energ铆a, el trabajo y la empresa y, especialmente, la ocupaci贸n por parte de los colonos brit谩nicos de todo el continente africano, Tierra Santa, el valle del 脡ufrates, las islas de Chipre y Candia, toda Sudam茅rica, las islas del Pac铆fico que hasta ahora no han sido pose铆das por Gran Breta帽a, todo el archipi茅lago malayo, estas tierras de China y Jap贸n, y la recuperaci贸n definitiva de los Estados Unidos de Am茅rica como parte integrante del Imperio Brit谩nico鈥.

Bajo este designio espec铆fico de crear un sistema de adoctrinamiento de j贸venes disc铆pulos con talento, el sue帽o de Rhodes de apropiarse el mundo y reconquistar Am茅rica, se estableci贸 el Rhodes Trust a su muerte en 1902.

El modelo de la Mesa Redonda consist铆a en un 贸rgano central de coordinaci贸n en Londres, con sucursales estrat茅gicamente situadas en toda la Commonwealth, con el fin de proporcionar una visi贸n y una voz a la joven y talentosa 鈥渃lase directiva superior鈥 del reformado Imperio Brit谩nico. Parkin, Peacock, Lord Alfred Milner, Sir Arthur Glazebrook, W.T. Stead, eran los componentes iniciales de la Mesa, a los que se a帽adieron Arthur Balfour y Lord Nathan Rothschild como cofiduciarios.

Trabajando en conjunto con los eugenistas de la Sociedad Fabiana de Sidney y Beatrice Webb, Balfour hab铆a fundado la primera Conferencia Internacional de Eugenesia en 1912 junto a entusiastas reclutas como el joven miembro de la Mesa Redonda Winston Churchill. El primo de Charles Darwin y fundador de la eugenesia, Sir Francis Galton, muri贸 pocas semanas antes de poder pronunciar el discurso de apertura de la conferencia. La Sociedad Fabiana y su organizaci贸n hermana 鈥淭he Co-efficients Club鈥 contaban con otros eugenistas destacados como Bertrand Russell, Halford Mackinder, H.G. Wells y George Bernard Shaw, y m谩s tarde Harold Laski y John Maynard Keynes. Las listas de miembros de ambas organizaciones se solapaban con frecuencia.

Gran parte del trabajo sucio llevado a cabo por el movimiento original de la Mesa Redonda fue dirigido principalmente por el grupo de j贸venes de Oxford que se iniciaron en la gesti贸n de los asuntos imperiales a las 贸rdenes de Milner durante la supresi贸n de la sublevaci贸n del Transvaal (Sud谩frica) en la Guerra de los Boers, entre 1899 y 1902. De este grupo de j贸venes, Philip Kerr y Lionel Curtis se encargaron de coordinar las ramas canadienses desde Londres (con Parkin y Peacock dirigiendo desde Canad谩). Aunque Oxford hab铆a sido durante mucho tiempo el centro de adoctrinamiento de las j贸venes 茅lites durante siglos, ahora, con el programa de becas Rhodes, se hab铆a iniciado un nuevo nivel de normalizaci贸n. El nuevo programa ofrec铆a becas a j贸venes talentos principalmente en toda la familia anglosajona de naciones que Rhodes anhelaba ver reabsorbida bajo un paraguas ario. La Sociedad Fabiana hab铆a fundado la London School of Economics (LSE) con fines similares. Tanto la LSE como Oxford han trabajado mano a mano en la elaboraci贸n de agentes del cambio imperial durante todo el siglo XX.

Cada estudiante, al ser seleccionado, recib铆a una beca en la Universidad de Oxford, un generoso estipendio y un tratamiento de alfombra roja en las altas esferas de las redes sociales olig谩rquicas gobernantes, si el estudiante as铆 lo deseaba. Cada estudiante regresaba a su pa铆s de origen inflamado por un ardiente deseo de cumplir los objetivos del Imperio Brit谩nico y avanzar en la 鈥済esti贸n cient铆fica de la sociedad鈥. Sus talentos se expresaron en cargos electos, trabajando en la administraci贸n p煤blica, los medios de comunicaci贸n, el derecho, el sector privado o en el mundo acad茅mico. En la mayor铆a de los casos, estos eruditos actuaron seg煤n el m茅todo fabiano de la 鈥渢eor铆a de la permeaci贸n鈥濃 impregnando lentamente todos los niveles de las estructuras de control de la sociedad para dar forma a la percepci贸n y desplazar las estructuras invisibles que controlan el comportamiento de las masas, acerc谩ndolas a una lucha materialista por la supervivencia, competitividad tan propia del sistema capitalista pero no s贸lo. Cada a帽o se conced铆a una beca a cada una de las provincias canadienses y 32 a Estados Unidos. Hasta la fecha, se han concedido aproximadamente 7.000 becas con una apertura cada vez mayor a los pa铆ses no arios para servir a la agenda imperial.

El primer intento fracasa: La Uni贸n Imperial 1911-1923

La primera encarnaci贸n de la agenda del Gobierno Mundial para acumular el poder hab铆a sido la tesis de la Uni贸n Imperial en torno a la cual se hab铆a creado la Mesa Redonda. Esto implicaba la creaci贸n de una Federaci贸n de naciones unidas bajo un imperio, en la que los representantes de varias colonias podr铆an tener representantes dentro de un Parlamento Imperial, muy parecido a la estructura de la Uni贸n Europea que encadena a las naciones bajo la Troika hoy en d铆a. La misi贸n obvia bajo esta estructura era la participaci贸n de los Estados Unidos gobernados por los 鈥渞ealistas econ贸micos鈥. Bajo las estructuras parlamentarias, existe poco m谩s que una ilusi贸n democr谩tica de participaci贸n y soberan铆a popular mientras que su naturaleza burocr谩tica permite un control 贸ptimo por parte de una oligarqu铆a gobernante.

Al final de la Primera Guerra Mundial, las fuerzas dentro de la Mesa Redonda tem铆an el fracaso de este programa, y hab铆an resuelto dedicarse en su lugar a la doctrina de la Sociedad de Naciones, mediante la cual se pod铆a lograr esencialmente el mismo resultado, pero con medios diferentes. Bajo este cambio de marcha, se dispuso que la Mesa Redonda fuera eliminada gradualmente en lugar de algo nuevo. Dos veteranos controladores del grupo de disc铆pulos de Milner que se escribieron en 1931 pusieron este problema sobre la mesa e incluso propusieron una soluci贸n:

鈥Como hermandad hemos perdido el inter茅s por el Imperio y ya no somos competentes para ocuparnos de 茅l. Creo, por lo tanto, que si la Mesa Redonda ha de continuar, deber铆a cambiar definitivamente su car谩cter, eliminar su subt铆tulo y convertirse, lo que es mucho m谩s adecuado en la actualidad, en una publicaci贸n relacionada con el Real Instituto de Asuntos Internacionales鈥 todo el coraz贸n y el alma del movimiento de la Mesa Redonda se est谩 agotando y realmente no s茅 si representamos algo en particular hoy en d铆a鈥.

Fue con este fracaso de su proyecto original en mente que el Movimiento de la Mesa Redonda comenz贸 una conversi贸n en su nuevo disfraz con la creaci贸n del Instituto Real de Asuntos Internacionales (RIIA) en 1919, seguido inmediatamente despu茅s con ramas en los Estados Unidos bajo el t铆tulo del Consejo de Relaciones Exteriores (CFR) y el Instituto Internacional del Pac铆fico (IPI). El CFR, impulsado por el clan Rockefeller y que aun perdura en la actualidad dirigido por este clan y por Henry Kissinger, y el IPI contaban con miembros cruzados del RIIA, el CIIA, mientras que la financiaci贸n se realizaba a trav茅s de la Fundaci贸n Rockefeller, la Fundaci贸n Carnegie y el RIIA. Aunque ten铆an nombres nominalmente estadounidenses, estas organizaciones y sus miembros eran totalmente brit谩nicos.

El fracaso del segundo intento: La Mesa Redonda Transformada 1923-1930

Tanto la RIIA, como el CFR y el IPI fueron financiados a trav茅s de grandes subvenciones de las fundaciones Rockefeller y Carnegie, que a su vez fueron creadas simplemente como instrumentos financieros para promover la agenda imperial brit谩nica (no olvidemos que Rockefeller, Carnegie y Morgan, ascendieron a la c煤pula del poder como albaceas en Estados Unidos de la Casa de Rothschild, los contables de la corona brit谩nica y de su imperio) al mismo tiempo que el Movimiento de la Mesa Redonda se dio a conocer en 1910. Estas fueron dos de las principales fundaciones que se utilizaron para financiar las leyes de eugenesia y las premisas 鈥渃ient铆ficas鈥 basadas en la estad铆stica que justificaban su aplicaci贸n pol铆tica. Quigley documenta en sus obras el amplio apoyo financiero que estas organizaciones 鈥渇ilantr贸picas鈥 otorgaron a sus controladores londinenses.

La colaboraci贸n de algunos l铆deres de las ex-colonias brit谩nicas (canadienses, irlandeses, indios,鈥), muchas veces representantes de la oligarqu铆a regional opuesta a la global, en contra de la pol铆tica imperial fue clave en la derrota inicial de la Mesa Redonda en varias de estas ex-colonias del Imperio. Pero la batalla no hab铆a terminado y la Mesa Redonda segu铆a aspirando a implantar un gobierno mundial bajo liderazgo brit谩nico y estadounidense.

1932-1935: El New Deal estadounidense vence a la Sociedad de Naciones

Antes de que F. D. Roosevelt, representante de otra facci贸n olig谩rquica del capitalismo (la partidaria del industrialismo nacionalista enraizado en la tradici贸n norteamericana hamiltoniana continuada por el esclavista reconvertido Lincoln), llegara al poder en 1932, Estados Unidos estaba de rodillas tras cuatro a帽os de Gran Depresi贸n inducida a su vez por el estallido de una burbuja inmobiliaria construida artificialmente por agentes brit谩nicos de Wall Street, como el secretario del Tesoro estadounidense Andrew Mellon. Fue durante esta 茅poca de miedo y necesidad cuando la poblaci贸n estadounidense se mostr贸 m谩s cr茅dula, aceptando en gran medida la propaganda de que la inmigraci贸n y los malos genes eran la causa de la criminalidad desenfrenada en estos dolorosos a帽os. La gran mayor铆a de las leyes de esterilizaci贸n aprobadas y la simpat铆a fascista cultivada se produjeron durante esta 茅poca de miedo.

Franklin Roosevelt aglutinaba a la poblaci贸n hacia su bando y trataba de resistir la injerencia brit谩nica mediante la implantaci贸n del cr茅dito p煤blico emitido a trav茅s de la Corporaci贸n Financiera de Reconstrucci贸n, una entidad encargada de implementar medidas contra la crisis econ贸mica y de evitar la ca铆da en manos de Londres de la econom铆a estadounidense.

La estrategia imperial brit谩nica era clara, someter a los gobiernos d铆scolos a su programa a trav茅s de la guerra o de crisis econ贸micas. Para frenar las reacciones de las 茅lites opuestas, las RIIA que dirigen sus redes en Canad谩 y sobre todo en Estados Unidos tuvieron que reajustar sus programas. La renovada fe en los poderes del gobierno de Roosevelt para llevar a cabo un cambio progresivo estaba evaporando la creencia de que el gobierno mundial era la 煤nica opci贸n para asegurar la paz. Sin embargo, el cambio para un imperio no siempre es f谩cil, y despu茅s de d茅cadas de invertir energ铆a en su reconquista de Estados Unidos, los brit谩nicos hicieron un violento intento de aplastar a la otra facci贸n opuesta, liderada por Roosevelt y compuesta por industriales nacionalistas de diversos pa铆ses que se opon铆an al globalismo financiero y a la mentalidad imperial brit谩nica.

Una sorprendente revelaci贸n recorri贸 la prensa en 1933 con el desvelamiento p煤blico por parte del general Smedley Butler del intento, respaldado por Wall Street, de dar un golpe de Estado contra Roosevelt utilizando 500.000 legionarios. La revelaci贸n del plan del general Butler para instalarse como dictador t铆tere fue relatada en el famoso libro de Butler War is a Racket. Este intento de golpe de estado ocurri贸 pocos meses despu茅s del frustrado complot para asesinar a Roosevelt (del que se dice que fue instigado por la masoner铆a), que result贸 en el asesinato del alcalde de Chicago.

Seg煤n el escritor e investigador Pierre Beaudry: 鈥淣o fue una mera coincidencia que, al mismo tiempo que los brit谩nicos promov铆an a los nazis en Europa, en 1934, los intereses financieros sinarquistas de Lazard Freres y J.P. Morgan en Estados Unidos estuvieran organizando un golpe dictatorial fascista similar contra Franklin D. Roosevelt, utilizando las mismas agrupaciones de Veteranos de Guerras Extranjeras descontentos con operativos de la Croix de Feu francesa desplegados en Estados Unidos. Al final no lograron capturar el liderazgo del general Smedley Butler, que puso fin al complot estadounidense denunciando p煤blicamente la conspiraci贸n como el golpe fascista que era鈥.

Tras haber fracasado estrepitosamente en la aplicaci贸n del fascismo agresivo en Estados Unidos, como se estaba haciendo en Europa como 鈥渟oluci贸n鈥 a los males econ贸micos de la depresi贸n orquestada por los agentes del Imperio Brit谩nico en Wall Street, las redes de Rhodes decidieron que la 煤nica posibilidad de derrotar a sus enemigos era mediante el viejo m茅todo fabiano de infiltraci贸n y cooptaci贸n. Se hizo todo lo posible para infiltrarse en las instituciones del New Deal a toda costa, de modo que su cooptaci贸n total pudiera producirse relativamente sin problemas a la primera oportunidad de la ca铆da de Roosevelt del poder. Para ello, se utilizaron las teor铆as del eugenista John Maynard Keynes, l铆der de la Sociedad Fabiana, para imitar primero la forma exterior del programa de Roosevelt sin nada de su sustancia. Recuperar su programa econ贸mico para usarlo contra la facci贸n rival.

Hay que destacar que no es que Roosevelt o la 茅lite nacionalista fuesen amantes de la libertad ni de las clases oprimidas, sino que su nacionalismo les impulsaba a buscar lo que cre铆an mejor para su pa铆s, que era lo que m谩s beneficiaba a esa 茅lite nacionalista, ni m谩s ni menos que una independencia econ贸mica del imperio brit谩nico y una sociedad con un moderado bienestar material para su poblaci贸n que evitase conflictos sociales y revoluciones que pudiesen apartar a estas 茅lites del poder. Un modelo, si se quiere, m谩s suave que manten铆a los mismos par谩metros que llevan a la gente a enfermar y a estar sometida: gobierno, trabajo, supremac铆a cient铆fica y tecnol贸gica, 鈥減rogreso鈥,..

Este escenario iba a empezar a dibujar, ya en 1935, lo que iba a suponer un paso m谩s en este enfrentamiento entre 茅lites y que se plasmar铆a en la II Guerra Mundial, donde no fueron 煤nicamente dos alianzas (la de las democracias liberales m谩s la URSS contra los totalitarismos fascistas) entre pa铆ses las que se enfrentaron, sino dos facciones capitalistas por encima de naciones y estados. Tras esta guerra, se finiquit贸 el antiguo acuerdo de Westfalia de 1648 que fund贸 el sistema de estados-naci贸n y que parad贸jicamente hab铆a permitido la ascensi贸n del poder anglo-holand茅s en forma de imperio (lo cual demuestra que mientras exista el estado, competir谩 con otros y aspirar谩 a crear un imperio global, como ha venido sucediendo de manera cont铆nua a lo largo de la historia) y se introdujeron los acuerdos de Bretton Woods, que iban a permitir imponer el modelo globalista basado en la reorganizaci贸n del imperio brit谩nico con Estados Unidos como potencia dominante y centro de ese imperio, ahora anglo-americano. Roosevelt y su facci贸n hab铆an sido derrotados. La Mesa Redonda hab铆a triunfado gracias a la Sociedad fabiana y su modelo. Ahora, con el modelo Bretton Woods obsoleto y modificado varias veces (1973, 1991, 2001,鈥) entramos en una nueva era del enfrentamiento entre estas antiguas facciones por ejercer su dominio mundial.

La Mesa Redonda pues, es la plasmaci贸n del estado profundo moderno (que no deja de ser parte del estado, una cloaca, si se quiere, de 茅l) y trabaj贸 estrechamente con otro de los primeros 鈥渢hink tanks鈥 llamado la Sociedad Fabiana con el fin de avanzar en una agenda que requer铆a la destrucci贸n del sistema de Estado-naci贸n soberano que se hab铆a fundado en el Tratado de Westfalia de 1648. Esto qued贸 ejemplificado en el 鈥渄iscurso de Chicago鈥 de 1999 del activo fabiano Tony Blair, cuando declar贸 que el mundo deb铆a embarcarse ahora en un 鈥渙rden post-Westfalia鈥, preparando el escenario para el 11-S y la nueva era de cambio de r茅gimen que pronto se desat贸.

Marx y Smith: Dos ofensivas ideol贸gicas imperiales

Nuestros m谩s recientes 500 a帽os de historia universal han sido impulsados principalmente por el temor ardiente de la oligarqu铆a brit谩nica a la verdad aplicada de los principios de auto-organizaci贸n de la humanidad en su conjunto y por su intento, al mismo tiempo, de apartar del poder a otras oligarqu铆as que tambi茅n buscaban su propio beneficio con un proyecto igualmente tir谩nico. Todas las innovaciones del Imperio Brit谩nico desde entonces, se han llevado a cabo espec铆ficamente con la intenci贸n de deshacer la verdad que saltos singulares, como la recuperaci贸n o el redescubrimiento de conocimientos ancestrales que fueron aplastados hist贸ricamente por el imperio romano-cristianismo y sus herederos medievales, en el potencial implican para el verdadero destino de la especie humana.

Para oscurecer la verdad y aupar al poder absoluto a la oligarqu铆a brit谩nica (mediante la vieja estrategia de la polarizaci贸n) dos programas fueron formulados por mentirosos y tontos directamente bajo la paga y el control de los principales sacerdotes del Imperio Brit谩nico. El primero fue conocido como la doctrina del libre comercio de Adam Smith, tal y como se elabor贸 en su Riqueza de las Naciones de 1776. La segunda fue la doctrina del comunismo de Marx, elaborada principalmente en su obra El Capital de 1867 (cuya edici贸n fue costeada por Nathan Rothschild). La Riqueza de las Naciones fue una respuesta a la Revoluci贸n Americana, proceso que sirvi贸 para la independencia de gran parte de las colonias brit谩nicas en Am茅rica, y sirvi贸 como marco para seguir controlando econ贸micamente a la nueva rep煤blica independiente. Se centr贸 el el hedonismo y el individuo eg贸latra por encima del bien com煤n. Por el contrario, El Capital de Marx sirvi贸 como argumento sof铆stico para tratar de controlar la revoluci贸n industrial y minimizar los da帽os que podr铆a generar el descontento social y la miseria que la industrializaci贸n generaba. Era un intento de canalizar ese descontento hacia el socialismo marxista (tras el fracaso que supuso el intento anterior con el socialismo ut贸pico), ideolog铆a que entroncaba con las aspiraciones de la 茅lite: ciencia y progreso, gobierno centralizado, banca nacional, etc鈥 El Capital se centr贸 en el 鈥淏ien鈥 utilitario del conjunto a expensas del individuo.

Ambos sistemas, el de Smith y el de Marx, no s贸lo se basan en un empirismo radical (creencia en la validez de las impresiones de los sentidos), sino tambi茅n en el corolario necesario del empirismo: que el hombre no es en esencia m谩s que su carne material y su capacidad de adaptaci贸n a su entorno material, tanto pol铆tico como f铆sico. As铆, en contra de la visi贸n hol铆stica, el empirista, de izquierdas o de derechas, concluye que el hombre es en realidad una bestia. Los saltos creativos la mente humana libre y los conocimientos milenarios que buscan la uni贸n del hombre y la biosfera, son asumidos por el empirista como pseudo-ciencias, meras anomal铆as quim茅ricas que deben mantenerse tan oscuras como sea posible para la masa del ganado humano.

En la 茅poca de Marx, la tesis de Darwin de la selecci贸n natural como efecto de una lucha constante por la existencia hab铆a proporcionado un nuevo combustible para la visi贸n del mundo del imperialista y hab铆a alimentado la tesis de Marx. Despu茅s de leer El origen de las especies, Marx envi贸 a Darwin un ejemplar firmado personalmente en 1873 e hizo dedicar una edici贸n alemana 鈥淓n profundo agradecimiento a Charles Darwin鈥.

Ambos sistemas tambi茅n comparten la mentira com煤n de que, dado que los principios universales son incognoscibles, la 煤nica m茅trica que una sociedad puede utilizar para juzgar el valor es una mezcla de 鈥減lacer鈥 y 鈥渦tilidad鈥. De los dos, Smith fue mucho m谩s expl铆cito en sus escritos sobre este punto. En su Teor铆a de los sentimientos morales (1759), escribe:

鈥El hambre, la sed y la pasi贸n que une a los dos sexos, el amor al placer y el temor al dolor, nos impulsan a aplicar esos medios por s铆 mismos, y sin ninguna consideraci贸n de su tendencia a los fines ben茅ficos que el gran Director de la naturaleza quiso producir con ellos.鈥

El fabianismo: El fascismo desde la izquierda

Es un hecho que la historia reciente ha sido moldeada por agencias, estatales y para-estatales, que operan fuera del campo general de percepci贸n de la mayor铆a de la poblaci贸n, dejando las estructuras gubernamentales formales como meras mascaradas, pantallas que sirven para la distracci贸n y que reciben el aplauso o el descontento mientras el n煤cleo de poder permanece intacto y muchas veces a salvo de la ira popular.

Como se ha documentado anteriormente, tales agencias se han expresado en forma de dos polaridades que operan desde una mente de Oxford durante los primeros a帽os del siglo XX. Esas dos operaciones eran el Movimiento de la Mesa Redonda que atend铆a a los llamados angl贸filos de 鈥渘ueva derecha鈥 del mundo, por un lado, y una secta de 鈥渘ueva izquierda鈥 conocida como socialistas fabianos, por el otro. A trav茅s de sus diversas manifestaciones a lo largo del siglo, ambas organizaciones han trabajado juntas para crear estructuras de pensamiento, creencias y leyes que encierran a sus v铆ctimas en un mundo en el que se abandona la mejora creativa del hombre y la naturaleza mediada por la raz贸n autoconsciente.

En este mundo de no cambio, no se puede evitar el hecho de los rendimientos decrecientes, ya que no pueden surgir nuevos recursos excepto los que ya est谩n en pr谩ctica. En este sistema de escasez, el capitalismo, la necesidad de la esterilizaci贸n, y el asesinato de los no aptos basado en consideraciones materiales (tanto gen茅ticas como ambientales) se hace real, y las leyes de Malthus se vuelven hegem贸nicas. La hegemon铆a del an谩lisis de sistemas en la actualidad se debe directamente a las redes de la Sociedad Fabiana y a los aliados del Rhodes Trust que trabajaron a trav茅s de los sistemas sovi茅ticos y occidentales durante la Guerra Fr铆a.

La Sociedad Fabiana fue fundada por una camarilla elitista de propagandistas darwinistas en 1884 que vieron el sistema reci茅n publicado de Karl Marx como el veh铆culo perfecto para llevar la l贸gica de Darwin a la estructura de creencias de las masas. De hecho, todos los miembros eran racistas devotos obsesionados con el problema de convencer a la humanidad de que se sometiera a una limpieza racial seg煤n las l铆neas prescritas por el darwinismo social de Herbert Spencer y el campo de la eugenesia de Francis Galton, el primo de Darwin. Tanto Spencer como Galton estaban estrechamente dirigidos por el Club X de Thomas Huxley, en ese momento totalmente a cargo de la pol铆tica cient铆fica imperial. El espeluznante s铆mbolo fabiano presenta un lobo con piel de cordero.

Los miembros fundadores m谩s destacados de la Sociedad Fabiana fueron Sidney y Beatrice Webb y George Bernard Shaw. A este grupo se unieron pronto varios influyentes aspirantes a sacerdotes del Imperio Brit谩nico, a saber, la destacada te贸sofa Annie Besant, el protegido de Huxley H.G. Wells, Bertrand Russell, Arthur Balfour y el fundador de la geopol铆tica Halford Mackinder. El nombre 鈥渇abiano鈥 se eligi贸 por el general romano Fabius Maximus (tambi茅n conocido como 鈥淓l Retrasado鈥), cuya fama se basa en haber vencido a An铆bal sin entrar nunca en combate directo, sino por pura resistencia y desgaste. En el documento fundacional de Fabi谩n estaba escrito:

鈥Hay que esperar el momento oportuno, como hizo Fabio con mucha paciencia, cuando guerre贸 contra An铆bal, aunque muchos censuraron sus retrasos; pero cuando llegue el momento hay que golpear con fuerza, como hizo Fabio, o su espera ser谩 vana e infructuosa鈥.

El programa de la sociedad fabiana se centraba en amplios programas de bienestar social, como la sanidad universal, la educaci贸n de masas y la mejora de las condiciones de trabajo, que estaban pensados para atraer a las masas privadas de derechos y reconducir su descontento. Bajo el programa fabiano, tales programas no ten铆an sustancia en la realidad, ya que el verdadero medio para justificar su creaci贸n estaba prohibido a priori. Es decir, la activaci贸n de la raz贸n autoconsciente en todos los miembros de la sociedad.

Esta artima帽a fue dise帽ada, pues, para someter la voluntad de las clases bajas a la influencia m谩s profunda de una oligarqu铆a gobernante mediante la promesa de un 鈥渟ocialismo democr谩tico鈥 y un ideal ingenuamente ut贸pico del 鈥渇in de la historia鈥. Todo lo que las masas tienen que hacer para recibir sus golosinas, es aceptar ser gobernadas por un sacerdocio cient铆fico que gestionar谩 sus vidas y eventualmente las matar谩 si las considera demasiado numerosas o molestas para mantenerlas. Este sacerdocio gestionar谩 la riqueza preexistente de la manera m谩s conveniente para aplacar a la multitud, pero no permitir谩 la creaci贸n de nueva riqueza a trav茅s de la auto-organizaci贸n, la creatividad, la libre asociaci贸n y la cooperaci贸n, ya que eso obligar铆a a cambiar los par谩metros de los canales fijos del sistema que pretenden gestionar como dioses. Los controladores del socialismo fabiano no son, ni han sido nunca, 鈥渟ocialistas democr谩ticos鈥, sino brutos darwinistas sociales. Como dijo la te贸sofa Annie Besant al partido del Congreso de la India:

鈥Pero la idea general es que cada hombre debe tener el poder de acuerdo con su conocimiento y capacidad. [鈥 Y la nota clave es la de mi Estado de hadas: De cada hombre seg煤n su capacidad; a cada hombre seg煤n sus necesidades. Un socialismo democr谩tico, controlado por los votos de la mayor铆a, guiado por los n煤meros, nunca puede tener 茅xito; un socialismo verdaderamente aristocr谩tico, controlado por el deber, guiado por la sabidur铆a, es el siguiente paso hacia arriba en la civilizaci贸n.鈥

Bajo estos par谩metros ninguna promesa de medidas de bienestar social es duradera. Cualquier limosna de este tipo desembocar谩 necesariamente en una crisis Ponzi-piramidal que, por su propia naturaleza, forzar谩 la l贸gica del triaje y, por lo tanto, el fascismo en los incautos que permitieron democr谩ticamente su hegemon铆a. Todos los argumentos actuales para recortar la seguridad social, los planes de pensiones, la sanidad y la educaci贸n se derivan de esta funci贸n. El auge del ecologismo como 鈥渘ueva religi贸n post-industrial鈥 hoy impulsado por un New Deal verde tiene una agenda de despoblaci贸n que hiela la sangre detr谩s de su disfraz socialista nominal.

Trabajando estrechamente con las principales figuras de Oxford, y especialmente con el Rhodes Trust, los fabianos crearon su propia escuela con la financiaci贸n de Rothschild , el patrocinador y protector de Cecil Rhodes (quien, como ya se ha dicho, hab铆a salido de la Universidad de Oxford y fue enviado por el imperio brit谩nico a Sud谩frica para supervisar las plantaciones de algod贸n y termin贸 dirigiendo una red de extracci贸n y tr谩fico de diamantes, financiada por Rothschild, que le convirti贸 en multimillonario, en uno de los hombres m谩s poderosos del planeta, en el presidente de Sud谩frica y en el creador de la Rep煤blica de Rhodesia) llamada London School of Economics (LSE) en 1895. El marco ideol贸gico empleado por los agentes de la LSE y de Oxford siempre fue formulado por Cambridge, que hasta hoy sigue siendo el n煤cleo intelectual de las ideas podridas del imperio. Oxford y la LSE siguen existiendo principalmente para establecer programas que 鈥渁plican鈥 esas ideas 鈥減uras鈥 formuladas en Cambridge a la pr谩ctica general en inter茅s de la oligarqu铆a gobernante. Destacados controladores fabianos que reclutaron j贸venes talentos en la LSE fueron Bertrand Russell, H.G. Wells, John Maynard Keynes y Harold Laski.

Cinco a帽os despu茅s de la creaci贸n de la LSE, se cre贸 el Partido Laborista como partido pol铆tico oficial fabiano. Su funci贸n era esencialmente asumir el papel de la izquierda de los liberales en la oposici贸n al gobierno conservador, que hasta entonces hab铆an sido los dos partidos hegem贸nicos en Gran Breta帽a. Uno de los miembros m谩s perversos del movimiento, el dramaturgo George Bernard Shaw, expuso el m茅todo de permeabilizaci贸n que hab铆a regido el 茅xito fabiano para impregnar las instituciones sociopol铆ticas influyentes:

鈥Nuestra propaganda es de permeabilizaci贸n -instamos a nuestros miembros a unirse a las Asociaciones Liberal y Radical de su distrito, o, si lo prefer铆an, a las Asociaciones Conservadoras-, permeamos las organizaciones de los partidos y movimos todos los hilos que pudimos tocar con la mayor habilidad y energ铆a, y lo conseguimos tan bien que en 1888 obtuvimos la s贸lida ventaja de una mayor铆a Progresista llena de ideas que nunca habr铆an entrado en sus cabezas si los Fabianos no las hubieran puesto all铆.鈥

Esto es exactamente lo que se hizo. A lo largo del siglo XX, la LSE ha condicionado a decenas de jefes de Estado, a decenas de miles de funcionarios y a varias generaciones de acad茅micos.

M谩s funcionarios del gabinete de Barack Obama hab铆an estudiado en Oxford y LSE que en sus hom贸logas estadounidenses Yale, Harvard o Princeton. Esta es la esencia del Estado profundo que ha tratado de derrocar a todos los que se le han opuesto, inclu铆do recientemente Donald Trump, representante de la 茅lite industrialista nacionalista, sucesor en cierta medida de Roosevelt y opuesto a esta 茅lite, en una pugna por obtener el poder mundial entre estas dos facciones hist贸ricas: la global financiera unipolar partidaria del gobierno mundial y la industrial nacionalista multipolar partidaria del poder mundial compartido en regiones. Lo que 茅sta 煤ltima ignora o quiere ignorar es que 鈥渆l poder no se comparte, se ejerce鈥 (Coronel Pedro Ba帽os) y que lo que ellos buscan ya lo establecieron con el tratado de Westfalia en 1648 y condujo precisamente a la creaci贸n de un imperio (el brit谩nico) y una era (la del capitalismo) que se han ido reconfigurando y reorganizando para conseguir y mantener el poder hasta nuestros d铆as. Parece ser que, si no lo remediamos, estamos condenados a ser gobernados o bien por malvados o bien por ineptos, pero siempre gobernados, al fin y al cabo.

Este m茅todo de 鈥渋mpregnaci贸n鈥 funciona (haciendo una analog铆a con la falsa teor铆a microbiana de Pasteur, dogma parte de la ofensiva cultural malthusiana-darwinista de la ciencia industrial de la 茅lite) a un 鈥渧irus鈥 que se apodera de los gl贸bulos blancos de una v铆ctima. Al principio, la presencia del 鈥渧irus鈥 en el sistema es apenas perceptible, pero cuando los 贸rganos comienzan a funcionar mal de forma inesperada, la persona irreflexiva puede optar tontamente por no buscar ayuda, sino esperar el punto inmanente en el que ha pasado el punto de no retorno. Esta infecci贸n tuvo lugar hace miles de a帽os, y aunque la humanidad produjo estallidos de potencial dirigidos por el genio creativo a lo largo de las generaciones, la especie humana todav铆a no ha aprendido la lecci贸n.

Deshacerse de los grilletes

Es absolutamente necesario que ahora, incluso en esta fecha tard铆a, se aprendan las lecciones de los errores del pasado antes de que el resultado legal de este 鈥渧irus鈥 siga su curso y mate a su hu茅sped. La esencia de los problemas de la humanidad no se deriva de ning煤n defecto de nuestra naturaleza, sino de nuestro codicioso anhelo de 鈥減rogreso鈥, que nos aparta de lo natural y nos hace sucumbir a manos de la Autoridad. No se deben a nuestra fija 鈥渘aturaleza ego铆sta鈥, ni nuestros problemas se resolver谩n adoptando un sistema 鈥渟ostenible鈥 cient铆fico 鈥 tecnol贸gico bajo 鈥淣uevos Tratos Verdes鈥, mucho menos volviendo al pasado o a la 鈥渧ieja normalidad鈥. Un sistema as铆 s贸lo existe en la mente delirante de un oligarca o de sus v铆ctimas, pero no en la naturaleza. Si tal sistema se impusiera en nuestra sociedad del siglo XXI, como se impuso en los siglos pasados su opuesto, que nos ha tra铆do hasta aqu铆, el resultado ser铆a un genocidio de magnitudes mayores que cualquier cosa que Hitler pudiera haber so帽ado.

As铆 que dejemos de lado las teor铆as procedentes de la 茅lite, la pol铆tica, la ciencia reduccionista cartesiana e industrial del capitalismo, con la medicina a la cabeza. El camino m谩s r谩pido para volver a despertar es darse cuenta de que dejar la vida en manos de otro, de que obedecer ciegamente, de que desentenderse de la naturaleza es caer por el precipicio. No existe salvador ni redentor. O dejamos de ser ganado listo para ser guiado por un pastor o acabaremos en el matadero.

Referencias:

John Kendle, The Round Table Movement and Imperial Union, University of Toronto Press, 1975

Carroll Quigley, The Anglo-American Establishment, Nueva York, Books in Focus, 1981 (www.archive.org/details/TheAnglo-americanEstablishment)

George Parkin, Imperial Federation: The Problem of National Unity, Macmillan and Co., Londres, 1892,.

Jeffrey Brison, Rockefeller, Carnegie and Canad谩: American Philanthropy and the Arts and Letters in Canada, 2005.

A.M. McBriar, Fabian Socialism and English Politics, 1884-1918. [1962] Cambridge: Cambridge University Press

Matthew Ehret, Origins of the Deep State in North America, Canadian Patriot, 2019. (Traducci贸n en www.mentealternativa.com)