De parte de Nodo50 June 8, 2021 41 puntos de vista

[Recientemente se ha publicado el libro de Alberto Tena Camporesi, Los or铆genes revolucionarios de la renta b谩sica. Textos de Thomas Paine y Thomas Spence del 煤ltimo tercio del siglo XVII, de Postmetropolis Editorial. Una traducci贸n y estudio de cuatro textos escritos entre 1775 y 1797 de Thomas Paine (Amicus y Justicia agraria) y Thomas Spence (Propiedad de la tierra, derecho de todos y Los derechos de los infantes) donde podemos encontrar algunas de las primeras referencias de la idea de Renta B谩sica Universal. Este texto es una invitaci贸n a la lectura y a los debates que podemos encontrar en el libro.]En ocasiones se ha considerado la idea de la Renta B谩sica c贸mo una propuesta o una idea exclusivamente propia de los a帽os 80, el declive de la hegemon铆a socialdem贸crata y el apogeo del neoliberalismo. La RB, promocionando una idea de libertad individual, apegada exclusivamente a un marco monetario y descentrando las relaciones laborales como lugar privilegiado donde es posible negociar y conseguir ingresos, reflejar铆a una serie de valores e ideas inherentes a este momento hist贸rico. Que Milton Friedman hubiera desarrollado una propuesta similar a la RB -llamada 鈥淚mpuesto negativo sobre la renta鈥- en los a帽os 60 solo estar铆a confirmando esta percepci贸n. No es casualidad que los c铆rculos del llamado 鈥渕arxismo anal铆tico鈥, tambi茅n en auge durante esos a帽os, hayan sido muchas veces considerados con argumentos similares. Siendo a la vez uno de los espacios intelectuales donde con m谩s sistematicidad se ha estudiado la posibilidad de una RB desde una perspectiva emancipatoria.Es completamente cierto que es durante los a帽os 80 cuando el concepto 鈥淏asic Income/Renta B谩sica鈥 aparece con esas palabras espec铆ficamente, y que se va asentando as铆 como la referencia fundamental capaz de sintetizar el contenido propositivo de la propuesta. Los debates en torno a la Teor铆a de la Justicia de Rawls y los diferentes desarrollos del 鈥渕arxismo anal铆tico鈥 durante esa d茅cada, son el contexto de debates clave que ayuda a instalar 鈥淩enta B谩sica鈥 como un concepto clave que discutir a distintos niveles. Aunque las 谩reas de discusi贸n sobre la RB m谩s conocidas tienen que ver con su deseabilidad 茅tica, su viabilidad t茅cnica y econ贸mica o su factibilidad pol铆tica, en estos a帽os va a apareciendo poco a poco tambi茅n la pregunta por la existencia de una 鈥渉istoria鈥 de la RB. 驴Esta propuesta tiene un pasado que podemos contar? 驴Hay algo que la pregunta historiogr谩fica nos puede ayudar a pensar su potencial pol铆tico hoy? Aunque no inmediatamente, y ya bien entrados los a帽os 90, comenzar谩 a asentarse la idea de que hay un personaje clave en esta historia que es posible situar al 鈥渙rigen鈥 de la propuesta: Thomas Paine. Un conocido revolucionario y fil贸sofo pol铆tico del siglo XVIII, que inmerso en las discusiones de la Francia revolucionaria, escribi贸 un panfleto muy particular en 1797: Justicia agraria.Un texto durante mucho tiempo considerado menor dentro de su producci贸n -Paine hab铆a escrito ya en ese momento dos de los mayores best sellers de la historia del pensamiento pol铆tico, Sentido Com煤n y Derechos del hombre鈥 pero que en los 煤ltimos a帽os se ha terminado por establecerse como la referencia fundamental del 鈥渙rigen鈥 de la propuesta. Sin ser el primero en hacerlo, Piketty en su reciente libro de Capital e Ideolog铆a retoma expl铆citamente Justicia agraria para construir su propuesta de redistribuci贸n del patrimonio en forma de un 鈥渃apital b谩sico鈥 para todas las personas que lleguen a los 25 a帽os. En el reciente y pol茅mico informe 鈥淓spa帽a 2050鈥 aparece una propuesta de 鈥淗erencia p煤blica universal鈥, y en las notas a pie de p谩ginas se hace referencia al libro Inequality: What can be done? (2015) de Tony Atkinson. En ese libro Atkinson abre su ep铆grafe 鈥淗erencia para todos鈥 haciendo referencia tambi茅n a Justicia agraria de Paine. En realidad, c贸mo he explicado en esta misma revista, Paine no era la primera vez que hablaba de esta propuesta, y es posible rastrear la misma idea hasta al menos 20 a帽os antes, en 1775, cuando Paine acababa de llegar a Filadelfia desde Inglaterra. Firmando un brev铆simo art铆culo como Amicus ya esbozaba las l铆neas maestras de lo que luego desarrollar谩 en Justicia agraria. Paine proven铆a de una familia qu谩quera, una de las innumerables sectas protestantes que desde el siglo XVII poblaban Inglaterra con posturas disidentes con la iglesia oficial. Consideradas en parte herederas de otros grupos igualitaristas, m谩s conocidos por la historiograf铆a sobre mediados del siglo XVII, como los Ranters, Levellers, o Diggers (o True Levellers), promulgaban una visi贸n comunitarista con respecto a la propiedad de la tierra. Estos escritos de Paine son en realidad expl铆citamente una propuesta para devolver de alguna manera la propiedad original que Dios hab铆a otorgado a todas las personas en forma de propiedad com煤n.Aunque el pasar del tiempo -y los conflictos en el seno de la revoluci贸n- hab铆an hecho dif铆cil volver inmediatamente a esta forma primera -y justa a los ojos de Dios- de propiedad, toda la humanidad ten铆a derecho a ser recompensada de alguna manera por esta p茅rdida. Paine idea en 1797 un sistema en el que, a trav茅s de un impuesto de sucesiones, pueda financiarse un 鈥渃apital b谩sico鈥 para los m谩s j贸venes y una pensi贸n para los mayores. La 鈥渦niversalidad鈥 de la propuesta se deriva de esta 鈥渦niversalidad鈥 de la propiedad com煤n de la tierra que Dios ha otorgado a la humanidad y del derecho de todas las personas de beneficiarse de sus frutos. Los debates revolucionarios sobre la cuesti贸n de la propiedad que se estaban teniendo en ese momento en Francia dieron el contexto perfecto para que Paine consiguiera articular esta idea con una propuesta t茅cnica espec铆fica.

驴Pero si la propuesta de Paine era de un 鈥淐apital b谩sico鈥, donde aparece concretamente la idea de 鈥淩enta b谩sica鈥?

Cuando Paine public贸 Justicia agraria estaba en Par铆s, pero en Inglaterra era ya un referente fundamental de lo que se ha llamado el radicalismo popular ingl茅s, especialmente desde su publicaci贸n Derechos del hombre (1791-1792). Entre sus seguidores hab铆a un maestro de escuela ingl茅s, proveniente de la n贸rdica ciudad de Newcastle upon Tyne, llamado Thomas Spence. Proveniente de una familia 鈥減resbiteriana鈥, otra de estas sectas protestantes 鈥渄isidentes鈥 de la 茅poca, Spence hab铆a dedicado gran parte de su vida a escribir y publicar panfletos proclamando tambi茅n la necesidad de un nuevo sistema que permitiera devolver la propiedad com煤n de la tierra otorgada por Dios a toda la humanidad. Spence, tras leer Justicia agraria y percibir un compromiso inaceptable con los terratenientes -Paine propon铆a 煤nicamente 鈥渞ecuperar鈥 un 10% de su valor para el com煤n en el momento de la 鈥渉erencia鈥- tom贸 la decisi贸n de publicar ese mismo a帽o Los derechos de los infantes: un panfleto en forma de di谩logo entre una mujer y un arist贸crata, donde ella, revindicando el derecho a la existencia de todos los 鈥渋nfantes鈥, reclama que las tierras vuelvan a ser propiedad de las parroquias locales y que con los beneficios de arrendar estas tierras a los campesinos se financien todos los gastos comunes, incluyendo una renta b谩sica universal.

En realidad, Spence llevaba los 煤ltimos 20 a帽os publicando diferentes versiones de este mismo plan, en forma de peque帽os cuentos, poemas, y sobre todo, panfletos pol铆ticos. Su 鈥渄ebut鈥 hab铆a sido 20 a帽os antes ante la Sociedad Filos贸fica de Newcastle con un discurso titulado Propiedad de la tierra, derecho de todos. La 鈥渟ociedad鈥 era un club de debate de la ciudad donde se abordaban diferentes temas espinosos del 谩mbito nacional y local. En los a帽os 70 del siglo XVIII Newcastle estaba atravesado por una serie de conflictos pol铆ticos y econ贸micos que Spence hab铆a vivido muy de cerca. En esos a帽os la ciudad estaba discutiendo sobre los procesos de 鈥渃ercamientos鈥 de tierra que estaban empezando a darse sobre las tierras comunales de la ciudad en el 谩rea de 鈥淭own Moor鈥. A nivel nacional esto estaba pasando adem谩s dentro del clima de conflictividad social que hab铆a impulsado un conocido editor y pol铆tico llamado 鈥淛ohn Wilkes鈥. Bajo el lema 鈥淲ilkes and Liberty鈥 se hab铆an aglutinado toda una serie de demandas dispersas relacionadas con derechos pol铆ticos. Es intentando dar respuesta a muchos de estos problemas que Spence proclam贸 Propiedad de la tierra, derechos de todos.

Aunque la distancia, los problemas, y la propia configuraci贸n del mundo son lo suficientemente distantes para pensar que podamos estar incurriendo en alguna forma de anacronismo al vislumbrar la propuesta de la 鈥淩enta b谩sica鈥 a finales del siglo XVIII, la realidad es que hay algo de ese mundo que sigue apareciendo ante nosotros bien entrado el siglo XXI. No es casualidad que las discusiones sobre 鈥淪peenhamland鈥, la reforma de las Leyes de pobres que se estaba dando en el mismo momento en el que se escrib铆an estos textos y que promulg贸 por primera vez el 鈥渄erecho a la vida鈥, sigan apareciendo cada vez que la idea de 鈥淩enta b谩sica鈥 emerge en un nuestro debate p煤blico. El 煤ltimo cuarto del siglo XVIII es todav铆a un mundo en 鈥渢ransici贸n鈥. El capitalismo y los conceptos pol铆ticos fundamentales de la modernidad est谩n solo empezando a configurar el mundo tal y c贸mo lo conocemos ahora. En este contexto las propuestas de Paine y de Spence, que hoy reconocemos con el nombre de 鈥淩enta b谩sica鈥, eran una forma de asegurar y defender formas comunitarias de gesti贸n de la propiedad de la tierra, el recurso elemental para poder asegurar la reproducci贸n de la vida de forma independiente y libre.

Cuarenta a帽os despu茅s de que el Colectivo Charles Fourier escribiera uno de los art铆culos fundacionales del inter茅s contempor谩neo por la RB 鈥淟鈥檃llocation universelle: une id茅e pour vivre autrement ?鈥 (1984), parecer铆a que estamos empezando a ver las primeras grietas consistentes en el pensamiento pol铆tico y econ贸mico del neoliberalismo global. Reflexionar e incorporar de alguna manera a los debates y propuesta de RB la ret贸rica comunitarista de la tradici贸n de disidencia protestante inglesa, asentada bajo el revolucionario lenguaje de 鈥渓os derechos鈥, puede ayudarnos tanto a alejarnos de ideas simplistas de la 鈥渓ibertad individual鈥, como a proyectar hacia el futuro la idea de una RB como espacio de resistencia de lo com煤n frente a los envites del capitalismo contempor谩neo.