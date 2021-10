–

“La convalidaci贸n [de gasto] es aquella adjudicaci贸n que se hace directa, a dedo, sin ning煤n tipo de concurso p煤blico como consecuencia de una mala gesti贸n previa por parte del equipo de Gobierno“. Quien el 19 de abril de 2018 acu帽贸 la definici贸n que abre este texto fue el ahora alcalde de Madrid y entonces portavoz municipal del PP en la oposici贸n, Jos茅 Luis Mart铆nez Almeida, de profesi贸n abogado del Estado y que atacaba as铆 las convalidaciones de la entonces alcaldesa, Manuela Carmena. Tres a帽os m谩s tarde, los datos extra铆dos por infoLibre de los acuerdos oficiales adoptados por el Ejecutivo auton贸mico que preside su compa帽era de filas Isabel D铆az Ayuso demuestran que las convalidaciones de gasto han roto el techo en la Comunidad de Madrid: en los 21 meses transcurridos desde enero de 2020 suman 804 millones las convalidaciones, esa casi desconocida figura prevista para que puedan regularizarse pagos por servicios cuya prestaci贸n se haya encomendado en circunstancias muy excepcionales a una empresa sin cumplir los tr谩mites obligados. Las convalidaciones buscan, en resumen, dar carta de naturaleza a adjudicaciones incluso verbales y en cualquier caso ajenas a los procedimientos legales, lo que dificulta su vigilancia y seguimiento.

Los principales beneficiados por esa pol铆tica de regularizaci贸n de la Comunidad de Madrid que ha convertido casi en ordinario lo que deber铆a ser extraordinario han sido grandes empresas: de hecho, ocho se han repartido m谩s de 600 millones. Pero la excepcionalidad por circunstancias sobrevenidas no se hace al menos visible en la mayor铆a de los casos. Y ello pese a que la doctrina jur铆dica sostiene que los supuestos de convalidaci贸n “deben tener car谩cter excepcional铆simo, para casos puntuales, no concebirse como un modo habitual de actuaci贸n al margen del procedimiento legal contractual”. Esta vez, el entrecomillado pertenece a una sentencia dictada por la Audiencia Nacional en abril de 2018.

Como ya public贸 este peri贸dico el pasado lunes, solo el gigante de la sanidad privada, Quir贸nsalud, ha logrado mediante esta v铆a casi 500 millones. Con 64 millones por m煤ltiples y variados servicios, en el ranking de ganadores le sigue aunque a gran distancia Clece, empresa del grupo ACS, presidido por Florentino P茅rez. El t谩ndem formado por la multinacional Air Liquide Healthcare y Oximesa, que da servicios de “terapias respiratorias domiciliarias”, ha obtenido 46 millones. A BR Salud, del grupo sanitario Ribera Salud, han ido 20 millones. Las convalidaciones de la tecnol贸gica Accenture sumaron 7,89 millones. Ilunion Lavander铆as, del grupo ONCE y una de las seleccionadas para contratos por tr谩mite de emergencia para operar durante la pandemia en el hospital Isabel Zendal, recibi贸 mediante convalidaciones 19 millones.

A la empresa de seguridad Alerta y Control se le han convalidado pagos por 27,8 millones, como inform贸 este medio hace dos semanas. Y Aralia, la empresa fundada por Jos茅 Luis Ulibarri, empresario pendiente de sentarse en el banquillo de los acusados en el juicio de una de las piezas del caso G眉rtel y el investigado clave en la llamada trama Enredadera, ha logrado la convalidaci贸n de 6,15 millones. Antes del coronavirus el entonces consejero de Pol铆ticas Sociales, Alberto Reyero (Cs), hab铆a anunciado que pensaba retirarle a Aralia la concesi贸n de tres de sus residencias por incumplimientos graves.

驴Obedece el fen贸meno de las convalidaciones multimillonarias de Madrid a la pandemia y las zancadillas que su expansi贸n ha ido poniendo a los distintos gobiernos? Los portavoces de la Consejer铆a de Sanidad madrile帽a, la que m谩s gasto ha efectuado en pagos fuera de contrato, sugieren que s铆. Pero de nuevo los datos ponen en solfa esa explicaci贸n: porque en el mismo periodo temporal analizado por este peri贸dico la mayor comunidad del pa铆s se ha quedado a una distancia sideral de la madrile帽a.

Y esa comunidad es Andaluc铆a, cuyo presupuesto casi duplica el de la Comunidad de Madrid (36.000 millones frente a los 20.000 del aprobado por el equipo de Ayuso en 2019, 煤ltimo de la serie hasta ahora), con una poblaci贸n de 8,4 millones (la madrile帽a se acerca a los 6,7) y donde tambi茅n gobierna el PP. Atendiendo a la informaci贸n oficial obtenida por este peri贸dico tanto en documentos publicados 鈥搇os acuerdos de cada Consejo de Gobierno andaluz鈥 como en otros que no se difunden 鈥搇os acuerdos de la Comisi贸n de Viceconsejeros, el llamado consejillo鈥 , las convalidaciones resueltas por el gabinete de Juan Manuel Moreno Bonilla en 2020 y 2021 ascienden a 4,18 millones de euros. El n煤mero de las aprobadas por el Consejo de Gobierno andaluz desde enero de 2020 se queda en cinco, por importe total de 2,65 millones. Las que obtuvieron v铆a libre previo paso por el consejillo 鈥搇as inferiores en cuant铆a a 150.253 euros鈥 fueron 70 y sumaron 1,52 millones. En resumen: los acuerdos de convalidaci贸n aprobados desde que empez贸 2020 y hasta ahora se quedan en 75.

Pero adem谩s de la diferencia abismal que muestra la comparativa con Andaluc铆a, hay un segundo dato que impide atribuir al Covid-19 lo sucedido: una parte relevante de las convalidaciones de estos 煤ltimos 21 meses ya se ven铆an haciendo en 2019. Entonces se consagraron con una p谩tina de legalidad a trav茅s de esta f贸rmula pagos por m谩s de 200 millones. Y, adem谩s, algunas de las aprobadas en 2020 se refieren a servicios o suministros del a帽o anterior. Por ejemplo, en 2019 tambi茅n hay convalidaciones que afectan al hospital privado Fundaci贸n Jim茅nez D铆az, buque insignia de Quir贸n, el grupo que gestiona en la Comunidad de Madrid otros tres hospitales, estos de car谩cter p煤blico. Y a la tambi茅n mencionada Air Liquide Healthcare. Y a Aralia, la empresa de Ulibarri. Y a Clece. Y a BR Salud. Y tambi茅n a empresas de menor entidad como las que en una especie de consorcio sin traducci贸n legal 鈥揳 tenor de la letra de los acuerdos, no forman una UTE鈥 llevan cobrando mediante convalidaciones desde al menos 2018 el suministro de frutas y verduras a 55 centros adscritos a la Agencia Madrile帽a de Atenci贸n Social. Por ejemplo, solo por el servicio prestado en esa categor铆a entre los meses de marzo a junio de 2018, nueve empresas ya recibieron 690.323,72 euros.

En la lista de empresas y prestaciones o servicios alineados tras centenares de acuerdos de convalidaci贸n 鈥搒olo en 2020 se contabilizan 349 y las de 2021 van ya por 270鈥 aparece un hospital p煤blico pero de car谩cter estatal: el G贸mez Ulla, del Ministerio de Defensa, al que se han adelantado tambi茅n como “pagos a cuenta” 35 millones. El porqu茅 resulta una inc贸gnita dado el silencio tanto del Gobierno regional como del Ministerio, que no ha accedido a dar explicaciones. No obstante, las similitudes con los acuerdos de pago relativos al Jim茅nez D铆az apuntan a que las dos administraciones involucradas no se han puesto de acuerdo sobre cu谩nto ha de desembolsar la Comunidad de Madrid a cambio de utilizar el G贸mez Ulla dentro de la red p煤blica sanitaria madrile帽a. Y que esa discrepancia ha hecho que, al igual que ha ocurrido y sigue ocurriendo con el hospital de Quir贸n, el centro sanitario militar d茅 servicios al Sermas, el servicio auton贸mico de salud, sin que el contrato 鈥搊 “concierto”鈥 se haya actualizado. O sea, sin que est茅 jur铆dicamente en vigor.

A preguntas de infoLibre sobre la enorme cuant铆a de las convalidaciones de gasto, portavoces de la Consejer铆a de Hacienda de Madrid respondieron que el asunto no compete al departamento que dirige Javier Fern谩ndez Lasquetty. Ni le compete, afirmaron sus portavoces, “ni conoce los motivos de las mismas, ya que esto corresponde a cada 贸rgano gestor”.

Desde la Consejer铆a de Sanidad, la m谩s involucrada en lo que ofrece los visos de un sistema de producci贸n de convalidaciones en cadena, la respuesta fue otra: “Tras alcanzar control en la transmisi贸n del Covid y recuperar la normalidad asistencial en los centros sanitarios, el Servicio Madrile帽o de Salud est谩 ya agilizando todo lo posible los tr谩mites administrativos para poder sacar adelante en el menor plazo posible los concursos que han quedado pendientes en la prestaci贸n de servicios esenciales del 谩mbito sanitario”. A ra铆z de esa explicaci贸n, este peri贸dico pregunt贸 de nuevo: 驴por qu茅, si trata del Covid, hubo m煤ltiples y cuantiosas convalidaciones en 2019? Esta vez no hubo respuesta. Entre septiembre de 2018 y el mismo mes de este a帽o la Direcci贸n General de Gesti贸n Econ贸mica de la Consejer铆a madrile帽a de Sanidad ha cambiado cuatro veces de titular.

En el caso del hospital Fundaci贸n Jim茅nez D铆az, paradigma del terreno pantanoso en que se han adentrado las convalidaciones de pago de la Comunidad de Madrid, las dos partes 鈥換uir贸n y la Consejer铆a de Sanidad鈥 sab铆an con gran antelaci贸n que la parte del contrato destinada a actualizar las tarifas debe renovarse sin traspasar una fecha. Porque si no se hace, el contrato se transforma en la pr谩ctica en un papel sin valor legal. Pero no lo renovaron. Y a d铆a de hoy siguen sin hacerlo. 驴Son las convalidaciones verdaderos contratos a dedo que se saltan la ley? Julio Gonz谩lez, catedr谩tico de Derecho Administrativo de la Complutense y experto en contrataci贸n p煤blica, responde sin ambages: “驴Contratos a dedo? Es peor porque no hay un contrato. Se ha pedido a alguien a dedo que haga algo. O que siga haci茅ndolo cuando el contrato ha expirado. Puedo entenderlo en los supuestos en que se est谩 entre dos contratos, eso es un pecadillo, pero que las cifras lleguen a 800 millones en dos a帽os es un problema. Es inaceptable. Las convalidaciones no suelen ser millonarias. Eso no es normal”.

Autor de un blog especializado en la materia [puedes verlo pinchando aqu铆], Gonz谩lez lanza un aviso ante la pregunta de si un panorama como el detectado en la Comunidad de Madrid entra帽a riesgo para la limpieza de la contrataci贸n p煤blica y de su imagen. “S铆, porque en el fondo puedes estar pagando una prestaci贸n que incumple las normas de contrataci贸n. Cuando hay voluntad de eliminar las convalidaciones se eliminan”. 驴C贸mo? “Con planificaci贸n y profesionalizaci贸n”. El catedr谩tico acude al ejemplo de los plazos para la resoluci贸n de un concurso: se sabe que puede surgir algo que ralentice el proceso. O que lo detenga. Y por eso, argumenta Gonz谩lez, no cabe convocarlo tres o cuatro meses antes de que expire la adjudicaci贸n porque todav铆a est谩 vivo.

Pero si cuando expira un contrato 鈥揷ontin煤a el catedr谩tico鈥 a煤n no se ha adjudicado el nuevo, hay f贸rmulas previstas: “Se puede hacer una adjudicaci贸n directa hasta que se solucione. Y a la finalizaci贸n del contrato tienes una pr贸rroga de tres meses. Un colch贸n por si alguien recurre”

Vigente desde hace d茅cadas y regulada por la normativa administrativa y de contrataci贸n p煤blica 鈥”la ley de Haciendas de la Comunidad de Madrid es de los a帽os ochenta”, explica Gonz谩lez鈥, la convalidaci贸n de pago vale para lo que com煤nmente se conoce como salir de un apuro. No es lo mismo 鈥搃nsiste el profesor鈥 convalidar el pago de un trabajo esencial o ininterrumpible que una administraci贸n ha tenido que encargar de forma inesperada que abonar a un hospital 22,6 millones por mes como “pago a cuenta”. Esa es la cifra de cada una de las 13 convalidaciones mensuales que se han hecho con destino al Jim茅nez D铆az.

