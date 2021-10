Mientras una mayor铆a de personas en los pa铆ses del G20 piden a sus gobiernos que act煤en frente a la crisis clim谩tica, las emisiones de gases que da帽an el clima de estas naciones no dejan de aumentar. El informe anual de la organizaci贸n global Climate Transparency 鈥揺l m谩s completo a nivel mundial sobre la actividad del G20鈥 prev茅 un repunte del 4% de las emisiones de di贸xido de carbono para este a帽o en todo el G20. Argentina, China, India e Indonesia van camino de superar sus niveles de emisiones de 2019.

La reducci贸n de la actividad industrial como respuesta a la crisis sanitaria hizo que las emisiones de CO2 del G20 relacionadas con la energ铆a disminuyeran un 6% el a帽o pasado. Un oasis que ya ha quedado atr谩s: la dependencia a los combustibles f贸siles de los pa铆ses m谩s ricos contin煤a. Son China, Estados Unidos e India quienes representan 鈥揷on un 61% en total sobre los miembros鈥 un mayor impulso en el crecimiento del consumo de carb贸n. Seg煤n los c谩lculos de Climate Transparency, su uso ha repuntado casi un 5% en 2021.

Entre 2018 y 2019, los miembros del G20 proporcionaron 50.700 millones de d贸lares al a帽o de financiaci贸n p煤blica para los combustibles f贸siles. Los mayores proveedores fueron Jap贸n (con 10.300 millones de d贸lares al a帽o), China (con algo m谩s de 8.000 millones de d贸lares al a帽o) y Corea del Sur (con algo menos de 8.000 millones de d贸lares al a帽o).

El estudio tambi茅n analiza algunas de las consecuencias de todo ello: entre 1999 y 2018 se han producido casi 500.000 muertes por los impactos clim谩ticos. Estos han tra铆do costes econ贸micos de cerca de 3,5 billones de d贸lares, con China, India, Jap贸n, Alemania y Estados Unidos como principales afectados.

Un mensaje positivo, pero solo a medias

Las estimaciones del informe tambi茅n recogen la tendencia al aumento del uso de energ铆as renovables. En el G20 creci贸 apenas un punto entre 2019 y 2020, al pasar del 9% al 10%. En 2021, se prev茅 que llegue al 12%. En lo que respecta al porcentaje de energ铆as renovables en el mix energ茅tico, este aument贸 un 20% entre 2015 y 2020. El a帽o pasado lleg贸 a suponer el 28,6% de la generaci贸n de energ铆a del G20. Climate Transparency estima que llegue al 29,5% en 2021.

No obstante, esta lectura no es del todo positiva. Seg煤n advierten las voces expertas, los miembros del G20 鈥揺xcepto Reino Unido鈥 no tienen planes para seguir aumentando el uso de la energ铆a solar o e贸lica ni a corto ni a largo plazo, lo que impide que pueda conseguirse un uso al 100% de energ铆as renovables en el sector el茅ctrico para 2050.

El G20 es responsable del 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a nivel global, por eso sus acciones son clave para mitigar el cambio clim谩tico. Hasta el pasado mes de agosto, 14 miembros ya se hab铆an comprometido a alcanzar objetivos de cero emisiones netas que abarcar铆an casi el 61% de las emisiones mundiales de GEI.

M谩s acci贸n y menos ret贸rica

Pero lo importante, como resalta el informe, no es lo que se diga sino lo que se haga. A pocas semanas de que comience la cumbre de l铆deres del G20 en Roma y la COP 26 en Glasgow, desde Climate Transparency se帽alan la necesidad de acompa帽ar la ret贸rica con pol铆ticas y acelerar la transici贸n para que abandonar los combustibles f贸siles no sea solo palabrer铆a. De cumplirse los objetivos actuales 鈥搑ecuerda el informe鈥, se limitar铆a el calentamiento global a 2,4 潞C, lejos del 1,5 潞C que los pa铆ses firmaron en el Acuerdo de Par铆s.

Este mi茅rcoles, la IEA, la Agencia Internacional de la Energ铆a public贸 un informe en el que reafirma la necesidad de mayor ambici贸n. Seg煤n este organismo, las promesas clim谩ticas actuales de todos los pa铆ses conducen a reducir las emisiones solo un 20% del total necesario para 2030, lo que complica la permanencia en el mejor de los escenarios: el de limitar el calentamiento global en 1,5 潞C.

Un ejemplo de c贸mo los pa铆ses del G20 practican la inacci贸n clim谩tica est谩 en los paquetes de recuperaci贸n de la pandemia. Seg煤n apunta el informe, solo 300.000 millones de d贸lares 鈥揹el total 1,8 billones鈥 fueron a la tan anunciada recuperaci贸n verde. Al mismo tiempo, los combustible f贸siles siguen siendo subvencionados: en 2019, los miembros del G20, excluyendo a Arabia Saud铆, proporcionaron al menos 152.000 millones de d贸lares en subsidios para la producci贸n y el consumo de carb贸n, petr贸leo y gas.

Climate Transparency, que el a帽o pasado analiz贸 los planes de est铆mulo del G20 frente a la crisis, llega a la conclusi贸n de que esa sigue siendo la prioridad para estos gobiernos, que durante la pandemia no han dejado de rescatar aerol铆neas, en lugar de materializar sus compromisos de descarbonizaci贸n.