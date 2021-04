Conforme avanza la pandemia, los contagios aumentan, las camas de terapia intensiva disminuyen y se acaban, los trabajadores de la salud con agotamiento sostenido, mientras los pandemials desaf铆an el mundo real, imponiendo los intereses de la idiotez y fallos judiciales de dudosa procedencia y deficiencia argumentativa, que invitan a docentes, auxiliares, estudiantes y familias a coquetear con los contagios, la enfermedad y la muerte, dando lugar a la decisi贸n pol铆tica del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el neoliberal, Horacio Rodr铆guez Larreta.

A diferencia de los Centtennials, Millennials y otras catalogaciones que describen comportamientos generacionales de manera epocal dentro del contexto de clase que el capitalismo impone; los pandemials fueron apareciendo por generaci贸n espont谩nea y abarca un variopinto rango de edades, g茅neros y estatus sociales.

Pero los m谩s peligrosos son los pandemials que toman las decisiones pol铆ticas y los pandemials periodistas, unos porque traman nuestro destino y otros porque construyen el paup茅rrimo sentido com煤n desde lo que se dio en llamar la 鈥渙pini贸n p煤blica鈥.

No todo es una cuesti贸n de la 鈥済rieta鈥 vern谩cula, de hecho en lo que respecta al tema de la educaci贸n presencial o a distancia en el contexto covid-19, viene de una reuni贸n (virtual) de car谩cter mundial en la que la UNESCO[1] convoc贸 a funcionarios de educaci贸n de distintos pa铆ses, entre los que particip贸 el ministro de educaci贸n de la Naci贸n, Nicol谩s Trotta.

Justamente, 鈥mantener las escuelas abiertas鈥 fue el primer tema en la que los disertantes coincid铆an en que la 鈥presencialidad es lo 煤ltimo que hay que cortar鈥.

En realidad, la premisa ya la hab铆a decidido la propia UNESCO (uno de los motores principales de la reforma confiscatoria de la educaci贸n p煤blica) y un referente del Banco Mundial (el otro motor) que tambi茅n particip贸 del evento, de ah铆 que con ese mandato y la bajada posterior al ineficaz Consejo Federal de Educaci贸n, el propio ministro Nicol谩s Trotta hizo declaraciones como 茅sta:

鈥溾 en las escuelas, como en aquellos lugares donde se logra cumplir con los protocolos, hay bajo riesgo de contagio, lo demuestra la evidencia (鈥) No se van a cerrar las escuelas鈥鈥 [2]

Algo similar dijo la ministra, Soledad Acu帽a, en la Ciudad de Buenos Aires:

鈥溾las escuelas tuvieron 鈥榰n nivel baj铆simo de casos que dieron positivo鈥 y que 鈥榥o hubo contagios en las burbujas dentro de las que se dieron esos casos鈥欌鈥[3]

Mientras se incumpl铆a el primer d铆a del judicializado DNU presidencial, que suspend铆a por 15 d铆as la educaci贸n presencial, ambos 鈥渆ngrietados鈥 coinciden, no s贸lo en estas apreciaciones sin sustento cient铆fico, tambi茅n lo hacen en relaci贸n con los convenios firmados con ong y fundaciones empresariales[4].

Frente a los pandemials y otros practicantes de la idiotez y en relaci贸n con estas manifestaciones es importante informarse. Un art铆culo de la revista The Lancet titulado 鈥La reapertura de la escuela sin una s贸lida mitigaci贸n del COVID-19 corre el riesgo de acelerar la pandemia鈥 contradice el remanido argumento esgrimido tanto por el ministro de educaci贸n de la Naci贸n, como por la ministra de la Ciudad de Buenos Aires, recordando que Soledad Acu帽a, es la misma que dec铆a que:

鈥淭enemos millones de papers cient铆ficos que confirman que los chicos no son un factor de transmisi贸n masivo, que las escuelas abiertas, al rev茅s de lo que se pensaba, son un espacio, con protocolos, no solo necesarios sino posibles鈥[5]

Afirmaciones que demuestran que tampoco hubo lectura del informe que desarmaba el mito:

鈥淎 lo largo de la pandemia de COVID-19 ha existido un mito persistente de que los ni帽os apenas se ven afectados por la enfermedad. Nada podr铆a estar m谩s lejos de la verdad鈥, asegura Henrietta Fore, directora ejecutiva de UNICEF (鈥) Si bien los ni帽os pueden enfermarse y propagar la enfermedad, esto es solo la punta del iceberg de la pandemia. Las interrupciones en los servicios clave y las crecientes tasas de pobreza representan la mayor amenaza para los ni帽os. Cuanto m谩s persista la crisis, m谩s profundas ser谩n sus repercusiones en la educaci贸n, la salud, la nutrici贸n y el bienestar de los ni帽os. El futuro de toda una generaci贸n est谩 en riesgo鈥[6].

Cabe agregar que los pandemials del ineficaz Consejo Federal de Educaci贸n hab铆an establecido el 鈥渟em谩foro鈥 como herramienta indicativa de los alertas, el que se fijaba como 鈥渞ojo鈥 cuando la circulaci贸n viral se estableciera en m谩s de 200 contagios cada 100 mil habitantes, ese n煤mero es largamente superado casi en todo el pa铆s. En el momento que escribo este art铆culo en la Ciudad de Buenos Aires hay 1200 contagios cada 100 mil habitantes. 驴Qui茅n se rob贸 el sem谩foro?

La m谩quina de destrucci贸n masiva

El partido gobernante de la Ciudad (PRO) se ha caracterizado por ser una suerte de m谩quina de impedir, con la baja sistem谩tica del presupuesto educativo, que cuando asumi贸 (2007) rondaba el 28%, que tampoco significaba demasiado, hasta este 2021 que est谩 en el 17%.

Pasado un a帽o de la pandemia el gobierno de la Ciudad no invirti贸 en la conectividad siendo uno de los impulsores discursivos de las bondades de la tecnolog铆a y estigmatizando de manera continua la falta de capacitaci贸n, al mismo tiempo que suprime la entrega de computadoras tanto a estudiantes como a los propios docentes; a quienes trata de 鈥渇racasados鈥 que terminan en la educaci贸n, dijo la misma ministra, pandemial, Soledad Acu帽a:

鈥溾 son personas cada vez m谩s grandes de edad, que eligen la carrera docente como tercera o cuarta opci贸n luego de haber fracasado en otras carreras鈥鈥[7]

Los mismos que quieren borrar la historia de 29 profesorados y los turnos noche de las escuelas secundarias. Los mismos que tienen inconfesables off short, como el empresario Gabriel S谩nchez Zinny, ex Director de Escuelas en provincia de Buenos Aires y que, actualmente, ocupa el cargo de Director de la Unidad de Evaluaci贸n Integral de la Calidad y Equidad Educativa porte帽a (UEICEE); fue declarado 鈥減ersona no grata鈥 por los sindicatos UTE y ADEMyS, es el responsable, junto a la exgobernadora, Mar铆a Eugenia Vidal (que termin贸 su mandato con 340 escuelas cerradas por problemas de infraestructura), de las muertes de la docente, Sandra Calamano y el auxiliar, Rub茅n Rodr铆guez por la explosi贸n en la escuela n煤mero 49 de Moreno el jueves 2 de agosto de 2018.

Este pandemial comparte con otro, Esteban Bullrich (ex ministro de educaci贸n, primero en la Ciudad de Buenos Aires y luego de la Naci贸n y actual senador nacional) Formar Foundation (actualmente inactiva), una off short que fuera denunciada en el caso conocido como Panam谩 Papers, con domicilio en Florida[8], para铆so fiscal de Estados Unidos.

Durante sus gestiones todo el sistema educativo sufri贸 una campa帽a sistem谩tica de precarizaci贸n y tercerizaci贸n en manos de ejecutivos de fundaciones 鈥渁migas鈥 ocupando cargos p煤blicos, desmantelando programas y recortando el presupuesto en 谩reas sensibles, sin inversiones en equipamiento tecnol贸gico (computadoras y plataformas de conectividad en las escuelas y conectividad gratuita en los barrios m谩s humildes).

El gobierno de Horacio Rodr铆guez Larreta (ex director del Grupo Sophia financiado entre otras fuentes, por la Banca de Boston durante la d茅cada del 鈥90) en la Ciudad de Buenos Aires no s贸lo no invirti贸 en todo el 2020 en tecnolog铆a, ni tampoco en infraestructura para adecuar las aulas de las escuelas a los requerimientos de seguridad e higiene que la situaci贸n requiere.

Estos son, simplemente, algunos recordatorios para ver que los pandemials no son s贸lo producto de un virus, son los destructores de lo p煤blico, lo privatizadores de lo com煤n, los que desconocen la solidaridad con el cinismo que la idiotez que antepone sus intereses fundamentalistas y mezquinos les otorga.

Los pandemials habitan en el poder judicial

Con ese mismo cinismo del idiota 鈥la C谩mara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires fall贸 a favor de la presencialidad鈥鈥[9]

En los fundamentos del fallo citan la Ley 26.206 (LEN) en su el Art铆culo 4掳

鈥El Estado nacional, las provincias y la Ciudad Aut贸noma de Buenos Aires tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educaci贸n integral, permanente y de calidad para todos/as los/as habitantes de la Naci贸n, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho, con la participaci贸n de las organizaciones sociales y las familias.鈥

Y luego refiere el Art铆culo 5潞

鈥淓l Estado nacional fija la pol铆tica educativa y controla su cumplimiento con la finalidad

de consolidar la unidad nacional, respetando las particularidades provinciales y locales鈥.

Sin la pretensi贸n de un an谩lisis jur铆dico, sino a trav茅s de un simple an谩lisis del discurso, est谩 claro que el 鈥El Estado nacional, las provincias y la Ciudad Aut贸noma de Buenos Aires tienen la responsabilidad鈥鈥.

Pero el Art铆culo 3 expresa que: 鈥La educaci贸n es una prioridad nacional y se constituye en pol铆tica de Estado鈥鈥 y el Art铆culo 5掳 determina al Estado nacional fijar la pol铆tica educativa.

Eso es lo que hace al argumento del gobierno nacional decretar la suspensi贸n de las clases por 15 d铆as en virtud de la urgencia que amerita el avance desmesurado de los contagios y que el gobierno de la Ciudad no deba pedir la inconstitucionalidad del DNU presidencial, manifestando que se vulneran las 鈥particularidades provinciales y locales鈥, puesto que la crisis sanitaria producto de la pandemia no es ninguna 鈥particularidad鈥 propia de la Ciudad.

Incluso el Art铆culo 129 de la propia Constituci贸n Nacional establece:

鈥淟a ciudad de Buenos Aires tendr谩 un r茅gimen de gobierno aut贸nomo, con facultades propias de legislaci贸n y jurisdicci贸n, y su jefe de gobierno ser谩 elegido directamente por el pueblo de la ciudad.

Una ley garantizar谩 los intereses del Estado nacional, mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la Naci贸n鈥︹

De acuerdo con el art铆culo, el gobierno de la Ciudad es aut贸nomo y los habitantes votan sus autoridades, sin embargo el mismo art铆culo agrega que se garantizar谩 los intereses del Estado Nacional, algo que el gobierno/equipo de los pandemials no est谩 garantizando.

Incluso el art铆culo 128 instituye:

鈥Los gobernadores de provincia son agentes naturales del Gobierno Federal

para hacer cumplir la Constituci贸n y las leyes de la Naci贸n鈥.

No hace falta mayor explicaci贸n, para no subestimar al lector de este art铆culo, s铆 se帽alar que para los pandemials 鈥su ideolog铆a constituye el velo que les tapa la realidad鈥, adem谩s de escasear en lectura o por lo menos en compresi贸n e interpretaci贸n de texto.

De ah铆 las contradicciones, el vicejefe de Gobierno porte帽o hab铆a expresado que: 鈥Si hay una segunda ola tendremos que parar con la presencialidad por 10 o 15 d铆as鈥[10]

Y no solo hacen lo contrario, sino que se transforman en sofistas de follet铆n, exponen al conjunto de la poblaci贸n al contagio ilimitado, usan a esos 鈥渢ribunales鈥 que excretan fallos a pedido, pero jur铆dicamente nulos, como ya lo defini贸 el juez federal en lo Contencioso y Administrativo, Esteban Carlos Furnari que dej贸 sin efecto la resoluci贸n de la C谩mara de Apelaciones porte帽a que habilitaba las clases presenciales en la Ciudad por no tener competencia sobre el tema.

Una para el final

El equipo de pandemials que 鈥渁dministra鈥 la Ciudad de Buenos Aires, con Horacio Rodr铆guez Larreta como 鈥渓铆der鈥, desobedece el fallo de la Justicia Federal.

Estamos frente a un crecimiento exponencial de contagios y los Pro-Pandemials juegan con la enfermedad; tampoco invirtieron en infraestructura hospitalaria y no reconocen la profesionalizaci贸n de los enfermeros/as.

La Corte Suprema tiene en sus manos un tema jur铆dico de f谩cil soluci贸n, que pone de manifiesto si desde ese Olimpo, tambi茅n folletinesco, pueden ver la realidad que nos impone el virus, mas all谩 del DNU que es necesario, pero del todo insuficiente.

Los docentes interpelan el delirio del gobierno porte帽o con su lucha por la vida, mostrando que la realidad del covid-19 no es discursiva, es letal.

*Profesor y Licenciado en Letras (egresado FFyL 鈥 UBA)

Fue docente durante 30 a帽os en la Escuela de Comercio 3 DE 7 Hip贸lito Vieytes de la que se jubil贸 como Rector en 2015.

Investigador en Pol铆tica Educativa; autor de La educaci贸n en la era corporativa, la trama de la desposesi贸n Editorial Herramienta 鈥 Contrahegemon铆a 2019 y La novela educativa o el relato de la alienaci贸n Redes Cultura 2005 (con pr贸logo de Osvaldo Bayer). Adem谩s de decenas de art铆culos publicados en Rebeli贸n; Contrahegemon铆a Web y Otras Voces en Educaci贸n.

Productor period铆stico y columnista del programa 鈥淟a Deuda Eterna鈥 (FM Flores 90.7 CABA y Radio La Retaguardia entre 2006 y 2020)

