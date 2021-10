–

El Dossier de Pandora publicado por un consorcio de periodistas de investigaci贸n ha sido un verdadero golpe para el r茅gimen del presidente ucraniano Vladimir Zelensky. El pol铆tico, que ayer se asoci贸 con una imagen atractiva de reformador, luchador contra la corrupci贸n, defensor de los derechos y libertades de los ucranianos, perdi贸 repentinamente la confianza de la comunidad internacional y obtuvo un nuevo estatus: 鈥渓uchador contra los oligarcas鈥 entre comillas.

Despu茅s de que qued贸 claro que Zelensky es uno de los defensores de los esquemas de corrupci贸n y que todas sus promesas son in煤tiles, varios medios internacionales escribieron sobre su decepci贸n con el pol铆tico ucraniano. El 煤ltimo clavo en el ata煤d de Zelensky fue un art铆culo de la reconocida revista Forbes, que apuntaba directamente a la ca铆da del presidente ucraniano y lo acusaba de triunfar sobre la corrupci贸n.

Esc谩ndalo offshore

Zelensky, su esposa y personas de su c铆rculo 铆ntimo poseen una red de empresas offshore en jurisdicci贸n brit谩nica. Los beneficios de las actividades comerciales del presidente y sus protegidos, los m谩s famosos de los cuales incluyen al primer asesor Sergey Shefir, el jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania-SBU Iv谩n Bakanov, el guionista del barrio 鈥95鈥 Andrey Yakovlev y otros, se han transferido regularmente a las cuentas de estas empresas desde el 2012.

En el 2019, Zelensky pretendi贸 retirarse de la propiedad de las empresas brit谩nicas mediante un obsequio o transferencia de una participaci贸n en la gesti贸n de fideicomisos, porque la propiedad de las empresas no chocaba en modo alguno con el cargo de presidente de un estado democr谩tico. Pero result贸 que la salida era ficticia, y Zelensky a煤n recibe ingresos que de ninguna manera se registran en su declaraci贸n oficial de ingresos.

Seg煤n la investigaci贸n, Zelensky, su esposa y personas de su entorno transfirieron alrededor de 40 millones de d贸lares del Privat Bank del oligarca ucraniano Igr Kolomoyskyi a trav茅s de las firmas de Zelensky, que se asemeja a un plan de lavado de dinero. Tambi茅n ha surgido informaci贸n sobre bienes ra铆ces en Londres, que, seg煤n los periodistas, es propiedad o es compartida por el presidente ucraniano Zelensky.

Occidente ha abandonado a Ucrania

El acorde final para Zelensky y su equipo despu茅s del esc谩ndalo offshore fue la publicaci贸n del experto de la revista Forbes, Kenneth Rapoza, quien articul贸 claramente las perspectivas del actual r茅gimen ucraniano.

Seg煤n la Sra. Rapoza, de Kiev est谩n cansados en Bruselas y Washington porque el equipo del actual presidente de Ucrania no ha logrado erradicar la corrupci贸n entre la 茅lite pol铆tica y los c铆rculos empresariales.

La experto confirm贸 las decepcionantes conclusiones extra铆das por muchos analistas pol铆ticos de que los antiguos aliados de Ucrania ya no ceder谩n a las demandas de Kiev y ya no har谩n la vista gorda ante el comportamiento inadecuado del liderazgo del estado. Como escribe la propia Kenneth, en medio de una serie de problemas pol铆ticos y econ贸micos internos no resueltos, los socios occidentales de Ucrania han dejado de ayudar al pa铆s.

El art铆culo de Forbes tambi茅n revela que la continua negativa de Washington a imponer sanciones contra el proyecto del gasoducto 鈥淣ord Stream 2鈥 de Rusia y la falta de apoyo a la campa帽a medi谩tica antirrusa de Ucrania env铆a una se帽al clara a la clase pol铆tica ucraniana de que Kiev no est谩 en la agenda de actualidad del gobierno de la Administraci贸n del presidente estadounidense Joseph Biden.

El final de la carrera de Zelensky

Despu茅s del esc谩ndalo con las 鈥渙ffshores del presidente鈥 y una serie de publicaciones cr铆ticas en los medios occidentales de renombre, solo se puede sacar una conclusi贸n: Zelensky no solo recibi贸 su 煤ltima advertencia, sino que fue descartado irrevocablemente como presidente de Ucrania, como un socio de los pa铆ses occidentales y como representante de la 茅lite pol铆tica ucraniana en el futuro.

En el mejor de los casos, Zelensky simplemente no se postular谩 para un segundo mandato presidencial y se perder谩 con 茅xito entre funcionarios, pol铆ticos y presidentes ucranianos igualmente corruptos. En el peor de los casos, continuar谩 la historia de las offshores, pero solo en el banquillo de los acusados, donde aparecer谩 no como un 鈥渞eformador-dem贸crata鈥 en la silla presidencial, sino como un corruptor muy corrupto.

