De parte de SAS Madrid May 23, 2022 284 puntos de vista

鈥淯na carrera de obst谩culos鈥. As铆 definen un conjunto de sociedades m茅dicas, que incluyen a la Asociaci贸n Espa帽ola de Pediatr铆a (AEP), la Asociaci贸n Espa帽ola de Pediatr铆a de Atenci贸n Primaria (AEPap) y la Asociaci贸n Madrile帽a de Pediatr铆a de Atenci贸n Primaria (AMPap), entre otras, al acceso a la sanidad de las personas que se encuentra en situaci贸n irregular, especialmente en la Comunidad de Madrid. Situaci贸n que no entiende de vulnerabilidad y que se replica entre ni帽os y ni帽as, mujeres embarazadas o personas con enfermedades graves 鈥渃uya atenci贸n no deber铆a demorarse鈥.

Estas sociedades manifiestan, en un comunicado conjunto, su 鈥減reocupaci贸n鈥 ya que 鈥渄esde el 10 de noviembre de 2021, las personas sin permiso de residencia (migrantes en situaci贸n irregular y solicitantes de protecci贸n internacional) sufren una exclusi贸n sanitaria de facto: los cuidados hospitalarios les son facturados y la atenci贸n en centros de salud solo se realiza previa derivaci贸n a las unidades de tramitaci贸n, donde el acceso sanitario es concedido 煤nicamente al presentar prueba de unos requisitos estrictos”, aseguran.

Destacan la situaci贸n de la Comunidad de Madrid, donde las personas migrantes son derivadas a unidades de tramitaci贸n, siete oficinas que gestionan el derecho a la asistencia sanitaria de todas las personas en situaci贸n irregular y de todas las que han solicitado protecci贸n internacional. As铆, estos migrantes se ven desplazados de los cauces generales hasta oficinas que est谩n actuando como cuellos de botella. Desde el colectivo Yo S铆 Sanidad Universal denunciaban en abril que algunas estaban dando citas para octubre.

En este sentido, los pediatras de Madrid alertan de que tanto en el 谩mbito hospitalario como en atenci贸n primaria, 鈥渟e han incrementado los casos de reci茅n nacidos de madres que no han podido tener ninguna cita prenatal a pesar de llevar varios meses en Madrid o de ni帽os migrantes que no han podido ser vacunados en sus centros de salud o bien se los atiende puntualmente, pero no pueden realizarse un seguimiento adecuado鈥.

Este es el caso de Desir茅e D谩vila, que lleg贸 hace cuatro a帽os desde Venezuela y acaba de reagrupar a sus dos hijas, de cinco y siete a帽os. D谩vila explicaba a El Salto durante un acto contra la exclusi贸n sanitaria organizado frente al Ministerio de Sanidad el pasado mes de abril, que sus hijas no tienen acceso a la sanidad y, si alguna vez se ponen malas, ya le han dicho que en urgencias recibir谩 una factura. Factura que, posiblemente, no pueda costear. 鈥淟as he tratado de incluir y me han dicho que no y que tengo que esperar tres meses. Tras los tres meses tendremos que esperar la cita para que tramiten su permiso鈥, explicaba D谩vila.

Los pediatras de Madrid, que han enviado una carta al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, reiteran que es urgente abordar esta cuesti贸n, 鈥減orque est谩 en juego la salud de ni帽os, ni帽as y adolescentes en la regi贸n鈥.

