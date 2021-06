–

Hay 206 plazas vacantes de pediatr铆a sin cubrir, un 22% de la plantilla. Los sanitarios explican que las condiciones de trabajo son muy precarias y los m茅dicos no se quedan en la Comunidad de Madrid: solo cinco de 68 profesionales convocados a ocupar plazas de pediatr铆a han elegido seguir en la regi贸n.

Cada vez m谩s m茅dicos huyen de las condiciones de trabajo que hay en Atenci贸n Primaria en la Comunidad de Madrid y la Consejer铆a de Sanidad no hace nada para evitarlo. En pediatr铆a la situaci贸n es grav铆sima: de las 68 personas que finalizaron la residencia y que pod铆an optar a las 45 plazas ofertadas este a帽o, solo cinco han elegido quedarse en la regi贸n. La situaci贸n se agrava porque, como ocurre con los m茅dicos de familia, hay facultativos que abandonan. As铆, mientras se produce este 茅xodo de pediatras, los profesionales que siguen sufren que no se cubran las bajas o excedencias de sus compa帽eros.

Es el caso de Jes煤s Mart铆nez, m茅dico que ha trabajado como pediatra durante 14 a帽os. Hasta este a帽o. Ha decidido abandonar su puesto de trabajo en Paracuellos de Jarama. En su centro de salud hay cinco plazas de pediatr铆a pero, cuando se fue, una de sus compa帽eras estaba en excedencia, otra de baja por maternidad y otras dos con reducci贸n de jornada. “Yo, al llevar mucho tiempo, tengo mi agenda contrastada. Son muchos pacientes pero puedes controlarlo. El problema surge cuando tengo que ver 20 pacientes que son m铆os y otros 30 que no son m铆os. Llega un momento en el que est谩s trabajando casi por cinco y no hay ning煤n agradecimiento. Es una sobrecarga enorme de trabajo que no se paga y hay centros que est谩n mucho peor. Son muchos los compa帽eros que se est谩n yendo por esto”, explica a P煤blico sobre los motivos que le han llevado a tomar la decisi贸n de dejar su puesto, dejando su futuro en la sanidad en el aire.

La Asociaci贸n Madrile帽a de Pediatr铆a de Atenci贸n Primaria (AMPap) ha denunciado la situaci贸n en varias ocasiones. “Llevamos m谩s de 20 a帽os advirtiendo y tratando de evitar la actual crisis de la Atenci贸n Primaria. El principal problemas es la falta de recursos humanos, principalmente m茅dicos”, advirti贸 la Junta Directiva de la organizaci贸n en un reciente comunicado.

Desde que empezaron los recortes en Atenci贸n Primaria, la falta de profesionales se not贸 primero en pediatr铆a. Aqu铆 comenzaron los fallos porque en vez de reformular, se intent贸 solucionar el problema permitiendo que los m茅dicos de familia se pudieran hacer cargo de consultas de pediatr铆a. Profesionales con experiencia pero que no pueden acceder a las plazas buenas, como le ha pasado a Mart铆nez, que durante los 14 a帽os ha encadenado contratos. En la actualidad se calcula que en torno al 40% de las plazas de pediatr铆a est谩n ocupadas por m茅dicos de familia y hay 206 plazas vacantes de pediatr铆a sin cubrir, lo que supone un 22% de la plantilla, seg煤n los datos de la Asociaci贸n de M茅dicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts).

Por datos como este Mar铆a Justicia, presidenta de Atenci贸n Primaria de Amyts, asegura que “si la medicina de familia est谩 muerta, pediatr铆a est谩 remuerta”. “Sigue existiendo porque hay m茅dicos de familias que est谩n ejerciendo como pediatras. Si los m茅dicos de familia se retiraran, se extinguir铆a completamente”, asegura a P煤blico. No es la primera vez que el sindicato denuncia esta situaci贸n. El pasado mes de abril organizaron ‘La ruta del abandono de los centros de salud’ de Madrid, un acto en el que la pediatra Dora Bejarano afirm贸 que faltan en torno a 300 pediatras en toda la regi贸n y que 175.000 ni帽os que no tienen un pediatra fijo asignado.

Justicia teme que lo peor llegue este verano. La portavoz recuerda que el 11 de mayo faltaban 174 pediatras, seg煤n los datos que dio la Consejer铆a de Sanidad a los sindicatos en la Mesa Sectorial. “En un mes y diez d铆as faltan 32 pediatras m谩s en Atenci贸n Primaria. Al ritmo que vamos quedar谩n bastante menos cuando termine el verano”, avisa. Todos las organizaciones sanitarias, junto a profesionales y asociaciones vecinales, est谩n protestando contra el plan de Isabel D铆az Ayuso que plantea cerrar centros de salud en el mes de verano. “Con las vacaciones, sin suplentes y con el d茅ficit que ya hay puede que algunos centros se queden con el 30% o el 40% de la plantilla. Va a ser insostenible”, insiste.

Las Nuevas generaciones buscan otras salidas

La sobrecarga de trabajo se acumula as铆 durante a帽os, con unas plantillas cada vez m谩s debilitadas, e impide, como dicen desde AMPap, “realizar un trabajo en unas condiciones dignas y de seguridad”. “Esto a su vez desincentiva todav铆a m谩s a las nuevas generaciones, que prefieren otras salidas laborales antes que buscar trabajo en los centros de salud”, lamentan. En esta l铆nea, Mart铆nez pone el ejemplo que ha vivido m谩s de cerca. Paracuellos est谩 a unos 30 kil贸metros de Azuqueca de Henares (Castilla-La Mancha). En Madrid ofrecen turnos de 14.00 horas a 21.00 horas y en Azuqueca contratos de dos a帽os de turno de ma帽ana.

Muchos de los pediatras tambi茅n optan por ir a hospitales, donde las condiciones laborales son mejores pese a que el nivel de trabajo tambi茅n es intenso. “Es mucho m谩s atractivo para los que salen del MIR, con un turno m谩s o menos de ma帽ana y con guardias. La otra opci贸n es irte a otros pa铆s de Europa en los que se paga much铆simo m谩s”, lamenta el profesional.

La situaci贸n es tan grave que hay centros de salud sin pediatra. No hay datos oficiales actuales pero antes de la pandemia ya hab铆a un d茅ficit que se ha agravado. En 2018 la Comunidad de Madrid reconoci贸 que hab铆a 11 centros sin pediatras. Mientras que en los 煤ltimos meses se han movilizado los vecinos de San Fernando de Henares, a trav茅s de la Plataforma por la Defensa y la Mejora de la Sanidad P煤blica del Henares, porque desde el mes de abril no tienen pediatras y las familias se tienen que desplazas a centros de Coslada, a un servicio que tiene la mitad de las plazas de profesionales sin cubrir.

“Te aterra cometer un error por la presi贸n”

Aunque lo peor de todo no son las condiciones de trabajo, es el miedo a la mala calidad en la atenci贸n a las pacientes. Mart铆nez cree que la poblaci贸n muchas veces no tiene la sensaci贸n de que va tan mal y que, cuando se tiene, los que pueden recurren a la privada. “Los que sufren son los que no tienen capacidad de comprarse una p贸liza”, a帽ade.

Pero para el pediatra ha sido el miedo a cometer un error el mayor motivo que le ha llevado a abandonar: “Todo empeora. Los profesionales nos hemos investido de h茅roes. Si nos echan cuatro cupos m谩s, los hacemos. Si trabajamos en precario, nos callamos. Y esto es parte del problema. Yo ya soy mayor y tengo todo hecho pero hay gente que no se puede enfrentar a una direcci贸n por lo que aguantan. Con esto, al final se da buena calidad con un esfuerzo sobrehumano. Pero cuando llevas 30 ni帽os vistos, con el 31 ya no sabes ni lo que est谩s diciendo y te aterra mucho m谩s la posibilidad de cometer un error grave que la posibilidad de que te expedienten. Ese ha sido el motivo por el que lo he dejado. Cada vez puedo admitir menos que voy a cometer un error por la presi贸n y por callar”.

