Lo esencial del pensamiento de un revolucionario en cada momento es precisamente eso: ver y apreciar los peligros y los principios

En su hist贸rica carta de despedida a Fidel en 1965, Ernesto Che Guevara escrib铆a: 鈥溾e enorgullezco tambi茅n de haberte seguido sin vacilaciones, identificado con tu manera de pensar y de ver y apreciar los peligros y los principios鈥.

He pensado muchas veces sobre la profundidad de esta frase la cual nos ilustra que lo esencial del pensamiento de un revolucionario en cada momento es precisamente eso: ver y apreciar los peligros y los principios; los peligros cambiantes que amenazan la obra humana revolucionaria y los principios permanentes que hay que mantener con independencia de cualquier peligro.

Los principios hoy son los de los revolucionarios cubanos siempre, vinculados a la defensa de la soberan铆a nacional y el apego a la justicia social. Est谩n magistralmente sintetizados en el concepto de Revoluci贸n enunciado por Fidel el 1ro de mayo del a帽o 2000. Est谩n 鈥渉echos ley鈥 en la Constituci贸n de la Rep煤blica que aprobamos con amplia mayor铆a en el 2019.

驴Y cu谩les son los peligros de hoy?

El primero y m谩s importante viene de afuera, y es la hostilidad de la mayor potencia imperialista que ha existido, y que se expresa en el bloqueo econ贸mico, comercial y financiero contra Cuba, y en la guerra de informaci贸n e im谩genes que nos hacen con sus poderosos medios de comunicaci贸n.

De ah铆 derivan otros. Enfrentamos el peligro de que el bloqueo logre desconectar la econom铆a cubana de la econom铆a global, precisamente en la 茅poca en que el desarrollo de cualquier pa铆s depende m谩s de esas conexiones. La fracci贸n del PIB global que se realiza en el comercio exterior se ha triplicado en las 煤ltimas cuatro d茅cadas. El mundo econ贸mico se interconecta cada vez m谩s, y ello no ocurre solamente mediante el flujo de productos, servicios, e inversiones, sino tambi茅n mediante el flujo de conocimientos y tecnolog铆as.

El cerco econ贸mico sostenido introduce el peligro de que m谩s de medio siglo de escasa inversi贸n lleve el deterioro de nuestra infraestructura productiva a un umbral de irreversibilidad. Ha sucedido en otros pa铆ses y otros momentos hist贸ricos.

Globalizaci贸n y cambio tecnol贸gico r谩pido son factores determinantes del contexto econ贸mico mundial actual, y se refuerzan mutuamente. El cambio tecnol贸gico acelerado del siglo XXI demanda de las empresas una permanente exploraci贸n de opciones de adaptaci贸n al entorno, lo que impone una gesti贸n empresarial 谩gil y descentralizada, incluso para sus conexiones internacionales, y una din谩mica de creaci贸n y extinci贸n de empresas; dif铆cilmente compatibles con los esquemas de direcci贸n vertical de la econom铆a y planificaci贸n material minuciosa a largo plazo, que en su momento (con las tecnolog铆as de mediados del siglo XX) funcionaron bien, pero que ya no se ajustan al mundo econ贸mico y tecnol贸gico de hoy.

Bandera cubana en el Hotel Habana Libre.

Tendremos implementar una gesti贸n descentralizada, pero sin alienar la propiedad socialista de todo el pueblo y la distribuci贸n justa del producto de la econom铆a, de acuerdo al trabajo de cada cual (y preparar las generaciones de j贸venes empresarios del socialismo, capaces de hacerlo). El peligro est谩 en que no logremos gestionar bien esa contradicci贸n, para hacer que exprese su entra帽a creadora.

En el plano de las ideas est谩 el peligro de que los adversarios de siempre de nuestro proyecto social logren persuadir a las nuevas generaciones de que los problemas materiales que enfrentamos no son fruto de la agresi贸n externa sino solo de nuestra incapacidad de gesti贸n, y que no se resolver谩n si no hay un 鈥渕ister鈥 (o un 鈥渁spirante a mister鈥) que dirija nuestras empresas; y vendernos la idea de que el desarrollo material requiere aceptar una cuota mucho mayor de desigualdades sociales. Para sembrar esas ideas y erosionar la capacidad de resistencia de nuestra cultura, ellos trabajan, con medios y dedicaci贸n dignos de mejores causas. Y muchas veces nuestros propios errores los ayudan.

Es el peligro de que logren minar la confianza y la voluntad de participaci贸n en el proyecto colectivo de Cuba, e induzcan a muchos a refugiarse exclusivamente en sus proyectos individuales de bienestar, y les contraigan as铆 la visi贸n del mundo y el alcance moral de sus proyectos de vida. Este peligro est谩 en la ra铆z de las peligrosas tendencias migratorias de j贸venes calificados.

A todo eso se adiciona otro peligro, y es el de que sepamos y hagamos bien lo que es necesario hacer, pero que no lo hagamos a la velocidad suficiente. Es un peligro muy real. La sociedad humana es un complejo de procesos simult谩neos que ocurren a velocidades diferentes, y que se condicionan mutuamente. La lentitud de algunos de nosotros en la implementaci贸n de lo que sabemos que hay que hacer, y la resistencia a salir de la 鈥渮ona de confort鈥 de lo acostumbrado nos hacen recordar un serm贸n de Martin Luther King de 1967 donde dec铆a que: 鈥淓l progreso humano no es autom谩tico ni inevitable. El futuro ya est谩 aqu铆 y debemos enfrentar la cruda urgencia del ahora鈥.

Esos son los peligros, y nadie piense que no los conocemos, pero ning煤n peligro nos va a arrebatar el optimismo y la confianza en el futuro soberano y socialista de Cuba. Defender la viabilidad de ese futuro nos exige empezar por reconocer los peligros, hablar de ellos alto y claro, analizar sus ra铆ces y mirarles a la cara. Ser谩n menos peligrosos si los conocemos bien.

Ese enfrentamiento audaz a los peligros del momento, pero firmemente apoyados en los principios de soberan铆a nacional y justicia social que nos definen desde siempre, es lo que el pueblo espera de los j贸venes cubanos de hoy.

Para las nuevas generaciones esa ser谩 su 鈥淪ierra Maestra鈥.

Fusil y mochila al hombro鈥 y 隆a caminar loma arriba!

Cubadebate