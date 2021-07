–

De parte de SAS Madrid July 26, 2021 83 puntos de vista

El fantasma de la construcci贸n de cuatro macrorresidencias privadas recorre la ciudad madrile帽a de M贸stoles. Unas 800 plazas en total ofertadas en edificios erigidos en suelo p煤blico, cedido a empresas por 50 a帽os y de gesti贸n privada ha sido la gota que ha colmado el vaso de la Plataforma de Pensionistas de la localidad. El municipio gobernado en coalici贸n por el PSOE y Unidas Podemos, que ya cuenta con dos centros sociosanitarios p煤blicos pero de gesti贸n tambi茅n privada, pronto llegar谩 a tener entre sus conciudadanos m谩s de 40.000 mayores de 60 a帽os. El colectivo reivindica que se construyan residencias p煤blicas, de gesti贸n p煤blica, y rechaza este proyecto propiciado por el PSOE y Podemos, aunque la formaci贸n morada vot贸 en contra de la cesi贸n del espacio en el 煤ltimo momento.

鈥淗ace dos a帽os nos reunimos con todos los partidos pol铆ticos excepto Vox y se comprometieron a ceder un terreno a la Comunidad de Madrid, quien tiene las competencias, para la construcci贸n de una residencia con dos condiciones: que fuera p煤blica de gesti贸n p煤blica鈥, comienza a explicar Gerardo Ru铆z, miembro de Pensionistas. 脡l mismo contin煤a: 鈥淐on la pandemia hemos visto lo que ha pasado en las residencias, sobre todo las privadas, y nos encontramos con que PSOE y Podemos se descuelgan del proyecto prometido para hacer macrorresidencias privadas en M贸stoles鈥.

鈥淐on la pandemia hemos visto lo que ha pasado en las residencias y nos encontramos con que PSOE y Podemos se descuelgan del proyecto prometido para hacer macrorresidencias privadas en M贸stoles鈥

Cesi贸n de terreno p煤blico, como con el PP

Ru铆z se refiere a cuatro espacios que ser铆an cedidos a empresas privadas de cara a su explotaci贸n por medio de 200 plazas en cada una, un modelo que tilda de 鈥渋ngestionable鈥. 鈥淐eder terreno para que hagan residencias privadas gestionadas por empresas privadas es lo mismo que ha hecho el PP a lo largo de toda su historia en la Comunidad de Madrid, y muchas de ellas han terminado en fondos buitre鈥, critica este vecino de M贸stoles.

Respecto a la decisi贸n pol铆tica, el miembro de Pensionistas afirma que del PSOE no le sorprende nada, parafraseando sus t茅rminos, aunque no puede decir lo mismo sobre Podemos: 鈥淎l mismo tiempo que presentaban el proyecto privatizador, inscritos de Podemos se reunieron con Carolina Alonso y Jes煤s Santos. Ellos dijeron que en Alcorc贸n se est谩n desprivatizando servicios como la gesti贸n de la limpieza o la electricidad, mientras aqu铆 se desmarcan proponiendo modelos privados, adem谩s de cesi贸n de terreno p煤blico鈥.

M贸nica Monterreal es la portavoz de Unidas Podemos en M贸stoles. Seg煤n aduce, los pliegos de licitaci贸n a煤n se est谩n tramitando. Desde su formaci贸n pol铆tica, est谩n intentando introducir aspectos que vayan en consonancia con la Ley de Residencias presentada por su partido en la Asamblea de Madrid y que finalmente no sali贸 adelante. 鈥淎nte la falta de acuerdo sobre el modelo de gesti贸n entre el PSOE y nosotras, votamos en contra del cambio de uso de esas parcelas municipales鈥, agrega la misma Monterreal.

Unos d铆as antes de ello, Pensionistas M贸stoles ya se hab铆a puesto manos a la obra. 鈥淗ac铆a un tiempo, en un post de Facebook de la p谩gina de Podemos ellos mismos criticaron que se privatizara la vacunaci贸n en Madrid, algo que aplaudimos, y a los pocos d铆as nos salen con un proyecto privatizador. Est谩bamos de vacaciones, pero nos pusimos en marcha. Llamamos a la Marea de Residencias y otras personalidades de Podemos para que vieran lo que sus compa帽eros pretend铆an hacer en la ciudad鈥, relata Ru铆z.

Los pensionistas afirman que gracias a su trabajo 鈥渄esde Podemos Madrid les dieron un toque de atenci贸n, y por eso en la junta local de Gobierno votaron en contra de la cesi贸n de espacios鈥

El 鈥渢oque de atenci贸n鈥 desde Madrid

Pensionistas M贸stoles considera que hay que diferenciar entre Podemos de M贸stoles y Podemos de Madrid. 鈥淕racias a nuestro trabajo, que nos movimos mucho, desde Madrid les dieron un toque de atenci贸n, y por eso en la junta local de Gobierno votaron en contra de la cesi贸n de espacios鈥, determina el mostole帽o, aunque no deja de ser un voto contra 10 de los socialistas. En su trinchera ten铆an todo un pasado morado de defensa de los servicios p煤blicos y, en concreto, de las residencias para mayores: la presentaci贸n de una Proposici贸n No De Ley en Castilla-La Mancha para recuperar el modelo p煤blico de los centros sociosanitarios, pero tambi茅n un extracto de un discurso de Pablo Iglesias durante la pasada campa帽a electoral en la regi贸n en el que se compromet铆a a poner en marcha un proyecto para desprivatizar las residencias en Madrid y aportar dignidad al sistema de cuidados de los mayores.

El descontento de los Pensionistas con Podemos M贸stoles no ha terminado. 鈥淢uchos inscritos de la ciudad se dirigieron a otros l铆deres regionales dici茅ndoles que esto que planteaban no se pod铆a permitir. Ahora nos quieren vender que el cambio de parecer no ha sido por un toque de atenci贸n desde Madrid, sino que hay discrepancias con el PSOE sobre la gesti贸n de esas residencias鈥, se explaya Ru铆z. En este sentido, Monterreal asegura que en cuanto a la gesti贸n de los centros 鈥渘o se ha cerrado nada con el PSOE鈥.

La tambi茅n secretaria general de Podemos en la ciudad madrile帽a explicita que 鈥渓os pliegos no se han debatido y lo 煤nico que tenemos es lo que expuso el PSOE, y dado que no estamos de acuerdo con ellos, votamos en contra del cambio del uso de las parcelas鈥. Preguntada por su propuesta, Monterreal defiende que la gesti贸n debe ser 鈥渕unicipal鈥, con unas ratios de personal t茅cnico respecto a residentes que respete la dignidad de estos 煤ltimos y con unos espacios determinados para una correcta calidad de vida de los usuarios que all铆 vivan. 鈥淓stamos viendo que todo se ajuste a la Ley de Residencias que presentamos en la Comunidad de Madrid鈥, expresa la concejala.

鈥淣osotros queremos que cedan terreno p煤blico para que construyan una residencia p煤blica de gesti贸n p煤blica. Sabemos que las residencias privadas son un negocio鈥

Por su parte, el miembro de Pensionistas M贸stoles se muestra esc茅ptico ante este cambio de parecer: 鈥淣o estamos seguros de que ese voto sea un voto de postureo para salir del paso, porque el proyecto seguir谩 adelante鈥. Tal y como se refiere, la propuesta que parte del colectivo tampoco difiere tanto de la esbozada por Monterreal, al menos en teor铆a. 鈥淣osotros queremos que cedan terreno p煤blico para que construyan una residencia p煤blica de gesti贸n p煤blica. Sabemos que las residencias privadas son un negocio, no un servicio, aunque este es un modelo que a Madrid le sale muy barato a costa de la dignidad de sus mayores鈥, en los propios t茅rminos de Ru铆z.

Vaiv茅n de comentarios en Facebook

El mostole帽o remarca el desconcierto que supuso que algo as铆 lo pudiera defender un partido pol铆tico como Podemos. 鈥淓n su c贸digo 茅tico hay dos aspectos que est谩n incumpliendo. Por un lado, velar por la buena gesti贸n de lo p煤blico, y ceder a 50 a帽os terrenos a empresas privadas creemos que se aleja mucho de eso; y por otra parte, respetar el pluralismo democr谩tico, y es que hasta personas inscritas en Podemos M贸stoles han sido vetadas en las p谩ginas de Facebook por escribir comentarios cr铆ticos con la medida鈥, desarrolla el pensionista.

Ru铆z se refiere a ciertos comentarios que fueron invisibilizados en la ya mencionada red social hasta que desde Madrid dieron ese 鈥渢oque de atenci贸n鈥 a Podemos M贸stoles, momento en que recuperaron las opiniones vertidas en el muro de la p谩gina, tal y como 茅l mismo defiende. Ante este extremo, Monterreal asegura no saber qu茅 ha ocurrido en Facebook: 鈥淵o no gestiono las redes, pero s铆 hemos recibido insultos y ataques personales, hasta en nuestros tel茅fonos particulares鈥, en sus propias palabras.

La finalidad: una residencia 100% p煤blica

En definitiva, Pensionistas M贸stoles pretende que la Comunidad de Madrid tome conciencia de que en esa localidad, en poco tiempo, habr谩 40.000 personas mayores sin plazas en residencias, y que har谩n falta. 鈥淪abemos que mientras gobierne el PP no van a construir centros p煤blicos, pero por ello no vamos a renunciar a nuestros derechos鈥, expresa Ru铆z.

Adem谩s, desde su punto de vista, la operaci贸n podr铆a estar encubriendo cierto 鈥減elotazo urban铆stico鈥, pues la arquitectura residencial de los centros se establecer铆a en un m贸dulo central para los usuarios dependientes y, alrededor, viviendas anexas de residentes no dependientes que ocupar铆an la planta baja. Por encima de esa planta, las viviendas estar铆an destinadas a otros vecinos de la ciudad.

鈥淭enemos miedo a que este proyecto se llegue a ejecutar. El PSOE tiene mayor铆a y la 煤nica forma de que no siga adelante es que Podemos est茅 convencido de ello鈥

As铆 finaliza Ru铆z: 鈥淭enemos miedo a que este proyecto se llegue a ejecutar. El PSOE tiene mayor铆a y la 煤nica forma de que no siga adelante es que Podemos est茅 convencido de ello. Ahora mismo, el Gobierno municipal depende de Podemos, as铆 que mira si tiene f谩cil presionar a los socialistas鈥. Monterreal, cuestionada por este aspecto, responde as铆: 鈥淓st谩 claro que a la hora de las votaciones, los n煤meros est谩n ah铆. Nuestra posici贸n es firme en no permitir un modelo que no sea correcto, pero frente a una votaci贸n todo depender谩 del PSOE. Esa es la correlaci贸n de fuerzas que tenemos ahora mismo鈥.

Enlace relacionado ElSaltoDiario.com (25/07/2021).