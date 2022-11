–

Una enfermera, una celadora y ning煤n m茅dico. As铆 abri贸 el domingo el ‘Centro Sanitario 24 horas’ de Torrelaguna, en la sierra norte de Madrid, uno de los 80 puntos que forman parte del nuevo modelo de urgencias extrahospitalarias puesto en marcha el pasado 27 de octubre por el gobierno de la Comunidad de Madrid tras el cierre de los SUAP hace dos a帽os y medio. No es el 煤nico, ese mismo d铆a 34 de los 80 centros abrieron sin profesional m茅dico y dos m谩s estuvieron cerrados. El s谩bado fueron 46 los que no contaban con un facultativo y 15 los que no llegaron a abrir porque no hab铆a personal.

Yolanda es la enfermera que cubr铆a el turno del domingo junto a una celadora: “Avis茅 al 061, a la Polic铆a Local y a la Guardia Civil para que no enviaran pacientes, para que lo supiera todo el mundo” explica esta profesional que lleva 39 a帽os en la sanidad publica madrile帽a. “Estaba en una situaci贸n muy comprometida porque la sensaci贸n de inseguridad para con mis pacientes me parec铆a que era sangrante”.

Las horas fueron pasando, haciendo peque帽as curas, atendiendo pacientes dentro de las posibilidades que le permite su responsabilidad, al resto los derivaban a un hospital, hasta que aparecieron unos padres con su hijo de tres a帽os con una convulsi贸n. “Lo atendimos lo que pudimos, valoramos la situaci贸n…No pas贸 ni un minuto y la celadora llam贸 al 061 y lo puso en manos libres para que me pusieran un m茅dico y me diera instrucciones” relata Yolanda.

Una aut茅ntica urgencia que no pod铆an atender. Y la situaci贸n empeoraba. “Se demor贸 porque la persona que cogi贸 el tel茅fono dijo que mientras no le di茅ramos los datos administrativos no nos pasaba con un m茅dico, que esas eran sus instrucciones” rememora Yolanda que recuerda como sus herramientas eran solo sus dos manos, la celadora y los padres del ni帽o, nada m谩s. “Fueron los cinco minutos peores de mi carrera, porque el malestar de ver un ni帽o grave que necesita que se hagan cosas…”

“El ni帽o est谩 bien y los padres, super agradecidos”

Yolanda consigui贸 hablar con una doctora que inmediatamente pidi贸 una UVI que tard贸 apenas diez minutos en llegar pero el miedo que pasan estos profesionales con esta nueva situaci贸n laboral no solo les afecta a ellos, tambi茅n a los pacientes: “Yo no hubiera podido hacer nada mas por ning煤n paciente porque yo estaba mal. Me peg贸 el baj贸n despu茅s de toda la adrenalina porque hab铆a que mantener el tipo delante de los padres, no me pod铆a poner nerviosa porque los padres necesitan seguridad”.

Esta vez todo sali贸 bien, el ni帽o pudo ser trasladado. “El ni帽o est谩 bien por suerte y los padres, super agradecidos. Sali贸 todo bien pero qui茅n dice que la pr贸xima vez vaya a salir bien?” se pregunta esta enfermera. Porque los profesionales insisten en la degradaci贸n que esta situaci贸n supone para la sanidad de todos. “Casi 40 a帽os de profesi贸n y nunca pens茅 que pudieran hacer algo as铆. No pens茅 que nos har铆an una tropel铆a de este tama帽o”. Se refiere Yolanda al nuevo modelo de urgencias del Gobierno de Ayuso que este jueves cumplir谩 una ma帽ana entre criticas de profesionales y ciudadanos.

