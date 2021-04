“Lo que encontr贸 dentro no s贸lo fue una noticia sensacional para un periodista militante, sino tambi茅n una informaci贸n providencial para el gobierno revolucionario de Cuba”

Los planes de EEUU para derrocar a Fidel Castro en 1961 fueron descubiertos un a帽o antes por el c茅lebre periodista argentino Rodolfo Walsh, durante su pasaje por Prensa Latina. La forma en que logr贸 desencriptar mensajes secretos de la CIA y el ins贸lito plan de Jorge Masetti quedaron en la historia gracias a los relatos de Gabriel Garc铆a M谩rquez.

El nombre de Rodolfo Walsh est谩 ineludiblemente ligado a las mejores caras del periodismo latinoamericano y el combate a los gobiernos totalitarios de la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, el escritor argentino tambi茅n desempe帽贸 un papel crucial 鈥攁煤n sin tener esa intenci贸n鈥 para que el Gobierno de Cuba pudiera frustrar la invasi贸n a Playa Gir贸n, en la Bah铆a de Cochinos, con el que EEUU pretendi贸 derrocar a Fidel Castro en abril de 1961.

Nacido en la provincia argentina de R铆o Negro el 9 de enero de 1927, Rodolfo Walsh alcanz贸 notoriedad en 1957 cuando public贸 Operaci贸n Masacre (https://lahaine.org/aO4d), un libro que reconstru铆a el fusilamiento a un grupo de activistas peronistas por parte de las fuerzas represivas al servicio de la dictadura golpista de Pedro Eugenio Aramburu (1955-1958), que hab铆a derrocado al Gobierno popular de Juan Domingo Per贸n.

Rodolfo Walsh

Adem谩s de ser uno de los primeros documentos period铆sticos sobre pr谩cticas t铆picas del terrorismo de Estado en Am茅rica Latina, Operaci贸n Masacre pas贸 a la historia como la primera obra de periodismo narrativo, un g茅nero que desde entonces tuvo a Walsh como padre. [Aunque la obra del norteamericano Truman Capote ‘A sangre fr铆a’ es considerado por Occidente como el primer libro de periodismo narrativo, el de Walsh se le adelant贸 en 9 a帽os].

La obra tambi茅n marc贸 el perfil comprometido de Walsh con la defensa de los DDHH y el combate a la represi贸n, una causa que le cost贸 la vida en 1977, cuando fue desaparecido por la dictadura militar genocida que se autodenominaba Proceso de Reorganizaci贸n Nacional (1976-1983) y al que Walsh cuestion贸 p煤blicamente a trav茅s de su c茅lebre Carta abierta a la Junta Militar (https://lahaine.org/aA9), enviada a todos los medios el 24 de marzo de 1977, horas antes de desaparecer. Fue secuestrado y luego asesinado por un grupo de Tareas de la Marina.

Walsh viaj贸 a Cuba en 1958, donde se radicar铆a hasta 1961. Su compromiso social lo llev贸 a apoyar sin reservas la Revoluci贸n Cubana y, en ese marco, decidi贸 participar en La Habana de la fundaci贸n de la agencia de prensa cubana Prensa Latina.

Concebida por Ernesto Che Guevara, Prensa Latina tuvo como primer director general a Jorge Masetti, tambi茅n periodista argentino que conoc铆a a Walsh desde su militancia juvenil en una organizaci贸n nacionalista denominada Alianza Libertadora Nacional. Tanto Masetti como Walsh apoyaban al peronismo, aunque albergaban ideas m谩s de izquierda y revolucionarias.

Masetti fue, tambi茅n, el nexo entre Walsh y el Gobierno Revolucionario cubano, ya que hab铆a logrado entablar una relaci贸n con Fidel Castro y el Che Guevara en 1958, cuando fue enviado de la radio El Mundo, de Argentina, para cubrir la acci贸n guerrillera que avanzaba imparable en la isla. La confianza que logr贸 establecer con los l铆deres revolucionarios le vali贸 la invitaci贸n a fundar Prensa Latina, una agencia de noticias en las que, adem谩s de Masetti y Walsh, se desempe帽ar铆a desde el inicio el colombiano Gabriel Garc铆a M谩rquez.

驴C贸mo se adelant贸 Cuba a la invasi贸n a la Playa Gir贸n?

La historia de c贸mo la dupla Masetti-Walsh fue clave para que el Gobierno Revolucionario de Cuba lograra frustrar los planes de EEUU se inici贸 con una casualidad y qued贸 plasmada en art铆culos que Garc铆a M谩rquez public贸 a partir de 1977, tras la desaparici贸n de Walsh.

Garc铆a M谩rquez recuerda que, ya instalados en la nueva agencia de noticias, el af谩n de Masetti 鈥攄esignado como primer director general鈥 por lograr una agencia de alto nivel lo hac铆a pasarse horas revisando cables de otras agencias que llegaban a trav茅s de teletipos o t茅lex, el sistema de transmisi贸n de informaci贸n utilizado en esa 茅poca.

“Una noche, por un accidente mec谩nico, Massetti se encontr贸 en su oficina con un rollo de teletipo que no ten铆a noticias, sino un mensaje largo en clave muy intrincado. Era en realidad un despacho del tr谩fico comercial de la Tropical Cable de Guatemala”, record贸 Garc铆a M谩rquez en un art铆culo titulado Rodolfo Walsh, el escritor que se adelant贸 a la CIA que public贸 en la revista colombiana ‘Alternativa’ en 1977.

Si bien el particular mensaje extra帽贸 a todos, gener贸 casi una obsesi贸n en Walsh, que por entonces ejerc铆a como jefe de Servicios Especiales en Prensa Latina. Garc铆a M谩rquez escribi贸 que Walsh lleg贸 a comprar manuales de criptograf铆a y, sin experiencia en la tarea de descifrar mensajes ocultos, pas贸 “muchas noches insomnes” intentando descubrir de qu茅 hablaba en realidad aquella comunicaci贸n.

“Lo que encontr贸 dentro no s贸lo fue una noticia sensacional para un periodista militante, sino tambi茅n una informaci贸n providencial para el gobierno revolucionario de Cuba”, sintetiza aquel art铆culo en ‘Alternativa’.

En efecto, Walsh pudo establecer que el mensaje en realidad ten铆a como destino la ciudad de Washington, en EEUU, y hab铆a sido escrito por el jefe de la CIA en Guatemala, que se camuflaba como un diplom谩tico de la embajada estadounidense en Ciudad de Guatemala.S

eg煤n Garc铆a M谩rquez, aquel mensaje descifrado por Walsh conten铆a “un informe minucioso de los preparativos de un desembarco en Cuba por cuenta del gobierno norteamericano”. Por si fuera poco, revelaba que los esbirros que participar铆an de la invasi贸n (la mayor铆a cubanos anticomunistas exiliados a EEUU) se estaban entrenar铆an en la hacienda Retalhuleu, un cafetal al norte de Guatemala.

Walsh, el pastor

La invasi贸n a la Playa Gir贸n entre el 15 y el 19 de abril de 1961 pas贸 a la historia como uno de los grandes fracasos de EEUU en su intento por derrocar por la fuerza a la Revoluci贸n CUbana. El episodio no solo demostr贸 la adhesi贸n de la poblaci贸n a la Revoluci贸n sino que la victoria frente a los invasores consolid贸 a煤n m谩s la uni贸n popular entre los cubanos.

Faltaba un a帽o para que eso sucediera cuando Walsh descifr贸 el mensaje. Si bien el primer impulso del equipo period铆stico fue convertir el hallazgo en un art铆culo, la inteligencia cubana prefiri贸 que eso no sucediera, para que los imperialistas siguieran pensando que su plan era secreto. Pero tanto Masetti como Walsh estaban decididos a seguir investigando, lo que dio lugar a un ins贸lito plan descrito a帽os despu茅s por Garc铆a M谩rquez.

Masetti y el Che

“Un hombre con el temperamento de Masetti no pod铆a dormir tranquilo si no iba m谩s all谩 de aquel descubrimiento. De pronto concibi贸 la idea magistral. La concibi贸 en la puerta de su oficina, viendo a Rodolfo Walsh que se acercaba por el estrecho vest铆bulo con su andadura un poco r铆gida y sus pasos cortos y r谩pidos. Ten铆a los ojos claros y risue帽os detr谩s de los cristales de miope con monturas gruesas de carey, ten铆a una calvicie incipiente con mechones flotantes y p谩lidos, y su piel era dura y con viejas grietas como el pellejo de un cazador en reposo. Vi茅ndolos acercarse. Masetti me pregunt贸 a qu茅 se parec铆a Rodolfo Walsh, y yo le contest茅 que ten铆a cara de pastor protestante”, record贸 Garc铆a M谩rquez.

En efecto, para Masetti Walsh ten铆a la apariencia perfecto de un “pastor protestante que vende biblias en Guatemala”. Su plan, entonces, era enviarlo al pa铆s centroamericano ataviado como un predicador para que consiguiera infiltrarse en la hacienda Retalhuleu y presenciar los entrenamientos militares clandestinos.

Walsh estaba dispuesto a hacerlo pero el plan acab贸 frustrado porque el argentino fue demorado en Panam谩, donde su verdadera identidad qued贸 al descubierto. Walsh decidi贸 entonces no continuar con el plan.

驴Qu茅 sucedi贸 con Walsh y Masetti?

Walsh regres贸 a Buenos Aires en 1961, donde fungi贸 como corresponsal de Prensa Latina y continu贸 su carrera perid铆stica, al mismo tiempo que se fue acercando cada vez m谩s a las organizaciones revolucionarias peronistas, hasta que en los ’70 se reconoci贸 como integrante del movimiento guerrillero Montoneros. Sigui贸 luchando contra la dictadura argentina hasta 1977 cuando fue desaparecido.

Masetti, en tanto, dej贸 el periodismo para darse por completo a la lucha armada, que comenz贸 con su participaci贸n activa en la defensa de Playa Gir贸n. Siguiendo los planes del Che Guevara, estuvo en Argelia, donde apoy贸 al Frente de Liberaci贸n Nacional argelino en su lucha contra el imperialismo franc茅s.

M谩s tarde, dirigi贸 la creaci贸n del Ej茅rcito Guerrillero del Pueblo. Se asent贸 con el grupo en una zona selv谩tica en la frontera entre Argentina y Bolivia, en Or谩n, Salta, en 1963. Fue el primer grupo guerrillero argentino netamente marxista, planificado por el Che Guevara con apoyo y participaci贸n de cubanos. El seud贸nimo de Masetti era Comandante Segundo, ya que el Comandante Primero era el Che. All铆 particip贸 de varios enfrentamientos con la Gendarmer铆a argentina hasta que en 1964 el grupo fue derrotado y Masetti dado por desaparecido.