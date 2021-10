–

October 29, 2021

芦La idea禄, nos cuenta Pedro Vall铆n de C3PO en la corte del rey Felipe, reci茅n publicado por Arpa y montado a partir de art铆culos publicados por el autor durante diez a帽os en La Vanguardia, 芦era hacer ABBA Gold, pero al seleccionar las piezas, decidimos quitarles la fecha para no obligar al lector a ponerse en el momento en que fueron escritas, y entonces vimos que el orden cronol贸gico no ten铆a sentido. Pensamos en otra forma de organizar el libro, recuperamos alguna pieza in茅dita, escrib铆 alguna nueva, refund铆 algunas viejas y al final lo que ten铆amos, en vez de ABBA Gold, era Mamma mia! Las canciones siguen ah铆, pero el discurso es nuevo禄.

El segundo libro de este periodista de cincuenta a帽os, asturiano de Colunga, es una cr贸nica de cr贸nicas, trufada de referencias pop, sobre 鈥攔eza su subt铆tulo鈥 芦La guerra del Estado Profundo espa帽ol contra la democracia liberal禄. Del excomisario Jos茅 Manuel Villarejo a Pablo Iglesias, de Vox a Pedro S谩nchez, de los fracasos de Albert Rivera e 脥帽igo Errej贸n a las guerras culturales鈥 Un fresco del presente de un pa铆s en horas comprometidas.

A lo largo de todo el libro se muestra duro con el papel del periodismo en las peores cosas que han pasado en Espa帽a en los 煤ltimos a帽os. No lo dice as铆, pero viene a traslucirlo: el cuarto poder no es el periodismo, sino el Estado profundo, y el periodismo, cierto periodismo, es parte de 茅l.

Se帽alo dos fen贸menos para ganarme la antipat铆a de mis colegas. Uno es el periodismo cloaca, que no es el periodismo malo ni el fake news, sino aquel que tiene relaciones espurias, pagadas, con las cloacas del Estado: esos periodistas amigos/c贸mplices de [Jos茅 Manuel] Villarejo a los que hemos visto, no ya pagar por dosieres, lo que ya es una praxis discutible, sino cobrar por publicarlos. Los nombres son bien conocidos y, durante unos meses, pareci贸 que el juez [Manuel] Garc铆a Castell贸n se los iba a llevar a todos por delante, porque aparecieron citados en sus autos y los escritos de la causa, pero finalmente no se ha atrevido a meterle mano a esto.

Pero se帽alo tambi茅n un periodismo moderado o progresista que, satanizando a Pedro S谩nchez y a Pablo Iglesias, convirtiendo sus ideas en radicalismo de izquierdas cuando en realidad se corresponden con una socialdemocracia suave 鈥搆eynesianismo reciclado y, en t茅rminos de derechos civiles y pol铆ticos, liberalismo cl谩sico鈥, ha contribuido mucho a la llegada de la ultraderecha al Congreso de los Diputados.

En relaci贸n con esto, traza un correlato con la Francia de Vichy.

Se ve bien en La agon铆a de Francia, de Chaves Nogales: hab铆a fascistas antes de que llegaran los nazis, pero la tragedia francesa fue el comportamiento c贸mplice de aquellos sectores moderados que debieron ofrecer resistencia y no la ofrecieron. En 2015, hubo un resultado electoral que se帽al贸 a Pablo Iglesias y Pedro S谩nchez como los llamados a liderar el Gobierno, pero ese Gobierno no se pudo formar hasta cuatro a帽os despu茅s debido a una reacci贸n sist茅mica que en su momento explic贸 S谩nchez con todo detalle en el programa de Jordi 脡vole; un entramado que ten铆a que ver con el Estado Profundo y las 茅lites econ贸micas, que se volc贸 a subvertir la voluntad popular y en el que estaba metido, no solo el periodismo de derechas o conservador o reaccionario, sino tambi茅n el progresista. Esa impugnaci贸n forz贸 una repetici贸n electoral que arroj贸 el mismo resultado con peque帽as modulaciones. Y la reacci贸n fue matar pol铆ticamente a S谩nchez en Ferraz e intentarlo con Iglesias, algo que sali贸 mal en los dos casos.

Llegamos a 2019 y la historia se repiti贸; la nueva reacci贸n sist茅mica calc贸 la de 2015. Hubo que repetir las elecciones y solo al final, a la desesperada y con una jugada muy habilidosa del equipo de S谩nchez capitaneado por Iv谩n Redondo y del equipo de Iglesias, se consigui贸 formar un gobierno de coalici贸n. Pero esos cuatro a帽os de satanizaci贸n desplazaron tanto el eje que, de repente, el nacionalcatolicismo predemocr谩tico de Vox pas贸 a ser una especie de opci贸n conservadora respetable. En esa tragedia, no solo los periodistas criminales, sino tambi茅n los m谩s o menos decentes, tenemos mucha responsabilidad. La diferencia entre unos y otros es un poco la misma que entre el Estado Profundo y la cloaca: la cloaca es una cosa metast谩tica y el Estado Profundo es m谩s bien un flujo de comportamiento estructura de la Administraci贸n; su parte burocr谩tica y permanente.

Sostiene la tesis de que, hist贸ricamente, el espa帽ol es un Estado exitoso mucho antes que un Estado democr谩tico, y eso hace que la inercia absolutista de su desempe帽o sea mucho m谩s fuerte que en otros lugares. En un momento dado, hace esta comparativa: Italia es una naci贸n exitosa y un Estado fallido; Espa帽a, una naci贸n fallida y un Estado exitoso.

Mi compa帽ero, amigo y jefe Enric Juliana suele decir que el mundo pol铆tico catal谩n tiene un aprendizaje deficiente del Estado, una falta de consciencia de en qu茅 consiste el Estado, que contrasta con c贸mo, en cambio, el nacionalismo vasco siempre lo ha tenido muy claro. En una conversaci贸n, poco antes del Proc茅s, entre pol铆ticos del PNV y de lo que entonces era Converg猫ncia, uno de los vascos hizo un apunte que cito en el libro, porque resume bien esto: en la Constituci贸n espa帽ola, Estado es lo sustantivo y social y democr谩tico de derecho no son m谩s que adjetivos.

El Estado espa帽ol, efectivamente, se consolida pronto hist贸ricamente. En cambio, nuestra construcci贸n nacional es deficiente: nunca ha sido hegem贸nica en la totalidad del territorio; siempre ha tenido que convivir con otras ideas nacionales exitosas, algo que no ocurre en Francia o Italia. La Liga Norte no es hegem贸nica en su territorio y, adem谩s, su sustancia es b谩sicamente econ贸mica. Los milaneses que votan a la Liga nunca se han sentido menos italianos. En cualquier caso, que Espa帽a no tenga una construcci贸n nacional exitosa no necesariamente es un obst谩culo para la viabilidad del Estado en sus actuales fronteras. Esa viabilidad tiene que ver con un convenio que no tiene por qu茅 basarse en la existencia de una naci贸n 煤nica. S茅 que remo contracorriente: yo soy muy laico con respecto a las ideas nacionales e incluso a su parte m谩s virtuosa, la comunidad cultural, y la gente s铆 elige bandera. Pero me parece oportuno hacer esta reflexi贸n. Si la construcci贸n nacional espa帽ola hubiera salido bien en el siglo XIX, quiz谩s nos hubiera ahorrado muchos quebraderos de cabeza. Pero no sali贸 bien en ese siglo de plenitud del romanticismo nacionalista, e intentar hacer en el siglo XXI lo que no hiciste en el XIX es rid铆culo y conduce a la melancol铆a.

Menciona, como una anomal铆a espa帽ola, el alt铆simo porcentaje de altos funcionarios del Estado que caracteriza a Vox, y que invita a ver en la ultraderecha espa帽ola la expresi贸n pol铆tica de un Estado profundo que se siente amenazado, desde 2011, por procesos de desborde de los pactos del 78.

Los fen贸menos de ultraderecha que se han ido construyendo en las sociedades desarrolladas europeas, e incluso en Estados Unidos, siempre han recogido el malhumor, la desaz贸n, de los perdedores de la globalizaci贸n, pero en Espa帽a no. Aqu铆 no hay, como por ejemplo en Francia, un l铆der de la tractorada o un peque帽o comerciante al que las grandes superficies o la venta online le terminaron con el negocio; no hay precarios que no encuentran trabajo pese a su formaci贸n y acaban de camareros. Lo que hay son t茅cnicos de comercio, abogados del Estado, jueces en excedencia, militares retirados鈥

La composici贸n del grupo parlamentario de Vox revela muy claramente que el partido es una reacci贸n del Estado que preexiste a la democracia contra dos fen贸menos, el Proc茅s y Podemos, que se entienden como agresivos contra el Estado cuando en realidad son s铆ntomas de la caducidad de los pactos del setenta y ocho. Pactos que ser铆an virtuos铆simos en su momento, y han operado razonablemente durante treinta a帽os, pero llega un momento en que hay que renovarlos. En Espa帽a, parece que cuesta mucho entender que una de las claves de la democracia liberal es su condici贸n perfectible. Vox reacciona contra esos s铆ntomas y sobre todo contra el Proc茅s, y no en vano tiene grandes dificultades para penetrar en territorios alejados de Madrid. Podr铆an haberse constituido como el gran partido de la Espa帽a vaciada, ten铆an el caldo de cultivo para hacerlo, pero se convirtieron r谩pidamente en el partido de N煤帽ez de Balboa, en el de la Little Caracas de Madrid.

Comenta tambi茅n los problemas que, para el R茅gimen del 78, represent贸 el fin de ETA en tanto que el Otro en oposici贸n al cual constru铆a su discurso. El fin del terrorismo coincide, no por casualidad seg煤n esta interpretaci贸n, con el inicio de las zozobras que han sacudido a esta Segunda Restauraci贸n en los 煤ltimos diez a帽os. ETA era, dice Jorge Dioni, un contrafuerte del R茅gimen del 78, y sin ella se tambalea. Y aunque haya desaparecido, sucede eso que dec铆a Pascal Bruckner sobre c贸mo el antisemitismo puede sobrevivir a la presencia efectiva de jud铆os en una sociedad, por v铆a de judaizar a determinados gentiles.

Es muy elocuente c贸mo el C贸digo Penal ha ido ensanchando lo que se consideraba terrorismo seg煤n ha ido decayendo el terrorismo. Yo dir铆a que es verde y con asas. Cuando una pelea en un bar de Altsasu se juzga en la Audiencia Nacional como terrorismo, es que efectivamente necesitas tener el fantoche vivo y operando. Una cosa patente del a帽o 2000 para ac谩 es la utilizaci贸n de la sangre vertida por ETA como factor de adhesi贸n pol铆tica; algo que en tiempos de [Jos茅 Luis Rodr铆guez] Zapatero fue particularmente miserable.

Hace unos meses, hubo un debate creo que en torno a una moci贸n de Vox, en el que volvi贸 a aparecer ETA, como aparece tres veces al mes en el pleno del Congreso. Hablaron Teresa Jim茅nez-Becerril, por el PP, habl贸 [Francisco Jos茅] Alcaraz, el que fue presidente de la AVT, por Vox, y en un momento dado, [el ministro de interior, Fernando] Grande Marlaska, ofendido porque lo acusasen de c贸mplice de los terroristas, record贸 que 茅l tambi茅n sufri贸 amenazas muy serias de ETA; que aqu铆 v铆ctimas somos much铆simos, que ETA no actuaba solo contra unos. Desde su esca帽o, con gestos, Alcaraz le dijo: 芦Yo, tres禄.

La aristocracia del dolor.

Yo estaba viendo aquello y no daba cr茅dito: 驴la legitimidad de cada uno depende de cu谩ntos cad谩veres puede traer a la tribuna del Congreso? Dioni, que es el t铆o m谩s listo de Espa帽a, dice efectivamente que ETA era un gran reaseguro de la integridad territorial espa帽ola. No solo de los consensos del 78 en general, sino particularmente de este. No es casualidad, creo yo, que el Proc茅s, ese desaf铆o a la integridad del Estado desde la Generalitat, se haya producido cuando ETA ya no operaba, y no antes.

Habla en el libro de la secesi贸n de Madrid y eso tiene que ver con otro tema al que tambi茅n alude: la revuelta de la Espa帽a vaciada.

La Transici贸n dise帽贸 una estructura territorial basada en un invento llamado comunidades aut贸nomas, con fronteras nuevas que no se correspond铆an con las regiones existentes y que ten铆an que ver con prop贸sitos pol铆ticos muy evidentes: todo el mundo conoce c贸mo [Rodolfo] Mart铆n Villa se opuso a que Le贸n y Asturias conformasen una misma comunidad, porque daba por hecho que, si se juntaba a todos los mineros en el mismo territorio, habr铆a gobiernos del PCE a la vuelta de dos a帽os. Pero, a la vez que se dise帽aron diecisiete esferas pol铆ticas aut贸nomas, se sigui贸 trabajando intensamente en algo que empieza en el siglo XVIII, que es la condici贸n radial del Estado en todas sus infraestructuras, tanto visibles como invisibles.

Sorber y soplar a la vez, dice en el libro.

Eso es. La descentralizaci贸n se produce a la vez que Madrid, sobre todo desde el triunfo de [Jos茅 Mar铆a] Aznar, se convierte en una aspiradora de poblaci贸n y actividad econ贸mica. Esto, a la larga, solo puede crear disfuncionalidades. Una de ellas es que lo que era una treta electoral, mantener las circunscripciones provinciales como unidades electorales para, sobrerrepresentando zonas poco pobladas pero conservadoras, compensar un eventual giro del pa铆s a la izquierda, se ha convertido en un ariete de la insatisfacci贸n de los territorios que han padecido esa aspiraci贸n madrile帽a. Aspiraci贸n que, desde que la derecha gobierna Madrid y practica el dumping fiscal, se ha potenciado.

Dos de las primeras medidas anunciadas por Isabel D铆az Ayuso al tomar posesi贸n en junio fueron un blindaje legal del modelo fiscal madrile帽o, para que nadie pueda armonizarlo, y nuevas ventajas fiscales para empresarios que se trasladen desde otros puntos de Espa帽a: todav铆a hay hambre de m谩s. Se ha retrasado mucho el abordaje de un problema que en el final de siglo ya formaba parte de la conversaci贸n, que era la necesidad de federalizar el pa铆s, de armonizar esta contradicci贸n entre descentralizaci贸n pol铆tica y centralizaci贸n econ贸mica. Y en consecuencia, el modelo territorial, hoy, explota; es un circo de cinco pistas en el que se mezcla esa capacidad gravitacional de Madrid, las tensiones nacionalistas/independentistas en algunas autonom铆as y c贸mo la Espa帽a interior fagocitada por el modelo radial 鈥攁lgo que la radialidad del AVE ha acelerado鈥 encuentra en la circunscripci贸n provincial una palanca de proyecci贸n pol铆tica de su insatisfacci贸n.

Diserta en otra parte del libro sobre la llamada cultura de la cancelaci贸n. Dice que lo que hay detr谩s de ese clamor contra una supuesta muerte de la democracia es todo lo contrario: una democratizaci贸n del debate gracias a las redes sociales que hace que determinados santones que antes pontificaban sin contestaci贸n, recibiendo una carta del director en contra todo lo m谩s, sean puestos cotidianamente ante el espejo inmisericorde de su mediocridad, sus indignidades o sus sesgos.

Siempre hay v铆ctimas inocentes en una revoluci贸n; es inevitable llevarse por delante a gente que no son los opresores. Y est谩 pasando en este momento en que hay una revuelta de grupos que proclaman que ya no les basta con ser iguales sobre el papel, sino que han estado hist贸ricamente sojuzgados y eso tiene que acabarse, y que a veces generan da帽os colaterales que, de todas formas, puesto que no estamos hablando de un proceso violento, son da帽os reputacionales. Punto. Con esos da帽os colaterales se justifica una especie de contrarrevoluci贸n, que es la de todos estos se帽ores mayores que lloran que ya no se puede decir nada, que no se le puede echar un piropo a una t铆a, etc茅tera. Pero hay que hacerse cargo del momento hist贸rico y de la justicia de esa revuelta

A m铆, como soy un gamberro en redes sociales, me han acusado de machista en un par de ocasiones por un par de tuits m谩s o menos afortunados. Y yo no me considero machista, pero cuando me lo llaman, me callo, porque est谩n en su derecho y en su momento hist贸rico para hacerlo; para censurar todo aquello que consideran que es perpetuar un abuso. No considero que a todos los que dicen ser v铆ctimas de la cultura de la cancelaci贸n sea justo lo que les ha ocurrido, pero la cuesti贸n es que no me importa. Uno tiene que hacerse cargo de lo que dice y de su impacto, y si metes la pata y te llaman imb茅cil, te lo comes y ya est谩, no te pones a llorar que te linchan en las redes. No est谩 mal, por otra parte, que te linchen en las redes en lugar de colgarte de un 谩rbol, que es lo que significa linchar, 驴no? Hay mucho llor贸n. Y tambi茅n hay todo ese victimismo intencional sobre el que hablaba Bruckner: la condici贸n de v铆ctima otorga autoridad moral y por lo tanto poder.

Y por lo tanto es codiciada.

Exacto, pero que un se帽or de setenta a帽os que ha metido mano a lo que se le pon铆a a tiro, abusando de su poder y de ser un hombre blanco occidental, ahora se queje de que lo abuchean me parece que es tener mucha cara. A帽ado otra cosa: siempre se dice que en aquellos a帽os eran las cosas de otra manera, pero yo tengo cincuenta, s茅 c贸mo se comportaba la gente a finales de los ochenta y principios de los noventa, s茅 c贸mo me comportaba yo, y a m铆 la mano floja y el abuso no me han parecido respetables desde los quince a帽os que ten铆a en 1986. Se pinta el escenario de hace treinta a帽os como si aquello fuera la Edad Media y existiera el derecho de pernada, y tampoco era as铆.

Al final del libro, hace una reflexi贸n que se resume en esta frase que tambi茅n compendia de alg煤n modo su ideolog铆a; este liberalismo progresista que abandera: 芦El ciudadano de una democracia no nos debe explicaciones禄.

El neoliberalismo ha tergiversado tanto los principios del liberalismo que esto cuesta explicar esto: el liberalismo se basa en que los ciudadanos son adultos, soberanos y responsables. Responsables, es decir, no gente que se cuida de lo suyo y de nada m谩s, como dice el neoliberalismo, sino, de hecho, todo lo contrario: para ser un ciudadano solidario, primero hay que ser un ciudadano responsable. Para querer a la gente, primero hay que quererse uno: en mi experiencia, la gente con problemas de autoestima no es la mejor para querer generosamente a los dem谩s. Yo uso esa frase que comentas a prop贸sito de las construcciones de identidad colectiva y de este debate tan loco que se ha montado en torno a ellas. Ah铆 soy un liberal cl谩sico: esas construcciones me parecen intrusivas; un acto de violencia pol铆tica.

En el libro menciono mi sorpresa la primera vez que me top茅 con una de estas encuestas sobre porcentajes de adhesi贸n: 驴m谩s vasco, m谩s espa帽ol, igual de vasco que espa帽ol鈥? Me qued茅 mico, porque no ten铆a ni idea de qu茅 responder铆a yo. 驴Soy de Colunga, de Asturias, espa帽ol, europeo鈥? Pero, a la vez, me parec铆a terriblemente emancipatorio responder: 芦No tengo ni idea, y adem谩s no me voy a tomar la molestia de pensarlo, porque para construirme como ciudadano funcional de una democracia, no necesito resolver estas inc贸gnitas, que para m铆 son irrelevantes禄. Me parece que la Ilustraci贸n iba de esto; que la construcci贸n del bienestar colectivo va de convenios, de contrato social, no de identidades, y por lo tanto es mutable o contingente.

