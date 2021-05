–

De parte de Lobo Suelto May 27, 2021 46 puntos de vista

Si la familia no se elige, se la erige. Un d铆a Emilio Jurado Na贸n descubri贸 que era pariente de Julio Argentino Roca. Tiempo m谩s tarde, hizo el segundo descubrimiento en esa l铆nea: su t铆o abuelo Bebi Roca hab铆a escrito, sobre las historias de la familia, el libro de memorias Los Roca y los Sch贸贸. As铆 surgi贸 el proyecto a largo plazo de Los Roca y los yo: una colecci贸n de textos, diversos en g茅nero, registro, tono y extensi贸n, que se alimenta del libro de su t铆o abuelo (al que busca pervertir, desvirtuar e hipertrofiar) y de la cual T贸pico de los dos viajeros (Palabras Amarillas, 2020) fue el primer volumen publicado. Si bien la figura de Julio Argentino es gravitante en el proyecto de Jurado Na贸n, los distintos episodios del proyecto indagan, como lo hizo Bebi, en an茅cdotas, acontecimientos y personajes tangenciales (o bien transversales) a la familia Roca. Es el caso del texto que se presenta a continuaci贸n, 鈥淟os Pinc茅n鈥; suerte de diario de lectura ensay铆stico que escarba en torno a un genealog铆a de caciques pampa y su construcci贸n, por parte de los Roca, como enemigo a someter y, a la vez, reflejo distorsionado de la cultura que detentan como propia.

Los Pinc茅n (cuarta parte)

de Emilio Jurado Na贸n

Cito, in extenso, el pasaje:

Ocurri贸 lo siguiente: mi muy querida nieta Milagro, hoy se帽ora de Colombo, estudiaba abogac铆a y su apellido de soltera, Roca, resonaba sonoro en el aula al ser le铆do por el bedel al pasar lista para constatar presentes y ausentes. Un d铆a, al t茅rmino de una clase se le aproxim贸 un sujeto mas bien maduro para ser estudiante, cuadrado de cuerpo, retac贸n de altura, con frente estrecha, cara achinada, cubierto el cr谩neo con renegrido cabello y tapizadas las mejillas con largas chuzas a guisa de patillas. Vest铆a campera, pantalones vaqueros y calzaba sin medias, unas r煤sticas ojotas.

鈥撀縐sted es Roca? 鈥 le pregunt贸 el sujeto de sopet贸n a modo de simple presentaci贸n.

鈥揝i, se帽or, fue la respuesta de mi nieta 鈥撀縀n qu茅 puedo serle 煤til?

鈥揈n decirme d贸nde est谩 sepultado un antepasado ilustre: mi bisabuelo. D贸nde descansan sus huesos. 鈥揧o soy Pinc茅n y me han dicho que fue enterrado en uno de los campos de los viejos Roca. Sepa que estudio Derecho para revindicar en justicia las tierras de Trenque-Lauquen que fueron y son de mi familia, aunque ahora est谩n usurpadas por los 芦huincas禄.

Milagro que no sab铆a nada de nada; pero como 铆ndole es persona muy comedida y servicial, qued贸 en tratar de averiguar algo en la familia para ayudar a un compa帽ero del aula y procurar sacarlo de unas dudas, que, al parecer, lo angustiaban. Por eso, en busca de auxilio, me coment贸 el asunto y me pidi贸 que, como m谩s anciano y sapiente de las cosas del pasado de los 芦Roca禄, quiz谩s pod铆a orientarla para dar con alguna pista sobre el final del cacique y el p贸stumo destino de sus restos mortales. Por eso, en atenci贸n a ella y a la curiosidad que me despert贸 el tema, me puse en campa帽a para tratar de averiguar algo que pudiera facilitar una respuesta mas o menos verdadera al Pinc茅n siglo XX.

Rondan los leones pero no en pie de ataque. Al umbral de la cueva uno se relame las u帽as. Bosteza. Se estira.

La cultura, imparable en sus generaciones, ha pulido el habla y el trato del indio. Ya no suena estent贸reo el grito de Pinc茅n en la folcl贸rica frase 鈥溌oro Bayo!鈥; antes bien, ha claudicado un poco, se ha dulcificado aunque toque una nota baja, al fondo, la firme nota del resentimiento: 鈥溌縐sted es Roca?鈥

Del grito estent贸reo de Ta-Pinc茅n al resonar sonoro de Roca entre las paredes del aula, Pinc茅n Siglo XX traspone el trayecto y se arrima civil 鈥揷ivilizado鈥 a la heredera, Milagro, depositaria del apellido y entonces, 茅l s铆 no como ella, detenta una determinada contextura f铆sica: maduro, cuadrado y retac贸n; ojos achinados, frente estrecha, cr谩neo cubierto de renegrido cabello y largas chuzas le tapizan cara; campera y vaqueros componen su atuendo, adem谩s de una par de ojotas r煤sticas que calza sin medias. 隆Se ha formado un personaje! El h谩lito naturalista acudi贸 a la pluma de Bebi, historiador vern谩culo, y qu茅 bien suena cr谩neo al tratar los cuerpos ajenos 鈥搒in mencionar el tapiz de curtiembre en que se ha tornado la com煤n barba de tres d铆as. El t茅rmino chuzas aparece, sin embargo, y me hace acudir al diccionario. (Hubiera esperado alguna palabra animaloide como crencha, muy com煤n en la literatura argentina del siglo XIX, ya que es un t茅rmino equino que se aproxima a crin en su sentido pero tiene una resonancia hermosamente m谩s ro帽osa 鈥搖n dejo de pegote, sebo y sudor). Chuzas, que Bebi inserta en la caracterizaci贸n de Pinc茅n XX para aludir 鈥損ara eludir鈥 a las patillas de este achinado alumno que se ha fugado del redil, son 鈥渃abellos largos, lacios y duros鈥, perfecto (RAE), pero tambi茅n, en Argentina y Uruguay, puede ser una 鈥渓anza rudimentaria y tosca鈥 鈥搇o cual marida bien con aquellas 鈥渞煤sticas ojotas鈥 y, de m谩s est谩 subrayarlo, con el aire total a desierto que exhala el sujeto鈥 o bien, chuza, puede referir al 鈥渆spol贸n de un gallo鈥. Ahora s铆, lanzas y espolones a los bordes de la cara, 鈥渁 guisa de patillas鈥, Pinc茅n XX se inviste de complexi贸n guerrera. Su pregunta, aunque medida, 鈥撯溌縐sted es Roca?鈥濃 se pronuncia en mand铆bulas configuradas para la batalla. Un chasquido de saliva b茅lica debe haber resonado sonoro entre las paredes del aula aquella vez 鈥揃ebi no lo oy贸 pero sonaron鈥 las cuentas de un rosario de huesos huecos, palabras a cuentagotas que los Pinc茅n han ido depositando en el rumiar lento de la inculturaci贸n debida.

A una amiga le caus贸 simpat铆a el proyecto cuando se lo cont茅. Dijo parecerle genial el hecho de que el descendiente progre de los Roca escribiera un libro contra la matanza.

Progre, eso desanima: la formulaci贸n del adjetivo me suena del todo equ铆voca. No se trata, creo, de progresismo sino de digesti贸n. Y en esta digesti贸n 鈥搇arga, obstaculizada, dur铆sima鈥 la postura que se busca es la de la sinceridad del texto. Hay una batalla, hay posiciones, hay estrategias, hay objetivos. En el diagrama de esta situaci贸n, el progresismo es imposible.

Luego de este proleg贸meno Milagro se eclipsa, desaparece del texto, absorbida, seguro, por la materialidad corporal de Pinc茅n XX. La an茅cdota deriva en investigaci贸n y no se sabe a d贸nde fue a parar Milagro, quien volver铆a a hacer de mensajera para su compa帽ero de aula.

Es posible que la descendiente Roca 鈥揳hora de Colombo鈥 haya escuchado con atenci贸n a Pinc茅n, los argumentos, las demandas, los pedidos; haya memorizado, recorrido con la vista al ras el cuerpo, la vestimenta, el pelo en distintas partes del cuerpo, las partes del cuerpo abiertas al aire, libres, como los dedos del pie, franjas del cuello alrededor de la campera que no cubr铆a como debiera; puede que haya correspondido a las razones del interlocutor con asentimientos suaves, silenciosos, atentos, educados, preciosos, mientras el resto de la clase descomprim铆a la sala y un ruido de sillas chirriaba met谩lico en torno a contrapunto de una charla creciente en los pasillos; que haya dicho s铆, s铆, claro, con gusto, mi abuelo esto, mi abuelo aquello, se la conseguir茅 la informaci贸n que precisa, y analizara como respuesta en el semblante de Pinc茅n una sonrisa breve al margen y los ojos negros duros, firmes, como una roca que, no, como una lanza, no, como el cuero, que es duro duro, a menos que se lo someta a un proceso complejo; es posible, tambi茅n, que haya visto a su compa帽ero de aula finalizar el intercambio mediante una casi imperceptible genuflexi贸n a la par de un pase de magia con los ojos, aterrizaje y desv铆o, cerraz贸n de p谩rpados al tiempo que le daba la espalda enfilando hacia la puerta en un andar endurecido, chueco, clanco; puede que haya quedado Milagro a la espera de la descompresi贸n absoluta del aula mientras juntaba parsimoniosa las biromes, cuadernos, los libros, con la pizarra enfrente v铆ctima del manoseo de tinta a medias deleble, dedos, trazos, rayones de nombres y letras reducidas por el roce de un codo, fechas, capas verdosas en un asomo de obstinaci贸n para dejar cuenta de anotaciones pret茅ritas, clases concluidas, signos y cuadros sin贸pticos que resistieran, con 煤ltimas part铆culas de alcohol y tinta, a evaporarse; tal vez haya sentido reverberar la panza, o apenas m谩s arriba de la panza, en una reverberaci贸n que era m谩s acidez que hambre, m谩s hueco s贸lido que sana movilizaci贸n de tripas; puede ser que Milagro haya emprendido la vuelta a casa con paso cansino y un pensamiento de estar por engriparse, debilitamiento oto帽al, pobre alimentaci贸n en 茅poca de ex谩menes, precauci贸n escasa, falta de abrigo ante abruptas temperaturas, cambiantes, imperiosas; puede que se haya palpado en la garganta el tama帽o de las am铆gdalas con suavidad al tragar mientras taconeaba por pasillos huecos y de iluminaci贸n aprehensiva, acomodando al hombro la cartera que insist铆a en deslizarse sobre la blusa, afuera, como la filtraci贸n de nariz que ataj贸 el dedo 铆ndice en movimiento instintivo coincidente con una sola y seca inspiraci贸n corta que cortase el charco aguachento y fr铆o de moquera; capaz haya sido as铆 o capaz haya acelerado el paso hasta la salida hasta volver a ver el sol, aunque agotado, hecho tono nom谩s, ruborizado alrededor de los edificio y entre las ramas pinchudas de fresnos calvos, quebradizos; por un instante, tal vez Milagro haya torcido el cuello y visto el recibidor de la universidad vac铆o, luego del 茅xodo, al funcionario de maestranza leyendo la secci贸n deportes en una banqueta junto al balde y el lampazo, y haya o铆do un tric-trac de llaveros al fondo de la facultad; es posible que haya levantado la vista hacia columnas neocl谩sicas y sentido el murmullo natural del roce entre las plumas, una superposici贸n de aleteos, picotazos, garras que resbalaban contra la piedra y gua帽idos que parec铆an de ratas pero eran nom谩s pichones, como puede que hubiese evidenciado el tumulto gris con pintas blancas, el guano en gotas viejas sobre las baldosas, el vuelo raudo, enlentecido en el instante previo al aterrizaje torpe de las palomas gordas para acercar una rama, migas, una costra de bud铆n o pochoclo a los pichones; que haya suspirado es probable, o un chucho de fr铆o o un desperezo o nada, s贸lo reanudar la marcha escalinatas abajo y raspar vereda intentando reponer cu谩l era el colectivo que la llevar铆a a casa, presa o retenida tan s贸lo por una suspensi贸n, arrimada a la orilla en una laguna de memoria; laguna, tal vez haya meditado el asunto de la laguna mientras prosegu铆a la caminata por una avenida que ya conoc铆a de sobra y una efervescencia de tr谩nsito y luces propia del horario, el d铆a, la zona, laguna, por qu茅 se habla de una laguna cuando, hasta que el problema mismo del olvido se hubiese disuelto en s铆, en el l铆quido de esa laguna que se traga a s铆, al llegar, su cuerpo por s铆 s贸lo, a la parada del colectivo; puede que, al verla, la parada del colectivo le haya dado la impresi贸n de ser exactamente eso, una parada de colectivo, y que, en consecuencia, la mejor forma de ponerla en palabras fuese parada de colectivo, el m谩s simple, el m谩s eficiente, el m谩s fiel entre los mejores t茅rminos evocables para dar con justicia en el t茅rmino justo, compuesto por palabras justas; o puede, por el contrario, ser que haya visto un ca帽o negro con cartel arriba y n煤meros, texto, indicaciones y publicidad que le hubiesen inducido una mayor profundidad a la laguna de sentido, un corchete en la memoria, de cuyo fondo 鈥搖n fondo profundo y hueco que pareciera no tener, parad贸jicamente, fin, ni un tope, ni paredes, ni tampoco consistencia鈥 lum铆nico y con terminaciones iridiscentes hubiese surgido, hacia afuera, sin sospecha de v铆nculo con el ca帽o negro, su tabla de pl谩stico con inscripciones blancas, Bebi, el abuelo de la sonrisa, en pausa y mudo, el gesto frecuente de Bebi por el cual toda la familia lo reconoc铆a pero del cual tal vez nadie hubiese hecho referencia antes, una elevaci贸n del labio, una peque帽a arruga, o el estiramiento de comisuras o algo en los ojos que, o un conjunto de todo eso al mismo tiempo y uno atr谩s de otro, un gesto t铆pico de Bebi, irrenunciable, inimitable, Bebi reverberando en degrad茅 como una foto del 谩lbum familiar en pleno proceso de revelado.

En un taller de escritura, al participante se le pide que d茅 una opini贸n cr铆tica acerca de tal libro. 鈥淓s tierno鈥, argumenta para concluir la exposici贸n sinuosa. 鈥溌縇a ternura es un valor?鈥, otro de los talleristas inquiere. El primero dice 鈥渟铆鈥 鈥搉aturalmente, las cejas se le levantan en arco y asiente con delicadeza.

La ternura no es un valor, a menos que hablemos sobre el punto de la carne.

Tenro, dicen en portugu茅s, y la lengua castellana se tuerce en la pronunciaci贸n que enroca r con n.

La ternura es un valor que el texto solo podr谩 admitir, exhausto, despu茅s de muchas vueltas 鈥揷omo quien no quiere la cosa.

驴Cu谩ndo termina este sufrimiento? Me ha sido revelada la verdad pero el don incluye una condena: 鈥渘o podr谩s salir del asunto鈥. El ancla del libro me retiene en un punto alrededor del que giro y me mareo; me pongo miope, las luces se borronean como si les hubieran pasado un pulgar por encima, no s茅 si est谩n lejos, cerca, a media distancia, si est谩n o me quedaron prendidas a la cara interna de los p谩rpados. Ni Bebi mismo le dio tanta importancia a los Pinc茅n: los resolvi贸 de un plumazo y fue a enrollarse en el plum贸n que lo esperaba sobre el catre. En opuesto, el acolchado que yo tengo cuenta varios ciclos de pliegue y despliegue sucesivos, y ya las plumas se le escapan y patinan rasantes hasta cualquier rinc贸n del monoambiente con la vitalidad que le insufla cada chiflete bicho que entra por la puertaventana.

鈥斅縐sted es Roca?

Intenta descifrar los colectivos 鈥搇a luz de los carteles, el n煤mero, el color鈥 entre la mezcla pastosa de tonos y luces que ejecutan las dieciocho treinta en la ciudad al combinar faroles de escaso rendimiento con un eficiente atardecer de mayo. Piensa que es Milagro, que sabe que es Milagro, ella. Pasa un micro pero no sabe si es el que ten铆a que tomar porque nadie lo par贸, ni ella lo hubiera hecho por prudencia o miedo a equivocarse en vano. Le arden los ojos. Por la alergia, por el estudio, por el s铆ndrome del ojo seco. No sabe. Le arden y cree verse los p谩rpados hinchados en un borde del 谩rea visual. La tierra tiembla, entonces; ella piensa, 鈥淟a tierra tiembla鈥, y le suena a una pel铆cula antigua, pero en efecto la tierra vibra, ronronean las baldosas, lo puede sentir bajo los pies, a trav茅s de los zapatos con plataforma, a trav茅s de las plataformas, las medias, hasta las rodillas, que el temblor, la vibraci贸n o el ronroneo hacen flaquear, vencen y fuerzan a inclinar el cuerpo a un lado. Amaga pero no cae, cambia la postura de las piernas. Milagro espera el colectivo.

Bajo las veredas y el pavimento hay piedras, tierra, ra铆ces en trozos, chapitas viejas y, m谩s abajo, se abre un hueco de aire, rodeado por lozas c贸ncavas, columnas que sostienen la c煤pula, luminarias encendidas las veinticuatro horas, m谩s y nuevos carteles, publicidades a repetici贸n en televisores de segunda, gente que visita el subsuelo por kil贸metros de seis de la ma帽ana a once de la noche, gente que se acumula en los andenes, como Pinc茅n, a la espera de que la formaci贸n se detenga y, como Pinc茅n, ven al tren pasar y frenarse, como Pinc茅n, dan con la puerta o la puerta da con ellos y bufan sus hojas, la puerta se abre luego, entran, se apretujan o, como Pinc茅n, consiguen diligentes un asiento y se desploman luengos, como Pinc茅n, que se desploma, relojea a los compa帽eros de cabina, que son pocos, adormecidos, introyectos, se sube los auriculares a la cabeza, los ajusta y enciende el reproductor

鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹.鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹.鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹.鈥︹︹

鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹.鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹.鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹.鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹.鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹.

鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹.鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹.鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹.鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹.鈥︹︹︹︹︹︹︹︹

鈥︹︹︹︹.鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹.鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹.鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹.鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹.鈥︹︹︹

鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹.鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹.鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹.鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹.鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹

鈥.鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹.鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹.鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹.鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹.鈥︹︹︹︹︹︹︹

鈥︹︹︹︹︹.鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹.鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹.鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹.鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹.

febrero 2016 鈥 abril 2017

*Dejamos los links de la primera, la segunda y la tercera parte del texto.

*La imagen es de el pe帽i Lorenzo Cejas Pinc茅n, descendiente del cacique Vicente Pinc茅n del territorio rank眉lche, en puelmapu.

Me gusta esto: Me gusta Cargando…

Relacionado