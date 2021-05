–

De parte de Lobo Suelto May 21, 2021 44 puntos de vista

Si la familia no se elige, se la erige. Un d铆a Emilio Jurado Na贸n descubri贸 que era pariente de Julio Argentino Roca. Tiempo m谩s tarde, hizo el segundo descubrimiento en esa l铆nea: su t铆o abuelo Bebi Roca hab铆a escrito, sobre las historias de la familia, el libro de memorias Los Roca y los Sch贸贸. As铆 surgi贸 el proyecto a largo plazo de Los Roca y los yo: una colecci贸n de textos, diversos en g茅nero, registro, tono y extensi贸n, que se alimenta del libro de su t铆o abuelo (al que busca pervertir, desvirtuar e hipertrofiar) y de la cual T贸pico de los dos viajeros (Palabras Amarillas, 2020) fue el primer volumen publicado. Si bien la figura de Julio Argentino es gravitante en el proyecto de Jurado Na贸n, los distintos episodios del proyecto indagan, como lo hizo Bebi, en an茅cdotas, acontecimientos y personajes tangenciales (o bien transversales) a la familia Roca. Es el caso del texto que se presenta a continuaci贸n, 鈥淟os Pinc茅n鈥; suerte de diario de lectura ensay铆stico que escarba en torno a un genealog铆a de caciques pampa y su construcci贸n, por parte de los Roca, como enemigo a someter y, a la vez, reflejo distorsionado de la cultura que detentan como propia.

Los Pinc茅n (tercera parte)

de Emilio Jurado Na贸n

鈥撀縐sted es Roca? 鈥 le pregunt贸 el sujeto de sopet贸n a modo de simple presentaci贸n.

La Campa帽a del Desierto someti贸, entre muchas otras, a la estirpe Pinc茅n. Con el ocaso de Ta-Pinc茅n coincidi贸 la 鈥渋nculturaci贸n鈥, como dice Bebi, de los indios pampa. Hay un tercero en el relato de los Pinc茅n, a quien apodaban 鈥淧ichi鈥: el peque帽o. Era capitanejo de 鈥淔ut谩鈥, uno de los m谩s aguerridos; pero con la declinaci贸n de la raza, hubo que negociar sobrevida por cultura, adscripciones pol铆ticas y sociales a modo de ofrenda de los derrotados.

El texto retoma una an茅cdota que relata por cartas Julio Costa Paz, t铆o de Bebi: de ni帽o junto a su hermano, hab铆a asistido a un rodeo en Jun铆n, al que convergieron indios y gauchos. Entre los participantes de ese ritual de 鈥渄esprecio por la vida鈥 que supon铆a la doma de potros, estaban los dos bandos que antes se hab铆an enfrentado en la pampa: Vargas y Pichi-Pinc茅n, hermanados a la fuerza por el mismo juego civil.

El indio hecho pe贸n, hecho pe贸n el soldado.

El atardecer pasa por la persiana y vibra sobre el escritorio en rect谩ngulos anaranjados. Bebi, historiador vern谩culo, ha detenido la pluma. Cabecea. Mira los renglones de su cuaderno y los surcos profundos de tinta negra.

驴Por qu茅 est谩 escribiendo sobre los Pinc茅n? Le laten los ojos vidriados.

Los tres Pinc茅n representan tres escalones descendentes de una historia de salvajes. El primero, 芦el viejo禄, lucha por su tribu y muere en su tolder铆a con la lanza enhiesta al lado del caballo fiel que vela por su agon铆a; el segundo, el 芦Tapinc茅n禄, el grande, lucha y guerrea heroicamente por lo suyo pero es vencido y muere obediente a los dictados y a la ley que le impone otra raza que lo domina y con 茅l se rinde su pampa b谩rbara; y el tercero, el Pichi Pinc茅n, ya entregado espiritualmente, se entremezcla con el enemigo y se incultura peonando junto al adversario de ayer, quiz谩s feliz por el logro de una vida de paz, sedentaria y estable, regida por normas human铆sticas, propias de la civilizaci贸n occidental y cristiana.

Todo recorte te贸rico 鈥搕odo recorte historiogr谩fico鈥 supone un marco, un enunciador de la teor铆a, un punto de vista y, claro, unas tijeras.

驴Qui茅n toma las tijeras por el mango?

Quiero hacer un texto sincero pero no enojado. Bebi analoga una familia de pampas con la idea de una escalera descendente. 驴Eso nos produce indignaci贸n, incomodidad, enojo? Calculo que depender谩 del v铆nculo que cada uno tenga con su propia familia, con la colonizaci贸n, con el exterminio, con la arquitectura hogare帽a. 驴En d贸nde termina la escalera? 驴Esa escalera tiene descanso? 驴Qu茅 son las 鈥渘ormas human铆sticas propias de la civilizaci贸n occidental y cristiana鈥 a las que estos escalones de Pinc茅n se fueron sometiendo con el descenso de las generaciones y la reiteraci贸n, cada vez m谩s profunda, de las derrotas?

En aquel lapso, el texto de Bebi se vuelve irreconocible por lo elocuente. No hay otro momento del libro en el que se pueda ver una reflexi贸n te贸rica tan pr铆stina y de tanta contundencia. 驴A qu茅 se debe? El origen de tales pensamientos escriturarios viene, creo yo, por el lado de una interpelaci贸n con el presente. Ya que esta breve pesquisa que eclosiona como un par茅ntesis (los Pinc茅n contados dentro del largo cuento de los Roca-Sch贸贸) se habr铆a disparado a partir de una consulta que le arrimara su nieta Milagro (鈥渉oy se帽ora de Colombo鈥).

Los nombres son reales, tal cual; no tienen la intenci贸n de simbolizar nada.

En el enclave de la novela en clave, los nombres se desbaratan.

Ocurri贸 lo siguiente: Milagro, nieta de Bebi, hoy mujer de Colombo, estudiaba abogac铆a y, antes, en esa 茅poca, llevaba el apellido de soltera, Roca, que 鈥渞esonaba sonoro en el aula al ser le铆do por el bedel para constatar presentes y ausentes鈥.

Pega un tir贸n a las riendas y se apea: el lector del l谩piz en mano, el enojoso, el cr铆tico, el que apunta: Nada de com煤n tienen estas licencias l铆ricas, nada de natural tienen. La aliteraci贸n hilvanada entre vibrantes m煤ltiples (鈥R鈥: presentes en los t茅rminos 芦Roca禄 y 芦resonaba禄) y vibrantes simples (鈥r鈥), que junto a las fricativas (鈥s鈥) contin煤an y suavizan un poco la oraci贸n (芦sonoro禄, 芦ser禄), brinda una m煤sica controlada que casi logra obliterar del todo la tosca repetici贸n, hacia el final de la frase, de las estructuras gemelas 芦al ser禄 y 芦al pasar禄. Un empaste. No es gratuito que justo en esa l铆nea el autor esgrima las armas mochas de la ret贸rica: 隆se trata del Nombre! 芦Roca禄 鈥搒i lo sabremos鈥 significante insigne, pesadilla o tesoro de la memoria familiar 鈥搒eg煤n de qui茅n se trate鈥 constituye lo 煤nico que nos ha legado aquella aventura de pacificaci贸n administrativa. 芦Roca禄, dec铆a Julio Argentino, 芦soy Roca禄, y machacaba y machacaba ese p茅treo patron贸mico para construirse una presencia: labor litogr谩fica cuyos frutos duros han prendido bien hondo en los anales de la Historia.

芦Roca禄, los orgullosos v谩stagos de la Familia Grande se pavonean; 芦Roca禄, se aplican la g谩rgara del autogoce; 芦Roca禄, exhalan al presentarse y dan la mano con aristocr谩tica laxitud; 芦Roca禄, resonaba sonoro en el aula cuando el bedel (blandengues, s铆, tanto 茅l como su cargo: con aquella flem谩tica combinaci贸n de fonemas labial 鈥撯b鈥鈥 y l铆quido 鈥撯l鈥鈥, nada que ver con vibrantes y fricativas鈥), cuando el bedel, entonces, mancillaba el Nombre de prestado para constatar 芦presentes y ausentes禄 y dar con aquel pe帽asco erecto hacia el final de la lista: 芦Roca禄.

Presente siempre, el Nombre, aunque Milagro se ausentara. Porque siempre estaba ah铆 el apellido sonoro: 芦Roca禄 rebotaba entre paredes, contra los t铆mpanos innutricios de compa帽eros carentes de abolengo. 芦Roca禄 perviv铆a en la pronunciaci贸n y pervive en el texto; remite, en la lengua castellana, a la firmeza, a la austeridad, a la constancia. En dos s铆labas se despacha una actitud completa y el esp铆ritu de la Familia Grande es convocado para quedarse a la espera de lo que sea que tengas para acotar.

Milagro, nieta de Bebi, Roca de soltera y Colombo de casada, funciona como mensajera. Es ella quien se ha acercado a Bebi 鈥揷onociendo la avidez de su abuelo por la historia vern谩cula鈥 para hacer un aviso y una pregunta. A ella se ha acercado en clase un individuo que dice ser Pinc茅n y exige informaci贸n que ella, por ser Roca, por ser su nombre el que resuena sonoro entre las paredes de durlock de la Facultad, debe conocer.

Un milagro tambi茅n (隆qui茅n pudiera!) para Bebi, que no abandonaba desde hac铆a a帽os el departamento de la calle Pellegrini. 鈥溌緾贸mo ser谩 un Pinc茅n hoy?鈥, balbuce贸 un susurro que Milagro no lleg贸 a percibir, 鈥淯n Pinc茅n del Siglo XX鈥. Su nieta Milagro, ahora Colombo, antes Roca, se lo contar铆a: y Pinc茅n XX cobrar铆a forma, textura, atuendo y voz en la mente del historiador vern谩culo, quien a la vez lo habr铆a de transportar a tinta y papel, a cuento, a teor铆a y verso.

驴C贸mo es Milagro, a todo esto? No se sabe.

Por mi parte, digo, no la conoc铆 nunca; nunca la o铆 nombrar, tampoco. No pongo en duda que exista esta parienta m铆a, claro. Pero鈥 Si bien puse que los nombres son reales (y, si reales, tambi茅n pura coincidencia), no estoy tan seguro de que no sean otra cosa que ficci贸n. Porque, bueno: Colombo, Milagro鈥 es demasiada conjunci贸n y demasiado mal gusto atar aquellos nombres propios al asunto que nos convoca. Roca. Pinc茅n. Milagro. Colombo. Hasta me empalaga la monoton铆a argumental que suponen esos nombres propios: 鈥淐onquista鈥, 鈥淪alvaje鈥, 鈥淩eligi贸n鈥, 鈥淒escubrimiento鈥. Inaguantable.

驴C贸mo es Milagro, a todo esto? No se la describe. Es un ente, un rol. Es la idea que tiene Bebi del v谩stago ideal: ella es vicaria, es el pronombre y la prohombre que lleva y trae informaci贸n preciosa sin caer en la tentaci贸n de manosearla. De Pinc茅n XX a Bebi, y de Bebi a Pinc茅n XX y, en un desv铆o, al lector 鈥搇os lectores: el resto de la descendencia. Milagro es una funci贸n. Por eso, tal vez, su nombre es trillado y su caracterizaci贸n pr谩cticamente nula 鈥搒贸lo leemos, m谩s adelante, que 鈥渘o sab铆a nada de nada鈥 y que 鈥渆s persona comedida y servicial鈥: ignorancia, prudencia y servicio, cualidades perfectas para una mensajera del rey.

Cito, in extenso, el pasaje:

Ocurri贸 lo siguiente: mi muy querida nieta Milagro, hoy se帽ora de Colombo, estudiaba abogac铆a y su apellido de soltera, Roca, resonaba sonoro en el aula al ser le铆do por el bedel al pasar lista para constatar presentes y ausentes. Un d铆a, al t茅rmino de una clase se le aproxim贸 un sujeto mas bien maduro para ser estudiante, cuadrado de cuerpo, retac贸n de altura, con frente estrecha, cara achinada, cubierto el cr谩neo con renegrido cabello y tapizadas las mejillas con largas chuzas a guisa de patillas. Vest铆a campera, pantalones vaqueros y calzaba sin medias, unas r煤sticas ojotas.

鈥撀縐sted es Roca? 鈥 le pregunt贸 el sujeto de sopet贸n a modo de simple presentaci贸n.

鈥揝i, se帽or, fue la respuesta de mi nieta 鈥撀縀n qu茅 puedo serle 煤til?

鈥揈n decirme d贸nde est谩 sepultado un antepasado ilustre: mi bisabuelo. D贸nde descansan sus huesos. 鈥揧o soy Pinc茅n y me han dicho que fue enterrado en uno de los campos de los viejos Roca. Sepa que estudio Derecho para revindicar en justicia las tierras de Trenque-Lauquen que fueron y son de mi familia, aunque ahora est谩n usurpadas por los 芦huincas禄.

Milagro que no sab铆a nada de nada; pero como 铆ndole es persona muy comedida y servicial, qued贸 en tratar de averiguar algo en la familia para ayudar a un compa帽ero del aula y procurar sacarlo de unas dudas, que, al parecer, lo angustiaban. Por eso, en busca de auxilio, me coment贸 el asunto y me pidi贸 que, como m谩s anciano y sapiente de las cosas del pasado de los 芦Roca禄, quiz谩s pod铆a orientarla para dar con alguna pista sobre el final del cacique y el p贸stumo destino de sus restos mortales. Por eso, en atenci贸n a ella y a la curiosidad que me despert贸 el tema, me puse en campa帽a para tratar de averiguar algo que pudiera facilitar una respuesta mas o menos verdadera al Pinc茅n siglo XX.

Rondan los leones pero no en pie de ataque. Al umbral de la cueva uno se relame las u帽as. Bosteza. Se estira.

*Dejamos los links de la primera y de la segunda parte del texto.

Me gusta esto: Me gusta Cargando…

Relacionado