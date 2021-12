El otro d铆a le铆 en las redes sociales una de esas historias destinadas a ser lacrim贸genas a prop贸sito de un desgarrador suceso protagonizado por, si no entend铆 mal, un joven ex-MENA. La narradora del relato conclu铆a diciendo algo, sin duda bienintencionado, que a m铆 sin embargo me escandaliz贸: que los MENAs son, atiende a esta revelaci贸n, humanos. Humanos de carne y hueso que sienten como nosotros, dec铆a.

A m铆 me mosquea que haya que explicar que el agua moja, pero a la gente le pareci贸 una historia muy fet茅n y muy conmovedora y yo pas茅 de meterme en movidas.

Lo cierto, pens茅 m谩s tarde, es que s铆 que hay que explicar que el agua moja, porque, ya llevo un tiempo d谩ndome cuenta de esto, los pobres no despiertan nunca ni la menor empat铆a ni el menor inter茅s. Sus vericuetos vitales rara vez protagonizan historias de ficci贸n, las narraciones parecen estar siempre dominadas por lo que yo llamo historias de ricos. La gente con la vida m谩s o menos resuelta puede centrarse en sus sofisticados dramas amorosos o de otra 铆ndole, pero no as铆 el resto.

No soy una gran cin茅fila ni lectora. Lo cuento sin sentirme abochornada por ello, no necesito fingir en cuanto a mis aficiones como quien adorna el curr铆culum laboral para hacerlo m谩s apetecible. Quiz谩 lo fui hace muchos a帽os, antes de que internet y la vida adulta, plagada de constantes interrupciones, destrozaran para siempre mi capacidad de atender, de sumergirme plenamente en el presente, de entregarme en cuerpo y alma a lo que me est谩n contando.

Pero no son las notificaciones emergentes ni las distracciones y el cansancio de la vida cotidiana el 煤nico motivo para que me cueste prestarle toda mi atenci贸n a las historias que me cuentan. Lo cierto es que buena parte de lo que leo o veo me cabrea. Mucho. Quiz谩 es cosa m铆a. Admito que no soy imparcial, es m谩s, no tengo problema en reconocer que estoy hipersensibilizada por mi propia experiencia vital. Pero cuando veo alguna chorrada en Netflix o me decido a hojear un libro, no puedo evitar tener la sensaci贸n de que la 煤nica narrativa que interesa es la del privilegiado. Nunca sabemos nada sobre sus criados, y la gente que posibilita su existencia, las vidas de los adinerados son las 煤nicas que parecen importar, las 煤nicas tan extraordinarias como para que merezca la pena detenerse en ellas. S茅 que hay excepciones, algunas muy recientes como la serie Maid (tengo opiniones sobre ella y son reguleras), otras tan antiguas y bufonescas como la redacci贸n de El Lazarillo de Tormes, El Busc贸n de Quevedo, o Los Santos Inocentes, por citar lo primero que se me ocurre.

No me interesan, sin embargo, las excepciones, a menudo deliberadamente chabacanas (todav铆a recuerdo la serie A铆da que tanto 茅xito tuvo), o presentadas simplemente como contenido moralizante, o de denuncia social (caso de la citada serie Maid). Parece que los pobres, los inmigrantes y la gente del servicio son anodinos, irrelevantes, no tienen nada extraordinario que contar sobre s铆 mismos o sus vidas. Como si fueran menos humanos, como si quisieran menos a sus hijos, como si sus enso帽aciones fueran menos importantes, menos dignas. Como si su dolor fuera m谩s tenue, sus esperanzas tibias y casi infantiles, como si sus enamoramientos no tuvieran la capacidad de detener y volver a poner en marcha el mundo. Como si sus sentimientos, su tristeza y su alegr铆a fueran menos elevados y se asemejaran m谩s a los de un animal que a los de una persona.

La mayor铆a de las veces que una narraci贸n tiene como protagonista a un don nadie es para contarnos c贸mo logra salir de la pobreza y las garras de la servidumbre a modo de fantas铆a escapista, bien gracias a sus m茅ritos o talentos, bien gracias a un golpe de suerte o al despliegue de un ingenioso ardid que ocupar谩 toda la trama. De lo contrario, no parece haber nada en ellos que merezca la pena ser tratado en una obra de ficci贸n. Los grandes cl谩sicos y sus variadas secuelas que me vienen a la mente van casi siempre sobre ricachones, mientras sus criados aparecen en la obra como simple atrezo.

Cuando veo, yo qu茅 s茅, Orgullo y Prejuicio, me siento m谩s identificada con la sirvienta de la que no s茅 nada que con alguna de las rid铆culas hermanas casamenteras. Me gustar铆a saber algo sobre esa gente sin apellido distinguido que se levanta al alba y jam谩s tiene tiempo libre. Quiz谩 sus sentimientos e historias no sean tan exquisitos y tan dram谩ticos como los de las j贸venes enamoradas. O quiz谩 s铆, pero es un conocimiento que nos est谩 vedado.

Gran parte de la literatura y el cine est谩n hechos por ricos, para ser consumidos por otros ricos, o por quienes aspiran a serlo. Tal vez por eso me cuesta prestarle atenci贸n a lo que veo y leo. Estoy cansada de ser la otredad, de que mi historia sea irrelevante, de que haya que explicar que los pobres y los inmigrantes son humanos y el agua moja, estoy harta de haber nacido destinada a ser atrezo en las vidas rutilantes y atribuladas de los privilegiados.