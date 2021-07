–

De parte de Briega July 4, 2021 13 puntos de vista

La p茅rdida de poblaci贸n es una constante en todos aquellos municipios con alta concentraci贸n de aerogeneradores e贸licos. Seg煤n diversos estudios realizados en diferentes universidades del estado, las instalaciones industriales de producci贸n de energ铆a renovable favorecen estas tendencias. La OCDE advierte de la falta de empleo directo e indirecto que generan los pol铆gonos e贸licos. La Galicia vac铆a es un buen ejemplo de ello.

Muras es una de las capitales del sector e贸lico en Galicia. El municipio, ubicado en el coraz贸n de la Serra do Xistral, cuenta con 15 parques e贸licos, 381 molinos y una capacidad instalada de 481 megavatios. El municipio, uno de los pioneros en la generaci贸n de esta fuente de energ铆a desde principios de la d茅cada de los 90, sigue viendo disminuir su poblaci贸n desde entonces. Tanto es as铆, que en los 煤ltimos 35 a帽os ha perdido m谩s de la mitad de su poblaci贸n, pasando de 1289 habitantes en 1996 a 619 en 2020.

El vecino municipio de Ourol tiene muchas similitudes con Muras. Tambi茅n ubicado en la Serra do Xistral, una zona muy deseada por las centrales el茅ctricas por la potencia de sus vientos, cuenta con instalaciones de generaci贸n e贸lica desde principios de los a帽os 90, jugando en ese momento el gobierno local un papel muy activo en la promoci贸n de este tipo de iniciativas, presentadas como clave. en el desarrollo local. A 25 a帽os de la ubicaci贸n del primer parque e贸lico , Ourol registra 995 habitantes, reduciendo su poblaci贸n en las 煤ltimas dos d茅cadas en 562 personas y presentando una de las tasas de envejecimiento m谩s altas del pa铆s.

Despoblaci贸n rural

La historia de Muras y Ourol se repite en pr谩cticamente todos los municipios gallegos y el Estado considerados pioneros en la generaci贸n de energ铆a e贸lica y que cuentan con un importante n煤mero de pol铆gonos para su producci贸n. En este sentido, un estudio dirigido por Rosa Duarte, profesora del Departamento de An谩lisis Econ贸mico de la Universidad de Zaragoza, concluye que “este tipo de proyectos acent煤an los procesos de despoblaci贸n”. La realidad puesta a prueba por el equipo de investigadores liderado por Duarte, coincide con los datos aportados para la Comunidad Valenciana en un estudio elaborado por la Universitat de Val猫ncia, que afirma que “el 90% de los municipios con pol铆gonos e贸licos han perdido poblaci贸n”.

Los beneficios de los proyectos e贸licos para el desarrollo rural y el empleo se cuestionan desde una variedad de 谩reas. Sin ir m谩s lejos, la Organizaci贸n para la Cooperaci贸n y el Desarrollo Econ贸micos (OCDE) afirm贸 en su informe de 2012 que 鈥渓a generaci贸n de energ铆a renovable es una actividad altamente intensiva en capital, por lo que el empleo directo que genera y el multiplicador asociado es muy bajo鈥. Una opini贸n similar la defendi贸 el catedr谩tico de la Universitat Rovira i Virgilli, Sergie Saladi茅 i Gil, que en una reciente comparecencia en el Senado declar贸 que “su impacto en el empleo es testimonial”.

芦Hay poco impacto econ贸mico y nulo impacto laboral禄

鈥淪i hay poco impacto econ贸mico y ning煤n impacto laboral, esto quiere decir que esos problemas estructurales que tiene el mundo rural y que te贸ricamente este tipo de instalaciones vinieron a solucionar, los vemos con datos en la mano y despu茅s de unos a帽os de poder evaluar ese modelo, vemos que esto no se est谩 cumpliendo 鈥, se帽ala Saladi茅 i Gil, quien critica que las energ铆as renovables se est茅n concentrando en ciertos territorios, para hacer que solo estas 谩reas soporten una parte importante de la transici贸n energ茅tica, y esto produce procesos de concentraci贸n territorial, llegando a la masificaci贸n de estas tecnolog铆as en determinado punto 鈥.

La investigaci贸n coordinada por la profesora Rosa Duarte apoya la misma tesis. As铆, afirma que 鈥渓a mayor fuente de generaci贸n directa de empleo se concentra en las etapas de instalaci贸n y construcci贸n de proyectos, per铆odo con un claro componente de corto plazo y no implica necesariamente un cambio estructural cualitativo como lo requieren muchas zonas rurales perif茅ricas y en declive 鈥. Al mismo tiempo, sostiene que en esas zonas altamente productoras de energ铆a renovable no se producen “cambios significativos en las actividades vinculadas a las manufacturas asociadas a las renovables” y destaca que las fabricas de aerogeneradores e贸licos no suelen ubicarse en sus inmediaciones.

Los datos facilitados por la Asociaci贸n E贸lica de Galicia confirman estas posiciones. El informe sobre el impacto econ贸mico y social del sector e贸lico en Galicia, elaborado en 2020 por la consultora Deloitte en energ铆a e贸lica, afirma que 鈥渦n megavatio de potencia genera 3,7 puestos de trabajo durante la fase de construcci贸n y 0,2 puestos de trabajo en actividades operativas y de mantenimiento durante su operaci贸n y mantenimiento 鈥. Sin embargo, el n煤mero de personas empleadas en trabajos de mantenimiento es a煤n menor, ya que casi la totalidad de este trabajo se subcontrata a empresas que realizan este trabajo en diferentes pol铆gonos. En este sentido, Duarte advierte de un “modelo de negocio recurrente en externalizaci贸n y subcontratas que busca una optimizaci贸n de recursos humanos muy m贸viles y delocalizables”.

Se repite la historia de los embalses

Los estudios realizados sobre el impacto de los embalses en Galicia han indicado su impacto negativo en el despoblamiento de las comarcas afectadas. En este sentido, pr谩cticamente toda la investigaci贸n se centra en el alto valor agr铆cola de las tierras inundadas, las m谩s f茅rtiles para determinadas producciones de las zonas ribere帽as. La historia de los embalses se repite con los parques e贸licos .

* La foto de cabecera corresponde a un pol铆gono e贸lico en Monte Seixo en la Serra do Cando. (Realizada por Carlos Solla)