June 6, 2022

En un contexto inflacionista como el actual, el precio de los pisos sube, tanto si se trata de vivienda en venta, como en alquiler. “Es evidente que hay una tendencia al alza”, explica Julio Rodr铆guez, expresidente de Banco Hipotecario y miembro de ‘Economistas frente a la crisis’. “Estamos en un ciclo alcista”, indica en la misma direcci贸n Daniel Sorando, profesor de la Universidad de Zaragoza.

Una tendencia de subida de precios, evidente, que no necesariamente nos devuelve de golpe al escenario de la burbuja inmobiliaria de finales de los 2000. Sin embargo, se repiten los mensajes de que nos acercamos a escenarios que no se viv铆an desde el ‘boom’ del ladrillo. En un contexto, adem谩s, donde los tipos de inter茅s caminan al alza, en el que los pisos de segunda mano concentran las operaciones y donde un amplio segmento de la poblaci贸n no puede acceder a una vivienda en propiedad y queda ligado al alquiler, tensionado, sobre todo, en las grandes ciudades.

Estad铆sticas en la misma direcci贸n con datos que no coinciden

Es obvio que hay presi贸n sobre los precios de los inmuebles residenciales, pero no est谩 tan claro saber, a ciencia cierta, cu谩nto suben. Los diferentes an谩lisis publicados en las 煤ltimas semanas, sean de organismos p煤blicos o de entidades privadas, no indican el mismo grado de repunte. Dos comparaciones. Por un lado, la realizada por entidades p煤blicas, el Instituto Nacional de Estad铆stica (INE) y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma). Por otro, los an谩lisis que llevan a cabo el Consejo General del Notariado y Registradores de Espa帽a, el registro de la propiedad.

El primero, el del INE, es el 脥ndice de Precios de Vivienda. El 煤ltimo dato publicado corresponde al cuarto trimestre de 2021, al cierre del a帽o; y refleja una subida del 6,4%. Un porcentaje que no difiere excesivamente respecto al 6,7% que acaba de publicar el Mitma, que mide el valor tasado de las viviendas. La diferencia es que este 煤ltimo dato ya corresponde al primer trimestre de 2022.

El INE publicar谩 la evoluci贸n del 铆ndice hasta marzo este mi茅rcoles 8 de junio. Ah铆 se ver谩 si difiere o no de lo publicado por el Mitma. Pero, de partida, ambos an谩lisis tienen en cuenta variables diferentes. El INE toma como fuente para su 铆ndice las bases de datos que le proporciona el Consejo General del Notariado, con las viviendas escrituradas durante el trimestre de referencia. Adem谩s, conlleva un dise帽o que va en paralelo al indicador de vivienda para el conjunto de la UE, que desarrolla Eurostat; aunque ah铆 tambi茅n hay diferencias, porque el INE toma los dos a帽os anteriores como referencia y, Eurostat, uno. En cambio, el Mitma, que acaba de publicar un alza del precio tasado de la vivienda del 6,7% interanual, que sit煤a el metro cuadrado, de media, en 1.734 euros, utiliza los datos de los informes de la Asociaci贸n Espa帽ola de An谩lisis de Valor, en la que est谩n las empresas dedicadas a la tasaci贸n de los inmuebles.

驴Y qu茅 sucede con los datos de notarios y registradores? En sus 煤ltimos informes, el Consejo General del Notariado indica una subida del precio por metro cuadrado del 9,3%, interanual, al cierre de marzo, a 1.745 euros; mientras que los registradores, hablan de un alza del 5,3% a 1.856 euros. De nuevo, hay muestras diferentes. Los expertos consultados por elDiario.es explican que ambas metodolog铆as son v谩lidas y que ponen de relieve a帽os de recorrido y de an谩lisis. En el caso de los notarios, los datos se cierran cada mes, porque todo el mundo que compra una vivienda tiene que pasar por notar铆a. No es as铆, sin embargo, en el caso del Registro. Cuando se trata de viviendas que no conlleven hipoteca, no es obligatorio registrarlas y se puede hacer meses despu茅s.

“Las estad铆sticas oficiales de precios de vivienda claman al cielo por el retraso que llevan”, se帽ala Julio Rodr铆guez. “El 铆ndice trimestral del INE sale con un trimestre de retraso, y deber铆a ser mensual”. Adem谩s, pone de relieve c贸mo otras estad铆sticas, las que realizan portales inmobiliarios, indican sus propias evaluaciones de mercado en funci贸n de los inmuebles que ofertan.

“Es normal que haya estad铆sticas distintas porque no existe un solo mercado inmobiliario, la clasificaci贸n puede ser infinita. Es natural que difieran”, asegura Leandro Escobar, profesor de Econom铆a de Comillas ICADE. “Todas son fiables si se basan en la metodolog铆a adecuada”. Tambi茅n indica que, “en los portales inmobiliarios hay mucha informaci贸n, ‘big data’. Se basan en los precios de oferta y permiten ver la evoluci贸n de la vida de esa oferta, hasta que desaparece del portal, que no necesariamente significa que se haya vendido”, matiza.

En cambio, Alejandro Inurrieta, doctor en Econ贸micas y expresidente de la Sociedad P煤blica de Alquiler, apunta que en Espa帽a “tenemos un problema de estad铆sticas fiables. Hay datos que no coinciden porque la metodolog铆a de c谩lculo es diferente y hay diferencias por la selecci贸n de las muestras”. En su caso, el exasesor del Ministerio de Econom铆a en el Gobierno de Jos茅 Luis Rodr铆guez Zapatero percibe un problema en los datos que ofrecen los portales inmobiliarios porque “son parte interesada”.

Precios al alza, sin burbuja

Estamos ante precios m谩s altos, pero no en un momento de burbuja como la que acab贸 explotando hace poco m谩s de una d茅cada. “Se utiliza alegremente la palabra burbuja”, critica 脕ngel Mart铆nez Jorge, ‘research assistant’ del Center for Economic Policy de Esade. 驴Y qu茅 es una burbuja? La teor铆a dice que es cuando los precios de un activo desbordan su valor fundamental. Es decir, cuando se paga un exceso respecto al valor real de algo. “Ahora a lo que estamos volviendo es al mercado tensionado que ten铆amos en 2019”, matiza.

Volver a la situaci贸n prepandemia pero con la bolsa de ahorro que una parte de la poblaci贸n ha conseguido atesorar en los dos 煤ltimos a帽os. Dar salida a esa liquidez embolsada est谩 acelerando las transacciones, que crecen a un ritmo del 15%, seg煤n los notarios; un 13% seg煤n los registradores. Hay m谩s compra de casas y, sobre todo, de segunda mano. Por ejemplo, seg煤n los datos del Registro de la propiedad, en el primer trimestre del a帽o se vendieron casi 132.000 viviendas usadas, mientras que los inmuebles nuevos se quedaron en 32.300. “Qui茅n compra, tira los precios hacia arriba, pero no est谩n a los niveles de 2006 o 2005. Estamos a niveles burbuja en cantidades, en transacciones, en compraventas; pero no en precios”, recalca Alejandro Inurrieta.

Daniel Sorando apunta que “es dif铆cil que haya burbuja y, de llegar a haberla, ser铆a diferente a la de los 2000, porque estuvo basada en el cr茅dito f谩cil y en vivienda de nueva construcci贸n. Ahora es segunda mano. No es la misma musculatura”, explica el profesor de la Universidad de Zaragoza. “En los 2000 hab铆a cr茅dito ficticio, ahora no se concede con la misma alegr铆a. Los hogares que eran la 煤ltima l铆nea de esa burbuja, j贸venes y clases precarias, ahora no pueden acceder a cr茅dito; pero los precios son inasumibles para una parte de la poblaci贸n, que no puede acceder a la vivienda”, concluye.

La inversi贸n abraza el ladrillo

“La vivienda se vuelve a ver por los inversores como protecci贸n, con tipos de inter茅s cero, los fondos de inversi贸n no son una alternativa atractiva y en la vivienda se conf铆a porque no se va a perder el dinero, m谩s ahora cuando los bancos te cobran por respirar”, argumenta Julio Rodr铆guez. “Hay demanda de pisos como inversi贸n, para alquilarlos despu茅s; y sigue habiendo blanqueo de dinero, de extranjeros y de espa帽oles”.

Otro de los problemas de fondo, en cuanto a datos sobre vivienda, es la ausencia de estad铆sticas sobre qui茅n compra inmuebles. Hay datos sobre operaciones, precios o sobre el volumen de hipotecas que se conceden, pero no sobre qui茅nes est谩n detr谩s de las operaciones inmobiliarias.

La vivienda se ha convertido as铆 en “refugio del ahorro de los rentistas”, incide Alejandro Inurrieta. “El ahorro ha vuelto a la vivienda, tambi茅n los fondos que compran inmuebles, edificios enteros para despu茅s alquilar y que tienen rentabilidades del 7%. Comparan grandes ciudades europeas y las espa帽olas siguen siendo baratas, respecto a otras. La consecuencia es que hay barrios que van a desaparecer, que van a dejar de ser como han sido hasta ahora”.

El ladrillo se refuerza como inversi贸n de quienes ya tienen ahorros. 驴Pero qu茅 ocurre con quienes se hipotecan para comprar? “Ahora empieza a subir el Euribor, pero hasta ahora ha sido un incentivo para hipotecarse, pero hablamos de un cr茅dito restringido, sesgado por la posici贸n socioecon贸mica”, matiza Daniel Sorando.

Los 煤ltimos datos sobre hipotecas publicados por el INE corresponden a marzo. En ese mes, el n煤mero de hipotecas sobre viviendas inscritas en los registros de la propiedad fue de 43.378, un 18% m谩s en tasa anual. El importe medio, en cambio, repunt贸 un 6,5%, hasta situarse en 145.715 euros.

Si se compara este volumen de concesi贸n de hipotecas con lo ocurrido en los 煤ltimos a帽os, el dato de marzo es casi el doble que el registrado en el punto m谩s bajo de la pandemia. En agosto de 2020, se contabilizaron cerca de 20.000 hipotecas. Pero ese no es el suelo de la 煤ltima d茅cada. Este se registr贸 en diciembre de 2013, en plena crisis tras la burbuja, cuando se rozaron las 12.000. 驴Y cu谩l fue el pico hipotecario del ‘boom’ del ladrillo? Se lleg贸 en 2005, cuando las hipotecas registradas en un mes, en septiembre, rebasaron las 129.000.

Reducida oferta de vivienda nueva

Las 煤ltimas cifras publicadas por la empresa Sociedad de Tasaci贸n apuntan que, en Madrid, el stock disponible de vivienda nueva est谩 en solo 1.500 inmuebles, mientras en Barcelona se superan los 4.000. Unos datos que llevan a pensar si las grandes ciudades se est谩n quedando sin vivienda nueva a la venta.

Viviendas se van a seguir construyendo. En 2021, se concedieron 31.337 visados para nuevas construcciones, seg煤n los datos publicados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. De ellos, m谩s de 4.000 corresponden a la Comunidad de Madrid, pr谩cticamente el doble de los concedidos en 2020.

“Estamos viendo, tambi茅n, el efecto de la pandemia, porque se est谩 volviendo a una situaci贸n m谩s normal tras el par贸n”, indica 脕ngel Mart铆nez de EsadeEcPol. “Pero la oferta nueva que se est谩 produciendo en las grandes ciudades es insuficiente para hacer frente al aumento de la demanda. Hay que tener en cuenta que hay gente que ir铆a a una gran ciudad, pero acaba en municipios aleda帽os”. Una situaci贸n que no solo se vive en Madrid o Barcelona, tambi茅n, por ejemplo, en Illes Balears. “Es un caso extremo, porque es un destino tur铆stico por excelencia y ah铆 la presi贸n es muy alta”, asevera Mart铆nez. “Pero hay margen para tener m谩s casas, por ejemplo, con la rehabilitaci贸n y porque no sabemos cu谩ntos pisos est谩n vac铆os. Llevamos 10 a帽os sin datos”.

El profesor de Icade, Leandro Escobar, percibe cambios en la demanda, con familias que han acumulado ahorro en los 煤ltimos a帽os y han desplazado sus preferencias a viviendas unifamiliares en la periferia. “Es un fen贸meno que ya ocurri贸 en los a帽os 90”, apunta.

“Hay desarrollos que est谩n en marcha, pero en las grandes ciudades tampoco hay mucho espacio para vivienda nueva”, argumenta Inurrieta. Sobre todo, en Madrid. “Es como un agujero negro, hay m谩s necesidades de vivienda porque concentra la actividad econ贸mica, la administraci贸n y eso vac铆a al resto de Espa帽a. Es un efecto que no acaba nunca”, recalca Daniel Sorando.

Una parte de la poblaci贸n, ‘atada’ al alquiler

Esa ecuaci贸n de necesidad de vivienda sin opci贸n a poder acceder a una compra, hace que una parte de la ciudadan铆a quede a expensas del alquiler. Para las rentas medias y bajas “la propiedad es una quimera”, destaca Sorando. “La constante es la enorme ausencia de vivienda asequible, para j贸venes, para la clase trabajadora o para los migrantes, que no pueden acceder ni a la compra, ni al alquiler en los centros de ciudad”, a帽ade. “Falta vivienda social. Estamos en el 2% cuando la media europea es el 9% y otros pa铆ses est谩n muy por encima”.

Ahora, con la reforma laboral, el acceso al cr茅dito podr铆a ser m谩s f谩cil al eliminarse de la ecuaci贸n la temporalidad de los contratos, aunque no parece tan sencillo. “Los bancos van a diferenciar entre contratos fijos y fijos discontinuos”, asegura 脕ngel Mart铆nez Jorge. “Tiene mal arreglo porque hay generaciones metidas en el alquiler, que no tienen capacidad para ahorrar y no pueden comprar una vivienda y llegar a ser pensionista en este pa铆s sin una vivienda en propiedad es un deporte de riesgo”, concluye.

Si a los problemas de oferta se une la inflaci贸n y ayudas para la rehabilitaci贸n de vivienda usada, la presi贸n por subir rentas es a煤n m谩s alta. As铆 lo ve Carme Arcarazo portavoz del Sindicat de Llogateres. “Nos preocupa el posible papel de los fondos Next Generation” ayudas “para la renovaci贸n, pueden repercutir en una subida de precios si no hay regulaci贸n”.

“La inflaci贸n es muy significativa, por eso es crucial que se incorpore un tope de subidas a la Ley de Vivienda, que se est谩 negociando en el Congreso, porque el sector inmobiliario aprovecha una situaci贸n de inflaci贸n para llevar a cabo subidas dentro de un mismo contrato de alquiler. El tope es necesario”, apunta Arcarazo que recuerda el actual l铆mite del 2% incluido en el plan de choque por los efectos de la guerra en Ucrania. “Somos uno de los pa铆ses donde el alquiler se come una mayor parte de sueldo y ah铆 la presi贸n est谩 subiendo, porque los salarios no se actualizan”.

Una presi贸n que constata el Banco de Espa帽a. En su 煤ltimo informe anual reconoce que “casi la mitad de los espa帽oles que viven de alquiler a precios de mercado est谩n en riesgo de pobreza o de exclusi贸n social, lo que supone el r茅cord de la UE; y algo m谩s de un tercio de los espa帽oles dedican m谩s de 40% de su renta disponible a la vivienda, porcentaje tambi茅n superior a la media de la UE”

