–

De parte de Portal Libertario OACA May 25, 2022 174 puntos de vista

A mí los animales me han enseñado muchas cosas. Y, mirad, que no soy del FLA; pero sé que los animales son diferentes a los seres humanos y que entre ellos no tienen prejuicios.

Qué sí: que a las palomas las llamáis “ratas con alas” y a las ratas, simplemente, “cucarachas”. Pero lo que no estoy de acuerdo en que esas “nomenclaturas” sean peyorativas.

Las palomas y las ratas no tienen nada que ver las unas con las otras… Y las ratas y las cucarachas, tampoco. Pero sé que entre ellos hay Mundo natural y que ese Mundo es lo que nos hace a los seres humanos también animales.

Yo, un día, me hice una pregunta: ¿por qué solo media humanidad viene del “humus” y la otra parece que viene de un “cangrejo”? Pues la respuesta es obvia: porque no lo sabemos todo.

A mí, en serio, dar mi opinión no me cuesta. Y no os creáis que estoy a ver que dicen los demás de ella. Simplemente es que a mí lo de pensar me cuesta y hago preguntas.

¿No sabéis que lo de pensar me cuesta? Pues es que en serio: cuando tú te das cuenta que en esta vida casi solo sirves para dar mamporros como me di cuenta yo, tu cabeza se ilumina y dice: “¡anda! ¡Si sé pensar!”.

Yo pensar sé pero dicen que soy muy técnico… Vamos que yo de creativo nada… Pues, mirad: también puedo ser creativo.

En serio: ya estoy chupando paro. Qué a mí…

Lo que me importa de Verdad es que la gente piense y reflexione, y nada más.

Yo fui muchas cosas en el pasado. Cosas buenas, dicen. Pero que a mí los prejuicios me dan asco.

¿Sabéis lo que es el machismo?: prejuicios. Y a mí la gente con prejuicios… En serio: que no la acepto.

Ya sabéis lo de la discapacidad: “qué quién la tiene no vuelve a ser el mismo”. Pues yo sigo siendo el mismo. Y así me ven.

Que yo de alcatraces… ¡Oye!: ¡qué igual después soy montaraz y os vais con Áragorn a tomar unas copas!

Bueno pues eso: ¿no os dais cuenta que el machismo son prejuicios? Yo también os digo que hay gente sin prejuicios.

Por lo demás: a mí los animales me han enseñado mucho.

¿No lo veis?: son prejuicios.

-Richie punk-