De parte de Tejiendo Historia April 23, 2023 186 puntos de vista

La Generalitat de Catalunya se meti贸 el otro d铆a en el lamentable debate entre el Real Madrid y el FC Barcelona sobre qui茅n hab铆a sido m谩s franquista, cuando es obvio que ambos fueron equipos del r茅gimen porque no hab铆a alternativa. La portavoz del Govern afirm贸 que el video que colgaron los blancos estaba manipulado y record贸 que el presidente blaugrana Josep Sunyol hab铆a sido asesinado por Franco, como dando a entender que esa fue la causa. Sunyol, que era diputado de ERC, fue ejecutado junto a otras tres personas ajenas al Bar莽a porque su coche se despist贸 en el frente de Madrid y acabaron en las l铆neas franquistas. Su asesinato fue pol铆tico, no deportivo. Dos presidentes madridistas tambi茅n sufrieron muerte, prisi贸n y exilio por las mismas razones.

El Real Madrid tuvo presidentes de izquierdas durante la II Rep煤blica, como Rafael S谩nchez-Guerra, que era tambi茅n concejal por la conjunci贸n republicano-socialista. Durante la guerra le sustituy贸 al frente del club blanco Antonio Ortega Guti茅rrez, que fue uno de los comandantes comunistas m谩s importantes del Ej茅rcito republicano. Lleg贸 a ser director general de Seguridad en 1937 y se distingui贸 por su obediencia al ala m谩s estalinista del PCE. Los historiadores han demostrado que fue uno de los responsables del secuestro, tortura y asesinato del comunista disidente Andreu Nin, l铆der del POUM.

Ambos presidentes tuvieron un papel clave en la ca铆da del Madrid republicano en 1939. Antonio Ortega era el comandante del III Cuerpo del Ej茅rcito del Centro y como tal facilit贸 la victoria del golpe militar del coronel Casado que signific贸 la rendici贸n de la ciudad y el fin de la guerra. Como militante del PCE, deber铆a haber movilizado sus tropas contra la sublevaci贸n anticomunista dentro del Ej茅rcito republicano pero prefiri贸 hacer de mediador entre las partes. Su neutralidad conden贸 a la derrota a las brigadas comunistas. A pesar de las diferencias entre antifascistas, Franco no distinguir铆a entre unos y otros. Ortega fue asesinado mediante el sistema de garrote vil en 1939.

S谩nchez-Guerra tambi茅n tuvo un papel clave en la rendici贸n de Madrid porque ejerc铆a de secretario del coronel Casado. Sus manos no estaban manchadas de sangre y hab铆a salvado a derechistas perseguidos, pero tampoco evit贸 la represi贸n. Como explica el historiador Paul Preston, en 1940 fue condenado a cadena perpetua. En 1946 sali贸 en libertad y se exili贸 a Argentina.

El diario ARA public贸 este martes un extenso art铆culo titulado 鈥El franquismo contra el Bar莽a que el video del Madrid esconde鈥. En el texto no hay grandes datos que respalden el t铆tulo. Vuelven a recordar que Santiago Bernab茅u sirvi贸 como cabo franquista y poco m谩s. El principal argumento lo da el historiador Carles Vinyes, miembro del FC Barcelona: 鈥淟a gran diferencia es que el Bar莽a ha luchado por recuperar la memoria hist贸rica de sus represaliados y el Madrid todav铆a no tiene ning煤n espacio dedicado a su presidente ejecutado鈥. Es verdad que Ortega no sale en la web del club blanco, se supone que porque no fue un presidente electo.

El v铆deo del Real Madrid termina con una frase de Bernab茅u: 鈥淐uando oigo que el Madrid es el equipo del r茅gimen, me dan ganas de cagarme en el padre de quien lo dice鈥.