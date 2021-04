–

De parte de Lobo Suelto April 22, 2021

¬ŅDesde cu√°ndo sacar fotos es delito?

Una puerta rota, una larga línea gruesa arrancada de una patada o de un golpe. O de varios. Una puerta donde comenzaba un día de terror para Walter Mansilla y su familia. El pasillo que da al patio central de la casa fue el primer lugar donde su hermana lo vio cuando la vecindad alertó que en la puerta había 30 efectivos del Kuntur, la fuerza de choque de la provincia de Catamarca.

‚ÄúMe asom√© por la ventana y estaba arrodillado en el piso, descalzo, esposado y con la cabeza hacia abajo. Comenc√© a gritar que me dejaran entrar y que estaban haciendo una injusticia con mi hermano‚ÄĚ.

Una enredadera llena de jazmines es la antesala a la segunda puerta destrozada. En la cocina, Mar√≠a espera con un mate de m√°s por el Covid. Un mantel cuadriculado azul y blanco apoyado en una peque√Īa mesa en el centro de la cocina. Una mirada triste.

‚ÄúEsta casa era de mi abuela, un ranchito que tanto le cost√≥ a mi familia construir ¬ŅQu√© necesidad de romper y lastimar tienen? Esta casa siempre estuvo abierta para todo el mundo, ac√° sol√≠a haber mucha gente, las personas se quedaban, era un lugar de encuentro y celebraci√≥n. Mis padres y Walter siguieron con ese legado‚ÄĚ.

Mar√≠a cuenta que todo estaba roto, la pava destrozada, la cama revuelta, la ropa esparcida por la habitaci√≥n. ‚ÄúCuando finalmente me dejaron entrar lo hab√≠an puesto contra la pared al lado de la ventana. Les dije a los polic√≠as que me mostraran una orden judicial pero nunca lo hicieron, tambi√©n les pregunt√© de qu√© lo acusaban, pero me dec√≠an que ellos no sab√≠an, que hab√≠an sido enviados a hacer su trabajo. ¬ŅCu√°l es su trabajo? Hicieron destrozos aunque la puerta de la cocina y la de la despensa estaban sin llave. No hab√≠a necesidad de partirlas de ese modo‚ÄĚ.

Adem√°s de los golpes y las lastimaduras, cada vez que Walter intentaba hablar -relata Mar√≠a- le pegaban. Se llevaron su c√°mara y sus equipos de trabajo: √©l registra fotogr√°ficamente las actividades de la asamblea desde hace muchos a√Īos. ¬ŅDesde cu√°ndo sacar fotos es delito?

‚ÄúEsto ya no es una democracia‚ÄĚ

Teresa abre la puerta de su casa junto a su nieto de 8 a√Īos, ambos fueron v√≠ctimas de la represi√≥n policial del pasado 12 de abril en Andalgal√°. Hay marcas en la casa plagadas de violencia, marcas que no s√≥lo quedan en los recuerdos, sino en el cuerpo. El miedo, los temblores, el insomnio.

‚ÄúLlegaron alrededor de las 11.30, yo estaba con mi hijo Juan y mi nieto, rompieron la puerta bruscamente, no hac√≠a falta porque ac√° las casas est√°n sin llave. Me agarraron y me tiraron en el patio y me tuvieron media hora en el piso, yo s√≥lo pensaba en mi nieto, que estaba solito en la habitaci√≥n y les ped√≠a que lo trajeran conmigo. Ellos me gritaban que si segu√≠a hablando me iban a llevar detenida a m√≠ tambi√©n. Buscaban a Mat√≠as, pero √©l no estaba ac√°‚ÄĚ.

Matías Paz es uno de los doce detenidos.

Teresa llora, se sienta, cuenta que el calvario dur√≥ cuatro horas. Cuando lleg√≥ su marido de trabajar se encontr√≥ con 30 efectivos que no lo dejaban entrar a su casa. Le dec√≠an que buscaban a Mat√≠as por robo y agresi√≥n a la sede de Agua Rica, sin ninguna prueba. A su otro hijo, Juan, lo sacaron de la cama y lo tiraron al suelo, le pegaban en los ri√Īones mientras revolv√≠an sus pertenencias.

En la casa hay un mural que recuerda la represi√≥n de hace once a√Īos. ‚ÄúEstaban ensa√Īados con el mural, dec√≠an que la pintura concordaba con los da√Īos que hab√≠an registrado en la sede de Agua Rica, se llevaron una botellita que ten√≠a el cambio de aceite que d√≠as antes le hab√≠an hecho mis hijos a la moto, tambi√©n un tachito con el aceite de lino que usamos para curar la madera, no s√© qu√© buscaban. Nunca me imagin√© que en democracia vivir√≠amos algo semejante, es un cambio de √©poca: es la dictadura de las mineras‚ÄĚ.

Teresa ped√≠a que no la tocaran por los contagios de covid, pero no respetaron su decisi√≥n. ‚ÄúEn un momento hab√≠a 6 polic√≠as charlando en aquel costado del patio y escucho que dicen que hab√≠an encontrado una bala tirada ¬ŅDe d√≥nde vamos a sacar nosotros una bala? Me dijeron que la iban a usar de evidencia y nos amenazaron si nos atrev√≠amos a decir lo contrario, que nos √≠bamos a arrepentir‚ÄĚ.

Al lado vive el se√Īor Medina, un hombre mayor que no se encontraba en su domicilio. Aunque la casa es otra propiedad arrancaron la puerta y le revolvieron todo. Medina muestra las habitaciones, a√ļn se ve todo el desastre.

*Este artículo se publicó simultáneamente en Revista Cítrica y Agencia Tierra Viva, en una cobertura colaborativa de ambos medios.

