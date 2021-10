–

Sin casa, sin trabajo y sin expectativas. La realidad de los j贸venes en Espa帽a est谩 lejos de ser id铆lica. El 38% de los menores de 25 a帽os est谩 en paro y m谩s del 80% no puede emanciparse. A finales de 2020 tan solo un 15,8 % de los j贸venes entre 16 y 29 a帽os hab铆an logrado abandonar el hogar de su padres y madres, la peor cifra desde el a帽o 1999 seg煤n datos del Consejo de la Juventud de Espa帽a.

La generaci贸n nacida entre 1986 y 2003 ha sufrido dos crisis econ贸micas en los a帽os dedicados a su formaci贸n y a su incorporaci贸n al mercado laboral. Un lastre que se traduce en precariedad y temporalidad. Cada vez m谩s j贸venes tratan de sobrevivir con contratos temporales. De hecho, en Espa帽a la tasa de temporalidad entre los menores de treinta se sit煤a por encima de la media de la Eurozona y de pa铆ses como Alemania, Francia, Italia o Reino Unido. Y lo lleva haciendo desde antes incluso de que estallara la Gran Recesi贸n.

“Los j贸venes sufrieron una crisis de expectativas desde hace muchos a帽os”, apunta a infoLibre Eduardo Bay贸n, polit贸logo y consultor en comunicaci贸n pol铆tica, asuntos p煤blicos y estrategia. Lo que, inevitablemente, les ha convertido en un colectivo con mayor desafecci贸n hacia la pol铆tica y con cotas m谩s altas de abstencionismo “Recordemos, por ejemplo, que el Gobierno de Rajoy redujo las becas Erasmus a un solo cuatrimestre o que estableci贸 requisitos futuros y no solo anteriores de las becas acad茅micas. Todo ello sumado al gran problema existente con el empleo juvenil o la emancipaci贸n tard铆a, directamente relacionada con los empleos precarios y el alto precio de la vivienda”, prosigue el experto.

“No dir铆a que los j贸venes fueron los grandes olvidados en los 煤ltimos a帽os, pero nunca se les trat贸 como una parte de la sociedad adulta y con conciencia para decidir, para pensar, y a los que tambi茅n les afectan las decisiones pol铆ticas”, sintetiza Marta Marcos, polit贸loga, soci贸loga y consultora de comunicaci贸n de Gad3, que tambi茅n apunta que “la izquierda siempre les tuvo m谩s en cuenta”.

Discrepancias de fondo entre los socios del Gobierno

En este contexto, el Gobierno ha convertido a los j贸venes en los protagonistas del anteproyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 aprobado por el Ejecutivo de coalici贸n este jueves. Estas cuentas, las m谩s importantes de la legislatura, destinar谩n 12.550 millones de euros, el “doble de dinero que el a帽o anterior”, a pol铆ticas para la juventud, en palabras de la ministra de Hacienda, Mar铆a Jes煤s Montero.

Entre las medidas anunciadas, destacan el bono joven cultural, presupuestado en 210 millones de euros, y el bono alquiler joven para facilitar la emancipaci贸n y el acceso a la vivienda, una partida dotada con 200 millones de euros. Asimismo, Montero ha cifrado en 2.199 millones el presupuesto para becas. Todo ello ascender铆a a unos 2.610 millones de euros.

El bono cultural es una ayuda directa de 400 euros dirigida a j贸venes que alcancen la mayor铆a de edad, como la que ya disfrutan j贸venes de otros pa铆ses europeos como Francia e Italia para la compra de libros o el consumo de cualquier tipo de actividad art铆stica, como el teatro, el cine o la danza. La iniciativa parti贸 de Unidas Podemos y el PSOE la acept贸, pero con un elemento a帽adido: la inclusi贸n de la tauromaquia como “bien cultural” para disfrutar de ese bono. En ese sentido, Luc铆a Mu帽oz, la parlamentaria m谩s joven de Unidas Podemos, asegura que a su formaci贸n no le parece que “los toros sean cultura”, y finalmente no se incluir谩 en la partida.

Por lo que respecta al bono joven de vivienda, se trata de una ayuda directa de hasta 250 euros mensuales para personas entre 18 y 35 a帽os con ingresos menores a 23.725euros. Una medida que decidi贸 el PSOE en solitario, sin tener en cuenta la opini贸n de su socio de Gobierno. Mu帽oz tambi茅n admite que a su formaci贸n le hubiera gustado que se tratara de un bono “m谩s ambicioso”.

“Son buenas iniciativas en forma, y no tanto en contenido“, explica la polit贸loga Marta Marcos, que teme que esta serie de ayudas no tengan “una repercusi贸n real” que afecte a la vida de los j贸venes. “Es una herramienta propagand铆stica muy jugosa”, defiende, pero que “con el tiempo, se puede volver en contra del Gobierno, porque no son inclusivos ni tienen una trascendencia pr谩ctica, por lo que pueden generar frustraci贸n entre los m谩s j贸venes y tambi茅n entre sus propios votantes”, expone.

En esto difiere Omar Anguita, l铆der de las Juventudes Socialistas, que conf铆a en el impacto de estas medidas. “Estamos muy contentos porque se incluyen muchas de nuestras reivindicaciones”, apunta. “Y estamos viendo como el presidente S谩nchez se vuelca con una generaci贸n a la que ha sido ninguneada”, concede.

Por el momento se desconoce para qu茅 se destinar谩n los casi 10.000 millones de euros restantes, pero fuentes gubernamentales apuntan a partidas destinadas al empleo que se desgranar谩n en las pr贸ximas semanas. La ministra de Trabajo y Econom铆a Social, Yolanda D铆az, ha marcado la reducci贸n del paro juvenil como la asignatura pendiente de la legislatura.

驴C贸mo se reparte el voto joven y cu谩les son sus preocupaciones?

Los j贸venes de entre 18 y 29 a帽os han votado en los 煤ltimos a帽os a lo que com煤nmente se entiende como “nuevos partidos”. De hecho Unidas Podemos, una de las formaciones que conforman el Ejecutivo, encuentra en este grupo de poblaci贸n un gran fil贸n (el 17%-18% de su voto total). Mientras que Vox (y antes Ciudadanos) despunta en la franja de entre los 25 y los 54 a帽os.

En el caso de los partidos tradicionales, PSOE y PP, la primera fue la formaci贸n m谩s votada entre menores de 28 a帽os en los 煤ltimos comicios generales. A tenor de los datos del Centro de Investigaciones Sociol贸gicas (CIS), el presidente del Gobierno, Pedro S谩nchez, obtuvo un respaldo por encima de la media en la franja de entre 18 y 24 a帽os. Pero S谩nchez no consigui贸 convencer a las generaciones de entre 25 y 44 a帽os. Logr贸 aguantar el tipo en los comicios de noviembre gracias al fuerte apoyo que registra entre los mayores de 55 a帽os, una franja que tambi茅n vota mayoritariamente al PP.

Los expertos consultados destacan que los j贸venes se han movilizado m谩s en los 煤ltimos tiempos en aquellos “temas m谩s transversales y no tan asociados a la clase social”, en palabras de Bay贸n. Seg煤n el Informe 2020 del Instituto de la Juventud, el trabajo es el principal inter茅s entre los j贸venes espa帽oles, seguido de la educaci贸n, la igualdad, la seguridad y la vivienda. Tras estos cinco primeros temas, el cambio clim谩tico se posicionaba entre los grandes intereses de los j贸venes. “Antes no entraban en la agenda. Ahora, a la preocupaci贸n por el trabajo o por la econom铆a, se suma la igualdad o el cambio clim谩tico. As铆, las necesidades materiales siguen siendo fundamentales, pero no 煤nicamente. Y los partidos, unos m谩s y otros menos, lo tienen en cuenta”, explica la consultora de Gad 3.

Hablar menos de pensiones y m谩s de vivienda

Anguita cree que los j贸venes deben estar en el centro del discurso pol铆tico para sentirse interpelados por la pol铆tica. “Hablar de pensiones est谩 muy bien, pero eso no puede ser lo 煤nico. Hay una generaci贸n que lo est谩 pasando terriblemente mal”, expone. El socialista, nacido en el a帽o 1990, recuerda que sus compa帽eros de carrera se vieron forzados a emigrar durante la crisis de 2008 y recalca que algunos de ellos tambi茅n han sufrido un duro golpe con el covid-19.

“Los j贸venes s铆 que est谩n interesados por la pol铆tica, al contrario de lo que se suele pensar 鈥搑eflexiona Mu帽oz-鈥, otra cosa es que sientan representados por los pol铆ticos”. La diputada morada cree que “cuando la representaci贸n no es elitista, sino entre iguales”, el mensaje suele calar m谩s en los j贸venes, al igual que ver a gente joven metida en pol铆tica. “Llama m谩s la atenci贸n”.

Ambos conf铆an en las acciones que planean implementar sus partidos en estos Presupuestos y creen que s铆 se puede llegar a los m谩s j贸venes a trav茅s de las pol铆ticas p煤blicas. “2022 debe ser el a帽o de los j贸venes”, resume Mu帽oz. “Tenemos que dar soluciones pr谩cticas a problemas reales: vivienda, trabajo, educaci贸n”, zanja Anguita.

驴Se est谩 derechizando la juventud?

En los 煤ltimos a帽os el Partido Popular no ha encontrado en los j贸venes un gran caladero de votantes. Sin embargo, la contundente victoria de la presidenta madrile帽a, Isabel D铆az Ayuso, en mayo de este a帽o cambi贸 esa inercia. En dos a帽os pas贸 de obtener el 12% de los apoyos entre los j贸venes de 18 y los 24 a帽os, a lograr el 29%.

Marcos cree que Ayuso ha marcado el camino que necesitaba el PP. “Alejar su marca de las viejas concepciones que llevaba ancladas a sus siglas”, explica. “Adem谩s, los j贸venes, como el resto del electorado, percibe cambios de tendencia, especialmente por el desgaste que sufre el Gobierno de coalici贸n, que incitan a la movilidad del voto de aquellos m谩s indecisos”.

Bay贸n difiere. “No hay una transici贸n hacia la derecha por parte de los j贸venes -asegura-, en Madrid se produjo un voto aglutinado en torno a una formaci贸n pol铆tica en lo que respecta a su espacio electoral. Sumado a una rebeld铆a en clave reaccionaria frente a la progres铆a y en clave libertaria frente a las restricciones por la crisis sanitaria”, resume.

El presidente de las Juventudes Socialistas tambi茅n ofrece ese diagn贸stico a este medio. “Es m谩s sencillo decir que hemos fracasado”, se帽ala, teniendo en cuenta que su formaci贸n qued贸 en tercer lugar en los comicios, superada por M谩s Madrid. “Pero en Madrid se dio una situaci贸n 煤nica con un contexto de restricciones muy espec铆fico”, apunta, con la pandemia de fondo.

Por su parte, la diputada de Unidas Podemos s铆 cree que nos encontramos ante una tendencia m谩s o menos generalizada por el impacto de la covid-19. “Ante unas restricciones tan duras, el discurso de la libertad triunfa. Eso ha pasado en Madrid, pero tambi茅n en Latinoam茅rica”, asegura Mu帽oz, que tambi茅n lo mezcla con el componente de “rebeld铆a” asociado a la juventud.

