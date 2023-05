–

May 31, 2023

¿Cuándo fueron las elecciones? ¿El domingo? El lunes quedé con un amigo para tomar un par de cañas y comentar lo que había pasado, cuando lo voy a recoger a las tres, me encuentro que se le ha caído encima una plancha metálica que pesará sus buenos trinta kilos. El casco está abierto como un melón. Tiene una brecha, sangra, y tiene que ir a la mutua. Avisado el jefe llega, ve a sangre que le cae sobre la cara, y se desarrolla este fecundo diálogo…

– ¿Y tú por qué te va a las tres?

– ¿Cómo que por qué? Porque mi jornada acaba a las tres.

– ¡Pero habías quedao en echar horas hasta las seis!

– Pues sí, pero como llevas quince días de retraso en lo de pagar, pues me voy a las tres hasta que pagues lo que me debes.

– ¡Queréis que reviente la obra! ¡Eso queréis! ¡Que reviente la obra!

– No, lo que queremos es cobrar. E ir a la mutua que me duele mucho la cabeza.

– Bueno, la salud es lo primero. La salud lo primero… Yo te llevaría en la furgoneta, pero no me puedo ir de aquí… Y de la obra no te pueden llevar porque sería tener uno menos… ¿Tú tienes coche?

РYo que voy a tener coche. D̩jalo que me lleva mi colega.

Total. Cogemos un taxi, vamos a la Mutua y allí esperamos en Urgencias… Había una amplia representación de gente descalabrada por impactos, caídas, entalles, hierros clavados y cosas así. Esperamos. Me entretengo escuchando a dos tíos que hablan en una lengua un tanto familiar, aunque absolutamente desconocida. No les entiendo nada. Emplean gestos majestuosos y asienten a cada rato con la cabeza. Al cabo de un rato comprendo que lo que estoy escuchando es a dos obreros que hablan en español, solo que son de la Sierra de Huelva. Si alguna vez escucháis algo vagamente conocido pero incomprensible, probablemente estéis escuchando a un andaluz. O a alguien de Córdoba. Hablando en español.

Dicho esto, pasan a mi colega, le hacen una radiografía, le ponen un collarín, le lavan la herida, le clavan siete grapas y le mandan hacer un TAC por si acaso. También le ponen una inyección y el grito resuena terrorífico por los pasillos. Vamos al TAC y como allí está ya la familia, me largo deseándole suerte. Pero antes le pregunto…

– Dime, oh mi amigo, ¿Cuál ha sido hoy tu mayor preocupación? ¿El avance de la derecha? ¿El adelanto electoral? ¿La brecha en la cabeza?

Me mira con ojos vidriosos. Y con absoluta seguridad responde:

– Mi mayor preocupación hoy, es que no me pagan, y que el viernes el pistolero (un subcontratista) me echa a la calle, seguro.

Para que se entienda un poco el asunto, la obra es de Fomento Contratas y Construcciones, que es una multinacional con sede en Barcelona. Según wikipedia la preside la señora Ester Alcocer Klopowitz. Entre sus accionistas está Bill Gates, Soros y Carlos Slim. Sus beneficios en 2022 fueron de 1311 millones de euros.

O sea. La obra en que curra mi colega, se la adjudican a Fomento, las pelas son de la Unión Europea, Fomento subcontrata a un nota que a su vez subcontrata a otro que subcontrata al jefe de mi colega, que contrata a una banda de metalúrgicos que están como mil cabras, y que tienen una vida laboral de despidos y reconversiones más gorda que El Quijote. Y el que curra, resulta no solo que no cobra. Si no que se le cae una chapa encima, se tiene que pagar un taxi, y fruto de su amplia visión del mundo y experiencia acumulada, sabe que va a ser despedido y le queda por delante un largo camino, pa cobrá.

Yo leo en la prensa más o menos de izquierdas, que desde que está Yolanda, la inspección de trabajo está poniendo miles de multas (1). Yo me pregunto cómo es posible que haya tanta disparidad entre lo que dicen en los periódicos, y lo que pasa a pie de obra. Y posiblemente a eso se deba que la izquierda parlamentaria, la izquierda electoral, la izquierda real, tiene otros problemas más acuciantes que resolver, como el de montar las listas electorales dentro de plazo, antes que meterle mano a esos miles de millones de beneficios empresariales, pa que cobre la gente lo que se le debe.

(1) Cuando digo que me deja perplejo eso de que “La inspección de trabajo está trabajando y ah sido reporzada”, es porque a continuación leo noticias como esta: Guerrero, sindicalista del ‘caso Butrón’: “Pregunté por el despido de una compañera y me echaron a mí también”