De parte de Indymedia Argentina September 23, 2021 17 puntos de vista

En estos d铆as se procesaron encuentros internacionales relevantes para el debate contempor谩neo. Uno remite a la Asamblea General de Naciones Unidas, la ONU; y otra a la reuni贸n de la CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribe帽os.

M谩s all谩 del protocolo, la agenda de convocatoria y los debates, en ambos c贸nclaves se trataron los temas m谩s urgentes de la sociedad contempor谩nea, tales como la emergencia sanitaria del Covid19 y el cambio clim谩tico, los que impactan regresivamente en la situaci贸n econ贸mico social de la poblaci贸n mundial, con m谩s pobreza, desigualdad y concentraci贸n.

En la inauguraci贸n de la Asamblea de la ONU, su titular se帽al贸:

鈥淓stoy aqu铆 para hacer sonar la alarma (鈥) Nuestro mundo nunca ha estado m谩s amenazado. O m谩s dividido. Nos enfrentamos a la mayor cascada de crisis de nuestra vida. La pandemia del COVID-19 ha sobredimensionado las flagrantes desigualdades. La crisis clim谩tica est谩 golpeando el planeta.鈥

Algo similar puede leerse en la Declaraci贸n final de la CELAC cuando se se帽ala:

鈥渓a Celac reitera el compromiso con la unidad e integraci贸n pol铆tica, econ贸mica, social y cultural, y la decisi贸n de continuar trabajando conjuntamente para hacer frente a la crisis sanitaria, social, econ贸mica y ambiental, ocasionada por la pandemia de Covid-19, el cambio clim谩tico, desastres naturales y la degradaci贸n de la biodiversidad del planeta, entre otros.鈥

Queda claro que la preocupaci贸n central en el debate civilizatorio apunta a los desaf铆os derivados de problemas globales que son producto del modelo productivo y de desarrollo capitalista, con impactos regresivos sobre la sociedad y la naturaleza. Vale enfatizar que el discurso diplom谩tico jam谩s menciona al capitalismo como causa y raz贸n de la situaci贸n.

Lo que se est谩 afectando es la vida humana y el metabolismo natural del planeta, por lo que se demandan soluciones inmediatas, las que deben empezar por asumir la gravedad de la situaci贸n del orden actual capitalista, como consecuencia de la explotaci贸n de la fuerza laboral y el saqueo de bienes comunes que deben trascender el tiempo vital de la poblaci贸n actual y asegurar la reproducci贸n de la vida social y natural en el planeta.

No alcanza con palabras y declaraciones

Son interesantes los discursos, que se precisan y especifican en las agencias especializadas de la ONU y en otros organismos internacionales, caso de la CEPAL para la regi贸n.

El problema es que los discursos no resultan efectivos ante la realidad de la organizaci贸n econ贸mico social cotidiana subordinada a la l贸gica del capital, con base en las ganancias privadas y la acumulaci贸n en desmedro de beneficios sociales.

No alcanza con el lenguaje diplom谩tico de los organismos internacionales, que necesita ser desafiado por una din谩mica de cambio social y pol铆tico en los 谩mbitos nacional, regional y global.

Por eso resulta auspicioso el retorno de los c贸nclaves de la CELAC, ahora bajo presidencia pro tempore de M茅xico.

Aun cuando Brasil est谩 afuera del esfuerzo articulador del di谩logo pol铆tico que expresa la CELAC, es importante que se retome un debate sobre las formas del dialogo pol铆tico y diplom谩tico regional, reconociendo las desavenencias de fuerte tono que suponen objetivos contradictorios en su seno.

Esas contradicciones se sintieron en los cruces verbales entre representantes de gobiernos aliados a la pol铆tica exterior estadounidense, casos de Paraguay y Uruguay, con pa铆ses que como Cuba o Venezuela denuncian, con amplia solidaridad internacional, las sanciones estadounidenses. El fen贸meno tambi茅n aparece en la Asamblea de la ONU, por caso, con Colombia confrontando con Venezuela.

Son confrontaciones que definen los rumbos y desaf铆os para la econom铆a y la pol铆tica global, amenazadas por problemas globales que acumula el orden capitalista y que no resuelve un orden gestado hace 75 a帽os y con hegemon铆a estadounidense.

Una hegemon铆a que impuso a la OEA, como el 谩mbito privilegiado de las relaciones interamericanas, por lo que no pod铆a contener a Cuba con su proyecto socialista desde 1961 y por eso la expulsi贸n.

Los cambios pol铆ticos del Siglo XXI en la regi贸n trajeron la novedad de una nueva integraci贸n y con ello emergieron distintos 谩mbitos para su concreci贸n, destacando la CELAC, surgida hace una d茅cada. La CELAC es un proyecto en disputa por la representaci贸n diplom谩tica y pol铆tica con la OEA. La diferencia entre la primera y la segunda es la autonom铆a de una o la subordinaci贸n de la otra respecto de la dominaci贸n de EEUU.

En la cumbre de la CELAC, el presidente L贸pez Obrador sugiere que el v铆nculo con EEUU surja de una previa articulaci贸n regional, lo que lo hace extensivo al conjunto de las relaciones internacionales de Am茅rica Latina y el Caribe. Dijo en el discurso inaugural de la Celac:

鈥淟a CELAC, en estos tiempos, puede convertirse en el principal instrumento para consolidar las relaciones entre nuestros pa铆ses de Am茅rica Latina y el Caribe, y alcanzar el ideal de una integraci贸n econ贸mica con Estados Unidos y Canad谩 en un marco de respeto a nuestras soberan铆as鈥︹

Es discutible la posibilidad de cooperaci贸n que se sugiere en la ONU y en la CELAC con las potencias que ocupan un lugar central en el orden mundial contempor谩neo y no solo EEUU, lo que exige, si, la urgente articulaci贸n e integraci贸n regional para afrontar con un proyecto colectivo los problemas globales de nuestro tiempo.

Varias intervenciones pusieron el acento en la capacidad de producci贸n de vacunas en la regi贸n, a la cabeza Cuba, que, pese a las limitaciones de un bloqueo criminal, alienta investigaci贸n y producci贸n propia. En otro plano, la cooperaci贸n tecnol贸gica y financiera de varios pa铆ses en la regi贸n permite en asociaci贸n con laboratorios extranjeros producir y distribuir vacunas patentadas afuera de la regi贸n. Un rumbo alternativo se procesa en la lucha por la suspensi贸n de las patentes y la cooperaci贸n en la investigaci贸n y producci贸n desde la regi贸n.

No hay posibilidad de encarar una estrategia en la regi贸n contra los problemas globales si no se encara un proceso de integraci贸n no subordinada, que promueva cambios en contra del modelo productivo y de desarrollo del capitalismo, lo que requiere m谩s que palabras.

Resulta interesante verificar coincidencias en foros y c贸nclaves internacionales, pero lo que se demanda, m谩s que palabras, son acciones para frenar la destrucci贸n del medio ambiente y el recurrente deterioro de las condiciones de vida de la mayor铆a de la poblaci贸n en la regi贸n y en el mundo.

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2021