December 10, 2021





Los Procesos de Montjuïc –

fusilamientos de anarquistas

Entre el 11 y el 15 de diciembre de

1896 se realiza a puerta cerrada en el castillo de Montjuïc de Barcelona

(Cataluña) el primero de los juicios celebrados contra más de un centenar de

anarquistas catalanes en una de las maniobras represivas por parte del Estado

más importantes contra el movimiento anarquista europeo, maniobra que fue

respondida por todas las ramas del socialismo internacional.

Tras la explosión el 7 de junio de

1896 de una bomba en la calle Cambios Nuevos de Barcelona, ​​al paso de una

procesión religiosa, en la que resultaron muertas seis personas y 42 heridas,

las autoridades detuvieron más de 400 personas, entre ellas destacados

militantes obreros y teóricos anarquistas (como, Josep Llunas y Pujals, José

López Montenegro, Juan Montseny, Teresa Claramunt, Joan Alsina, Baldomer Oller,

Anselmo Lorenzo, Tarrida del Mármol, Sebastián Sunyé, Juan Bautista Esteve,

etc.), así como el escritor Pere Corominas – por unas conferencias sobre

sociología impartidas en el Centro de Carreteros de Barcelona. Para poder

desarrollar esta tarea represiva, atizada por asociaciones reaccionarias, sectas

religiosas integristas y jesuitas, las autoridades suprimieron las garantías

constitucionales entre el 8 de junio de 1896 y el 17 de diciembre de 1897.

Muchos de los detenidos fueron

deportados a presidios africanos, y otros llevados al castillo de Montjuïc,

donde se celebró un proceso llevado a cabo por la justicia militar contra 87

personas. Las diligencias fueron llevadas a cabo sin ninguna garantía jurídica,

y las declaraciones de los acusados ​​fueron obtenidas con torturas de todo

tipo, que llevaba a cabo el teniente de la guardia civil Narciso Portas y el

inspector de policía León Antonio Tressols (El vinagreta) , con la aquiescencia

del juez Enrique Marco. Incluso los acusados ​​fueron juzgados por la Ley de 2

de septiembre de1896, es decir, posterior a los hechos, que establecía pena de

muerte por los autores y cómplices y cadena perpetua para los encubridores. El

fiscal pidió 28 penas de muerte y 57 cadenas perpetuas. Revisada la causa por

el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se dio una sentencia definitiva el 1 de

mayo de 1897: cinco condenas a muerte, 10 a 20 años de prisión, 12 de más de 10

años y 30 entre ocho y nueve años.

Los fosos del castillo fueron

fusilados, el 4 de mayo de 1897, Tomás Aschero, Lluís Mas, Josep Molas, Joan

Alsina y Antonio Nogués. Ante la protesta internacional, que recogía

testimonios de torturas contra los detenidos y dudaba de la culpabilidad de los

acusados, el capitán general de Barcelona desterró, en julio de 1897, 63 de los

presos hacia el Reino Unido (Josep Prats, Ramon Vidal, Clemente, Esteve ,

Pitchot, Salud Borrà s, Ramón Confau, Manuel Barrera, Tomás Codina, Antonio

Gurri, Antoni Borrà s, Adbon Navarro, Roman Archs, Vidal, Rull, Magí Fenoll,

Jaume Torrens, Piferrer, López Montenegro, Coromines, Francesca Saperas, Joan

Montseny, Teresa Claramunt, etc.).

La reacción a todo esto no se dejó

esperar y el 8 de agosto de 1897 Michele Angiolillo asesinó al presidente del

Consejo de Ministros español, Antonio Cánovas del Castillo; poco días después,

el 4 de septiembre de 1897, Ramón Sempau atentó en Barcelona contra Narciso

Portas y tal era el ambiente que fue absuelto. En 1898 se inició una campaña en

pro de la revisión del proceso, en la que alcanzó notoriedad al entonces joven

periodista republicano Alexandro Lerroux. En abril de 1900 se decretó la

conmutación de la pena y se desterró los presos en el Reino Unido, evitando así

la amnistía, el indulto o la revisión del proceso.

Sobre este proceso se escribió mucho y

en unos términos tan duros que fomentó el cliché de la «España Negra» y el

retorno de la vieja Inquisición: La Inquisición de fin de siglo, The moderno

Inquisition of Spain, Justicia, reviviendo of the Inquisition (Max Nettlau),

Las inquisiteurs d’Espagne (Tarrida del Mármol), Los victimarios (Ramon

Sempau), La barbario gubernamental en España (Ricardo Mella y José Prat), El

Proceso de un gran crimen y El castillo maldito (Federico Urales), etc.