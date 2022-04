Lic. Andr茅s Manuel L贸pez Obrador

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Ing. Mar铆a Luisa Albores Gonz谩lez

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)

Las suscritas y suscritos, representantes de diversos pueblos mayas de la pen铆nsula de Yucat谩n, afectadas por la implementaci贸n de granjas porcinas en nuestro territorio, acudimos a ustedes para manifestar lo siguiente:

PRIMERO. Como es de su conocimiento, la porcicultura a gran escala en el estado de Yucat谩n se ha consolidado como una actividad econ贸mica en los 煤ltimos a帽os, siendo nuestro estado la regi贸n con mayor crecimiento en ese rubro a nivel nacional. El establecimiento de granjas con miles de cabezas de cerdos, es una actividad empresarial que tiene m煤ltiples impactos ambientales y se ha desarrollado en nuestros territorios, violando nuestra autonom铆a y libre determinaci贸n, y afectando gravemente nuestra tierra, agua, recursos naturales y formas de vida. A ra铆z de ello muchos pueblos, entre ellos los que suscribimos, hemos denunciado por diversas v铆as las afectaciones ambientales, sociales, culturales y territoriales que esta industria a gran escala nos genera, solicitando a los tres niveles de gobierno la implementaci贸n de medidas normativas y administrativas que pongan freno a esta actividad y garanticen nuestro derecho a la libre determinaci贸n y a un medio ambiente sano. Como lo es la denuncia popular con n煤mero PFPA/5.3/2C.28.2/00006-19, que presentamos 21 pueblos mayas ante Procuradur铆a Federal de Protecci贸n al Ambiente (PROFEPA) a finales del 2020. Hasta la fecha ninguna autoridad nos ha escuchado.

SEGUNDO. Es por ello que, con asombro notamos que en el comunicado de prensa n煤mero 19/22, emitido el 25 de marzo del presente a帽o, la Secretar铆a de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), admite que uno de los principales problemas ambientales en la pen铆nsula de Yucat谩n es el incremento de granjas de cerdos. De manera textual, dicho bolet铆n se帽ala que:

鈥淪e permiti贸 el crecimiento indiscriminado de granjas porc铆colas. Por ejemplo, en el estado de Yucat谩n la Asociaci贸n de Porcicultores local ha mencionado tener al menos 500 granjas en 50 municipios de la entidad, cuyas afectaciones a la salud humana y ambiental por deforestaci贸n, desequilibrio ecol贸gico y contaminaci贸n de cenotes es innegable, y se acrecienta por las caracter铆sticas c谩rsticas de sus suelos.鈥

Nos sorprende esta afirmaci贸n, no porque no sea cierta, sino porque hasta la fecha son nulas las acciones que desde el Ejecutivo Federal (y del Estatal), se han implementado para detener esta actividad que afecta gravemente a nuestros pueblos. Sobre el particular es preciso recordarle que, de los m煤ltiples viajes que el representante del Ejecutivo y su comitiva han hecho a la pen铆nsula de Yucat谩n, en ninguno de ellos se ha posicionado sobre el tema o reunido con las comunidades afectadas por esta industria para escucharnos y atender nuestras peticiones al respecto. Tampoco hemos tenido respuesta de la encargada de SEMARNAT, a pesar de que le hicimos una invitaci贸n expresa a finales del a帽o pasado para reunirse y escuchar a los pueblos afectados por la industria porcina.

TERCERO. Frente a esta situaci贸n, nuevamente y de manera abierta, queremos invitarles a que se re煤nan con los pueblos que estamos, a trav茅s de diversas v铆as, haciendo frente a esta industria que contamina nuestro territorio, el agua y pone en riesgo nuestra subsistencia e identidad cultural. Queremos contarle de viva voz las afectaciones que vivimos y las medidas que, en ejercicio de nuestro derecho a la libre determinaci贸n, hemos tomado y que no han sido respetadas por las autoridades de ning煤n nivel. En el contexto de un pa铆s pluricultural como el nuestro, resulta indispensable el di谩logo intercultural horizontal entre los pueblos originarios y las autoridades en turno, de tal manera que la perspectiva de desarrollo regional tome en consideraci贸n la mirada y proyecto de vida de esos pueblos, obligaci贸n derivada del Art铆culo 2 de la Constituci贸n Pol铆tica de los Estados Unidos Mexicanos, del Convenio 169 de la Organizaci贸n Internacional del Trabajo (OIT), y de la Declaraci贸n de Naciones Unidas sobre Pueblos Ind铆genas.

Ante este panorama, les extendemos una invitaci贸n para visitarnos entre el 6 al 13 de abril en el pueblo de Hom煤n, donde desde hace 6 a帽os llevamos un proceso de defensa de nuestro territorio y nuestra agua de las operaciones de una mega granja de 49,000 cerdos. Nosotros y otros pueblos que viven los impactos de esa industria queremos entablar una mesa de di谩logo sobre las acciones que se deben llevar a cabo para proteger el agua, el medio ambiente, la salud y nuestros derechos como pueblo maya. Esperamos que las autoridades y dependencias adem谩s tomen las acciones correspondientes para garantizar nuestros derechos.

Atentamente:

Comit茅 maya de Hom煤n 鈥淜ana鈥檃n Ts鈥檕not鈥 (Guardianes de los Cenotes)

Consejo Maya del Poniente de Yucat谩n 鈥淐hik麓in-j谩鈥

Colectivo Cantuk煤n

La Esperanza de Sitilpech

Comit茅 Vecinal de Yaxkukul

Kanan Lu麓um Chapab (Defensores de la Tierra)

Misioneros A.C.