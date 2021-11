–

En 1892 Jos茅 Mart铆 escribi贸: 鈥淟os hombres van en dos bandos: los que aman y fundan, los que odian y deshacen鈥.

En tiempos m谩s tranquilos, las complejidades de la sociedad humana pueden hacer que no sea f谩cil distinguirlos, pero sucede que en las coyunturas sociales decisivas, la frontera entre ambos bandos se dibuja con mucha nitidez; y se hace ineludible para cada cual escoger en qu茅 bando quiere estar.

En nuestra Historia, de la que siempre hay que aprender, han existido muchos momentos en que el cubano se ha enfrentado a ese imperativo de decidir: Con el Ej茅rcito Mamb铆 o con el cuerpo de voluntarios (鈥淥 Yara o Madrid鈥, tambi茅n dijo Mart铆); con Mella, Villena y los anti-imperialistas, o con la pseudo-rep煤blica sometida y sus gangsters y dictadores; con el Ej茅rcito Rebelde de Fidel, o con los 鈥渃asquitos鈥 de Batista; con los milicianos obreros y campesinos de Playa Gir贸n, o con la brigada mercenaria 2506.

Con los millonarios de la burgues铆a anexionista, o con los sindicatos obreros de L谩zaro Pe帽a, con el ej茅rcito de alfabetizadores de 1961, o con las bandas de alzados que asesinaron a Conrado Ben铆tez y Manuel Ascunce; con los internacionalistas que contribuyeron a cambiar la historia de 脕frica, o con los racistas del apartheid y sus promotores del norte; con la Constituci贸n que aprob贸 masivamente el pueblo, o con el plan de Bush para Cuba; con la resistencia creadora del pueblo cubano, o con el bloqueo yanqui.

Inmediatamente, tambi茅n habr谩 siempre que atender y superar las imperfecciones que siempre hay en el bando de los que aman y fundan, y que tenemos bien identificadas, pero primero hay que ir a las esencias que nos definen, y decidir en qu茅 bando queremos estar. Los cubanos en cada coyuntura de las 煤ltimas d茅cadas, ya decidimos, y en inmensa mayor铆a, decidimos bien.

Ahora, con la guerra tecnol贸gica y medi谩tica que nos hacen, estamos llegando a otro de esos momentos de decisi贸n.

Con la presi贸n en las redes inform谩ticas, la manipulaci贸n de la realidad mediante im谩genes, la apreciaci贸n sesgada de nuestras dificultades y sus causas, las falsas noticias, o el burdo soborno, intentan fabricar unas 鈥減rotestas鈥 para utilizarlas despu茅s.

Se trata, adem谩s, de protestas sin propuestas. 驴Qu茅 quieren? 驴C贸mo proponen superar las dificultades econ贸micas? 驴C贸mo sugieren perfeccionar la participaci贸n democr谩tica?

En nuestra historia pol铆tica la insurrecci贸n revolucionaria ha venido siempre de la mano con un programa: Fidel asalt贸 el Moncada, pero inmediatamente expuso en su discurso 鈥淟a Historia me absolver谩鈥 el programa de la Revoluci贸n; Mart铆 organiz贸 la guerra necesaria, pero tambi茅n escribi贸 su programa en el 鈥淢anifiesto de Montecristi鈥. El pueblo sab铆a por qu茅 luchaba.

Conversando hace unos d铆as con j贸venes que no vivieron las disyuntivas hist贸ricas que mencionamos arriba, les dec铆a: desconf铆en siempre de las protestas que no contengan propuestas. Solamente hay dos explicaciones para ese vac铆o o esa oscuridad de propuestas: o las propuestas que tienen son perversamente inconfesables, o es que no tienen ninguna propuesta y est谩n esperando que se las escriban desde fuera.

Como pueblo que construye soberanamente su destino nos indigna que 鈥渓os que odian y deshacen鈥 intenten destruir nuestra soberan铆a y deshacer lo construido.

Pero, adem谩s, como personas pensantes, y como pueblo educado e inteligente que somos, nos ofende que nos quieran tomar por tontos.

驴Alguien duda todav铆a que esas marchas y protestas est谩n dise帽adas con precisi贸n de laboratorio desde el exterior?

驴Alguien se cree que la renuncia a la econom铆a socialista no nos llevar铆a a la sociedad de pobres sin esperanza y millonarios corruptos, que ya conocimos en el pasado capitalista, y que vemos hoy en otros pa铆ses de nuestra Am茅rica?

驴Alguien es a煤n tan ingenuo para creer que el discurso de 鈥渓ibertad de prensa鈥 no nos llevar铆a a medios de difusi贸n con due帽os privados y peri贸dicos defensores de los intereses de esos due帽os?

驴Alguien piensa todav铆a que el discurso de 鈥渄emocracia representativa鈥 no nos llevar铆a a la politiquer铆a de partidos movidos por el dinero, mafia y asesinatos pol铆ticos?

Quien ataca hoy la obra revolucionaria cubana no es solamente un adversario pol铆tico, es tambi茅n alguien que nos est谩 tomando a todos por est煤pidos.

Y sucede que no somos est煤pidos. Sabemos bien lo que se traen entre manos, y sencillamente no lo vamos a permitir.

El 17 abril de 1961, el comunicado que anunciaba al pueblo que se estaba produciendo una invasi贸n mercenaria por Playa Gir贸n, terminaba con esta exhortaci贸n que es la misma que podemos repetir hoy: 鈥溌delante cubanos que la Revoluci贸n es invencible, y contra ella, y contra el pueblo heroico que la defiende, se estrellar谩n los invasores!鈥

Hoy tambi茅n.