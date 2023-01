–

De parte de Portal Libertario OACA January 9, 2023 287 puntos de vista

Calendarios, fechas, fiestas鈥

驴Qu茅 es ser y no ser?

驴Acaso me quedo sin nombre al no ser? Prefiero ser feliz鈥

鈥 驴En serio?

Nunca he preferido las comodidades de un sof谩 y nunca he preferido navegar a favor de la corriente. Puede ser que para muchas y muchos esto sea m谩s f谩cil pero para m铆 no.

He preferido tirar los muros de mis c谩rceles internas para llegar al psiqui谩trico y he preferido destruir todas mis camisas de fuerza para crear mi conciencia y, por lo menos, ser part铆cipe de mis errores.

He preferido no hablar ingl茅s nunca para llegar a decir: 鈥渨hat the fck?鈥; y he preferido no hablar alem谩n nunca para llegar a pensar en 茅l.

No hay ninguna ruina en la que no me haya metido pero gracias a ver esas ruinas he podido construir m谩s de un castillo.

No me gustan los castillos, lo digo en serio, pero resulta que de peque帽o me llevaron a ver muchos de ellos y me pareci贸 que me criaba entre 鈥渕oros鈥 y 鈥渃ristianos鈥.

No llego a resolver el problema de si Dios existe o no pero de esos castillos saqu茅 muchas ideas que se repiten una y otra vez hasta conseguir ciclos y en esos ciclos me he perdido durante mucho tiempo.

Prefiero decir mi opini贸n. Siempre he preferido decir mi opini贸n. Nunca pens茅 que una opini贸n pudiese afectar tanto. Para m铆, las opiniones no son criterios y mi criterio es muy diferente.

Nunca me ha gustado construirme un mundo a partir de opiniones pero parece que, a veces, las opiniones son lo que cuentan.

Sigo mi vida鈥 Y sigo teniendo vida. Siempre he intentado enriquecer mi vida pues como individuo he cre铆do que ten铆a vida.

Una de las mejores cosas que he hecho en mi vida es salir del armario y, otra, darme cuenta de mi nombre.

Yo no soy del criterio de escribir las cosas en masculino o en femenino. Para m铆, la mayor铆a de las cosas no son, ni masculinas, ni femeninas. Eso es mi opini贸n, no mi criterio.

No hablo casi nunca de mi criterio porque eso es personal para m铆 y no creo que nadie tenga porque saber si yo visto Fred Perry o Lacoste.

Nunca he seguido las modas y s茅 que lo que tengo me lo he ganado con mi propio esfuerzo.

No digo que yo sea perfecto pero digo que la perfecci贸n no existe, qu茅 las y los dem谩s no importan y que lo que importa es La Vida de uno y una misma y no lo de las y los dem谩s.

-Richie punk-