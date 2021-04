–

Paco Batic贸n, abajo a la derecha, IX Congreso de la CNT 2002

Nos deja Paco Batic贸n, compa帽ero de a帽os de CNT Valladolid.

Has decidido dejarnos definitivamente, y lo has decidido en un d铆a lluvioso de abril, y lo has decidido, en definitiva, porque por ti nadie decid铆a.

Contigo se van varias d茅cadas de la memoria del anarcosindicalismo en Valladolid. El joven anarcosindicalista, trabajador de las artes gr谩ficas; el papel de contacto de los compa帽eros de la CNT en el exilio con el interior, motivo por el cual tiene que emigrar con su joven familia a Alemania; el contacto con la FAU, con las asociaciones obreras alemanas y con compa帽eros del exilio que forjar谩n su ideolog铆a anarquista鈥 As铆, hasta su vuelta a Valladolid, donde ser谩 sindicalista especialmente molesto en Mi帽贸n y Macrolibro. Durante el franquismo refunda, junto con otros muchos, la CNT en Valladolid, para que la Organizaci贸n estuviera preparada ante la muerte inminente de Franco. Junto con otros compa帽eros promueve la resistencia, la lucha contra 鈥渓as ideolog铆as han muerto鈥, para difundir el anarcosindicalismo en la ciudad del Pisuerga hasta ser el germen de la Confederaci贸n que hoy conocemos en la ciudad.

En su lucha contra toda injusticia, contra toda instituci贸n podr铆amos recordar su fuerza, su fuerza moral, reivindicando unas m谩quinas para que j贸venes parados tuvieran un futuro: de ah铆 nace la cooperativa Germinal. Tambi茅n recordarle reivindicando un local para la organizaci贸n sin tener que dar cuentas a ninguna instituci贸n. Eran tiempos dif铆ciles, o tal vez siempre fueron tiempos dif铆ciles para 茅l; de ni帽o porque su infancia la pasa durante una guerra, porque procede de una familia pobre que muy pronto se queda sin figura paterna -ser hijo de viuda era sin贸nimo de hambre-. Conoce el hambre del franquismo, la persecuci贸n de las ideas, ser emigrante teniendo que dejar tu pa铆s para poder vivir, para poder alimentar a los tuyos鈥 Y vuelta, vuelta a la negrura franquista.

Pero siempre hay tiempo para la alegr铆a, para vivir, porque la vida est谩 llena de tristezas y alegr铆as: la inauguraci贸n del local en Plaza Mayor, el sentir que pod铆amos comernos el mundo solo por poder seguir dando guerra con concentraciones contra la patronal, porque crec铆amos como personas y como organizaci贸n. Tal vez, como dec铆a Goyo, 鈥渓as ideas 谩cratas no mueren porque donde hay poder hay antipoder禄.

Y esas pegadas de carteles que si contra el embalse de Ria帽o, que si contra la OTAN, que si la Insumisi贸n鈥 hab铆a tantos que si鈥 que aqu铆 seguimos, con los que si. Aunque, s铆 es cierto, ya no son lo mismo: ya no hay pegada y luego un vino o un caf茅 o una charla hasta que miras el cielo y ya no es de noche sino de d铆a.

Contigo naci贸 la idea de volver a tener ateneos, un lugar donde aprend铆amos de otros, de otras, un lugar donde las conversaciones nos ense帽aban y preparaban para hablar en p煤blico, para defender nuestras ideas, para saber de d贸nde venimos y ad贸nde queremos ir.

Y s铆, compa帽ero del alma, aqu铆 seguimos dando guerra, porque cada vez que creemos que hemos conseguido algo nos vuelven a dar鈥 pero estamos hechos de hierro, de madera, de fuego, de agua, de tierra, y cada vez que nos hunden nacemos con m谩s fuerza, porque no cejaremos en el empe帽o hasta conseguir, s铆, la libertad.

(Isabel Arenales – Sindicato de CNT Valladolid)