August 6, 2021

La Comunidad de Madrid anuncia m谩s “recursos covid ante el incremento de casos” tras las pol茅micas declaraciones de la presidenta en las que afirm贸 que la Atenci贸n Primaria era un “desastre”. Pero los sindicatos advierten de que es “propaganda” que recicla incorporaciones que ya se han producido hace un mes y prolongaciones de jornada de los sanitarios que ya est谩n trabajando.

En plena cresta de la quinta ola, el Gobierno de Isabel D铆az Ayuso ha anunciado un “aumento de los recursos COVID” en Atenci贸n Primaria “ante el incremento de casos”. Pero los supuestos refuerzos ni se han visto ni se ver谩n en los centros de salud, colapsados desde el inicio de la pandemia. Los sindicatos advierten que se trata de anuncios reciclados que se refieren a incorporaciones que se produjeron a principios de julio (42 auxiliares administrativas para atender el tel茅fono en una veintena de centros de salud desbordados de llamadas que ni siquiera est谩n en los ambulatorios f铆sicamente) o a la prolongaci贸n de la jornada de los sanitarios que ya est谩n trabajando, que doblan turnos en para cubrir las vacaciones de los compa帽eros ante la ausencia de suplencias de cada verano.

Ni rastro de m谩s medicas o enfermeros, aseguran Comisiones Obreras y UGT, que enmarcan lo anunciado “en una nueva acci贸n de propaganda” del Gobierno regional despu茅s de que la presidenta dijera en una entrevista hace dos d铆as que se necesita “reforzar la Atenci贸n Primaria y la educaci贸n” porque “ahora es un desastre”.

Ayuso pretend铆a, en su batalla constante con el Ejecutivo central, cuestionar la falta de autonom铆a de las comunidades para gestionar los fondos de recuperaci贸n procedentes de la Uni贸n Europea. Ambas competencias -sanitaria y educativa- son casi exclusivas de los gobiernos auton贸micos desde hace dos d茅cadas. Los datos de Madrid son elocuentes: en educaci贸n el gasto anual sigue siendo menor al de 2008; en sanidad, est谩 por debajo de los datos de 2011 aunque ha ido creciendo considerablemente. Todos estos a帽os ha gobernado el mismo partido en la regi贸n: el PP.

“Trasladar una informaci贸n falsa o equivocada enfada a煤n m谩s a la poblaci贸n ante una Atenci贸n Primaria que hace lo que puede y que no llega, como llevamos diciendo mucho tiempo”, lamenta Concha Herranz, m茅dica y responsable de Atenci贸n Primaria de UGT. “Es humo. Ni aumento de profesionales ni cuant铆a presupuestaria, solo habla de unas agendas COVID que dicen haber implementado y no tenemos conocimiento”, apunta, por su parte, el delegado de Sanidad de CCOO Madrid, Sergio Fern谩ndez, quien vincula estos anuncios “con las palabras de la presidenta, que reconoce que la sanidad p煤blica est谩 hecha un desastre”.

El mismo d铆a que el Gobierno regional anunciaba el “refuerzo”, la Asociaci贸n de M茅dicos y Titulados Superiores de Madrid informaba del cierre en turno de tarde de un centro de salud de Vallecas (Numancia) por falta de m茅dicos. El ambulatorio solo dispon铆a de uno por la tarde frente a los ocho habituales. Su situaci贸n era l铆mite. Cuatro est谩n de baja por motivos psicol贸gicos, seg煤n ha informado AMYTS.

No es el 煤nico ambulatorio que sufre esta precariedad aunque no todos llegan al extremo del cierre. “Hay anal铆ticas retrasadas, tratamientos sin revisar, recetas que nos se renuevan”, lamentaba una enfermera de triaje del centro de salud Abrantes, en Carabanchel, en este reportaje. Los sanitarios de los centros de salud se sienten abandonados y est谩n, dicen, exhaustos, por la concatenaci贸n de olas desde marzo de 2020 y la falta de acci贸n de la Consejer铆a para atajar un problema estructural de inversi贸n y personal en la Primaria, el tal贸n de Aquiles del sistema de salud madrile帽o y la primera ficha del domin贸. Si no se sostiene, cae el resto. Estos anuncios, que aseguran “confunden a la poblaci贸n”, les han dado la puntilla.

La nota de prensa difundida por la Comunidad de Madrid asegura que “se ampl铆a el sistema de cita telef贸nica” y se “refuerza la atenci贸n de los profesionales en unidades espec铆ficas de COVID”. La Consejer铆a de Sanidad ya inform贸 a la Mesa Sectorial de Sanidad hace m谩s de un mes de la incorporaci贸n, a trav茅s de la Bolsa de Empleo, de 42 auxiliares administrativos para atender las llamadas de una veintena de centros de salud con la centralita colapsada por el volumen inasumible de contactos.

CCOO precisa que este personal empez贸 a trabajar el 1 de julio pero “no tiene preparaci贸n para rastrear y emplazan a los ciudadanos a una posterior comunicaci贸n con un m茅dico o enfermero para intentar dar respuesta a su demanda”. En las unidades COVID, se ha autorizado alargar las jornadas a parte del personal de enfermer铆a, aunque no facultativo, seg煤n UGT. “Y eso es el refuerzo que anuncian”, acota Herranz. La comunicaci贸n de Sanidad tambi茅n menciona la pr贸rroga en la contrataci贸n de 1.500 profesionales de refuerzo en Atenci贸n Primaria, un acuerdo la que se lleg贸 en febrero de este a帽o.

Mientras, el maltrato institucional hace abandonar la Comunidad en masa a los m茅dicos y m茅dicas que acaban de terminar su especialidad en Medicina de Familia. Solo 17 de los 224 que concluyeron los cinco a帽os de residencia a finales de mayo se han quedado a trabajar en la sanidad p煤blica madrile帽a. Las urgencias de los ambulatorios tambi茅n siguen cerradas un a帽o y medio despu茅s del estallido de la pandemia.

Todo es susceptible de empeorar. Si las vacaciones no cubiertas y el aumento de contagios hab铆an vuelto a colocar en una situaci贸n insostenible a los profesionales este verano, la atenci贸n ha terminado de sobrecargarse con la implantaci贸n de test de ant铆genos en farmacias. El sistema se puso en marcha la semana pasada precisamente para descargar la Primaria, pero los positivos requieren una prueba PCR de confirmaci贸n. “Adem谩s, se est谩n dando falsos negativos y se han incrementado el n煤mero de PCR que hacemos en los centros de salud. Es m谩s carga asistencial para una situaci贸n de por s铆 ag贸nica”, se queja Sergio Fern谩ndez, responsable de Sanidad de CCOO Madrid.

La incidencia acumulada a 15 d铆as sigue subiendo. El 煤ltimo informe epidemiol贸gico, publicado este martes, la coloca ya en 772 casos por cada 100.000 habitantes con Pozuelo, Fuenlabrada y Boadilla a la cabeza. Y a los hospitales ya les est谩 llegando de lleno el viento de cola de estos datos. Las urgencias comenzaron a percibir sobrecarga hace dos semanas por el colapso de la Primaria y por el cierre de camas que cada verano decreta la Consejer铆a de Sanidad en casi todos los hospitales p煤blicos. Pero la quinta ola ha avanzado un paso m谩s esta semana. Las Unidades de Cuidados Intensivos de algunos hospitales, como el de M贸stoles, ya est谩n copadas de pacientes COVID. Este centro del sur de Madrid ha suspendido la actividad quir煤rgica no urgente y la oncol贸gica porque las camas de la unidad de Reanimaci贸n, donde se traslada a los pacientes para estar vigilados tras una operaci贸n, est谩n ocupadas, ha denunciado Comisiones Obreras.

