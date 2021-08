–

Pedro Blanco ha conversado en ‘Hoy por Hoy’ en una mesa redonda con los responsables de los hospitales Virgen del Roc铆o de Sevilla, Gregorio Mara帽贸n de Madrid, Vall d’Hebron de Barcelona y Cl铆nic Universitari de Val猫ncia.

El avance de la quinta ola de coronavirus est谩 poniendo en jaque la atenci贸n primaria y la actividad hospitalaria, aunque ha cambiado el perfil del paciente ingresado en UCI. Los sanitarios, los protagonistas de esta nueva oleada, est谩n saturados y piden m谩s responsabilidad ciudadana para evitar los contagios, y sobre todo, animan a todos a vacunarse. Los responsables de cuatro grandes hospitales espa帽oles han pasado por los micr贸fonos de Cadena SER para participar en una mesa redonda este jueves con Pedro Blanco y dibujar la situaci贸n de la pandemia actual.

Los doctores que han participado en la mesa redonda son: Manuel Molina, gerente del Hospital Virgen del Roc铆o de Sevilla; Sonia Garc铆a de San Jos茅, subgerente asistencial del Hospital Gregorio Mara帽贸n de Madrid; Antonio Rom谩n, director asistencial del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona; y 脕lvaro Bonet, gerente del Hospital Cl铆nic Universitari de Val猫ncia, han sido los participantes.

Sobre los ingresos hospitalarios y en UCI

Todos los responsables de hospitales coinciden en que la quinta ola ha aumentado el n煤mero de personas hospitalizadas, pero no los ha llevado a niveles de la segunda o tercera ola. “Nuestra situaci贸n es de unos 55 pacientes, porque a lo largo del d铆a a veces var铆a, y 7 en UCI. Durante esta quinta ola nos hemos mantenido en esa cifra de alrededor de 50-70 pacientes y nunca hemos lleagdo a los 10 en UCI”, ha indicado Bonet, del Hospital Cl铆nic de Valencia.

En Madrid o Sevilla las cirfas son m谩s elevadas, como cuenta Molina, tienen 100 pacientes COVID en planta y 20 en UCI y la misma situaci贸n en Madrid, seg煤n la subgerente asistencial del Gregorio Mara帽贸n: “Tenemos m谩s de 100 hospitalizados, 21 en UCI y 87 en convencional. Hemos visto el incremento en los 煤ltimos 20 d铆as, la primera quincena de julio pod铆amos tener diez pacientes hasta los 87 que tenemos ahora. Ha habido un incremento enorme de la presi贸n asistencial en esta ola”

Sin embargo, la quinta ola en el Hospital Vall’d Hebron ha impactado m谩s y Rom谩n asegura que tienen en torno a 200 pacientes ingresados en planta y 70 en UCI. “Nosotros estamos m谩s apretados. Si miramos el porcentaje de cr铆ticos, estamos alrededor del 70% de disponibilidad de pacientes cr铆ticos para pacientes COVID. Tenemos una UCI estructural en tiempos normales de 40 camas y ahora hay 70 pacientes solo de coronavirus, adem谩s de los paciente que no son COVID”, ha se帽alado.

Nuevo perfil de paciente COVID

Ambos coinciden en que el nuevo perfil del paciente COVID es una persona m谩s joven, no vacunada o no con la pauta completa, y sobre todo, hay un incremento de mujeres embarazadas que requieren hospitalizaci贸n. “Tenemos alrededor del 80% de los pacientes no vacunados, es gente m谩s joven porque eran los perfiles que no estaban vacunados al inicio de la quinta ola, y somos foco de referencia en el gran n煤mero de embarazadas que hemos tenido que admitir: 11 de 70 pacientes en UCI son pacientes obst茅tricas”, ha comentado Rom谩n.

Asimismo, en el Gregorio Mara帽贸n hay cuatro mujeres embarazas en UCI y siete en planta convencional. “Hay que incidir en la importancia de vacunar a las embarazas porque es poblaci贸n de riesgo en esta quinta ola”, ha se帽alado Garc铆a de San Jos茅. “Hemos visto algunos ingresos en la Comunidad Valenciana, especialmente en mi hospital, que los ingresos no han sido tan numerosos, pero s铆 llama la atenci贸n que era un grupo de poblaci贸n que pr谩cticamente no ingresaba en la primera, segunda y tercera ola y ahora s铆”, ha confirmado tambi茅n Bonet.

Sobre la vacunaci贸n e ingresos de mayores

Es evidente que la vacunaci贸n se ha notado de manera importante en las residencias de ancianos que ha disminuido las muertes por coronavirus y los ingresos hospitalarios. “Tenemos algunas personas vacunadas de residencias ingresadas pero con cuadros m谩s leves en general y la edad media ha disminuido notablemente”, ha afirmado Bonet, que sostiene que tienen m谩s ingresos de las personas no vacunadas o que solo han recibido una dosis e insiste en la necesidad de completar la pauta vacunal.

Por su parte, Molina ha indicado que en la 煤ltima semana han tenido ingresos de personas de m谩s de 70 a帽os vacunadas que no hab铆an tenido en la anterior ola, pero reivindica que no se trata de un fallo de la vacunaci贸n. “La propia ficha t茅cnica dice que las vacunas pueden ser del 95% de eficacia y tenemos que transmitirlo para que nadie achaque a un defecto de la vacunaci贸n los contagios, porque es la mejor herramienta que tenemos, es efectiva y es segura”, ha expresado.

“Ahora hay ancianos que tienen pauta completa, pero est谩n ingresando con cuadros m谩s leves de lo que suced铆a en la segunda y tercera ola, y pacientes muy fr谩giles que mueren con COVID-19, no por COVID-19”, ha a帽adido gerente del Hospital Virgen del Roc铆o de Sevilla.

“La vacunaci贸n sirve para reducir la gravedad de la enfermedad”

Garc铆a de San Jos茅 ha asegurado que las vacunas est谩n sirviendo para reducir los efectos graves e ingresos hospitalarios. “El hecho de tener una dosis en caso de enfermerar reduce en un 45% el riesgo de necesutar atenci贸n hospitalaria y un 43% de UCI y si tenemos la pauta completa reducr un 78% de riesgo de ingresar en UCI y un 57% la necesidad de ingresar en planta”, ha afirmado. “Este es el mensaje que hay que transmitir a la poblaci贸n: que la vacunaci贸n sirve para reducir la gravedad de la enfermedad y que adem谩s de vacunarse, hay que seguir con las medidas que Salud P煤blica recomienda”, ha a帽adido.

Asimismo, Bonet ha establecido una comparaci贸n entre las cifras de ingresos durante la tercera ola y ahora en la quinta. “La vacunaci贸n ha supuesto un cambio radical en el perfil de pacientes en el impacto de mortalidad. El d铆a 2 de febrero ten铆amos 317 pacientes en planta y 51 en UCI, ahora tenemos 50 en planta y 7 en UCI”, ha relatado.

La variante Delta ya supone m谩s del 80% de la transmisi贸n en Sevilla, seg煤n Molina, lo que supone un cambio en el curso cl铆nico y los cuadros de enfermedad. “Hemos visto una variaci贸n en el curso cl铆nico de la enfermedad, en vacunados suele ser m谩s leves y en j贸venes leves, pero hemos tenido gente de menos de 39 a帽os con cuadros graves en UCI o fallecimientos”, ha apuntado.

“El virus nunca se ha ido ni se ir谩”

Todos coinciden en que el coronavirus nuna se ha ido y que seguir谩 entre nosotros, por lo que tendremos que aprender a convivir con 茅l aunque las vacunas reduzcan su impacto. “Desde que apareci贸 este virus nunca se ha ido. Ninguno tenemos un mes en el que no hayamos diagnosticado casos, y no hay indicios de que se vaya a ir”, ha dicho Bonet.

“Tenemos que aprender a convivir con el virus, est谩 claro que adem谩s el virus nunca desaparece y aumenta nuestra presi贸n asistencial en los momentos que la poblaci贸n se va de vacaciones y tiene mas interacci贸n social. Tenemos que modificar nuestra planificaci贸n poque estamos viendo que despu茅s de esos momentos aumenta la incidencia y para seguiir manteniendo la actividad en areas no covid hay que adaptarse y acometer cambios”, ha alegado Garc铆a de San Jos茅,

Por 煤ltimo, todos reconocen los cambios a los que han tenido que someterse para que la atenci贸n primaria y la actividad sanitaria no colapsara. “Esta pandemia ha hecho que los responsables de la sanidad p煤blica, en lo que se refiere a la actividad hospitalaria, se tengan que enfrentar a una situaci贸n que trastoca lo que est谩bamos haciendo en ese momenrto. Hemos tenido que crear circuitos espec铆ficos, plantas espec铆ficas, proteger a los profesionales como nunca se hab铆a hecho, tomar decisiones tan complicadas como no permir el acceso a familiares… Ha sido dram谩tica la situaci贸n de muchos que han fallecido sin que pudieran estar sus familiares y el cambo m谩s burtal se ha producido en atenci贸n primaria”, ha concluido el gerente del Hospital Cl铆nic Universitari de Val猫ncia.

