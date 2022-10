–

La conferencia 鈥淣uestra revoluci贸n: Liberando la vida鈥, organizada por la Red de Mujeres Tejiendo el Futuro y promovida por el Movimiento de Mujeres de Kurdist谩n, tendr谩 lugar los d铆as 5 y 6 de noviembre en Berl铆n. Esta conferencia surge de la necesidad de fortalecer la organizaci贸n transnacional de alianzas entre diferentes luchas de mujeres/feministas a nivel global, y se fundamenta en la evidencia de que 鈥渄ebemos seguir compartiendo experiencias y prepar谩ndonos para los nuevos ataques del sistema patriarcal a nuestros cuerpos, libertades y mentes鈥, como se lee en su texto introductorio.

El programa de la conferencia es intenso y, a trav茅s de las intervenciones desde el escenario y los talleres, se centrar谩 en temas como la violencia de los Estados-naci贸n sobre las mujeres, el ecocidio y la explotaci贸n capitalista del trabajo invisible de las mujeres; las actuales 鈥済uerras calientes鈥 y la creaci贸n de frentes de mujeres contra ellas; las respuestas colectivas al crecimiento de las fuerzas locales y globales racistas, fascistas y fundamentalistas religiosas, la creaci贸n de conocimiento y ciencia decolonial desde y para las mujeres, como la Jineoloj卯, y muchos otros temas relacionados con las organizaciones feministas anti-sist茅micas.

En 2018, la primera conferencia organizada por la Red tuvo lugar en Frankfurt y cont贸 con la participaci贸n de cientos de mujeres de todo el mundo (ver resoluci贸n de 2018). Ambas conferencias deben leerse como momentos importantes en la construcci贸n de lo que el Movimiento de Mujeres de Kurdist谩n llama el Confederalismo Democr谩tico Mundial de Mujeres, y del que esta entrevista pretende explorar los principales principios y desaf铆os.

La entrevistada, Meral 脟i莽ek, es miembro del Movimiento de Mujeres de Kurdist谩n y de la Oficina de Relaciones con las Mujeres Kurdas (Navenda P锚wendiyan in Jin锚n Kurd 鈥 REPAK), as铆 como organizadora de la Conferencia de Berl铆n, junto con otras muchas activistas. Su larga experiencia dentro del movimiento, y en el trabajo de diplomacia internacional, hace que su testimonio sea extremadamente valioso. Esta entrevista, que tuvo lugar en enero de 2022, no estaba pensada originalmente para su publicaci贸n, sino como parte de un trabajo de investigaci贸n de doctorado. Constituye una conversaci贸n muy detallada sobre las reflexiones pr谩cticas del Movimiento de Mujeres de Kurdist谩n acerca de las dificultades y los retos concretos de la creaci贸n de alianzas transnacionales de mujeres, tanto a trav茅s de estas dos conferencias mundiales como de v铆as regionales como las conferencias en Oriente Medio y el Norte de 脕frica promovidas por el Movimiento de Mujeres de Kurdist谩n durante la 煤ltima d茅cada. Meral y yo hemos eliminado algunas partes muy t茅cnicas y reorganizado otras para facilitar la lectura. Para una aproximaci贸n m谩s introductoria y explicativa del Confederalismo Democr谩tico Mundial de Mujeres, sugiero ver este v铆deo tambi茅n de Meral 脟i莽ek.

-El Movimiento de Mujeres de Kurdist谩n (KWM, por sus siglas en ingl茅s, Kurdistan Women Movement) siempre ha sido un movimiento transnacional que conecta, a trav茅s de su organizaci贸n -Comunidades de Mujeres de Kurdist谩n (Komalen Jinen Kurdistan, KJK)-, las luchas de las mujeres en las diferentes partes de Kurdist谩n y la di谩spora, as铆 como la creaci贸n de alianzas con otras mujeres y movimientos feministas de todo el mundo. Imagino que tu propuesta de un Confederalismo Democr谩tico Mundial de Mujeres est谩 concretamente influenciada por la estructura confederalista que ya existe dentro del KWM, 驴es as铆? 驴Puedes hablarme de la idea que hay detr谩s de esta propuesta y de su historia?

-El Confederalismo Democr谩tico Mundial de Mujeres es todav铆a un proceso. Creo que, tanto en el plano te贸rico como en el pr谩ctico, y tambi茅n dentro de la KJK, sigue siendo un proceso en marcha y todav铆a estamos tratando de encontrar respuestas a nuestras preguntas y a los retos que afrontamos en la pr谩ctica. Porque una cosa es conceptualizar algo, como una teor铆a, y otra es llevarlo a la pr谩ctica. Dentro de la pr谩ctica se ven todos los retos, y los retos est谩n relacionados con nuestras propias personalidades, nuestros personajes, nuestros comportamientos y con cuestiones estructurales. Creo que lo que ha cambiado, especialmente despu茅s de 2014, ha sido que el Movimiento de Mujeres de Kurdist谩n, para organizar el gran movimiento, se pregunt贸 c贸mo hacerlo sin fomentar el centralismo. Imag铆nate, tenemos un movimiento tan grande con una esfera pol铆tica, un brazo armado, una esfera social, estamos organizadas en diferentes partes de Kurdist谩n y en la di谩spora. Para coordinar nuestro trabajo, necesitamos un liderazgo fuerte, pero tambi茅n es importante para la lucha y para el movimiento garantizar una fuerte autonom铆a. Y esta es la gran cuesti贸n: 驴c贸mo crear una especie de equilibrio entre una coordinaci贸n estrecha y la autonom铆a de todas las diferentes estructuras? Esta reflexi贸n comenz贸 especialmente despu茅s de 2014, para dar m谩s autonom铆a a los diferentes grupos de mujeres o sub-organizaciones, movimientos, etc.

La otra cosa era la construcci贸n del sistema. No se trata s贸lo de resistir contra un enemigo como el Estado turco, el opresor, y la mente patriarcal; sino, al mismo tiempo, de establecer una alternativa. Para ello, el sistema del KJK inici贸 este proceso de construcci贸n de un sistema confederal de mujeres, que se basa en diferentes dimensiones, seg煤n el concepto de Abdullah 脰calan de confederalismo democr谩tico y naci贸n democr谩tica, como la salud, la educaci贸n, la econom铆a, la diplomacia, la autodefensa. Todas estas esferas diferentes componen el sistema confederal de las mujeres. Con ello, las mujeres comenzaron a establecer una alternativa a la modernidad patriarcal y capitalista existente. Por tanto, cuando hablamos del confederalismo de las mujeres, se trata de dos aspectos: la organizaci贸n de nuestra lucha com煤n contra el sistema patriarcal a nivel mundial, y la creaci贸n de un sistema de organizaci贸n de las mujeres. Por eso, 脰calan critica los movimientos revolucionarios de los siglos XIX y XX. Observando esa experiencia, observa que estos movimientos no han sido capaces de crear una modernidad alternativa: intentaron hacer una revoluci贸n basada en los m茅todos existentes de la modernidad capitalista, y esto no pudo funcionar. Lo que les faltaba, y que 脰calan considera el n煤cleo de la revoluci贸n del siglo XXI, es la liberaci贸n de la mujer. Por eso, dijo, si queremos hacer del siglo XXI la era de la liberaci贸n de la mujer, lo m谩s importante es ser capaces de crear un sistema alternativo para la mujer. El confederalismo democr谩tico podr铆a ser un modelo para este sistema. Esto es lo que nosotras, como Movimiento de Mujeres de Kurdist谩n, proponemos, porque vemos que la necesidad de crear una coordinaci贸n m谩s fuerte y una lucha com煤n de las mujeres en todo el mundo no es s贸lo nuestra necesidad. Especialmente hoy en d铆a, y junto con la pandemia, vemos que la gente o las mujeres organizadas de diferentes lugares de todo el mundo necesitan cada vez m谩s un nuevo transnacionalismo o un nuevo internacionalismo de las mujeres. As铆 pues, lo que el KJK intenta hacer con su propuesta es iniciar un proceso com煤n de debate que podr铆a abordar cuestiones como: 驴por qu茅 sentimos la necesidad de contar con movimientos transnacionales fuertes u organizaci贸n feminista? 驴Cu谩l es el fundamento de esta necesidad com煤n? 驴Qu茅 tiene que ver con la situaci贸n del sistema imperante en todo el mundo y con la lucha de las mujeres por la democracia y la libertad? 驴Cu谩l ser谩 la soluci贸n a nuestra b煤squeda? Y quiz谩s el Confederalismo Democr谩tico no sea una soluci贸n, quiz谩s haya algo mejor. Tal vez creemos juntas algo nuevo. Realmente, sentimos la necesidad de tener esta conversaci贸n juntas. As铆 que, como he dicho, esto es un proceso, y necesitamos un grupo central fuerte que sea capaz de liderar este proceso de alguna manera. No podremos empezar este proceso, por ejemplo, con organizaciones feministas liberales. Debe haber organizaciones ya estructuradas sobre el terreno que tengan un enfoque radical, y acad茅micas o feministas que est茅n trabajando en este tema. 驴Qui茅nes ser谩n el n煤cleo de este proceso? Enfrentarse a esta cuesti贸n es un gran reto al que nos enfrentamos tambi茅n en otras situaciones. Estoy trabajando como representante del Movimiento de Mujeres de Kurdist谩n en diferentes estructuras transnacionales, y a veces tambi茅n tratamos de establecer como plataformas o coordinaciones para un tema especial y la organizaci贸n a menudo no es funcional, siempre en los hombros de pocas personas. As铆 que s铆, hay que discutir muchas cosas.

Otra cuesti贸n es c贸mo crear un equilibrio entre el trabajo dentro de tu propio movimiento y el transnacional. Porque mi principal responsabilidad es la situaci贸n en Kurdist谩n. Entonces, 驴cu谩nto tiempo puedo invertir en el trabajo de una plataforma transnacional, por ejemplo, como coordinadora para Oriente Medio? 驴Hasta qu茅 punto puedo ir a los pa铆ses de Oriente Medio y proponer a las organizaciones de mujeres que formen parte de una determinada conferencia mientras mi propio movimiento tambi茅n est谩 organizando conferencias? Quiero decir que es un reto muy grande para las organizaciones de mujeres que se organizan a nivel local o nacional, 驴sabes? Intentar trabajar tambi茅n a nivel transnacional es muy dif铆cil. Es dif铆cil crear este equilibrio, porque te sientes m谩s responsable hacia tu propia organizaci贸n nacional o local, y si te queda tiempo podr谩s hacer otra cosa.

-En 2018 tuvo lugar la primera Conferencia 鈥淩evolution in the Making鈥 en Frankfurt. 驴C贸mo se gestion贸 el proceso de organizaci贸n? 驴C贸mo decidieron las invitadas, por ejemplo? 驴Qui茅nes formaron parte de la Red de Mujeres Tejiendo el Futuro que organiz贸 la conferencia?

-Al principio, la Red estaba compuesta por el KWM y algunas internacionalistas, as铆 que al principio no hab铆a tantas organizaciones en ella. Desde el principio tuvimos el objetivo de salir del marco del Movimiento de Mujeres de Kurdist谩n para crear algo colectivo, as铆 que decidimos no organizar esta conferencia bajo el nombre de alg煤n grupo u organizaci贸n de mujeres. Dijimos: 鈥淗ag谩moslo en nombre de una red y quiz谩s este a帽o sea sobre todo el Movimiento de Mujeres de Kurdist谩n, pero la pr贸xima vez ser谩n tambi茅n otros grupos鈥. Al principio, discut铆amos sobre el contenido de la propia conferencia. 驴Qu茅 tipo de conferencia vamos a hacer?, 驴cu谩les son los objetivos?, 驴qu茅 tipo de programa queremos crear? Y, en primer lugar, elaboramos el programa y, seg煤n este programa, pensamos en qui茅n podr铆a hablar sobre los diferentes temas. No creamos el programa en funci贸n de los ponentes, sino al rev茅s. Recuerda que hab铆a dos paneles principales sobre la lucha de las mujeres. Uno era sobre las luchas de las mujeres en el presente, y realmente pensamos mucho en cu谩les eran las principales luchas en ese momento. As铆 que, cuando examinamos la situaci贸n en todo el mundo, nos centramos no en los movimientos en s铆, sino en los temas o, digamos, las agendas de los movimientos. Por ejemplo, la lucha por el aborto era bastante fuerte en ese momento en Argentina, pero era y sigue siendo una lucha transnacional. Entonces, no pensamos en un determinado movimiento para invitarlo, sino en los campos de lucha y en qu茅 movimiento podr铆a haberlos representado de la mejor manera. As铆 es como decidimos las ponentes, partiendo de los temas, como la autodefensa, o la violencia sexual, etc. Por ejemplo, hubo un primer panel sobre c贸mo vemos la situaci贸n del mundo como mujeres, algo as铆 como un marco de la situaci贸n pol铆tica mundial. 驴Cu谩l es la situaci贸n del sistema gobernante?, 驴cu谩l es la situaci贸n de las mujeres? Y luego el segundo y el tercer panel fueron sobre la revoluci贸n de las mujeres que se pretende no como un proceso cerrado. Ten铆amos diferentes luchas, diferentes mujeres o luchas feministas del primer cuarto del siglo XXI. 驴Cu谩les son estas luchas?, 驴contra qu茅 luchan?, 驴c贸mo se organizan? Ten铆amos, por ejemplo, luchas de mujeres de las tres partes de Kurdist谩n, de Afganist谩n, de diferentes partes de Am茅rica Latina, de Black Lives Matter, etc.: luchas de mujeres contempor谩neas y, como ponentes, quienes pod铆an representarlas. Luego tuvimos un panel sobre el Movimiento de Mujeres de Kurdist谩n que fue despu茅s de los talleres, durante el segundo d铆a, cuando tuvimos ponentes de Rojava.

Si en la primera conferencia nos concentramos m谩s en los 茅xitos de la revoluci贸n y las luchas de las mujeres, creo que en la pr贸xima conferencia de Berl铆n ser铆a bueno ser m谩s autocr铆ticos, pero esta es mi opini贸n personal. Deber铆amos centrarnos en los retos y en los puntos d茅biles de los movimientos de mujeres. Preguntarnos cu谩les son nuestros problemas. 驴Por qu茅 estamos tan desconectadas unas de otras?, 驴cu谩les son las razones?, 驴por qu茅 no somos capaces de luchar juntas? Creo que esto ser铆a mejor, porque hacernos propaganda unas a otras no tiene tanto sentido. En algunas cuestiones tenemos que ser radicales unas con otras, tenemos que ser cr铆ticas y autocr铆ticas para superar los problemas que tenemos. Y tenemos que hablar abiertamente de estos problemas, porque hay algunas cuestiones que est谩n relacionadas con problemas estructurales, con la situaci贸n mundial, con los crecientes ataques del sistema patriarcal; pero luego hay muchas cuestiones que est谩n relacionadas con nosotras. Digamos, por ejemplo, 驴cu谩l es el efecto del liberalismo dentro del movimiento de mujeres? Debemos hablar de esto. 驴Qu茅 pasa con las relaciones de poder dentro del movimiento?, 驴qu茅 pasa con el nacionalismo, el religionismo, el cientificismo y el sexismo, las cuatro patas del capital y del Estado-naci贸n?, 驴c贸mo funcionan ahora para debilitar los movimientos de mujeres? Hoy en d铆a hay un ataque muy sistem谩tico por parte de los fundamentalismos contra las conquistas de los movimientos de mujeres, y lo hacen en nombre del islam, del cristianismo, del juda铆smo. Para m铆 no hay diferencia entre el ataque de Erdogan a la Convenci贸n de Estambul y, por ejemplo, la guerra de los evangelistas contra las mujeres en Per煤 o en Norteam茅rica. Utilizan los mismos argumentos, uno con la m谩scara del islam, otro con la del cristianismo. Es lo mismo, es totalmente igual. Es el religionismo. No tenemos problemas con la religi贸n, pero s铆 con el religionismo. Y este 煤ltimo es utilizado hoy en d铆a no s贸lo por fuerzas como Daesh. Al mismo tiempo, vemos que hay algo m谩s relacionado con el nacionalismo y el chovinismo. Por ejemplo, el pasado mes de julio celebramos esta conferencia en Oriente Medio en el L铆bano y despu茅s de ella pens茅 que realmente tenemos que pensar en c贸mo el nacionalismo y el chovinismo nos est谩n separando las unas de las otras; c贸mo estas ideolog铆as est谩n debilitando o liberalizando la lucha de las mujeres hoy en d铆a, 驴sabes? Creo que la conferencia de Berl铆n deber铆a ser el terreno o el marco para esa conversaci贸n. Mientras hablamos de lo que es el confederalismo y de c贸mo construirlo y de sus mecanismos, tambi茅n deber铆amos preguntarnos cu谩les son los problemas y los retos que queremos superar.

-驴Por qu茅 decidieron convocar la conferencia en Frankfurt, uno de los centros del sistema financiero-capitalista? Adem谩s, tuve la impresi贸n, durante esta primera conferencia, de que en el escenario s贸lo hab铆a mujeres del Sur Global, pero el p煤blico estaba compuesto b谩sicamente por mujeres y activistas blancas, europeas y de clase media鈥

-Cuando hablamos de Frankfurt, s铆, es una de las capitales del mundo financiero, y creo que tambi茅n es bueno, a veces, entrar en los centros del sistema dirigente. Pero las principales razones por las que elegimos esta ciudad fueron de orden pr谩ctico. Para una conferencia tan grande, con cientos de participantes, alojadas en casas particulares, es muy importante elegir un lugar en el que se est茅 bien organizado. Y en Frankfurt la ventaja era que all铆 tenemos un consejo de mujeres kurdas muy fuerte. Es muy fuerte y como ten铆an que asumir la carga -hacer la comida, llevar a la gente a sus casas y cosas as铆-, era muy importante tener una organizaci贸n local potente. Esa es una respuesta.

Y sobre la raz贸n por la que hab铆a m谩s, digamos, mujeres europeas en la conferencia, es algo de lo que habl谩bamos al iniciar el proceso de preparaci贸n interna de la segunda conferencia de Berl铆n. Las razones fueron organizativas, por un lado, porque la 煤ltima vez fue sobre todo el Movimiento de Mujeres de Kurdist谩n en Europa el que organiz贸 la conferencia. Las ponentes eran de otras partes, pero quienes organizaron la conferencia fueron los grupos o asociaciones de mujeres kurdas o los comit茅s de la propia Europa. Mientras que esta vez, para la segunda conferencia, establecimos algo as铆 como nuestro propio comit茅 de preparaci贸n m谩s amplio, en el que tenemos a nuestras representantes de todas nuestras comunidades de las cuatro partes de Kurdist谩n en Oriente Medio, y de Am茅rica Latina, y de todos los lugares en los que estamos radicadas. As铆 que esta vez la conferencia no est谩 s贸lo del lado del movimiento kurdo en Europa. Esta vez, para garantizar los temas y la participaci贸n de las mujeres de todas las dem谩s partes, como Oriente Medio, todas nuestras comunidades han participado en el proceso desde el principio para que, por un lado, se sientan responsables de la conferencia, pero por otro, para garantizar una participaci贸n m谩s amplia. Quiero decir que al final habr谩 de nuevo m谩s mujeres de Europa porque la conferencia se celebra en Europa, pero esto es normal. Por 煤ltimo, tambi茅n hay cuestiones financieras, pero esta vez nos esforzaremos por garantizar una mayor participaci贸n presencial tambi茅n de diferentes partes del mundo.

-驴C贸mo se consigue la financiaci贸n?

-Esta vez hemos intentado empezar antes a pedir ayuda financiera a las fundaciones. El Movimiento de Mujeres de Kurdist谩n tiene mucha experiencia en la organizaci贸n de conferencias y dem谩s, pero en Frankfurt fue la primera vez que tuvimos una conferencia tan grande, y por eso para la segunda hemos empezado el proceso de preparaci贸n de forma diferente, aprendiendo las lecciones de la primera, preguntando qu茅 no fue tan bueno la 煤ltima vez, para poder resolver los problemas.

-En todo este proceso de construcci贸n del Confederalismo Democr谩tico Mundial de Mujeres, 驴cu谩l es el papel del Movimiento de Mujeres de Kurdist谩n? 驴Es una vanguardia o un grupo dirigente? En caso afirmativo, 驴no temen reproducir la centralizaci贸n del poder?

-No tengo tanto miedo porque ya tenemos muchas alianzas con organizaciones de mujeres de diferentes partes del mundo, y ya hemos establecido un cierto nivel de confianza y cultura democr谩tica entre nosotras. Adem谩s, no tenemos algo terminado, como un recibo y decir 鈥淥k, esta es la soluci贸n鈥. Creemos que esta es una propuesta de nuestra parte basada en nuestras experiencias y creemos que podr铆a ser un modelo para organizar el movimiento transnacional de mujeres, pero tal vez no. Por lo tanto, estamos abiertas, creo que es muy importante que ustedes est茅n abiertas tambi茅n a diferentes pensamientos, a diferentes ideas. Quiz谩s haya un resultado muy diferente, quiz谩s no se llame confederalismo democr谩tico. Esto tambi茅n es un reto porque tambi茅n dentro de tus propias filas tienes la situaci贸n en la que, por ejemplo, alguien dice: 鈥淰ale, lo preparar茅 todo, lo escribir茅 todo, y la otra deber铆a venir y unirse a nosotras鈥. Y esto es algo que dijimos desde el principio que no quer铆amos, porque queremos hacer algo juntas. As铆 que empezamos con la propuesta, pero a partir de ella el proceso debe ser colectivo. Porque si no, volver铆amos a crear una estructura que depender谩 de nosotras. Y no ser谩 funcional. Hay que colectivizar. Si el proceso no se inicia de forma colectiva, no podr谩s llevarlo a cabo tambi茅n de forma colectiva y siempre recaer谩 sobre tus hombros. Se trata de superar el centralismo y los nuevos universalismos. Hay una diferencia entre que algo sea universal o crear un nuevo universalismo, y creo que hay que tener mucho cuidado con esto 煤ltimo. Puedes decir que queremos construir un movimiento de mujeres universal o una lucha de mujeres universal, o que hay algunos temas que son universales, pero si intentas crear un nuevo universalismo a partir de tu propio localismo, esto es muy peligroso. No deber铆as hacer esto, especialmente para el movimiento de mujeres, te llevar铆a de nuevo a nuevas relaciones de poder y jer谩rquicas. Una cosa es nombrar las necesidades, decir que necesitamos hacer esto, o que nuestras luchas deber铆an ser as铆, pero el c贸mo es el segundo paso y el c贸mo s贸lo se puede encontrar colectivamente y necesita mucho trabajo. Por ejemplo, una necesidad, en nuestra opini贸n, es tener una academia para el movimiento mundial de mujeres. No tenemos una estructura para la educaci贸n com煤n, para las reflexiones comunes. Y una idea era, por ejemplo, construir la Academia del Confederalismo Democr谩tico Mundial de Mujeres o la Academia de la Revoluci贸n de las Mujeres, o algo as铆. Un lugar en el que, por ejemplo, una vez al a帽o se impartiera una educaci贸n com煤n con representantes de organizaciones de mujeres progresistas de todo el mundo. Piensa en ello, quiero decir, piensa que tienes algo as铆 en Rojava, por ejemplo, donde las mujeres de Kongra Star estar谩n junto con las mujeres de Ni Una Menos, el movimiento zapatista, o el movimiento de mujeres negras, de Sud谩n y as铆 sucesivamente, 驴sabes? Y donde no se tratar谩 s贸lo de compartir experiencias, sino de hacer un proceso de producci贸n te贸rica en conjunto, preguntando cu谩les son nuestros desaf铆os, cu谩les ser铆an las posibles soluciones, cu谩l deber铆a ser la agenda de nuestra lucha de mujeres, cu谩l podr铆a ser una nueva campa帽a o cosas as铆. Tener una estructura de reflexi贸n y de producci贸n te贸rica. Creo que esta es tambi茅n una pata del confederalismo de mujeres.

-En este momento, la propuesta de un Confederalismo Democr谩tico Mundial de Mujeres parece depender de un enorme proceso de educaci贸n mutua y de intercambio colectivo entre m煤ltiples luchas, una conversaci贸n entre movimientos para, al final, poder tener una propuesta colectiva que se base tanto en la primera idea del KWM como en todas las contribuciones que vengan de otras luchas de mujeres involucradas en el proceso. 驴He entendido bien?

-S铆. Y tambi茅n es un reto el formato de la conferencia. A menudo, se celebra una conferencia y se toman muchas decisiones, pero no se crea un organismo que pueda seguir estas decisiones o aplicarlas. As铆 que, 驴por qu茅 tomar decisiones sin tener una organizaci贸n? No tiene sentido. Es s贸lo propaganda. S贸lo est谩s creando una nueva imagen diciendo: 鈥淗emos tenido esta gran conferencia con cientos de mujeres y hemos tomado todas estas decisiones鈥, pero toda la gente se olvida de las decisiones despu茅s. Por eso, creo que la conferencia debe servir para el proceso de organizaci贸n. Y puede que no todas las mujeres que vienen a las conferencias quieran formar parte de una organizaci贸n al final. As铆 que es muy importante mantener muchas conversaciones antes de la conferencia. Entonces, yo no dir铆a -y quiero decir, no puedo decidir, veremos lo que sale del proceso- que la conferencia es el lugar para el anuncio de una nueva organizaci贸n, sino m谩s bien del inicio de un proceso; por ejemplo, diciendo 鈥渘osotras, como estas organizaciones o activistas o feministas o dem谩s, que est谩n presentes aqu铆, anunciamos, a partir de este momento, el proceso de construcci贸n del confederalismo de mujeres. Por lo tanto, vamos a establecer una red de este tipo鈥. Porque quiz谩s anunciemos la creaci贸n de una red, que quiz谩s sea m谩s funcional. Tal vez decidamos forjar alianzas, no lo s茅. No est谩 claro, pero no debemos olvidar que las conferencias son funcionales, as铆 que el objetivo principal no deber铆a ser organizar la conferencia en s铆. La conferencia debe servir para otro objetivo. 驴Y cu谩l es ese objetivo? Si el objetivo es el confederalismo de las mujeres, y si el confederalismo de las mujeres no es s贸lo una organizaci贸n que fundas y dices: 鈥淰ale, ahora he anunciado la fundaci贸n de esta organizaci贸n鈥, si es un proceso largo, entonces tenemos que tomar este camino, el de un proceso largo. Tenemos que tener claros nuestros propios principios, tenemos que tener claro nuestro estilo de trabajo, los mecanismos; as铆 que se necesita tiempo.

-Hablabas del reto de crear un equilibrio entre el nivel local y el transnacional de la lucha. 驴C贸mo est谩n afrontando esta cuesti贸n dentro del movimiento?

-Es muy dif铆cil. En mi opini贸n, si trabajo en este campo, en esta estructura, este debe ser mi trabajo principal. No puedo manejarlo como una sub-responsabilidad, porque es demasiado. Quiero decir que si una persona tiene diez responsabilidades diferentes, no podr谩 construir estos puentes de lucha com煤n. No ser铆a capaz, y entonces el movimiento transnacional no funcionar铆a, ser铆a siempre como una organizaci贸n con toda la carga, teniendo que tomar la iniciativa todo el tiempo, as铆 que no se consigue una organizaci贸n o movimiento transnacional de mujeres funcional. Parece transnacional, pero por dentro siempre es una organizaci贸n la que se encarga de todo el proceso, y eso tambi茅n nos pas贸 a nosotras.

Luego se trata de recursos y, cuando hablamos de recursos, no se trata s贸lo de los financieros, que tambi茅n son muy, muy importantes, sino de las habilidades de las responsables. Para este trabajo, hablar otros idiomas es muy importante. Hay que saber ingl茅s. O si se trabajas en Am茅rica Latina, necesitar谩s el espa帽ol. Y si no tienes suficientes personas con estas habilidades, es dif铆cil. As铆 que, s铆, tambi茅n tenemos muchos retos dentro de los propios movimientos. Otra cuesti贸n importante est谩 relacionada con el personal financiero y las relaciones de poder dentro de las organizaciones transnacionales de mujeres; porque, por ejemplo, para una organizaci贸n del Norte Global quiz谩 sea f谩cil recaudar fondos, pero en nuestro caso, quiero decir, no puedo salir a Kurdist谩n a pedir dinero para una conferencia de mujeres. Y esto es cierto para muchas otras organizaciones de mujeres en 脕frica o en Oriente Medio, o en Am茅rica Latina. Y a veces las compa帽eras del Norte y de los pa铆ses m谩s ricos tienen este punto de vista euro-c茅ntrico que crean contradicciones y relaciones de poder. Incluso si nos describimos como anti-imperialistas o socialistas o de izquierdas, hemos heredado comportamientos y reproducimos relaciones de poder dentro de nuestras propias estructuras, dentro de los movimientos de mujeres, o en las organizaciones transnacionales. As铆 que, debido a todos estos retos, cuando hablamos de crear un confederalismo transnacional, no se trata s贸lo de coordinar nuestro trabajo. Se trata de c贸mo organizar una lucha com煤n contra el sistema patriarcal de explotaci贸n, y c贸mo organizar esta lucha com煤n, c贸mo llevar la solidaridad a un nuevo nivel, m谩s all谩 del apoyo mutuo, sino realmente luchar juntas, resistir juntas, defendernos mutuamente, crear algo as铆 como la autodefensa del movimiento mundial de mujeres. Se necesitan muchas cosas. Por un lado, se necesitan mecanismos para ello, pero por otro lado tambi茅n se necesita esta comprensi贸n de que no se dice 鈥淰ale, mi lucha nacional o local es m谩s importante鈥, porque tu lucha tambi茅n forma parte de una lucha transitoria. La explotaci贸n y la opresi贸n a la que te enfrentas es la expresi贸n local de un sistema global de explotaci贸n.

Como KWM, tenemos muchas experiencias en el trabajo de coordinaci贸n que no se limitan a las soluciones, sino tambi茅n a los desaf铆os. Por ejemplo, seg煤n el confederalismo democr谩tico cada dimensi贸n es responsable ante las dem谩s. Es un sistema de responsabilidades comunes y todas tienen que interactuar para ser confederalistas, y a menudo esto no funciona en la pr谩ctica. Por ejemplo, digamos que la dimensi贸n de la salud deber铆a tener buenas relaciones con el exterior para poder relacionarse con otros movimientos de todo el mundo que trabajan, pongamos, en la salud de los pueblos alternativos, o puede que se necesiten hospitales o medicinas, por lo que tambi茅n se necesitan relaciones con el exterior, pero la relaci贸n entre esta dimensi贸n y la otra, tal vez, no sea tan fuerte porque todas estas dimensiones est谩n pensando en s铆 mismas, en sus propias necesidades, por lo que internamente tenemos muchos problemas para realizar o vivir nuestro sistema o modelo.

-Si un comit茅, digamos de ecolog铆a, tiene que tener relaciones con las comunas de base, el nivel internacional, los comit茅s de salud, etc., me imagino que se necesita un gran n煤mero de asambleas, reuniones y encuentros, 驴no es as铆? 驴C贸mo se afronta el riesgo de sobrecarga de trabajo?

-Sin duda es un reto, y seguimos trabajando para encontrar soluciones. Lo que vemos en diferentes experiencias es que, sin quererlo, creamos demasiada burocracia, demasiadas asambleas, demasiadas reuniones. No te queda tiempo porque cada d铆a tienes que ir a una reuni贸n. Esto no es una soluci贸n. Se habla demasiado, y eso hace que el ritmo sea muy lento y burocr谩tico. Y creo que una de las razones por las que tenemos demasiadas reuniones es que son principalmente las mismas personas las que van a las reuniones o encuentros. Y eso nos lleva al tema de colectivizar las responsabilidades dentro de, digamos, cada comuna, o comit茅, o dimensi贸n. Sigue habiendo una jerarqu铆a si son siempre las mismas personas las que van a las reuniones, las que van a los lugares de decisi贸n. Hay que superar esta jerarqu铆a compartiendo las responsabilidades. Incluso en el n煤cleo m谩s peque帽o ser铆a necesario un reparto democr谩tico de funciones y una coordinaci贸n, o algo as铆, para que cada persona, cada miembro de la unidad, tenga sus propias responsabilidades y su propio papel. Seguimos intentando establecer el nuevo sistema con nuestros viejos comportamientos, con nuestra vieja mentalidad que es muy jer谩rquica, y que est谩 produciendo relaciones de poder, etc. Lo que ocurre en la mayor铆a de los casos es que tienes, por ejemplo, diez personas en una unidad y s贸lo una o dos personas van a las asambleas. Esto crea una separaci贸n entre el trabajo pr谩ctico y el trabajo te贸rico, y el confederalismo democr谩tico consiste en superar todas las separaciones al mismo tiempo.

-El Movimiento de Mujeres de Kurdist谩n tambi茅n est谩 organizando conferencias de mujeres en la regi贸n MENA. 驴Est谩 este proceso relacionado con la idea de construir el Confederalismo Democr谩tico Mundial de Mujeres? 驴C贸mo se relaciona este camino regional con las conferencias en Alemania?

-Por supuesto que est谩 relacionado, pero la cuesti贸n de Oriente Medio es muy dif铆cil. Quiero decir que, aunque somos un movimiento de mujeres de Oriente Medio, y aunque tenemos muchos contactos en Oriente Medio y a veces gente de nuestro movimiento va a pa铆ses de Oriente Medio, etc., todav铆a tenemos que profundizar en nuestras relaciones con la organizaci贸n de mujeres de Oriente Medio. Ya sabes, el sistema gobernante en Oriente Medio ha intervenido mucho en la esfera de los movimientos u organizaciones de mujeres, especialmente en los lugares donde ha habido guerra, pero tambi茅n en otros lugares. Existe un fen贸meno llamado 鈥淥NG-izaci贸n鈥 del movimiento de mujeres, del que Selay habl贸 durante la primera conferencia, poniendo el ejemplo de Afganist谩n. Explicaba que los patrocinadores del Estado y las fundaciones de las ONG intentan destruir el aut茅ntico movimiento de mujeres de Afganist谩n, y sustituirlo por ONG de mujeres elitistas financiadas por Europa u otros pa铆ses y que crean agendas desconectadas de las propias de las mujeres de la base. Tienes el mismo problema en Irak y en el sur del Kurdist谩n, y lo tienes m谩s o menos en toda la geograf铆a 谩rabe. Es un problema muy grande. No sab铆a que hubiera una intervenci贸n tan grande de, digamos, la hegemon铆a capitalista u occidental a trav茅s de las organizaciones de mujeres. Estas ONG se han convertido en una fuente de financiaci贸n para las mujeres que tienen las habilidades y hablan el idioma y cosas as铆. Ganan mucho dinero, pero nada est谩 cambiando dentro de la sociedad. Se est谩 promoviendo un enfoque muy liberal. Esta es una cuesti贸n.

Otra cuesti贸n es que en Oriente Medio tenemos que hacer un trabajo m谩s fuerte para introducir las teor铆as de 脰calan. Si se compara con Europa, la gente de la UE conoce mejor a 脰calan porque el movimiento kurdo tiene m谩s de 40 a帽os de experiencia e historia de organizaci贸n, as铆 que tenemos muchos contactos. En cambio, en Oriente Medio, hace s贸lo un par de a帽os que el movimiento empez贸 a implicarse seriamente. Cuando digo Oriente Medio, no es s贸lo el L铆bano porque aqu铆, s铆, el PKK estaba bastante arraigado porque la escuela central del partido estuvo all铆 hasta el 1992 y 脰calan ten铆a su base all铆. As铆 que en el L铆bano ten铆an muchas relaciones, pero no en lugares como Egipto, por ejemplo, o T煤nez, u otros. As铆 que es un proceso que acabamos de empezar, y nos dimos cuenta, por ejemplo, durante la Conferencia, de que entre nosotras, los movimientos de mujeres de Oriente Medio, ten铆amos algunos problemas con la terminolog铆a, como si habl谩ramos idiomas diferentes. Por ejemplo, cuando hablamos de fascismo, las otras se quedan mirando como 鈥溌ios! Llamas a Erdogan fascista鈥, 驴sabes? O cuando hablamos del nacionalismo de forma negativa, para muchas mujeres el nacionalismo es algo que est谩 construyendo su identidad, es importante. O cuando hablamos de la liberaci贸n de la mujer, prefieren terminolog铆as m谩s liberales; y en cierto modo, esto nos mostr贸 que tenemos que hacer m谩s trabajo ideol贸gico juntas. Y cuando decimos trabajo ideol贸gico, significa crear m谩s oportunidades con las mujeres de todo Oriente Medio para hablar de los problemas de las mujeres. 驴C贸mo entendemos la cuesti贸n de la mujer?, 驴c贸mo entendemos el sistema patriarcal?, 驴c贸mo entendemos el Estado-naci贸n? Al final de la Conferencia se decidi贸 establecer algo as铆 como una alianza llamada Alianza Democr谩tica de Mujeres del Norte de 脕frica y Oriente Medio. Este proceso est谩 casi terminado porque la idea era pedir a cada pa铆s que estuvo presente en la Conferencia que eligiera a una representante que participar铆a en un comit茅 y trabajar铆a para este comit茅 durante seis meses para establecer los principios, la agenda y la hoja de ruta de esta alianza, y este proceso, por lo que s茅, acaba de terminar. Ahora van a empezar con el trabajo pr谩ctico, a anunciarse, etc茅tera. Porque han reflexionado mucho en los 煤ltimos seis meses sobre c贸mo trabajar juntas y creo que al final el marco es el Confederalismo Democr谩tico, aunque quiz谩 no utilicen este nombre.

-La propuesta de la conferencia de MENA vino del Movimiento de Mujeres de Kurdist谩n, 驴verdad? Entonces, tambi茅n en este caso, 驴c贸mo eligieron a las participantes?, 驴ten铆an ya alianzas que quer铆an reforzar?, 驴o tambi茅n invitaron a nuevas organizaciones?

-En 2013 se celebr贸 la primera Conferencia MENA en Diyarbakir, as铆 que esta vez ten铆amos los contactos de las que hab铆an participado antes, y tambi茅n ten铆amos m谩s contactos porque, antes de la Conferencia, las delegaciones de mujeres kurdas fueron a diferentes pa铆ses como Egipto, T煤nez, Marruecos, Jordania, y se reunieron con las organizaciones de mujeres que ya hab铆an participado en la primera conferencia y tambi茅n con otras organizaciones que conoc铆an de alguna parte o de las que hab铆an o铆do hablar, etc. As铆 que, antes de la conferencia, las diferentes delegaciones hicieron mucho trabajo de conexi贸n y reuniones.

-驴Y las mujeres que trabajan a nivel local? 驴Tambi茅n participan en estas redes transnacionales o es m谩s bien un trabajo individual de las personas encargadas de este 谩mbito, como usted?

-No, siempre implicamos a todas las que nos rodean. Por ejemplo, si decimos que de nuestro comit茅 o de nuestra asociaci贸n una persona debe ser responsable de hacer este trabajo, antes de cada reuni贸n o de cada debate nos acercamos, nos reunimos y discutimos sobre este tema e intentamos construir una visi贸n colectiva y el trabajo se har谩 de acuerdo con esta visi贸n. No decimos 鈥渆sto es mi responsabilidad y lo hago yo sola鈥, sino que siempre compartimos todo durante las reuniones, obteniendo diferentes ideas. Porque a lo mejor yo no pienso en algo que otra podr铆a pensar. Es muy importante cambiar el estilo de trabajo para superar el enfoque individualista. A veces nuestro trabajo es tan individualista, y lo centralizamos todo en nuestra propia persona, de modo que, por ejemplo, si me pongo enferma ma帽ana mi trabajo desaparecer谩. Alguien con un enfoque individualista no ve los puntos fuertes de un movimiento colectivo y no siente la necesidad de preguntar a las compa帽eras qu茅 piensan sobre un tema. O dice: 鈥淰ale, esta persona es m谩s inteligente as铆 que le preguntar茅 a ella, no a la otra que no es inteligente, que no tiene ni idea de Europa, que siempre ha estado viviendo en el pueblo鈥 no necesito preguntarle a ella porque no sabr谩鈥. Este enfoque es algo que debemos superar, debemos cambiar nuestros comportamientos, nuestra forma de pensar y trabajar. Debemos partir de nosotras mismas para crear algo nuevo o democr谩tico.

-驴C贸mo encaja Jineoloj卯, la ciencia de la mujer y la vida, en todo este proceso? Es decir, todo el trabajo educativo de Jineoloj卯, 驴tambi茅n forma parte de 茅l?

-Los Comit茅s de Jineoloj卯 est谩n representados en la preparaci贸n de la Conferencia, por supuesto. Son aut贸nomos. Es muy importante para nosotros que la propia Conferencia se base en el enfoque de Jineoloj卯, que tenga el punto de vista de Jineoloj卯, y que Jineoloj卯 pueda aportar ideas y reflexiones para este trabajo, respondiendo a preguntas como: 驴cu谩les son los problemas de las mujeres en todo el mundo? Bas谩ndonos en Jineoloj卯, decimos que es importante que nosotras, como mujeres, creemos una forma alternativa de hacer el trabajo internacional o transnacional juntas. No deber铆a ser una mala copia del hombre burocr谩tico, con su fumar, y su carga burocr谩tica, no. Deber铆amos cambiarlo de verdad. Todas nuestras comunidades y nuestras delegaciones transnacionales deber铆an representar o reflejar el propio movimiento, su naturaleza y todos los diferentes elementos que lo componen. Sin embargo, como miembro de la revista de Jineoloj卯, creo que somos muy buenas en la investigaci贸n de historias y en la reflexi贸n de situaciones, pero seguimos siendo d茅biles en la b煤squeda de soluciones. Creo que eso es algo en lo que deber铆amos trabajar m谩s juntas entre Jineoloj卯 y, digamos, Relaciones Exteriores. Porque en este proceso de construcci贸n de un Confederalismo Mundial de Mujeres, Jineoloj卯 tiene un papel principal en la b煤squeda de propuestas y soluciones: 驴c贸mo deber铆a funcionar el confederalismo democr谩tico de mujeres?, 驴c贸mo deben ser los mecanismos?, 驴c贸mo debe ser la relaci贸n entre los grupos de mujeres?, 驴c贸mo crear el equilibrio entre lo local y lo transnacional o lo universal? Creo que Jineoloj卯 deber铆a esforzarse m谩s por encontrar respuestas a estas preguntas. Porque, y lo veo tambi茅n cuando escribo art铆culos, es muy f谩cil investigar y mostrar algo en su contexto hist贸rico, pero es m谩s dif铆cil proponer soluciones. Nuestro papel, y en particular el de Jineoloj卯, no consiste s贸lo en describir algo. Tenemos que encontrar respuestas a las preguntas, y tenemos que trabajar m谩s en esto. La mitad de nuestro trabajo consiste en buscar las ra铆ces de los problemas, pero la otra mitad es mirar al futuro. 驴Qu茅 tipo de futuro queremos y c贸mo vamos a alcanzarlo? Nosotras, como Jineoloj卯, deber铆amos ser m谩s ambiciosas en esto. Porque esta es tambi茅n una de nuestras principales cr铆ticas a la ciencia actual: decimos que la ciencia no es capaz de producir soluciones a los problemas y cuestiones de la sociedad, por lo que un enfoque alternativo a la ciencia deber铆a ser capaz de hacerlo. Por ejemplo, deber铆amos interrogarnos sobre c贸mo definimos realmente la solidaridad transnacional de las mujeres. Hace un par de d铆as, hablaba con una compa帽era de Afganist谩n que tuvo que abandonar el pa铆s. Antes del r茅gimen de los talibanes, siempre estuvo amenazada porque era una persona que siempre fue muy radical en la lucha. Como no era seguro para ella, tom贸 la decisi贸n de abandonar el pa铆s, pero se sent铆a muy mal por ello. Le dije que ya hab铆a hecho muchos sacrificios por la lucha, y que a veces el sacrificio es dejar tu pa铆s. Sabes, solemos decir que 鈥渕ientras luches, vivir谩s鈥, y creo que no es tan importante d贸nde est茅s. Ser铆a mejor, le dije, si estuviera en Afganist谩n, pero en la situaci贸n actual no pod铆a trabajar y luchar all铆. Tambi茅n le dije que es muy importante para nosotras tener al movimiento de mujeres afganas dentro de este proceso de construcci贸n del Confederalismo Democr谩tico porque, ya sabes, todas nos sentimos muy, muy enfadadas por lo que pas贸 en Afganist谩n en 2021, y tratamos de mostrar nuestra solidaridad. Y creo que fue importante que el Movimiento de Mujeres de Kurdist谩n no hiciera declaraciones, sino que nos moviliz谩ramos de una manera m谩s concreta. Hicimos protestas, acciones; pero, en cualquier caso, no pudimos ayudar realmente a las mujeres de all铆. As铆 que, volviendo a la idea del confederalismo de las mujeres o de la solidaridad transnacional de las mujeres: 驴qu茅 es la solidaridad?, 驴es s贸lo hacer declaraciones o salir a la calle y hacer tu manifestaci贸n para luego sentirte mejor porque hiciste algo, pero no pudiste realmente cambiar nada? Esta situaci贸n de las mujeres afganas me hizo reflexionar mucho sobre las formas concretas de luchar juntas, sobre la solidaridad de las mujeres y de qu茅 hablamos cuando decimos solidaridad. Me mostr贸 que todav铆a hay mucho que hacer para cambiar las cosas, para intervenir como mujeres en la pol铆tica mundial. No se trata s贸lo de protestas. Necesitamos formas de influir en la situaci贸n y en la realidad sobre el terreno.

