No hay duda de que el vivir rodeados del ruido[1] se ha convertido en algo cotidiano, en una situaci贸n muy habitual en las aglomeraciones urbanas. Pero parece que no todo el mundo se acostumbra igual de r谩pido a estas nuevas condiciones estruendosas, pues algo debe quedarnos de salud cuando, a pesar de ellas, algunas gentes a煤n siguen pregunt谩ndose: 驴a qu茅 viene tanto ruido alrededor? 驴Qui茅n lo ha pedido? 驴Tanta falta nos hac铆a disponer de tantos altavoces por doquier y tantas voces chillonas desde el televisor para llenar nuestros espacios?

Es sin m谩s evidente que el que haya tantos aparatos que reproducen sonidos y ruidos, tanto en el 谩mbito p煤blico como en el privado, se debe, en primer lugar, al hecho de su producci贸n en masa. Y por ello, como todo lo que se produce, estos aparatos tienen que ser vendidos independientemente de si su producci贸n responde a alg煤n tipo de necesidad o petici贸n m谩s o menos expresa de la gente. Esta es una condici贸n fundamental. Pero no me quiero centrar ahora en ella, sino mirar en direcci贸n que apunta a otro aspecto. Y es que aunque estos ruidos parezcan estar rellenando el espacio que nos rodea, haciendo que este se nos presente m谩s cargado de cosas y voces, me atrever铆a a sugerir que en cierto sentido est谩n rellenando tambi茅n el propio tiempo. Me refiero al tiempo vac铆o que es, en el fondo, nuestra peor condena: este tiempo medido, planificado y que apunta hacia el futuro de cada uno o de las naciones o empresas enteras, repartido en correspondientes horas, jornadas de trabajo y de ocio, meses y a帽os de calendario que uno ha de rellenar de metas futuras y sus correspondientes intentos de realizaci贸n[2]. Se ha convertido en algo muy habitual acompa帽ar cualquier actividad con un sonido de fondo que nos distraiga: 驴qui茅n no conoce a alguien que, estando solo en su casa, haciendo cualquier cosa o no haciendo nada, enciende el televisor solo para que haga ruido, aunque no le preste demasiada atenci贸n? 驴Acaso solo es una trivial e inocente consecuencia de los progresos de nuestros aparatos, y, por tanto, lo mismo da si hay o no estos ruidos? 驴O es que, por el contrario, merece la pena que detengamos nuestra mirada sobre ello, pues, tal vez, su secreto est茅 en que estos sonidos de fondo, voces, incluso m煤sica, convertida en una industria del ocio, en forma de entretenimiento de las masas, ayudan a pasar el rato, a matar el tiempo? 驴Es posible encontrar un punto de ligaz贸n entre esta expansi贸n de ruidos de fondo y el tiempo vac铆o, dentro del cual transcurren nuestras actividades cotidianas?

Aunque la respuesta nunca puede aplicarse a la totalidad de los casos, simplemente porque nunca hay esa totalidad, s铆 creo que cabe sospechar que, por ejemplo, el reproductor de m煤sica que pone a todo volumen un muchacho que conduce una moto-taxi por las calles de Lima le ayuda a que el tiempo pase m谩s desapercibido (y, por ende, posiblemente le crea la sensaci贸n de que se est谩 disminuyendo su peso y su carga sobre 茅l) y pasar un d铆a m谩s de trabajo sin demasiado sufrimiento, es decir, sin estar pensando mucho en lo que se est谩 haciendo. El ritmo del reguet贸n le ayuda a no pensar, a no darse cuenta del aburrimiento brutal en que est谩 sumergido. La actividad misma parece no poder rellenar el tiempo de forma perfecta para que el conductor de una moto-taxi pase sus largas horas de trabajo lo suficientemente entretenido. Y seguramente esa falta de disimulo del tiempo vac铆o en el que se basa la actividad provoca esa necesidad de entretener la mente con alg煤n ruido de fondo, una necesidad de actividades auxiliares que diviertan y entretengan en los momentos en que el aburrimiento y la eliminaci贸n de la vida que se halla detr谩s del tiempo de trabajo amenacen con hacerse demasiado notorios.

Hay numerosos ejemplos que parecen corroborar esta hip贸tesis. Como bien se sabe, y aunque se sepa muy en el fondo y no seamos muy conscientes de ello, pocas actividades hay m谩s in煤tiles, vac铆as, pero a la vez tan entretenidas, que la de estar haciendo compras en un centro comercial. Y no en vano a los compradores de estos centros comerciales, que van por all铆 y por all谩 mirando las mercanc铆as expuestas, se les pone la m煤sica de distintos g茅neros para acompa帽arlos en sus largos paseos entre las coloridas estanter铆as. Y es que precisamente esa m煤sica de fondo ayuda a 鈥渃argar el ambiente鈥, por decirlo de alguna manera, es decir, a distraer a los clientes, incluyendo a todo aquel despistado o poco interesado en lo que ven sus ojos que por alg煤n motivo pudiera pararse a pensar sobre qu茅 est谩 haciendo all铆. Es m谩s, dentro de los gigantescos centros comerciales lime帽os, en muchos restaurantes y otros establecimientos por el estilo los clientes consumen la comida que se han pedido no solo escuchando la m煤sica de la radio o viendo los videos musicales en una pantalla de televisor, sino muchas veces atendiendo programas tan poco dadas a la buena digesti贸n como los noticieros. Parece ser que venir a un establecimiento como esos y sentarse a comer o incluso hablar con alguien mientras se come es poco suficiente para rellenar el rato: se necesita m谩s carga ambiental para distraer nuestra atenci贸n de la siempre amenazante posibilidad de darse cuenta de que literalmente solo se est谩 all铆 para de alguna manera matar un rato m谩s, para hacer algo con el mont贸n del tiempo vac铆o del que se dispone[3]. Visto as铆, tampoco nos ha de extra帽ar que incluso en su propia casa uno se siente a comer delante del televisor. Todo ello ayuda a matar el tiempo, mientras que el solo mirar a la sopa que comes a desgana te puede traer pensamientos que no te esperabas.

Otra imagen muy reveladora al respecto la encontramos en el transporte p煤blico lime帽o, por ejemplo: en 茅l tanto los miles de usuarios, que han de hacer duros trayectos para llegar a sus puestos de trabajo, como los conductores que los llevan por el camino del Se帽or, no pocas veces est谩n acompa帽ados en su viaje por los ruidos de la radio; otros tantos parecen preferir las canciones que escuchan a trav茅s de los auriculares conectados a sus tel茅fonos m贸viles. Lo mismo da. Este trayecto, y esto es lo importante, este espacio de tiempo que separa el momento en que est谩n ahora estos usuarios de los buses de la meta a la que tienen que llegar es literalmente un espacio de tiempo vac铆o y no puede menos que sentirse como tal. Hoy en d铆a, por poner otro ejemplo que, eso s铆, excede los l铆mites de lo meramente auditivo, en los autobuses que hacen largos viajes de una esquina a otra de Per煤 tambi茅n suelen ofrecer a sus clientes unas pantallas donde uno puede ver una pel铆cula y as铆 entretenerse mientras dure este vac铆o al que est谩 condenado. Este trayecto es muchas veces sentido como un tiempo en el que no se est谩 haciendo nada ni se puede hacer nada, y es por ello que distraerse con la m煤sica o con los videos colgados en las redes sociales o Youtube o con las pel铆culas proyectadas desde las pantallas instaladas en estos buses puede ser de cierta ayuda para no sentir este peso vac铆o y muerto de forma tan clara y evidente. Por supuesto, entre el tiempo vac铆o del trayecto que recorre un pasajero de un bus para llegar a su trabajo y entre el tiempo vac铆o de los proyectos que realiza uno por culminar su desarrollo e inter茅s personal solo hay diferencia de grado: el segundo implica mucha m谩s abundancia del tiempo y de los esfuerzos por rellenarlo que el primero. Ambos, l贸gicamente, se fundan y se sostienen sobre el mismo vac铆o y sobre la muerte de la posibilidad de que a uno le pase algo que venga sin que nadie lo haya planificado o preestablecido de antemano.

S茅 que son ejemplos de los que se puede ir sacando muchas m谩s cosas tanto o m谩s interesantes como la que me ocupa ahora. Es evidente, por ejemplo, que el televisor, aparte de servir para entretener, tambi茅n sirve para formar al sujeto. Pero ya en otro momento habl谩bamos desde este panfleto del rol de los medios de comunicaci贸n en la masificaci贸n y la formaci贸n de la poblaci贸n estatal. Como se puede apreciar de estos pocos y sencillos ejemplos, la nocividad del ruido que nos rodea no consistir铆a meramente en la contaminaci贸n ac煤stica producida por la marcha del progreso t茅cnico. Habr铆a algo m谩s. Y lo que yo entiendo es que estos ruidos ayudan a disfrazar la vida de una plenitud que no la tiene, es decir, oculta de nuestros sentidos el hecho de que los caminos que estamos recorriendo est谩n proyectados sobre el vac铆o, que no hay vida propiamente detr谩s de ellos, sino tiempo vac铆o, enormes montones de tiempo vac铆o que siempre han de aparecer ante nuestros ojos como montones llenos de cosas y actividades que encubran esa vaciedad. Y los ruidos de fondo bien podr铆an, en este sentido, ejercer de elementos auxiliares de las actividades principales que por s铆 solas no fueran suficientemente voluminosas y compactas.

En fin, el ruido puede cumplir una funci贸n evasora, o sea, puede permitir que uno se entretenga, por ejemplo, con un programa de radio o de televisi贸n y no piense. Y es que, como bien se sabe, pensar es peligroso, y en primer lugar es peligroso para uno mismo, pues si uno se descuida y deja de entretenerse por unos instantes mientras rellena sus horas, semanas y a帽os con distintos modos de matar la vida que le vende el Mercado, puede pasar de todo, incluso que se d茅 cuenta del vac铆o sobre el que est谩 colgada toda su existencia. Pero tampoco hay que enga帽arse: el mismo efecto, es decir el de no pensar, suele suceder cuando, por ejemplo, en vez de poner un programa de pasatiempo uno enciende la radio o el televisor para escuchar atentamente un programa serio, respetable o enterarse de 鈥渓o que pasa en el mundo鈥 (el mundo que nunca ha sido tan estrecho desde que se lo ha reducido a la pantalla del televisor, tel茅fono m贸vil u ordenador), pues la informaci贸n que se le suministra suele constituir el n煤cleo duro de sus opiniones personales, no en vano muchos de nosotros tenemos nuestros programas favoritos, peri贸dicos que dicen lo que nos gusta leer o personas de los medios a los que nos gusta escuchar. Uno solo se dedica a abrir bien los ojos y prestar los o铆dos ante la producci贸n informativa, deseosa de ojos y o铆dos, aunque, claro est谩, uno suele enga帽arse pensando que es 茅l mismo el que est谩 deseoso de consumir esta informaci贸n y que si ella est谩 all铆 solo es porque 茅l y otros como 茅l la han pedido (y as铆 los periodistas podr谩n siempre decir que meramente cumplen con el derecho de los ciudadanos a ser informados). Y mientras abre d贸cilmente sus ojos y presta mansamente sus o铆dos consigue pasar otro rato de su vida sin pensar demasiado en ella, ya de sobra tiene con tener que prestarse para satisfacer las numerosas y cambiantes apetencias del sistema productivo.

Con ello, evidentemente, no estoy exigiendo a los pobres ni a los explotados del mundo a帽adir a sus penurias y males por tratar de ganarse un miserable trozo de pan una tarea de reflexionar sobre todo ello: pues a estar alturas de Progreso este sometimiento al tiempo vac铆o y su relleno corresponde no solamente a los dominados y a los explotados, sino a todos en general, pues si de algo vive el Capital es de esa muerte de las posibilidades de vida de sus m谩s o menos clientes que, a cambio, reciben montones de tiempo muerto que a 茅l, al Capital, le hace vivir.

El ruido en las celebraciones familiares y fiestas

Pero, al mismo tiempo que a煤n sobrevive este desconcierto por la proliferaci贸n de ruidos, tanto nos estamos acostumbrando al ruido y a su compa帽铆a que hasta en nuestras casas no podemos evitar, mientras hacemos cualquier cosa, encender el televisor o la radio para que hagan ruido mientras tanto, aunque no les estemos prestando mucha atenci贸n. En ocasiones, encendemos la tele o la radio nada m谩s levantarnos por la ma帽ana o nada m谩s llegar a nuestras casas. Ya es algo autom谩tico. Incluso en las reuniones o celebraciones familiares el televisor es un miembro-hablante m谩s, que no se apaga en ning煤n momento, que est谩 all铆 en el centro de la atenci贸n de todos, incluso a veces siendo el coraz贸n de la reuni贸n. No me olvido de c贸mo celebraban la Nochevieja en la post-sovi茅tica Bielorrusia: la familia, con cada uno sentado en su sitio en la mesa, comiendo algo mientras todos los ojos estaban puestos en la pantalla del televisor, donde aparec铆an las estrellas de la industria musical y cultural. El mirar a la pantalla del televisor y el escuchar los hitos de la d茅cada solo era un procedimiento para alargar la tortuosa bienvenida al A帽o Nuevo, pues as铆 se consegu铆a estar una o un par de horas m谩s celebrando su inevitable llegada. Esto, tal vez, explique hasta cierto punto por qu茅 muchas de nuestras celebraciones familiares en vez de alegrar o contagiar de alegr铆a nuestros corazones los entristece todav铆a m谩s, pues se siente en ellas que durante tanto festejo, a pesar de las apariencias, no est谩 sucediendo nada ni se siente realmente nada que pudiera oler a alegr铆a, a sorpresa, a una vida que no discurra por el reloj (como los sucesivos a帽os nuevos que no traen nada sustancialmente nuevo), sino que corra por las venas. Las fiestas, con sus celebraciones, ruidos e incluso desfiles militares, sobre todo las institucionalizadas y las que est谩n marcadas en rojo en el calendario oficial, son rellenos, nos sirven de relleno: uno cuando celebra su cumplea帽os o la llegada del nuevo a帽o en el calendario est谩 literalmente celebrando un paso m谩s en el tr谩nsito por el tiempo vac铆o sin darse apenas cuenta de ello. Ni qu茅 decir tiene sobre fiestas tipo el D铆a de la Independencia o el D铆a de la Patria, que son una expresi贸n clar铆sima de la proyecci贸n lineal del tiempo de la Historia.

Aunque en el caso de las fiestas esta cuesti贸n, tal vez, sea un poco m谩s ambigua que las anteriores: pues bien es cierto que nuestras fiestas o, por ejemplo, las celebraciones de los nuevos a帽os del calendario o de los a帽os que cumplimos se insertan en este tiempo vac铆o que aqu铆 denunciamos y, por ello, no pueden sino venir a meramente distraer y rellenar el tiempo vac铆o. Otras celebraciones o fiestas, m谩s populares y de car谩cter m谩s comunitario y relacionadas con los ciclos y ritmos de la naturaleza, que al menos en apariencia estaban m谩s ligadas con esa adaptaci贸n a los ciclos de la tierra y, tal vez, algo menos con este establecimiento del tiempo vac铆o, hoy en d铆a han venido a parar en meros espect谩culos de cultura y, por ello, en meros rellenos del tiempo vac铆o tambi茅n. Con la destrucci贸n del mundo campesino est谩n fiestas se convierten en fr铆as fantasmas del pasado, listas para ser convertidas en amortecidas mercanc铆as folcl贸ricas o ser recuperadas como triste patrimonio nacional o de la Humanidad entera para engordar la oferta de la industria tur铆stica y cultural. Las salidas de fiesta de los j贸venes, como por ejemplo, los festejos de Nochevieja en las discotecas, algo que es muy habitual en Euskadi, tampoco ofrecen muchas dudas al respecto: all铆 reina el tiempo vac铆o, pues no es m谩s que una de las formas del ocio que ofrece el Capital a sus clientes. Lo mismo se aplica a la Semana Santa, a los grandes festivales de m煤sica u otro tipo de mercanc铆a cultural y eventos por el estilo.

Sin embargo, eso tal vez no quite que podamos imaginar que la m煤sica y los bailes pudieran ser la expresi贸n de todo lo contrario, no estar tan claramente sometidas de antemano a la ley del dinero, que pudieran ser ese peque帽o o grande espacio por donde se asome la pasi贸n por la vida o esa misma vida no sometida al tiempo vac铆o; y as铆, que a煤n estando estas danzas y bailes bajo la eterna amenaza de convertirse en fiestas culturales del calendario, pueda producirse alguna ruptura, un fallo, y uno de verdad pueda salirse aunque sea por un instante del tiempo vac铆o que lo constituye como individuo y que est谩 configurando tambi茅n la esencia de nuestras fiestas y celebraciones institucionalizadas. O tambi茅n cabe la posibilidad de que esta sensaci贸n de ambig眉edad, que por ahora no me abandona respecto a esta cuesti贸n, se deba simplemente a la sospecha de que hay una mayor probabilidad de que se rompa este c铆rculo del tiempo vac铆o mientras uno est谩 danzando o bailando, sobre todo si uno no lo hace en una discoteca o en una fiesta cultural, y no yendo a trabajar en un autob煤s, divirti茅ndose en una discoteca o tragando toda la noche cervezas en un bar donde la m煤sica solo sirve para que la noche pase m谩s r谩pido y entretenida. Por ahora, me veo obligado a dejar esta cuesti贸n all铆 en esa peque帽a ambig眉edad.

Por tanto, se sospecha aqu铆 que esta condena al tiempo vac铆o no necesariamente habr铆a de ser total e inevitable. De ninguna forma se est谩n diciendo aqu铆 cosas como que 鈥渓a m煤sica solo sirve para rellenar el tiempo鈥 o 鈥渆n toda fiesta se mata la alegr铆a鈥. Seguimos confiando, m谩s bien, en la m煤sica, en la fiesta y en el baile, pues entendemos que mientras, por ejemplo, en la m煤sica, el nombre del m煤sico, su imagen, todav铆a no se haya tragado la m煤sica propiamente, mientras su actividad art铆stica no se haya convertido todav铆a en mero pretexto para el fin de realizar su carrera personal, quedan posibilidades de que la m煤sica s铆 pueda servir para cosas mejores que el relleno del tiempo. No hay que olvidar que el tocar un instrumento musical, de hecho, consiste en esa maravilla que conjuga de forma tan hermosa el automatismo, los movimientos que ya no pasan tanto por la consciencia, y la improvisaci贸n, lo imprevisto. La m煤sica, en este sentido, es un verdadero regalo de los dioses. Pero, claro, eso no nos debe cegar a la hora de volver la mirada sobre nuestra realidad. La m煤sica y los bailes en sus mismos gestos y ritmos, al menos, parecen llevar esa posibilidad de salirse del tiempo vac铆o de las actividades que solo se llevan a cabo para rellenarlo de alguna manera, pero, evidentemente, su sumisi贸n a la industria del ocio o su conversi贸n en eventos culturales reduce dr谩sticamente tales posibilidades. Es decir, esas rupturas no quitan que la regla general sea la contraria, que tambi茅n al menos la gran parte de nuestras fiestas se base en el mismo tiempo vac铆o que, por ejemplo, el mismo trabajo asalariado (y, por ello, sean otra forma de trabajar): aqu铆 nosotros solo recurrimos a la t谩ctica de la defensa de lo placentero, de la alegr铆a de la vida y de la pasi贸n por medio del ataque a aquello que los mata. Es ingenuo e in煤til, a nuestro modo de ver, por un ataque de fe en la Humanidad u optimismo, defenderlos con mero empecinamiento en no querer ver que incluso la m煤sica, el festejo y el baile est谩n tambi茅n sometidos a la ley general de la sociedad y que, por ello, esa alegr铆a o pasi贸n que pueden brotar de ellos en muchas ocasiones mueran ya antes de haber podido nacer.

[1] Utilizo aqu铆 la palabra 鈥榬uido鈥 en un sentido amplio, tal vez algo coloquial, cuando alguien se refiere con esta palabra a cualquier tipo de sonido estruendoso que causa molestia.

[2] Mientras demol铆a la ideolog铆a socialdem贸crata, dec铆a Walter Benjamin en sus Tesis sobre el concepto de historia que la idea de progreso mismo se basa en el recorrido de un tiempo vac铆o y homog茅neo; y nosotros podemos con bastante seguridad afirmar que lo mismo que una naci贸n o la Humanidad entera recorre este camino ya sabido y previsto, por lo cual solo se requiere ir en direcci贸n correcta, esto es, al Desarrollo, un ejemplar individual de esta Humanidad camina al futuro, hacia su realizaci贸n, por el tiempo vac铆o: como seguramente dir铆a Agust铆n Garc铆a Calvo, su vida se reduce al mero futuro, al tiempo en el que se trata de hacer lo que ya estaba hecho para llegar a realizarse y constituirse como ejemplar de esta sociedad. Tal vez la 煤nica diferencia estribe en que mientras el progreso de la Humanidad (abstracta) suele considerarse indefinido, la realizaci贸n de un individuo necesariamente est谩 determinada por su condici贸n mortal.

[3] Todo ello deja entrever que, en esencia, el tiempo libre o el tiempo de ocio es igualmente vac铆o y necesitado de relleno adecuado que el tiempo de trabajo.