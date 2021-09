–

Frenazo en seco de la subida de los salarios que se había mantenido durante los dos últimos años. En un momento en que la inflación se encuentra disparada por encima del 3%, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha comunicado hoy que el coste salarial total por hora efectiva de trabajo disminuyó un 2,4%, su mayor caída en más de cuatro años, después de que muchos trabajadores abandonaran los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en los que se encontraban inmersos.

Según los datos provisionales del Índice de Coste Laboral Armonizado (ICLA) publicados este jueves por el INE, el coste total por hora trabajada descendió un 3,8% en el segundo trimestre respecto al mismo periodo de 2020, registrando también su mayor retroceso desde el primer trimestre de 2017. Con la caída del segundo trimestre, el coste laboral pone fin además a once trimestres consecutivos de alzas interanuales.

El INE atribuye el descenso del coste por hora en el segundo trimestre a que el aumento de las horas trabajadas superó el de los costes laborales. En concreto, la agencia estadística señala que el número de horas no trabajadas disminuyó “debido a la reducción de las bajas por incapacidad laboral y de las horas no trabajadas por razones técnicas, económicas, organizativas, de producción y/o fuerza mayor –incluye el tiempo no trabajado de los trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE)–“.

Así, durante el segundo trimestre de 2021 hubo una “menor incidencia de los ERTE” en todas las actividades económicas, dando lugar a un aumento de los costes salariales y, en menor proporción, de los otros costes, como consecuencia de las exoneraciones en las cotizaciones sociales. Sin embargo, las horas efectivamente trabajadas aumentaron “más que los costes en todas las actividades económicas que estaban más afectadas, por lo que el coste por hora trabajada ha disminuido”. “Hostelería, Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento y Otros servicios son las secciones de actividad donde más han subido los costes laborales y las horas trabajadas”, explica el INE.

Coste laboral por componentes

Por componentes, el coste salarial bajó un 2,4% en relación al segundo trimestre de 2020 (-2,5% en el dato corregido por calendario) tras ocho trimestres en positivo. Es la mayor caída desde el primer trimestre de 2017, hace más de cuatro años, en un momento en que la inflación se encuentra disparada en máximos de cuatro años. Los otros costes descendieron un 7,7%. El coste laboral, excluyendo pagos extraordinarios y atrasos, disminuyó un 3,1% interanual en el segundo trimestre del año.

Eliminando los efectos estacionales y de calendario, el coste laboral por hora trabajada también bajó un 3,8% en el segundo trimestre de 2021 en relación al mismo periodo de 2020, poniendo fin a 15 trimestres de tasas positivas en la serie corregida.

En tasa trimestral (segundo trimestre sobre primer trimestre), el coste laboral por hora trabajada disminuyó un 0,4% en la serie corregida de efectos estacionales y de calendario, frente al estancamiento que experimentó en el primer trimestre.

