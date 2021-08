–

El Coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Aut贸noma, Luis Campos, difundi贸 su an谩lisis acerca de la evoluci贸n del salario a partir de un hilo publicado en su cuenta de Twitter que reproducimos a continuaci贸n.

鈥溌縌u茅 est谩 pasando con los salarios? El INDEC acaba de publicar los datos correspondientes a junio, un a帽o y medio de la nueva gesti贸n. Doble crisis mediante, ninguna resuelta a煤n, podemos hacer una primera aproximaci贸n.

鈥淓n junio el salario de los trabajadores registrados del sector privado aument贸 un 1,8% y el de los del sector p煤blico un 4%, contra una inflaci贸n del 3,2%. Esto es el cort铆simo plazo. Si ampliamos la mirada se ven cosas interesantes.

鈥淓n lo que va del a帽o los privados registrados le empatan a la inflaci贸n (25,4% vs. 25,3%), mientras que el sector p煤blico est谩 un punto por debajo (24,3%). Sin embargo, si la comparaci贸n es con igual mes del a帽o anterior los salarios vienen perdiendo feo.



鈥淪i comparamos contra diciembre de 2019 se confirma una tendencia muy clara: El sector privado registrado ajust贸 mucho por cantidades (menos puestos de trabajo) y menos por precio (la ca铆da del salario no fue tan grande). Todo lo contrario al sector p煤blico.

鈥淓n el mediano plazo el 茅xito de la nueva gesti贸n fue amesetar la ca铆da: En el sector privado registrado, en niveles que est谩n un 21% por debajo de los de 2015; en el sector p煤blico, con ca铆das cercanas al 30% en t茅rminos reales.

鈥淣uevamente, en el mediano plazo el ajuste en el sector privado combina una fuerte ca铆da en los puestos de trabajo con un retroceso, tambi茅n importante, en los salarios. En el sector p煤blico el empleo acompa帽a el crecimiento de la poblaci贸n, pero los salarios se desploman.



鈥溌縋odr铆a subir el salario en el contexto actual? Argentina viene de tres (no dos) grandes crisis: Una de largo plazo, no crece desde el 2012; otra de mediano, Cambiemos y el FMI la chocaron toda; la 煤ltima m谩s fresquita gracias a la pandemia.

鈥淎nte este cuadro cabr铆a preguntarse si basta con pol铆ticas graduales que apunten a crecer lentamente en el largo plazo, o con medidas redistributivas que, aun siendo necesarias, tal vez no pasen de paliativos. Si la discusi贸n de fondo no es ahora鈥 no me imagino cu谩ndo.

