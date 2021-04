–

Es el primer pa铆s europeo en el que se adopta esta medida. En Liguria profesionales no inoculados han contagiado la covid a varios pacientes.

Italia se ha convertido en el primer pa铆s en Europa en obligar a sus profesionales de la sanidad a vacunarse contra el coronavirus. Todos los m茅dicos, enfermeros, auxiliares y sanitarios de cualquier tipo del sector p煤blico o privado que est茅n en contacto con los pacientes 鈥攊ncluidos los farmac茅uticos鈥 deber谩n ponerse la vacuna, por ley. De lo contrario, podr谩n ser sancionados con cambios de funciones 鈥攑ara que no atiendan al p煤blico鈥 o ser suspendidos de empleo y sueldo.

El Gobierno considera que la vacunaci贸n es esencial para el ejercicio de la profesi贸n sanitaria y ha elaborado un decreto, preparado entre los ministerios de Sanidad, Justicia y Trabajo, para instaurar la obligatoriedad de la vacuna. El objetivo es “proteger la salud p煤blica y mantener unas condiciones de seguridad adecuadas en la prestaci贸n de cuidados y asistencia”.

El debate sobre la obligatoriedad o no de la vacuna para determinados profesionales siempre ha estado sobre la mesa e incluso se plantea para los profesores. Sin embargo, la presi贸n sobre el Ejecutivo para elaborar una norma de estas caracter铆sticas se redobl贸 hace unas semanas, cuando se conoci贸 que varios pacientes se hab铆an contagiado de covid-19 en dos hospitales de la regi贸n de Liguria por sanitarios que no se hab铆an vacunado.

Desde este martes y durante los pr贸ximos diez d铆as, las autoridades sanitarias regionales preguntar谩n a los sanitarios que no est茅n vacunados cu谩l es el motivo, ya que hay quien no puede inmunizarse por razones de salud y otros no requieren la inyecci贸n porque han pasado recientemente la infecci贸n. Al resto los invitar谩n a ponerse la vacuna y los que la rechacen voluntariamente entrar谩n en la rueda de sanciones. Primero se les relegar谩 a otras funciones 鈥攊ncluso de menor rango鈥, para que no trabajen en contacto con los pacientes. Si esto no es posible, se les suspender谩 de empleo y sueldo, hasta el 31 de diciembre de este a帽o.

La medida cuenta con el apoyo de los sindicatos y de las asociaciones del sector y con el consenso de gran parte de la opini贸n p煤blica. “Consideramos oportuno que los m茅dicos tengan que vacunarse. Un n煤mero importante de sanitarios que decida no hacerlo en un hospital puede poner en crisis el servicio, crea un problema de asistencia”, se帽ala a este diario Filippo Anelli, presidente de la Federaci贸n Nacional de los Colegios de M茅dicos.

Anelli a帽ade: “La norma es un poco farragosa, no ser谩 f谩cil aplicarla, ya que prev茅 que el empleador suspenda al trabajador hasta diciembre, prefer铆amos una m谩s dr谩stica: si trabajas, te vacunas y si no lo haces, te vas a casa. Este planteamiento hubiera simplificado la aplicaci贸n”. Tambi茅n subraya que la consigna que deber铆a priorizar todo m茅dico es estar protegido para proteger a los dem谩s. “M谩s que una obligaci贸n es un deber deontol贸gico para los m茅dicos. Quien no cree en la vacuna no puede ser m茅dico, es como un ingeniero que no cree en las matem谩ticas”, explica.

El presidente de los m茅dicos resalta que las asociaciones est谩n presionando al Gobierno para que se vacune a todos los profesionales que trabajan por cuenta propia y a los jubilados, que en un momento dado pueden volver a prestar sus servicios cuando se les requiera.

Italia comenz贸 la vacunaci贸n con el personal sanitario y en la actualidad, de las m谩s de 11 millones de dosis suministradas, casi cuatro millones han sido para los profesionales de la salud. Aunque no hay datos uniformes y completos sobre el total de sanitarios vacunados, seg煤n algunas asociaciones como la Fundaci贸n Cient铆fica Gimbe o la Agencia Nacional para los Servicios sanitarios Regionales (AGENAS), los profesionales de la sanidad vacunados est谩n en torno al 95% y sobre el 60% en el caso del personal que trabaja en residencias de ancianos.

Rechazo marginal

El ministro de Sanidad, Roberto Speranza, ha insistido en que el n煤mero de sanitarios que voluntariamente no se han adherido a la campa帽a de vacunaci贸n es marginal. Anelli calcula que de los casi 500.000 m茅dicos inscritos a la federaci贸n, “apenas un centenar” ha rehusado la vacuna. Las autoridades esperan recabar datos completos estos d铆as para tener una panor谩mica m谩s clara de la situaci贸n.

En Italia existe un movimiento antivacunas bastante arraigado y en torno al 18% de los ciudadanos no piensa vacunarse contra el covid-19, seg煤n una encuesta realizada a finales de febrero por la AGENAS y la Universidad Santa Ana de Pisa, mientras que otro 17% est谩 indeciso. Otro sondeo reciente de Demos y Euromedia Research muestra que en torno al 58% de la poblaci贸n est谩 a favor de que las vacunas sean obligatorias.

El Gobierno tambi茅n ha introducido una medida que asegura la protecci贸n legal del personal que administra las vacunas contra la covid-19. Muchos se hab铆an vuelto reacios a vacunar a la gente despu茅s de que varias personas fueran investigadas por la fiscal铆a por homicidio involuntario tras la muerte de dos personas en Sicilia poco despu茅s de que se les administrara la f贸rmula de AstraZeneca el mes pasado.

