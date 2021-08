Todo parti贸 de una pregunta entre el pasado y el presente: 驴Qu茅 hicieron los anarquistas espa帽oles durante una serie de a帽os para conseguir tal arraigo de lo libertario que no se dio en otras latitudes? Juan Pablo Calero, doctor en Historia Contempor谩nea, encontr贸 la respuesta. La clave estuvo en la forma de socializar y, en ella, el teatro. En 鈥Antolog铆a del Teatro Anarquista (1882-1931)鈥 (LaMalatesta, 2020), este historiador aporta las claves para entender la importancia de estas representaciones que recorrieron gran parte de los ateneos y centros obreros dispersados por el pa铆s en aquel entonces.

Dar铆o Fo, autor de la obra 鈥楳uerte accidental de un anarquista鈥.

鈥淓l teatro desarrollaba dos aspectos muy importantes. Por un lado, hac铆a visible el proyecto anarquista, y lo hac铆a visible para todo el mundo, sin ning煤n tipo de distinci贸n. Por otra parte, las obras se convert铆an en un v铆vido ejemplo de acci贸n y solidaridad libertaria, pues sus autores eran grupos de aficionados con escasos medios que escrib铆an sus propias obras y que en las funciones realizaban colectas dedicadas a ayudar a los presos o huelgas鈥, explica el propio Calero.

Sab铆an que los obreros, seguramente, no le铆an sesudos tratados de filosof铆a, pero tambi茅n sab铆an que se pod铆a llegar a ellos de otra forma y hacerles ver que el anarquismo no es una utop铆a, sino una realidad que pudieron llegar a comprender a trav茅s del teatro. Naci贸 en la marginalidad, sin ning煤n tipo de 铆nfula a nivel comercial, y dirigido a un espectador muy concreto: el 煤nico sector de la sociedad que pod铆a ver representada su realidad y aspiraciones por medio de estas obras.

La monograf铆a comienza en 1882, el a帽o en que aparece la primera obra de teatro espec铆ficamente anarquista. Se trata de La mancha de yeso, escrita por Remigio V谩zquez, un carpintero madrile帽o. Concluye en 1931, a帽o de la proclamaci贸n de la Segunda Rep煤blica, aunque este no es el motivo de dicha fragmentaci贸n. 鈥淒urante este periodo de tiempo el teatro se basa en el naturalismo, en exponer de forma dura y cruda la realidad social acompa帽ado de un planteamiento de liberaci贸n y emancipaci贸n鈥, explica Calero. Las cosas cambiaron en 1931, cuando el teatro pasa a ser m谩s revolucionario con el inicio de las vanguardias que tanto influyeron durante el periodo republicano y la Guerra Civil.

El 茅xito extraordinario que este tipo de teatro experiment贸 durante aquellos a帽os no finaliz贸 con la llegada de la dictadura franquista, sino que perdur贸 en el exilio. 驴Pero qui茅nes eran los autores de las obras? Seg煤n el historiador, los hay de tres tipos. Por un lado, aquellos personajes destacados del movimiento libertario que en alg煤n momento dado, en su af谩n de divulgaci贸n, deciden escribir este tipo de representaciones. Ejemplo de ellos son Anselmo Lorenzo en Espa帽a y Errico Malatesta en Italia.

Por otra parte, otros escritores crean obras de marcado car谩cter anarquista, aunque su evoluci贸n posterior no correspondiera con ello, como Eduardo Marquina. Por 煤ltimo, los m谩s sobresalientes en este terreno, los anarquistas de base. Son maestros racionalistas y obreros con oficios artesanos, por ejemplo, que escriben las obras para que sean representadas por los cuadros teatrales de su propia localidad, saliendo de los municipios aquellas creaciones con mayor 茅xito. 鈥淓n la prensa anarquista, muchas veces aparec铆an mensajes preguntando si alguien ten铆a el libreto de una obra de la que hab铆an o铆do hablar porque quer铆an representarla en su localidad鈥, se帽ala Calero.

Muchos de los ateneos y sociedades obreras de la 茅poca ya contaban con teatros propios como espacio de socializaci贸n importante. Si no, los salones de actos val铆an para ello. 鈥淪e sol铆an llevar a cabo entendiendo la carencia de medios, as铆 que eran representaciones sin montajes muy complicados鈥, contin煤a el autor. Algunos de esos salones acogieron representaciones escritas por Jos茅 Fola Igurbide, reconocido anarquista tolstoniano por el que tanto libertarios como marxistas sent铆an verdadera pasi贸n. De hecho, muchas de sus obras siguieron represent谩ndose en el exilio en Am茅rica tras la llegada del dictador Franco al poder en Espa帽a.

鈥淟o que se puede aprender del teatro anarquista es la importancia que ten铆a como escaparate a la sociedad y la perspectiva de futuro que aportaba. Muchas veces se acusa a la literatura, al teatro o al cine de que son ajenos a la realidad de la gente, o que la sociedad no se ve representada en esos productos culturales. El teatro libertario se sale de eso, pues los espectadores ve铆an c贸mo su miseria cotidiana no era algo particular de ellos mismos, sino com煤n y colectiva, algo compartido, lo que les impulsaba a buscar soluciones colectivas鈥, explica Calero.

Al fin y al cabo, se trataba de un teatro hecho por el pueblo, y no para el pueblo. Este rasgo fundamental les hac铆a articular las creaciones en torno a un esquema basado en la cr铆tica social que reflejaba una situaci贸n cotidiana: una huelga, un conflicto o un accidente laboral. 鈥淓sto atra铆a y hac铆a que la gente se enganchara鈥, apunta el escritor. Un segundo elemento val铆a para ensanchar al p煤blico potencial de la obra. Se trata del conflicto rom谩ntico, que tambi茅n estaba presente en las creaciones y en el que adem谩s, de forma pionera, la mujer no siempre ten铆a una visi贸n pasiva del asunto. Sin ir m谩s lejos, en una obra de Antonio Hoyos y Vinent, autor recogido en la Antolog铆a, la protagonista acaba asesinando al hombre que la acosa.

Un tercer elemento es lo que hace que el teatro fuera anarquista, y no meramente social: el final emancipador. 鈥淣o ten铆a por qu茅 ser exitoso, pero s铆 daba un mensaje liberador en el que, por cierto, casi nunca se utilizaba la violencia. Mientras que siempre vemos y leemos obras que abordan el anarquismo con la violencia como algo fundamental, en el teatro escrito por libertarios resulta algo muy marginal. Ellos son quienes la sufren, no quienes la practican鈥, explica Calero. Su 茅xito estaba servido cuando la gente sal铆a del teatro con la convicci贸n de que otro mundo era posible, porque lo hab铆an visto representado sobre el escenario.

Preguntado por el estado actual del teatro anarquista, el historiador afirma que apenas existe, tanto el del pasado como el del presente. 鈥淢uchas obras de teatro obrero han desaparecido y otras son muy dif铆ciles de localizar, como una de Teresa Claramunt, que hemos perdido para siempre鈥. De esta forma, tan solo queda la herencia de aquellos a帽os gloriosos para el teatro emancipador, pues su importancia tambi茅n ha desaparecido. Por otra parte, Calero considera que no hay creaci贸n de este tipo de teatro en la actualidad: 鈥淟a obra parecida y m谩s representada es Muerte accidental de un anarquista, de Dar铆o Fo, y quiz谩 exista alg煤n proyecto encomiable, pero nunca con el eco que tuvieron en aquella 茅poca鈥.

La Antolog铆a, de esta forma, no guarda entre sus p谩ginas las mejores obras desde la perspectiva de la calidad, sino aquellas realmente significativas y representativas de esa manera de hacer teatro. Pese a que el autor admite que ha sido una tarea dif铆cil decantarse por ellas, el libro de LaMalatesta recupera nueve obras del teatro anarquista tras casi 100 p谩ginas que explican al lector los elementos claves para entender la cuesti贸n: La mancha de yeso, de Remigio V谩zquez; Sof铆a Perowskaia, de Carlos Germ谩n Am茅zaga; Honor, alma y vida, de Juan Montseny (Federico Urales); Un huelguista, de J. Lofer; El ocaso de los odios, de Emilio Carral; Un buen negocio, de Florencio S谩nchez; El Sol de la humanidad, de Jos茅 Fola Igurbide; El fantasma, de Antonio de Hoyos y Vinent; y La guerra, de Eugenio Navas.

