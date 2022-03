–

Se cumplen 46 a√Īos del golpe que instal√≥ la dictadura militar el 24 de marzo de 1976. Este es un pantallazo del antes, el durante y el despu√©s de la instauraci√≥n del terrorismo de Estado. El texto fue preparado por lavaca y cuenta tambi√©n el nacimiento de las Madres, las mujeres que salieron a reclamar por la vida. Frente al horror en estado puro y la desaparici√≥n de sus hijos, lograron lo que parec√≠a inconcebible: transformaron el dolor en acci√≥n. ¬ŅC√≥mo lo hicieron? Este es el relato que gu√≠a el documental 30 A√Īos de vida venciendo a la muerte. Un recorrido por las √ļltimas d√©cadas, y algunas cuestiones pr√°cticas sobre los tejidos, los territorios, las brujas y los alumbramientos.

Por Sergio Ciancaglini

Hab√≠a una vez un pa√≠s con nombre de mujer, donde la muerte andaba suelta persiguiendo a los sue√Īos, acorralando a la vida. Y en ese pa√≠s de nombre plateado, los sue√Īos y la vida tuvieron que aprender c√≥mo enfrentar a los verdugos.

La historia suele ser infinita, ¬ŅC√≥mo contarla?

Habría que hablar de un siglo XX Cambalache, que empezó con el país granero del mundo, con trabajo para pocos, democracia para pocos, dinero para menos, alguna ilusión de tiempos mejores, seguida de décadas infames. Surgió luego un gobierno que generó una expectativa de más justicia, y más democracia. La política empezaba a estar en las calles, en las plazas, en la cabeza y en el corazón de cada persona.

Ese gobierno fue tumbado en 1955 por los poderes econ√≥micos, pol√≠ticos y militares de siempre. Poco antes los golpistas hab√≠an bombardeado con la aviaci√≥n militar a transe√ļntes inocentes en plaza de Mayo. M√°s de 300 muertos. Que hubiera m√°s igualdad de oportunidades, o mejor distribuci√≥n de la riqueza, era una maldici√≥n que hab√≠a que mutilar. Tierra extra√Īa; aqu√≠ siempre hubo una envidia al rev√©s. Los ricos envidiaron a los pobres, odiaron que los pobres pudiesen mejorar.

En 1956 aquella dictadura fue pionera: secuestró ilegalmente a decenas de personas acusándolas de planear una rebelión. Los militares ordenaron los fusilamientos en los basurales de José León Suárez. Fue la Operación Masacre, como la llamó Rodolfo Walsh en un libro inolvidable. Lo que nadie sabía, ni siquiera Walsh, es que la Operación Masacre apenas empezaba.

Poco despu√©s, en una peque√Īa isla del Caribe frente a las narices de los Estados Unidos, hubo una revoluci√≥n que se proclam√≥ socialista. Los militares argentinos temieron que esa revoluci√≥n fuese contagiosa, y gatillaron sus armas junto a los de todo el continente.

Siguieron los tiempos de proscripción política, censura, gobiernos civiles derrocados, gobiernos militares que se iban tumbando entre ellos, mientras las fuerzas armadas actuaban como tropas de ocupación en su propio país, como trincheras contra la democracia, en nombre de la lucha contra el socialismo.

Frente a eso, crec√≠a la resistencia de quienes que no se resignaban al silencio, la censura, ni al olvido. Resist√≠an los mayores, con una especie de nostalgia por el pasado. Y resist√≠an tambi√©n los j√≥venes, como a√Īorando el futuro, pero un futuro que quer√≠an construir con sus propias manos.

Un argentino que había puesto la mente y el corazón para aquella revolución en la isla del Caribe, fue capturado y fusilado cuando quiso hacer algo parecido en Bolivia. Le decían Che. Los que lo mataron no sabían que lo estaban inmortalizando. El mundo se ponía violento. En todo el planeta oleadas de jóvenes salían a reclamar justicia, igualdad, rechazo a la guerra y la muerte, un mundo distinto.

En la Argentina las dictaduras seguían tropezando con las resistencias. Hubo un Cordobazo, un Rosariazo, la juventud se movilizaba pintando paredes y pintando proyectos. La democracia seguía presa. La violencia militar seguía libre. Nacieron las organizaciones guerrilleras, que quisieron agregarle armas a toda esa resistencia.

Tal vez esta historia haya que comenzarla, entonces, en 1972. El 22 de agosto en Trelew hubo una nueva versi√≥n de la Operaci√≥n Masacre. All√≠ hab√≠an detenido a miembros de varias agrupaciones guerrilleras. Fueron acribillados a balazos, indefensos, con el falso pretexto de un intento fuga. Mataron a 16. Hubo tres que sobrevivieron por milagro, y contaron lo que hab√≠a pasado. Tal vez en aquel momento, cuando el crimen fue evidente, los estrategas militares empezaron a dise√Īar la represi√≥n del futuro: matar sin evidencias.

Las movilizaciones protagonizadas fundamentalmente por la juventud, empezaban a ser gigantescas. La trinchera militar no soport√≥ la correntada de tantos sue√Īos, y en 1973 la vida pareci√≥ cambiar. Una multitud oblig√≥ a liberar a los presos pol√≠ticos. La ilusi√≥n no dur√≥ demasiado.

Fue una danza alucinada.

Cámpora ganó las elecciones. Volvió Perón. En Ezeiza las patotas de la derecha peronista acribillaron a las columnas juveniles. Perón apoyó a esos grupos, contra la juventud. Cayó Cámpora. Asumió Lastiri que era el yerno de José López Rega. López Rega era ex policía, nazi militante, secretario privado de Perón, ministro de Bienestar Social, y astrólogo esotérico. Como si su brujería funcionara, concentró cada vez más poder. Lastiri llamó a nuevas elecciones que ganó Perón. Ocho meses después, murió Perón y asumió su esposa Isabel. La sociedad miraba aturdida, mientras el sistema de la muerte se instalaba alrededor de López Rega, que organizó a los matones policiales, militares y a las patotas de la derecha, para crear un monstruo al que llamaron Triple A. Alianza Anticomunista Argentina.

La Triple A era un escuadrón de la muerte, un grupo paramilitar con vía libre para salir a matar. Estudiantes, intelectuales, sacerdotes, artistas, sindicalistas, obreros: la sucesión de fusilamientos se hizo cotidiana, el terror empezó a ser la genética de cada día.

La lista es macabra. Cientos de v√≠ctimas. Por recordar algunos: Rodolfo Ortega Pe√Īa, diputado nacional y abogado de presos pol√≠ticos. Carlos Mujica, sacerdote del Tercer Mundo, Silvio Frondizi, uno de los principales intelectuales que dio la izquierda argentina, Julio Troxler, que hab√≠a sobrevivido a los fusilamientos de 1956. Atilio L√≥pez, uno de los dirigentes del Cordobazo, que durante la breve etapa camporista fue vicegobernador de C√≥rdoba.

Los bombardeos en Plaza de Mayo y la matanza en los basurales habían sido premoniciones.

Los fusilamientos de Trelew fueron una secuela.

La Triple A fue el perfeccionamiento del crimen mafioso.

Pero ahora imaginemos.

Imaginemos por un momento que hubiera miles de masacres como las de los basurales de José León Suárez. Imaginemos que hubiera de pronto miles de fusilamientos como los Trelew. Y miles de Triple A matando por las calles con absoluta impunidad.

Eso fue la dictadura militar, cuando los militares dieron el golpe de Estado para imponer la m√°quina de matar corregida y aumentada al infinito. Fue hace exactamente 30 a√Īos. Le pusieron un nombre que ser√≠a c√≥mico, si no fuera tan pat√©tico. Proceso de Reorganizaci√≥n Nacional. El comunicado n√ļmero uno que emitieron dec√≠a:

Se comunica a la población que, a partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las FF.AA. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones.

M√°s que nunca, la muerte andaba suelta persiguiendo a los sue√Īos, acorralando a la vida. Pero esta vez, adem√°s, inventaron una especie de acto de magia superior a los de L√≥pez Rega. La magia m√°s perversa que alguien pueda imaginar.

No más bombardeos, ni basurales, ni fusilamientos en cárceles, ni homicidios mafiosos a la luz del día.

Los perseguidos, las víctimas, iban a desaparecer.

No iban a estar m√°s: secuestrados y esfumados de la noche a la ma√Īana.

Los militares creían que al no haber cuerpos, al no haber pruebas ni quedar en evidencia, nadie podría acusarlos de crimen alguno.

Eso es el terrorismo de Estado. Las Fuerzas Armadas se dedicaron a la muerte clandestina, mientras en p√ļblico sus jefes iban a misa a ser bendecidos, a comulgar, y a la salida sonre√≠an. En sus discursos hablaban de la ley, el orden, la paz y el progreso.

Empezó la cacería. Zonas liberadas, gritos en la noche, secuestros de gente indefensa, la absoluta desaparición de la justicia.

Hay bibliotecas enteras que podr√≠an leerse para entender lo que pas√≥. Pero hay tambi√©n una carta. Apenas un a√Īo despu√©s del golpe Rodolfo Walsh ‚Äďotra vez- escribi√≥ en la clandestinidad su Carta abierta a la Junta Militar, donde explic√≥ lo que nadie se atrev√≠a a decir.

Hablaba de un lago cordob√©s convertido en cementerio lacustre. De personas arrojadas desde aviones militares al R√≠o de la Plata, cuyos cad√°veres afloraban en las costas uruguayas. Denunciaba un sistema de tortura absoluta, intemporal y metaf√≠sica, aplicada tanto con m√©todos medievales como el potro o el torno, como con la tecnolog√≠a de la picana el√©ctrica, para machacar la sustancia humana. Hablaba de las guarniciones y comisar√≠as convertidas en campos de concentraci√≥n. De las mentes perturbadas de los militares que torturaban. Dec√≠a, apenas un a√Īo despu√©s del golpe y en medio de la censura y el terror: ‚ÄúQuince mil desaparecidos, diez mil presos, cuatro mil muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror‚ÄĚ.

Pero hay otro párrafo, que cada día se entiende mejor. Le decía a los militares:

¬ęEstos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han tra√≠do al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la pol√≠tica econ√≥mica de ese gobierno debe buscarse no s√≥lo la explicaci√≥n de sus cr√≠menes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada¬Ľ.

Ahí estaba la clave para entender el crimen: la miseria planificada.

Walsh fechó esa carta el 24 de marzo de 1977, distribuyó varias copias, y un día después fue secuestrado por los militares. Nunca más se supo de él. Es otro desaparecido.

En esa noche, hubo un parto.

En medio de la oscuridad, un alumbramiento.

Nació una historia.

Muchas madres y padres salieron a buscar a sus hijos. Salieron de sus casas, salieron del √ļtero de su rutina habitual a enfrentar al aparato represivo m√°s imponente de la historia del pa√≠s. Llevaban impresas en la piel la desesperaci√≥n y el amor, y de all√≠ les naci√≥ el coraje. Recorrieron hospitales, caminaron juzgados, se atrevieron a ir a comisar√≠as y cuarteles. Buscaron a las morgues. Nadie sab√≠a nada. La ley del silencio. Cada d√≠a era la esperanza de una noticia. Cada noche era la frustraci√≥n del silencio.

Los padres varones, de a poco, volvieron a sus trabajos.

La mayor√≠a de las madres eran amas de casa: ten√≠an intacto el tiempo y la sensaci√≥n de que no hab√≠a otra cosa que hacer que dedicar cada hora, cada minuto y cada segundo de vida a la b√ļsqueda.

Estaban solas, movi√©ndose, preguntando in√ļtilmente, aturdidas por tanto silencio. De a poco, empezaron a cruzarse por los mismos laberintos, a reconocerse y a descubrir que hab√≠a otras que compart√≠an esa especie de se√Īal que cada una llevaba como un c√≥digo secreto en la mirada: la desesperaci√≥n y la incertidumbre.

Ese fue un primer triunfo contra el aislamiento. Comenzaron a encontrarse, reunirse, acompa√Īarse. Estar juntas fue el modo de escaparle al terror de estar solas. Pero fue mucho m√°s que eso.

Un día, esas mujeres se descubrieron a sí mismas en una iglesia militar, donde un cura psicópata les recomendaba santa paciencia y las confundía con rumores, insinuaciones y desinformaciones. Intuición femenina: les estaban mintiendo sistemáticamente, nadie hacía nada por salvar a sus hijos.

Una de esas mujeres dijo: Basta.

Y dijo: tenemos que ir a la Plaza de Mayo, tenemos que hacer ver y oír lo que nos pasa. Era una mujer con nombre de flor.

Y ese grupo de mujeres decidió que Azucena Villaflor tenía razón: su lugar sería la Plaza de Mayo.

La plaza sería el territorio de estas madres.

No tenían oficina, pero habían encontrado un lugar espacioso, aireado, iluminado y muy céntrico.

No tenían sillones mullidos, pero había bancos de plaza.

No había escritorios, pero tenían las faldas para apoyar allí las carpetas, expedientes, cuadernos o que hiciera falta.

No tenían alfombras, sólo baldosas y unas palomas revoloteando.

No tenían recepción, pero podían verse de lejos mientras iban llegando. No tenían teléfonos, pero se pasaban papelitos con mensajes, informes, o futuros puntos de encuentro.

Ocultaban esos mensajes en ovillos de lana, por si la policía o los militares se les cruzaban en el camino.

No querían que las descubrieran. Ya que tenían los ovillos, llevaban agujas y tejían en la plaza, mientras iban pasándose información, inventando qué hacer, cómo buscar, cómo evitar la impotencia de no hacer nada. Penélope tejía esperando el regreso de su marido. Ellas tejían juntas las acciones para buscar a sus hijos y denunciar lo que estaba pasando.

La primera vez fue el s√°bado 30 de abril de 1977. Eran s√≥lo 14 en la Plaza de Mayo. Como no hab√≠a casi nadie, decidieron volver el viernes siguiente. Despu√©s, una de las madres avis√≥, como ataj√°ndose de los malos augurios: ‚ÄúViernes es d√≠a de brujas‚ÄĚ. A la semana siguiente empezaron a encontrarse los jueves, el d√≠a que nunca m√°s abandonar√≠an, para escaparle a las brujas.

La policía empezó a desconfiar. Por el Estado de Sitio, se impedía cualquier reunión de tres personas o más, por ser potencialmente subversiva.

Para decir la verdad, en este caso ten√≠an raz√≥n: buscar la vida era subversivo. Como p√°jaros de uniforme, los polic√≠as empezaron a revolotear alrededor esas mujeres que hablaban y tej√≠an de los asientos de la plaza. Ordenaron: ‚ÄúCaminen, circulen, no se pueden quedar ac√°‚ÄĚ. Ellas se pusieron a caminar y a circular alrededor del monumento a Belgrano, en sentido contrario a las agujas del reloj: como rebel√°ndose contra cada minuto sin sus hijos.

Marchaban, cada jueves, en las narices del gobierno dictatorial m√°s temible. La plaza ya era el territorio de las Madres.

Algunos periodistas extranjeros descubrieron esas raras vueltas y vueltas. Consultaron a los militares. Les contestaron que eran unas mujeres trastornadas, unas Madres Locas que andaban buscando a gente que no estaba en ning√ļn lado. Gran parte de la sociedad prefer√≠a no darse por enterada. La censura bloqueaba orejas, cerebros y corazones. Las madres locas eran las √ļnicas que parec√≠an cuerdas, tejiendo y circulando al rev√©s que las agujas del reloj.

En octubre de 1977 se sumaron a la peregrinaci√≥n a Luj√°n, que congregaba a un mill√≥n de j√≥venes. El problema era c√≥mo encontrarse y reconocerse en la multitud. Alguien propuso que todas se pusieran un pa√Īuelo del mismo color. Lo del color era un problema, pero entonces una de las madres tuvo una ocurrencia: ¬ŅPor qu√© no nos ponemos un pa√Īal de nuestros hijos? No exist√≠an los pa√Īales descartables y la mayor√≠a de las madres todav√≠a guardaba los de tela, tal vez pensando en los nietos.

Frente a la Bas√≠lica, reclamaron y rezaron por los desaparecidos. Todos los que estuvieron pudieron verlas, identificadas con los pa√Īales blancos en sus cabezas. Poco despu√©s hubo una marcha de los organismos de derechos humanos, que termin√≥ con 300 personas detenidas, incluidos ‚Äďpor error- varios periodistas extranjeros. Gracias a tanta eficiencia, el mundo empezaba a enterarse de lo que ocurr√≠a. En la comisar√≠a las Madres rezaban Padrenuestros y Avemar√≠as. Los polic√≠as no se atrev√≠an a incomodar a mujeres tan devotas. Entre rezo y rezo, haciendo cruces, miraban a los uniformados, les dec√≠an ‚Äúasesinos‚ÄĚ, y segu√≠an rezando. Am√©n.

El hecho de reunirse, romper el aislamiento, buscar a sus hijos, se convirtió en sí mismo en un delito. Diciembre de 1977, un oficial de la marina que se hacía pasar por hermano de un desaparecido organizó el secuestro y desaparición de tres de las madres, dos monjas francesas y otros familiares y amigos. Así era el coraje militar.

Las madres estaban organizando la colecta para publicar una solicitada el 10 de diciembre, denunciando las desapariciones.

El 8 de diciembre secuestraron a Esther Careaga y a Mary Ponce de Bianco en la Iglesia de Santa Cruz, junto a ocho personas más, incluida la monja francesa Alice Domon. Esther era paraguaya. Ya había encontrado a su hija adolescente, a la que los militares habían liberado. Las otras madres le habían pedido que volviera a su casa, que ya no se arriesgara más. Esther no les hizo caso, decidió seguir junto a ellas hasta que encontraran a cada uno de sus hijos.

Dos d√≠as despu√©s, desapareci√≥ la mujer con nombre de flor. El terror de aquellos tiempos super√≥ todo lo imaginable. Desaparec√≠an quienes buscaban a los desaparecidos. Pero los militares hab√≠an sido selectivos: secuestraron a quienes todas siempre consideraron ‚Äúlas tres mejores madres‚ÄĚ. Sin Azucena, hab√≠a que elegir: seguir, esconderse, o volverse a casa. Para las madres no hubo demasiadas dudas: ahora no solo deb√≠an buscar a sus hijos e hijas, sino tambi√©n a sus amigas y compa√Īeras. Lograron sobreponerse a la par√°lisis y al terror, para seguir su marcha.

Azucena hab√≠a parido la idea de que las madres se organizaran para nunca m√°s estar solas en su lucha. Y hab√≠a dicho algo: ‚ÄúTodos los desaparecidos son nuestros hijos‚ÄĚ. As√≠ estaba socializ√≥ la maternidad, potenci√≥ a cada madre y le dio grandeza a cada minuto de resistencia.

Lleg√≥ el Mundial 1978. El f√ļtbol tapando de gritos y sonrisas la realidad, mientras a pocas cuadras de la cancha de River segu√≠an torturando gente en la ESMA. El mundial fue ox√≠geno para los militares: para seguir matando y seguir castigando cada vez a m√°s gente con la miseria planificada. Las madres cambiaron sus lugares y horarios de reuni√≥n. No todos los jueves iban a la Plaza, para evitar que las detectaran. Cuando iban, la polic√≠a les largaba los perros. Cada una llevaba un diario enroscado para sacarse a los perros de encima, una de las pocas cosas √ļtiles para las que serv√≠an los diarios de esa √©poca.

Muchas veces deten√≠an o demoraban a alguna de ellas en las comisar√≠as. Se les ocurri√≥ una idea: cuando una iba presa, se presentaban todas y ped√≠an ir presas ellas tambi√©n. Los polic√≠as ve√≠an llegar a decenas y decenas de mujeres que exig√≠an ser encarceladas junto a su compa√Īera. Una vez fueron tantas las que exigieron ser detenidas, que tuvieron que llevarlas en un colectivo de la l√≠nea 60.

Madres locas, dirían los policías, que no sabían bien qué hacer: muchas veces las soltaban para sacárselas de encima.

Cuando en la Plaza le pedían documentos a una, todas las demás se acercaban a la policía a entregar también los suyos. Cientos de documentos, cédulas y libretas cívicas, que la policía tenía que verificar. De paso, las madres se quedaban más tiempo en la plaza.

En 1979 lleg√≥ al pa√≠s la Comisi√≥n Interamericana de Derechos Humanos. Tambi√©n el f√ļtbol jug√≥ en contra. El mundial juvenil ten√≠a a todos pendientes de Maradona, y los militares aprovecharon para que relatores de f√ļtbol y periodistas radiales llamaran a la gente a Plaza de Mayo, y que de paso repudiaran a quienes hac√≠an cola para declarar ante la Comisi√≥n. Quer√≠an mostrar lo que llamaban ‚Äúla verdadera imagen del pa√≠s‚ÄĚ. Dec√≠an: ‚Äúlos desaparecidos algo habr√°n hecho‚ÄĚ, o ‚Äúpor algo ser√° que se los llevaron‚ÄĚ. Los hinchas, sin embargo, no molestaron a los que estaban esperando para hacer sus denuncias.

Ya era la época de la plata dulce, la fiesta de las multinacionales, el dólar barato, miles de argentinos gastando en el exterior lo que nunca habían sabido ganarse, gracias a la miseria planificada de millones.

Los diarios y las revistas no s√≥lo censuraban la informaci√≥n para defender su negocio, sino que hac√≠an campa√Īas por los militares: ‚ÄúLos argentinos somos derechos y humanos‚ÄĚ. Confirmado: nunca hay que subestimar la estupidez humana, la capacidad de negaci√≥n, el tama√Īo de la crueldad.

En ese 1979 hubo otro parto, otro alumbramiento: las Madres decidieron crear la Asociaci√≥n Madres de Plaza de Mayo. Si todas estaban en peligro, esa era una forma de mantener la lucha viva. La casualidad, o el destino, determinaron que la asociaci√≥n fuese creada en una fecha imposible de olvidar: 22 de agosto. Hab√≠an pasado siete a√Īos de la masacre de Trelew, aunque parec√≠an siete siglos.

Los militares asesinos argentinos inventaron un conflicto contra los militares asesinos de Chile, que a todos les serv√≠a para ganar tiempo en el poder. En esos d√≠as fue muy pr√≥spero el negociado de la fabricaci√≥n de ata√ļdes, hasta que el Papa intervino. Secuestros clandestinos y desapariciones en la noche, permit√≠an mirar para otro lado. Guerra abierta entre gobiernos tan vecinos y tan beatos era demasiado. Hasta para el Vaticano. Am√©n.

Seguían encontrándose en plazas y bares. Para que no las descubrieran cambiaban el nombre. Si iban a ir a Las Violetas, decían Las Rosas. Ellas mismas llevaban en sus carteras las carpetas, las denuncias, los expedientes.

Reci√©n en 1980, gracias a los apoyos internacionales, las Madres pudieron tener una oficina. Pero tambi√©n ese a√Īo decidieron volver a su territorio, la Plaza de Mayo, para nunca m√°s abandonarla.

Fueron un jueves, al jueves siguiente las estaba esperando un escuadrón entero, con las armas gatilladas. Ellas cambiaban el horario, circulaban por donde no las veían. Poco a poco envolvieron a la Pirámide de Mayo con sus marchas que nadie podía detener. Llevaban diarios enroscados. Pronto aprendieron de sus hijos, y llevaban también botellitas de agua y bicarbonato por si las esperaban con gases lacrimógenos. No necesitaban gases para llorar. Pero habían decidido transformar el llanto en acciones.

Los militares eran la rigidez y la violencia. Las madres eran la fluidez y la energía. Los militares y la policía eran la muerte. Los verdugos. Las madres eran la vida.

Se editó el primer boletín de Madres, se iba ganando apoyo afuera y adentro. Los militares llamaron a los viejos políticos a dialogar, como abriendo el paraguas frente a la crisis económica y a su propio desgaste. Pero las Madres estaban simbolizando dónde estaba la verdadera política, y quiénes eran sus nuevos protagonistas. En 1981 lo demostraron retomando la Plaza y haciendo la primera Marcha de la Resistencia. Solas, pocas, pero juntas, resistiendo 24 horas seguidas.

Vinieron √©pocas de ayunos, de tomas de iglesias y catedrales. Los j√≥venes, sobre todo, se conmov√≠an. Naci√≥ la consigna ‚Äúaparici√≥n con vida‚ÄĚ.

El 30 de abril de 1982, hubo manifestaciones de protesta en Buenos Aires contra la situación económica, la miseria planificada, con la policía reprimiendo a todos. Dos días después, se llenó la Plaza de Mayo para aplaudir a los militares que habían invadido Malvinas, creyendo que así se iban a reciclar en el poder en una especie de brindis perpetuo.

Las Madres dijeron que la guerra era otra mentira. Los militares que secuestraban cobardemente, torturaban clandestinamente y asesinaban tirando cuerpos al r√≠o, no pod√≠an convertirse de un d√≠a para otro en patriotas impecables y valerosos guerreros. Por decir eso, acusaron a las Madres de antinacionales. Ellas inventaron un cartel: ‚ÄúLas Malvinas son argentinas. Los desaparecidos tambi√©n‚ÄĚ. Muchos que acompa√Īaban a las Madres las criticaron: hab√≠a que estar del lado de la guerra, del lado de los militares. El tiempo mostr√≥ qui√©n ten√≠a raz√≥n sobre los guerreros, entre ellos el mismo que hab√≠a delatado a Azucena, Esther y Mary.

La derrota de los militares resucitó la posibilidad de la democracia. Se abrió la multipartidaria, formada por cantidad de partidos y políticos muchos de los cuales, durante los tiempos más duros de la represión, habían sido expertos en el arte de callar.

En 1983 hubo elecciones, Alfonsín llegó a la presidencia, y las madres hicieron la marcha de las siluetas para que nadie olvidara a los ausentes. En los afiches decían que esos hijos desaparecidos habían luchado por la justicia, la libertad y la dignidad.

El gobierno formó la CONADEP, la comisión nacional para la desaparición de personas. Las madres desconfiaron, no quisieron integrarla. Siempre prefirieron la calle, y no las comisiones. Crearon un periódico, la Asociación iba creciendo y seguía reclamando aparición con vida y castigo a los culpables.

En 1985 Alfons√≠n las cit√≥, pero luego no las atendi√≥ porque ten√≠a que ir al Col√≥n, seg√ļn la explicaci√≥n oficial. Las Madres tomaron la Casa Rosada, y se quedaron ah√≠ instaladas como forma de resistencia pac√≠fica. Esas acciones mostraban la grieta entre los discursos sobre los derechos humanos que hac√≠a el gobierno, y la realidad. Y mostraban c√≥mo el protagonismo pol√≠tico se desplazaba de los pol√≠ticos de museo, a los movimientos generados en la sociedad para enfrentar los problemas tomando las riendas de sus propias decisiones.

Se hizo el juicio a las Juntas, pero sólo hubo dos condenas a prisión perpetua. Las de Videla y Massera. Los otros jefes militares recibieron penas bajas, o fueron absueltos. Las Madres opinaron del siguiente modo: se levantaron y se fueron de la sala de audiencias.

Segu√≠an las acciones, marchas, escraches a los militares en sus casas, viajes y campa√Īas en todo el mundo,

la lucha contra las leyes de Punto Final y Obediencia Debida,

La lucha contra las rebeliones de Semana Santa y de los carapintadas

La marcha de las manos,

La marcha de los Pa√Īuelos, cuando taparon la casa de gobierno de pa√Īuelos blancos, los premios internacionales. El apoyo a los conflictos, a las huelgas, a los reprimidos y a los perseguidos. Empezaban a hacer propia una idea: el otro soy yo.

Las Madres, adem√°s de denunciar lo que hab√≠a ocurrido con sus hijos, hicieron otra cosa: comenzaron a levantar las mismas ideas y sue√Īos por las que esos j√≥venes hab√≠an luchado.

Por eso sintieron que a√ļn sin estar, sus hijos las estaban pariendo.

Aquellas amas de casa desgarradas por la desesperación, habían logrado transformar el dolor en acción y en pensamiento.

Todas estas luchas se multiplicaron al infinito cuando Menem llegó a la presidencia para perfeccionar, en democracia, la miseria planificada: privatizó el país, regaló el Estado, masificó el desempleo, protegió a toda clase de mafiosos, asesinos y corruptos, y además los puso a gobernar con él. De paso indultó a todos los militares que habían sido condenados.

Hubo m√°s de lo mismo cuando subi√≥ De la R√ļa, y las madres estuvieron all√≠, nuevamente en la plaza, el 19 y 20 diciembre, cuando ese gobierno intent√≥ imponer el Estado de Sitio y se dedic√≥ a reprimir a miles y miles de personas hartas de tanta decadencia y de tanta mentira. Nuevamente las plazas se llenaron de balas, y de j√≥venes muertos.

La historia reciente es más conocida, las Madres y su universidad llena de jóvenes, de movimiento, de conferencias, de proyectos. Las Madres y su flamante radio, para que se escuche cada cosa que hay que decir. La intervención en cada lucha contra las mafias, contra la miseria, contra la muerte.

Y cada jueves, como siempre, las madres circulando, tejiendo solidaridad, construyendo este territorio de la Plaza para que sea el espacio de todos.

Hab√≠a una vez un pa√≠s con nombre de mujer, donde la muerte andaba suelta persiguiendo a los sue√Īos, acorralando a la vida. Y en ese pa√≠s de nombre plateado, los sue√Īos y la vida tuvieron que aprender c√≥mo enfrentar a los verdugos. Las madres est√°n dejando esa herencia.

Cómo convertir al dolor, en acción.

La par√°lisis y el miedo, en lucha.

La desesperación, en coraje.

Las l√°grimas, en acciones.

Para acorralar a la muerte, como el primer día:

tejiendo luchas,

haciendo circular los sue√Īos,

y alumbrando la vida.