Los sentidos del vivir bien como horizontes de nuestro trabajo local urbano

06 abr 2023

Por: Mario Rodr铆guez Ib谩帽ez | Los Muros

En la Red de la Diversidad nos planteamos el debate del Vivir Bien, no solamente para reflexionar en 茅l como un nuevo horizonte de sentido, o simplemente para comprender mejor sus implicaciones, sino tambi茅n porque nos interesa intervenir desde ah铆. Nos planteamos este debate desde el contexto urbano, porque ese es el contexto en el que estamos, desde donde miramos el tema y desde donde vamos a intervenir, y cuando hablamos de lo urbano nos referimos a 茅l en su estrecha relaci贸n con lo rural, porque la ciudad no puede ser concebida sino en sus v铆nculos y continuidades con el campo.

Crisis civilizatoria y el Vivir Bien como horizonte civilizatorio alternativo

El vivir bien nos coloca en un horizonte de sentido civilizatorio diferente, no se trata de un modelo societal acabado, un modelo ideal al que seguir, sino un horizonte que aporta sentidos de orientaci贸n diferentes que afectan todas las esferas de la vida, que atraviesan el todo de nuestras vidas, de nuestras cotidianidades, las formas de organizar el Estado, la pol铆tica, la econom铆a, la institucionalidad, el arte, la cultura, en fin, afecta las maneras de relacionarnos con el mundo, con la vida en su conjunto, es por eso que se plantea el vivir bien en t茅rminos civilizatorios, porque modifica las maneras de organizar la sociedad de reconstruir nuevos modos de vida, nos plantea una otra manera de organizar la civilizaci贸n. No nos coloca un proyecto acabado, no nos plantea 芦esta es la sociedad del vivir bien禄, sino que plantea un horizonte de sentido en t茅rminos que nos da sentidos de orientaci贸n, posibles caminos, tendencias a construir y criar, es una noci贸n en construcci贸n, que toca construir y criar, y que la 煤nica posibilidad de construcci贸n es a trav茅s de un proceso colectivo de diversos sujetos sociales y comunitarios. Es decir, no es un proyecto acabado, no partimos de un criterio en el cual el vivir bien est谩 planteando un modelo societal final a ser conquistado.

Concebimos el vivir bien como un horizonte de sentido civilizatorio alternativo, porque partimos de un criterio compartido por muchos, de que estamos viviendo una crisis civilizatoria, es decir el modelo civilizatorio actual que se ha impuesto de manera hegem贸nica a nivel mundial. El modelo civilizatorio de la modernidad de occidente ha entrado en crisis, la forma de organizaci贸n civilizatoria, las formas de configuraci贸n de la sociedad, sus criterios de auto referencia que permit铆an a las ciudades reproducirse permanentemente, han entrado en crisis. En estos elementos de crisis se visualizan al menos tres aspectos grandes:

1) Un elemento de crisis civilizatorio tiene que ver con los l铆mites de lo que podr铆amos llamar la capacidad de carga del planeta. El planeta yo no puede soportar el mismo ritmo de extracci贸n de materias primas, de producci贸n industrial y de sobre consumo que genera desechos en exceso debido a este modo de vida dominante y mundializado, a este modo civilizatorio. La demanda de extracci贸n y producci贸n, as铆 que los desechos que se producen al tratar de garantizar la reproducci贸n de este modo de vida, ya no permite que el planeta sea capaz de seguir regenerarse bajo estos par谩metros de consumo, de producci贸n, de organizaci贸n de la sociedad, de l贸gicas en el modo de vivir. Ya existen suficientes indicios para saber que no es posible sostener el planeta y su equilibrio ecol贸gico bajo estos par谩metros civilizatorios. Donde m谩s han saltado las alarmas es en la crisis energ茅tica, pero no solo tiene que ver con los l铆mites de la energ铆a f贸sil, como la fuente de producci贸n capaz de generar procesos econ贸micos de transformaci贸n, sino que tambi茅n tienen que ver con los l铆mites en el agua, con los l铆mites en el uso de la tierra, con los l铆mites atmosf茅ricos, con los l铆mites inclusive de espacios. Entonces estamos hablando de un l铆mite de carga del planeta. El modelo civilizatorio ha puesto esos l铆mites y el planeta no se puede auto reproducir, y en este sentido nos est谩 colocando un desaf铆o urgente a ser resuelto.

2) Un segundo elemento que muestra la profundidad de la crisis civilizatoria, tiene que ver con la forma econ贸mica, es decir los modelos econ贸micos que ha acompa帽ado estas l贸gicas de organizar el modo de vida, el modo civilizatorio sobre el cual nos hemos organizado en el planeta entero. Los modelos econ贸micos pertinentes a esos modos de vida y sentido civilizatorio est谩n mostrando tambi茅n sus l铆mites. Un aspecto clave de esa crisis y sus l铆mites econ贸micos es la concentraci贸n de la riqueza en cada vez menos manos, generando procesos de exclusi贸n econ贸mica creciente en todo el mundo. Ese nivel de concentraci贸n ha llegado a niveles tan altos que inclusive en los llamados 鈥減a铆ses desarrollados鈥, los 鈥減a铆ses ricos鈥 en los par谩metros dominantes, que normalmente se especializaron en ganar a costa de los otros 鈥 y la colonizaci贸n europea en Am茅rica ser铆a un mecanismo fundamental para generar ese sistema mundo por el cual estos pa铆ses se apropien del excedente del otro, de los otros territorios, como la forma de la econom铆a mundial-, tambi茅n han entrado en tal proceso de concentraci贸n de la riqueza en pocas manos haciendo crecer los sectores excluidos de los beneficios de ese sistema mundo ya injusto, pero ahora cada vez m谩s excluyente. La crisis es hoy mundial, de tal manera que la crisis econ贸mica que est谩 viviendo Europa o Estados Unidos demuestran el desmonte econ贸mico de esos Estados y como las elites transnacionales hoy se pasan hasta por encima de los llamados 鈥減a铆ses desarrollados鈥 y 茅stos ya ni pueden garantizar pol铆ticas relativamente aut贸nomas o pol铆ticas de bienestar hacia su poblaci贸n. Esto est谩 generando modificaciones en el sistema econ贸mico del mundo, pero principalmente est谩 demostrando otro de los l铆mites de ese modelo civilizatorio que tiene que ver con la forma econ贸mica, la manera de organizar la econom铆a.

3) El tercer elemento grande que podemos visualizar de la crisis civilizatoria, tiene que ver con una suerte de crisis de construcci贸n cultural, es decir de los par谩metros que generaron una normalidad de auto referencia de la humanidad. Se trata de los discursos que garantizaba una suerte de adhesi贸n social, de sentido de pertenencia, aunque la situaci贸n fuese mala, al sentido civilizatorio dominante y mundializado. Este sentido de articulaci贸n que nos dice que pertenecemos a un mundo, aunque disent铆amos de 茅l, pero inevitablemente es el orden existente y all铆 tenemos que movernos y vivir, tambi茅n entr贸 en crisis en t茅rminos mundiales. Entonces estamos encontrando sociedades cada vez m谩s fragmentadas, m谩s disgregadas, sin capacidades de articulaci贸n convincente. Hay una crisis de hegemon铆a, del pensamiento que daba cohesi贸n al todo de la civilizaci贸n dominante, de la manera en que se interpreta la realidad. La hegemon铆a interpretativa no significa que antes no haya habido disidencias internas, cr铆ticas a ese modelo mundializado de pensamiento, siempre hubo bolsones cr铆ticos al modelo dominante, al modelo civilizatorio, a la forma de vida dominante, pero a pesar de tener elementos cr铆ticos hab铆a una suerte de hegemon铆a interpretativa, es decir hab铆a un consenso sobre ciertos discursos que se asum铆an como los correctos y eran dif铆ciles de romper, por eso generar procesos de cambio era tan dif铆cil. Esos modelos de verdades, de construcci贸n cultural de adhesi贸n, tambi茅n entraron en crisis. Hay erosi贸n de los modelos pol铆ticos de cohesi贸n de la civilizaci贸n hegem贸nica que guiaron los relatos de la humanidad como sistema mundo. Se trata de una crisis de hegemon铆a de la modernidad occidental colonial y patriarcal a la vez que se expresa tambi茅n en la erosi贸n de las verdades y los m茅todos de la ciencia dominante, de sus criterios de verdad

A partir del reconocimiento de esta crisis profunda civilizatoria, de la modernidad occidental colonial y patriarcal, que se convirti贸 en el modelo mundial a seguir, nos estamos planteando el debate sobre el vivir bien como un horizonte de sentido civilizatorio, un horizonte por construir y criar desde lo existente.

Deconstruir lo existente para permitir el brote de lo alternativo

El vivir bien entendido como un horizonte de sentido civilizatorio que aporta posibles caminos o salidas alternativas al actual modelo civilizatorio que est谩 en crisis, nos plantea tambi茅n una ruptura con ciertos elementos o concepciones propias de ese modo de organizar la civilizaci贸n, nos exige el desmontaje o la desconstrucci贸n de algunas supuestas verdades que son directrices y ejes fundamentales de ese modelo civilizatorio dominante.

Uno de esos elementos a ser desmontados es la idea de progreso como noci贸n de crecimiento econ贸mico infinito que nos lleva a mejorar nuestras vidas, un crecimiento ilimitado, lineal, de acumulaci贸n creciente. Esta noci贸n y tendencia de progreso, aparece fuertemente en crisis porque mientras se cree en un crecimiento ilimitado, se sabe que el planeta es limitado. La naturaleza tiene l铆mites que no permiten un crecimiento acumulativo infinito. Esta constataci贸n, sin duda, nos est谩 obligando a repensar nuestros modos de vida, nuestras maneras en que nos relacionamos con la naturaleza, las formas econ贸micas, las formas de acumulaci贸n, etc.

Otro elemento clave a desmontar es la noci贸n de desarrollo asociada a la idea de crecimiento infinito del progreso, pero con un 茅nfasis fuerte en la idea de creatividad infinita del ser humano, es decir que el crecimiento viene acompa帽ado de una capacidad ilimitada del ser humano de ser inventivo, de ser creativo para resolver los problemas de la vida. Si bien el cerebro humano es capaz, casi ilimitadamente de realizar m煤ltiples tareas, lo cierto es que la institucionalidad llamada ciencia ha demostrado insuficiencias para responder a los problemas que genera la propia humanidad y su conocimiento tecnol贸gico. Desde el discurso del desarrollo se plantea que la crisis ecol贸gica, se resuelve con mayor capacidad de conocimiento y mayor inversi贸n, porque el ser humano puede ser inventivo y generar alternativas tecnol贸gicas, para resolver la crisis ecol贸gica. Ese es uno de los elementos claves del discurso del desarrollo, y por tanto tenemos que seguir desarroll谩ndonos. As铆 el desarrollo hegem贸nico que genera tantos problemas ecol贸gicos, resulta ser al mismo tiempo la fuente posible de soluciones, el desarrollo se sigue instalando as铆, como el destino inevitable y deseado. El desarrollo, en su versi贸n hegem贸nica, es un discurso dominante en todos los pa铆ses, si nos damos cuenta, en todas partes, los planes de gobierno se llaman: Plan de Desarrollo, todos buscamos as铆 el desarrollo como orientador de nuestras acciones. Ante esto el vivir bien como un horizonte de sentido diferente, nos interpela sobre esas nociones desarrollistas y de progreso. Estas ideas de desarrollo y progreso no son ahist贸ricas ni aculturales, sino que han surgido hist贸rica y culturalmente situadas y se han mundializado como hegem贸nicas a partir de eso. Ese lugar de surgimiento es lo que se llama modernidad occidental, el surgimiento de la cultura moderna situada territorialmente en el occidente y centro de Europa, y despu茅s en Norte Am茅rica. Desde ah铆 se generaron los discursos de ciudadan铆a mundial y se han convertido hegem贸nicos en el mundo a partir de las ideas, justamente, de progreso y desarrollo, entonces hay que desmontar elementos de esa construcci贸n civilizatoria que se llama modernidad occidental.

Vivir Bien y un contexto complejo y abigarrado

Ahora esa discusi贸n sobre ese horizonte de sentido civilizatorio del vivir bien, lo colocamos en una estructura compleja de relaciones de poder que est谩n cruzadas por abigarramientos culturales y tienen contextos hist贸ricos concretos. Si bien aparece un modelo civilizatorio en crisis y el vivir bien es un horizonte de sentido para ir construyendo otra forma civilizatoria, otros modos civilizatorios, no estamos hablando de dos modelos aislados el uno del otro, como si fueran dos entidades 煤nicas, que entran en conflicto, ni que una busca desplazar a otra. Estas dos vertientes o sentidos civilizatorios est谩n entrecruzadas, abigarradas de manera compleja. En el discurso y el debate del vivir bien que se est谩 dando, se contiene aun muchos elementos de estas l贸gicas de desarrollo, de progreso, de modernidad y no podemos salirnos de ah铆, tenemos que hacerlo desde dentro de esa modernidad hegem贸nica porque ah铆 habitamos, ah铆 vivimos, ah铆 estamos; pero ah铆 mismo, ah铆 dentro tambi茅n encontramos elementos que encaminan los horizontes del vivir bien; dentro de la modernidad, dentro de las nociones de desarrollo de progreso, dentro de nuestras vidas habitadas colonizadas por estas l贸gicas de modernidad, tambi茅n encontramos los elementos que son caminos de salida para esa forma civilizatoria, para esa estructura civilizatoria.

Las sociedades son abigarramientos culturales muy complejos, por ejemplo, podemos citar el mundo del hip hop, que llega como expresi贸n de estas l贸gicas mundializadas de construcciones de tendencias homogeneizadoras t铆picas de la modernidad; pero el hip hop es rehabitado desde las culturas locales espec铆ficas y se convierte en un campo de disputa cultural contrahegem贸nica. Es decir, el hip hop tiene elementos de mundializaci贸n, pero al mismo tiempo tiene elementos de reforzamiento y vigorizaci贸n de las identidades locales, de otras formas de vida. Entonces las sociedades aparecen, as铆 como escenarios abigarrados culturalmente y de manera compleja. En esos escenarios hay que construir pacientemente el vivir bien, porque el vivir bien es un acto de crianza, es un acto de cultivo. El vivir bien nos es un proyecto acabado a seguir, no es un modelo a ser conquistado, sino que es algo a ser construido y criado en el mundo de las relaciones concretas. El vivir bien, es concebido como un proyecto en construcci贸n y brote criador, no como un proyecto acabado y universal, como lo es el proyecto de la modernidad que se pretende un proyecto societal acabado valido para todos y por tanto homogeneizador. Por ello, no podemos trabajar el tema del vivir bien, sino en contextos hist贸ricos concretos.

El vivir bien se plantea como un horizonte que se construye colectivamente, que se cr铆a, que es proceso b谩sicamente relacional, no existe por tanto modelo final de llegada. Estas afirmaciones nos colocan en un horizonte diferente y nos exige inevitablemente el comprender que el vivir bien se construye y materializa en contextos hist贸ricos concretos. Asumimos ese desaf铆o y por eso nos planteamos pensar el tema del vivir bien desde los contextos de nuestras ciudades concretas. 驴Qu茅 cosas de lo existente en estos contextos se pueden potenciar o vigorizar o erosionar? No nos planteamos un proyecto ut贸pico a seguir, sino un proyecto de construcci贸n y crianza en un escenario abigarrado y concreto.

Vivir Bien, las relaciones de poder y sus articulaciones con otros procesos complementarios

Otro aspecto clave a tener en cuenta en esta propuesta es el escenario de las relaciones y las estructuras de poder que est谩n detr谩s de todo esto. Creemos que la construcci贸n del vivir bien como horizonte de sentido vale en la medida en que afecta las relaciones de poder y esto significa reposicionarnos a nosotros mismos en un lugar diferente como sujetos en las estructuras de poder. No solo nos planteamos el debate del vivir bien en t茅rminos comprensivos y reflexivos, sino tambi茅n intentamos intervenir sobre la realidad, porque nos interesa afectar las relaciones de poder.

Ahora ese horizonte de sentido en este contexto hist贸rico de la reconfiguraci贸n del pa铆s, de lo que est谩 pasando en el pa铆s, en nuestra discusi贸n pasa por colocar cuatro ideas fundamentales que se relacionan y vinculan con nuestros debates y experiencias de vivir bien:

1) La idea de la diversidad y pluralidad para criar el vivir bien, en el caso boliviano, se materializa en la discusi贸n sobre la configuraci贸n de un Estado plurinacional que rompe con el criterio de un Estado monocultural, del estado naci贸n que surgi贸 con la modernidad y el nacimiento de las rep煤blicas. La idea de Estado plurinacional nos est谩 desafiando a entender las sociedades como plurales, en l贸gica de diversidad, que intenta romper la noci贸n de fragmentaci贸n cultural. El Estado plurinacional exige un nivel de vigorizaci贸n y fortalecimiento de esas singularidades que hacen a la diversidad, pero exige tambi茅n reconstruir el tejido social y comunitario que permita, a partir de esas singularidades, generar acuerdos de convivencia. La pluralidad provoca a las singularidades a convivir, interrelacionarse, intercambiar, afectarse mutuamente, manteniendo y vigorizando lo propio pero abiertos al encuentro con lo diferente. El vivir bien como un horizonte de sentido civilizatorio necesita reconocer esa diversidad y pluralidad, y ello en nuestro caso se materializa en la reconfiguraci贸n de nuestro Estado en plurinacional. Sin embargo, la experiencia nos muestra que el Estado no es el Plurinacional en s铆 mismo, sino que son las sociedades las plurinacionales y que en la medida que 茅stas son m谩s aut贸nomas, generan las condiciones para que el Estado proteja y fomente la plurinacionalidad. Por ello, el vivir bien no es horizonte 煤nico, sino que se compone desde una pluralidad cultural y eso nos est谩 obligando a acuerdos de sentidos y convivencias entre diferentes y diversos, que nos ayuden a esta idea de construir y criar el vivir bien.

2) Un otro elemento clave que al que va ligado nuestra discusi贸n del vivir bien y que tiene que ver con este desmontaje del modelo civilizatorio dominante, al que hac铆amos menci贸n con anterioridad, es decir nos coloca un 茅nfasis en como deconstruimos, desmontamos y erosionamos verdades, tiene que ver con los procesos necesarios de descolonizaci贸n y depatriarcalizaci贸n. La descolonizaci贸n y la despatriarcalizaci贸n cruzan las diferentes esferas de la vida porque nos exige un desmontaje de nuestras vidas cotidianas, pero tambi茅n de nuestras maneras de interpretar la realidad, de las formas de la institucionalidad, las maneras de organizar el Estado, la pol铆tica, la econom铆a, el tejido social, es decir la descolonizaci贸n y la despatriarcalizaci贸n atraviesan las m煤ltiples dimensiones de la vida y nos permiten erosionar elementos que damos por verdades a partir de una estructuraci贸n y l贸gicas dominantes. Est谩 claro que eso no se puede lograr todo de una sola vez, es decir todav铆a no se puede salir plenamente del horizonte colonial y patriarcal, tocara convivir con esas formas que se ir谩n desmontando poco a poco, pero esos son nuestros l铆mites y desde ah铆 iremos criando y construyendo el vivir bien como horizonte de sentido civilizatorio, como proceso de crianza y construcci贸n colectiva en contextos hist贸ricos concretos.

3) Otro elemento clave en nuestro debate, est谩 ligado con la recomposici贸n de la relaci贸n Estado-sociedad, que nos lleva a dos elementos claves que tiene que ver con la participaci贸n de la sociedad y lo que hemos llamado en nuestra discusi贸n los niveles de corresponsabilidad. La forma cl谩sica de relacionamiento entre Estado y sociedad, en las sociedades modernas, no nos alcanza para acompa帽ar el proceso de transformaciones emancipatorias, ni en t茅rminos pol铆ticos, ni en la construcci贸n de este horizonte del vivir bien. Esa forma cl谩sica en la que la sociedad le demanda cosas al Estado y 茅ste responde a las demandas a trav茅s de las pol铆ticas p煤blicas, ya no nos alcanza para re-entender el c贸mo se est谩n recomponiendo el Estado y el tejido social y comunitario en Bolivia. Como Red de la Diversidad nos hemos planteado como horizonte pol铆tico la noci贸n de corresponsabilidad, en la que responsabilidad no significa sujeci贸n ni adhesi贸n a las l贸gicas del Estado, pero si significa una modificaci贸n de la noci贸n de lo p煤blico y el nivel en que la sociedad gestiona lo p煤blico corresponsablemente. Para que haya corresponsabilidad se requiere que haya co-participaci贸n en las decisiones, superar el monopolio del Estado en el manejo de la cosa p煤blica y replantearse el lugar compartido del bien com煤n. Nos estamos planteando ah铆 un horizonte de participaci贸n que nos permite tener capacidad de cr铆tica frente a los administradores del Estado, es decir los gobiernos, pero al mismo tiempo corresponsabilidad en el manejo de lo p煤blico y en el dise帽o de las estrategias. Proponernos caminos para gestionar el espacio de lo p煤blico tambi茅n desde la sociedad y el tejido comunitario en las ciudades. Sin una modificaci贸n sustancial de la noci贸n de lo p煤blico, de los bienes comunes y de su gesti贸n es muy dif铆cil profundizar las posibilidades de transformaci贸n, por ello se requiere profundizar el debate y las propuestas en este campo.

4) La reterritorializaci贸n del pa铆s en la perspectiva del debate entre autonom铆as y la construcci贸n de consensos para las convivencias. El proceso de autonom铆as desde la institucionalidad del Estado, genera una tendencia para mirar las propuestas dentro de territorios cerrados, eso puede llevar a una tendencia complicada de competencias entre territorios y aislamiento de los lineamientos generales del pa铆s. Es importante retejer el debate sobre los acuerdos de convivencia entre esos territorios aut贸nomos, la necesidad de relaciones de reciprocidad y de acuerdos sobre los lineamientos generales. La reterritorializaci贸n tambi茅n debe ser recomprendida en torno a las continuidades y reciprocidades entre lo urbano y lo rural, para retejer otra comprensi贸n de esa relaci贸n que supera la dicotom铆a que contrapone a las ciudades con lo rural.

Estos aportes en el debate colectivo de la Red de la Diversidad pretenden ser eso, aportes al debate, pero principalmente a las pr谩cticas que componen la vigorizaci贸n del vivir bien desde contextos urbanos.