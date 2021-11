–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga

Título original: Killer Apes and Global Ecocide

Autores: Thomas Klikauer y Meg Young

Info sobre ambos: https://www.counterpunch.org/author…

Traductor: DeepL Traductor

Info sobre el traductor en https://www.deepl.com/translator

Fuente: https://www.counterpunch.org/2021/1…

Amanuense: Agustín Velloso

Info sobre el amanuense: Es la primera vez que no reviso la traducción del texto, ni pongo notas, ni escribo una introducción, ya sois mayorcitos y yo estoy muy cansado, supongo que se entiende bien y -en general- es un texto interesante.

………………..

Hace unos cuatro millones de años, nos separamos de nuestros antepasados más cercanos, los chimpancés. Esto nos permitió convertirnos en lo que somos hoy: seres humanos, el homo erectus que camina erguido y el homo faber, los homínidos que fabrican herramientas.

Esto significa también que somos descendientes de los chimpancés y no de los vecinos de al lado, los bonobos, que en su día fueron conocidos erróneamente como chimpancés pigmeos. Esencialmente, nuestros antepasados chimpancés son muy diferentes de los bonobos, que nunca han sido una versión pequeña de los chimpancés.

Nuestro alejamiento de los chimpancés no sólo marca el hecho de que formamos parte de los simios guerreros, sino que también nos señala como estrechamente vinculados a la gente equivocada: los chimpancés, y no los bonobos. Aunque ambos parecen similares en cuanto a aspecto y tamaño, los chimpancés y los bonobos son muy diferentes en cuanto a su forma de vida.

Para resumir décadas de investigación sobre los primates: los bonobos hacen el amor – los chimpancés matan. Los unos tienen sexo – los otros golpean, asesinan, violan, matan y aniquilan. Bueno, los chimpancés también tienen sexo, pero no a la escala de los bonobos.

Desgraciadamente, los humanos tendemos a estar un poco más en el extremo de los chimpancés cuando se trata de sexo, y no en el de los bonobos. En pocas palabras, con los chimpancés, es la supervivencia del más fuerte de Herbert Spencer. Mientras que con los bonobos, es la supervivencia del más amigable.

No es de extrañar que ni en la naturaleza ni en cautividad se haya registrado nunca el asesinato de otro simio entre los bonobos. Lo que sí se ha registrado es mucho sexo. Entre los simios asesinos -los chimpancés- se sigue documentando mucha agresividad, violencia, brutalidad, canibalismo, matanzas y asesinatos. Esto no sólo nos formó, sino que sigue formando nuestro comportamiento. Creó el macho demoníaco.

Para asegurar la dominación, el macho demoníaco, como lo llaman Dale Peterson y Richard Wrangham, tuvo que suprimir un poco de bonobo en nosotros. Esto es lo que Sigmund Freud llamó el impulso sexual. Y esto particularmente en las mujeres que, a pesar de lo que nos dijeron, tienen un – a veces, muy poderoso – impulso sexual. Peor para el macho demoníaco es el hecho de que nosotros, a diferencia de la mayoría de los animales, podemos tener sexo todo el año. No tenemos temporadas de apareamiento. Como consecuencia, el sexo necesita ser suprimido durante todo el año.

Como consecuencia y tal vez también para mantener la dominación masculina, el impulso sexual femenino tiene que ser suprimido, todos los días, continuamente. En gran medida, el macho demoníaco hace esto de dos maneras – física (MGF) o social. Para esto último, nosotros (como “macho”) hemos establecido un considerable aparato que dice a todo el mundo que “el sexo es malo”, desde las escuelas a los medios de comunicación, desde los padres a la religión.

Los malvados herejes podrían incluso afirmar que no es casualidad que una de nuestras instituciones más veneradas contra el sexo -la Iglesia Católica- sea también una de las instituciones que ha creado un surtido interminable de escándalos sexuales. Aún más malvado, la gente podría afirmar que el Islam, etc. no es mejor.

Con el declive de la religión y el auge de la Ilustración en los países occidentales, los medios de comunicación de masas tomaron el relevo. Sólo hay que preguntarse: “¿cuándo fue la última vez que leyó un artículo positivo sobre el sexo en su periódico local?” En lugar de eso, el macho demoníaco ha asociado abrumadoramente el sexo con imágenes negativas como, por ejemplo, la violación y la violación en grupo, la pedofilia y el abuso de menores, la agresión sexual y los delitos sexuales, el sexting y la pornografía vengativa, las insinuaciones sexuales ofensivas y el acoso sexual.

Desde que no nos apartamos de los bonobos y nos convertimos en la Especie Fatal vinculada a los chimpancés, las páginas de nuestros telediarios nocturnos están llenas de delitos sexuales, casi todos los días. Y funciona. Y lo que es peor, tiene mucho éxito a la hora de mantenernos alineados con los chimpancés y alejados de ser un poco más como los bonobos amantes del sexo.

Mientras tanto, la especie fatal ha interiorizado el mensaje de “el sexo es malo” que se nos lanza cada día. En la mayoría de las sociedades actuales, ¡la MGF ya no es necesaria! Foucault tenía razón en su obra maestra Disciplina y Castigo: hemos sido suficientemente disciplinados.

Una vez que la gente ha interiorizado el sistema de disciplina, las decapitaciones públicas se vuelven innecesarias. Del mismo modo, una vez que las mujeres han interiorizado que el sexo es malo y sucio, que necesitan salvarse, que la virginidad es una virtud, que necesitan ser puras, etc., la MGF ya no era necesaria. Como resultado, se suprime el sexo, se asegura el orden establecido (masculino) y la especie fatal sigue adelante.

Dado que el homo sapiens no partió de los bonobos guiados por las mujeres, sino de los chimpancés dominados por los hombres, nuestras sociedades tienden a ser dirigidas por El Macho Demoníaco. Desde que esto ocurrió, ha tenido -y lo que es peor: sigue teniendo- consecuencias muy nefastas.

Durante los últimos cuatro millones de años, El Macho Demoníaco ha puesto a la sociedad humana en una trayectoria devastadora. Más recientemente, la especie fatal ha logrado poner incluso a nuestro planeta en un camino eco-suicida que podría terminar con el Infierno de Dante. El infierno -o peor: el Koyaanisqatsi- nace de la incineración de la tierra.

Gran parte de esto comenzó cuando el genus homo dominó el uso del fuego descubriendo no sólo la luz y el calor, sino también una nueva fuerza monstruosa. Era una época en la que sobrevivíamos en grupos alrededor de la chimenea haciendo honor al dictamen de Aristóteles de que el todo es mayor que la suma de sus partes. Nuestra unidad y nuestra capacidad de cooperación demostraron ser nuestros puntos fuertes. Sin embargo, esto tuvo efectos secundarios muy graves.

Pronto, estos gobernantes masculinos fueron apoyados por elencos de sacerdotes que, entre otras cosas, eran capaces de pronosticar o pretender ser capaces de pronosticar los cambios climáticos, prediciendo inundaciones y hambrunas, y ejerciendo así el poder sobre la producción de alimentos. Con ello obtenían enormes poderes sobre la población local.

Esta nueva capacidad y poder de la élite gobernante se vio reforzada, como sabemos hoy, por la previsión de sequías que repercutían en la producción de alimentos. Hoy en día, la relación entre el cambio climático, las sequías prolongadas y el colapso de estructuras sociales enteras está bien documentada.

Sabemos que la superpoblación, la deforestación, el agotamiento de los recursos, la conquista tribal y la guerra han reforzado el colapso social en muchas sociedades. Sin embargo, lo que ocurrió a menor escala desde que descubrimos el fuego y aún más desde que aprendimos a dominar la agricultura, se traslada ahora a una escala global que puede conducir al ecocidio.

Por supuesto, la invención de la moneda empeoró las cosas. No sólo sustituyó a la anterior economía de trueque, sino que se convirtió en algo muy útil a la hora de conquistar otros países, de saquear, de someter a las poblaciones y de camuflar el saqueo como una guerra que trae la democracia, como se ha llamado no hace mucho.

Esta es otra forma en la que nosotros -el macho demoníaco- nos diferenciamos de los animales. Algunos animales matan para comer. Algunos pueden incluso jugar con sus víctimas, como cuando las orcas, aparentemente “juegan” con los cachorros de foca para entrenar sus habilidades de caza. Y todos sabemos que los gatos juegan con los ratones y los zorros con las gallinas.

Sin embargo, ningún animal, ni siquiera nuestros antepasados más cercanos, los chimpancés, llegan a la ostentación de matar como nosotros, los humanos. Ellos no lo hacen, pero nosotros sí torturamos a nuestras víctimas, a menudo de forma implacable. Además, también cometemos asesinatos en masa en un grado gigantesco.

Los seres humanos practican formas grotescas de tortura, asesinatos en serie, genocidio y ecocidio. Se trata de un fenómeno exclusivamente humano -algunos dirían: inhumano-. Va desde las masacres tribales, como la de los tutsis por los hutus en Ruanda, hasta los campos de exterminio a escala industrial simbolizados por Auschwitz.

Reconociendo su propia mortalidad, tal vez inconscientemente, los humanos intentamos triunfar sobre la muerte perpetrando la muerte. Desde hace milenios, construimos enormes colosos para los sacrificios rituales en masa y los crueles pero entretenidos juegos de gladiadores. La guerra, la crueldad, la conquista, la violación de las mujeres, la opresión de los demás, la muerte, la matanza y los juegos de gladiadores prometían la gloria en el más allá. La fascinación por la brutalidad, la matanza y la muerte no ha cesado desde hace 2000 años, como demuestran películas como Gladiator.

Entre el circo romano y la película de Russell Crowe sobre Gladiator surgieron cosas como los rituales de drenaje de sangre de los mayas y los aztecas, la caza de brujas europea, las cámaras de gas de Auschwitz, los asesinatos en masa de Indonesia, el My Lai de Estados Unidos y, más recientemente, Abu Ghraib.

Con el aumento de la tecnología, ahora somos capaces de acabar con el mundo mediante la ingeniería de los gases de efecto invernadero que envenenan la atmósfera haciendo nuestra tierra – inhabitable. Este sacrificio generacional manifiesta los oscuros demonios que siempre acecharán dentro de nuestra patológica psique humana. Lo hace desde hace aproximadamente cuatro millones de años y lo seguirá haciendo hasta el amargo final.

A diferencia de los animales, la especie mortal ha inventado y llevado a cabo la esclavitud. Semioficialmente, se nos ha hecho asociar la esclavitud con los barcos británicos del siglo XVIII que navegan con éxito eliminando el hecho de que hoy en día hay unos 40 millones de esclavos. El macho demoníaco siempre se ha cebado con los indígenas para obligarlos a la esclavitud laboral y sexual. Sin embargo, las mujeres han sido expuestas a un feminicidio a gran escala con unas 40.000 a 50.000 mujeres ahorcadas, torturadas, ahogadas y quemadas como brujas sólo entre 1560 y 1630. Incluso llegó a los Estados Unidos.

Sin embargo, las fuerzas desatadas contra las mujeres, los inocentes y los débiles sustentan muchas de las principales instituciones de nuestra sociedad. Históricamente, esto significó el adoctrinamiento sistemático de generaciones enteras con ideologías genocidas, desde la locura religiosa hasta las Juventudes Hitlerianas, pasando por Rwanada y Srebrenica. La especie fatal continuará. Tal vez, el gran autor judío británico húngaro Arthur Koestler no estaba muy equivocado cuando decía en Janus: Un resumen,

el cerebro humano ha desarrollado un terrible defecto biológico, de tal manera que ahora trabaja en contra de la supervivencia de la raza. Algo se ha “roto” dentro del cerebro. Ya no se trata necesariamente de una función que nos conduzca a un mundo mejor, sino de algo demoníaco, poseído, quizás incluso maligno.



El ya mencionado Sigmund Freud lo llamó Todestrieb o pulsión de muerte. Quizás esos demonios que buscan la muerte no están enterrados tan profundamente dentro de nuestros llamados “corazones puros”, como se nos ha hecho creer comúnmente. En nuestro interior aún aguarda el oscuro monstruo de la destrucción y la aniquilación total. Apliquemos esto al calentamiento global, y tal vez el hombre que sustituyó a Isaac Newton y tal vez incluso a Albert Einstein, Stephen Hawking, no estaba muy equivocado cuando dijo,

… nuestros recursos físicos se están agotando a un ritmo alarmante… hemos hecho a nuestro planeta el desastroso regalo del cambio climático, el aumento de las temperaturas, la reducción de los casquetes polares, la deforestación y la diezma de las especies animales.

Desde el asesinato de bebés por parte de caudillos rivales o de miembros de su propia tribu de chimpancés, hasta la matanza ritual y religiosa de niños en los altares aztecas, pasando por el sacrificio de millones de hombres en nuestras guerras mundiales, demasiados de nuestros jóvenes siguen a nuestros grandes líderes. Hoy, seguimos a nuestros grandes líderes -Trump, Modi, Boris Johnson, Bolsonaro, Duterte, etc. – en nuestro ecocidio global.

Los seguimos igual que seguimos al chimpancé líder cuando atacaba a otra tribu hace más de cuatro millones de años. Hoy seguimos ciegamente a esos líderes igual que seguimos a nuestros curas que promueven el fanatismo y la xenofobia.

Como siempre, no faltan los que se apropian de la imagen de Cristo -un mensajero de la justicia- para promover el autocumplimiento del Armagedón, cantando Aleluya, el rapto está llegando -el inminente ecocidio ambiental, agudizado por la sexta extinción masiva, está en camino.

En su obra maestra, From Warlike Primates to Planetary Mass Extinction, Andrew Y. Glikson escribe: “donde los nazis construyeron cámaras de gas para millones de víctimas, la calamidad climática amenaza con convertir el planeta en un horno de gas abierto”. Por supuesto, las cámaras de gas nazis no son como el calentamiento global.

El propósito de Auschwitz era matar gente. El propósito del calentamiento global no es matar gente – sin embargo, el calentamiento global conducirá a muertes masivas. Sin embargo, los medios de comunicación corporativos de hoy en día y un montón de políticos lo niegan todo o -incluso mejor- se sacuden el reciente festival de lavado verde del GOP 26 blah-blah-blah-PR-fest.

Sin embargo, demasiadas víctimas del calentamiento global se mantienen en la creencia de que todo está bien. El súper nazi alemán Joseph Goebbels estaría de acuerdo. Una vez dijo: “si se cuenta una mentira lo suficientemente grande y se sigue repitiendo, la gente acabará creyéndola”. Nuestras mentiras actuales sobre el calentamiento global sólo pueden mantenerse mientras nuestro oligopolio de medios de comunicación corporativos globales pueda proteger y manipular a la gente de las consecuencias políticas, económicas y medioambientales de la mentira.

Basándose en una simbiosis de intereses globales entre unos pocos actores clave como, por ejemplo, las corporaciones que producen el material para nuestro sobreconsumo desenfrenado y devastador para el medio ambiente, el interés de lucro de los medios de comunicación corporativos, y el interés de los políticos complacientes comprados y vendidos en el mercado abierto de los grupos de presión, nuestras mentiras suficientemente grandes se mantienen – incluso sobre el calentamiento global.

El GOP 26 no fue -de nuevo- más que el repetido reacomodo de las tumbonas del Titanic en su camino hacia la muerte masiva. Sin embargo, incluso los horrores del Titanic se han convertido en una alucinación romántica que camufla otra muerte masiva impulsada por los beneficios.

Es posible que, como escribió Shakespeare una vez, “el infierno está vacío y todos los demonios están aquí”. Sólo que a los demonios de hoy se les hace aparecer como el director general de buen corazón o el político compasivo. En connivencia con los medios de comunicación corporativos y las plataformas online actuales, la élite del buen hacer camufla su inherente insistencia en una mentalidad de “el ganador se lo lleva todo”.

Tiene un ansia ilimitada de símbolos de estatus y el atractivo del poder, el dinero, las acciones de las empresas, las casas múltiples e incluso la propiedad de una isla, el oro y los diamantes. Estos dos últimos simbolizan la miseria, el dolor y la muerte que se sufre en las lejanas minas de diamantes y oro y donde se destruyen las civilizaciones.

Mientras tanto, enterrados no muy profundamente dentro de la psique de la especie fatal, acechan los demonios fáciles de desencadenar por un miedo, un odio y una presión de grupo bien diseñados. Al igual que el mono asesino en su día, sigue liberando su agresividad y tensión expresadas en vítores de la multitud, violencia sin sentido y derramamiento de sangre.

Hoy en día, puedes leer casi cualquier libro sobre la historia de la humanidad y es probable que te quedes con una impresión primordial y profundamente perturbadora. Parece que a nuestra fatal especie le resulta imposible vivir en paz con los demás. Estos libros cuentan historias de sangre y vísceras, de campos de batalla heroicos y matanzas masivas.

Al igual que uno de los belicistas más importantes del mundo -dotado de una estatua de gran tamaño en el centro de Londres y glorificado por otros motivos-, Winston Churchill dijo en una ocasión: “si se puede evitar la guerra, no he vivido para nada… Amo la guerra… disfruto cada segundo de ella”. Un sinnúmero de personas tuvieron que morir por esto. Desde hace milenios, la cúpula de la especie fatal se ha vuelto cada vez mejor en la ingeniería de esto. Es como dijo una vez el supernazi Hermann Goering,

Oh, eso está muy bien, pero, con o sin voz, el pueblo siempre puede ser llevado a la voluntad de los líderes. Eso es fácil. Basta con decirles que están siendo atacados y denunciar a los pacifistas por falta de patriotismo y por exponer al país al peligro. Funciona igual en cualquier país.

Ya sea en democracia o no, sigue funcionando bien. Sigue siendo, como una vez lo esbozó uno de los principales maestros de la manipulación de masas, la propaganda y las relaciones públicas, Edward Bernays,

aquellos que manipulan este mecanismo invisible de la sociedad constituyen un gobierno invisible que es el verdadero poder gobernante de nuestro país… en casi todos los actos de nuestra vida diaria, ya sea en la esfera de la política o de los negocios, en nuestra conducta social o en nuestro pensamiento ético, estamos dominados por el número relativamente pequeño de personas que entienden los procesos mentales y los patrones sociales de las masas. Son ellos los que tiran de los cables que controlan la mente del público.

Hermann Goering hace tiempo que se fue y Edward Bernays también. Sin embargo, su legado sigue vivo. De hecho, se ha agravado. Hoy en día, la especie fatal ha establecido una jungla de desinformación global dominada por los imbéciles que irradian desde las pantallas LED fluorescentes que nos distraen de la realidad.

El aparato de entretenimiento global nos muestra robots espaciales ostentosos, androides diversos, héroes ficticios de Hollywood, animadores de Disney y payasos políticos, jugadores de capa y espada, violadores despiadados, brutos con armas de fuego y amenazantes escuadrones de la muerte de Camisas Marrones o milicias de Camisas Negras, neonazis y asesinos en masa adyacentes.

Todo ello se ha convertido en una realidad virtual cotidiana, y esto no sólo en los embrutecedores videojuegos, sino también en las llamadas películas de entretenimiento con títulos de simios asesinos como Vive y deja morir, A View to a Kill, a License to Kill, Terminator, y sellando nuestro destino: Terminator – Dark Fate.

Para diseñar el próximo ecocidio masivo de todos nosotros, las cámaras de eco globales de la especie fatal le dicen a un gran número de personas que el calentamiento global simplemente proviene del sol; que la tierra en realidad se está enfriando; que el dióxido de carbono es sólo alimento para las plantas; que el efecto invernadero es una conspiración de las Naciones Unidas; que el carbón limpio llegará pronto; que el carbón es bueno para los pobres del mundo; que hay que perforar y perforar; que “es la economía, estúpido” de Bill Clinton; que la fuerza del mercado resolverá el problema del calentamiento global; que los científicos corruptos buscan becas de investigación; que los ecologistas quieren gobernar el mundo; etc.

Mientras tanto, la agresividad tribal de la especie fatal -inherente a la de nuestros primates ancestrales- sigue viva, implacable y peor, a pesar de los que intentan advertirnos. En lugar de prestar atención a las advertencias, la especie fatal se ha equipado con dispositivos nucleares y de emisión de carbono que le dan la capacidad única de diseñar su propia extinción. A pesar de Steven Pinker, estamos en camino.

Hoy, la especie fatal ha hecho posible que para el año 2050, el espacio vital de más de mil millones de personas pueda estar amenazado. Y por primera vez desde hace aproximadamente 10.000 años, somos capaces de desestabilizar nuestro clima. Desde el advenimiento de nuestra civilización agrícola neolítica, teníamos la capacidad de alimentar a la especie mortal. Esto se ve cada vez más amenazado por el rápido aumento de las inestabilidades climáticas.

Lo que hemos visto es una transformación de guerreros tribales en autómatas que aprietan botones, capaces de destruir el mundo que nos rodea. La capacidad mortal de la especie no sólo sigue inexplicablemente ligada a nuestra psique más profunda, sino que ahora ha pasado a la sexta extinción masiva de toda la vida en la Tierra.

Nuestra arraigada dependencia del camino que hemos demostrado durante milenios en innumerables masacres y asesinatos en masa, y que hemos perfeccionado cada día desde el advenimiento del dominio del fuego, conducirá, casi inevitablemente, al fin de la especie fatal.

Una especie nacida con un defecto de nacimiento terminal. Nació del mono asesino. Como consecuencia, la especie fatal cumplirá su destino innato. Se suicidará durante el próximo ecocidio.

