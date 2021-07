–

La tramitaci贸n parlamentaria del decreto para la regularizaci贸n de los empleados p煤blicos temporales, con un acuerdo in extremis del PSOE con Unidas Podemos y ERC que evit贸 una derrota en el Congreso, modifica algunos de los puntos que el Gobierno hab铆a pactado con los sindicatos. Cambios sobre los que las centrales no sab铆an nada, seg煤n diversas fuentes sindicales consultadas. Estas insisten en pedir 鈥渕ayor concreci贸n鈥 sobre los cambios que se pretenden, para garantizar la seguridad jur铆dica y la viabilidad de la futura norma. Tanto CSIF, el sindicato mayoritario entre los funcionarios, como UGT y CC OO coinciden en que hay que esperar a la tramitaci贸n del decreto como proyecto de ley, el procedimiento que los socios parlamentarios del PSOE exigieron para modificarlo, para ver c贸mo queda el texto definitivo. Algo a lo que los sindicatos estar谩n muy atentos porque cualquier desliz jur铆dico en la redacci贸n podr铆a hacer descarrilar el proceso.

El primero de los cambios pactados en el Parlamento es el l铆mite temporal para arrancar el procedimiento. El decreto refrendado este mi茅rcoles se帽ala que las Administraciones P煤blicas deber谩n aprobar las plazas, el primer paso para la posterior convocatoria del proceso selectivo, antes del 31 de diciembre de este a帽o. Pero esa fecha desaparecer谩 en la futura norma porque, seg煤n recoge el acuerdo, se fijar谩 un plazo m谩ximo de cuatro meses a partir de su entrada en vigor. A priori no es un contratiempo grande. Puesto que el procedimiento en el Congreso se acomete por la v铆a de urgencia, el propio acuerdo fija que el tr谩mite empezar谩 en septiembre y la nueva ley debe estar lista a mediados de octubre. De cumplirse ese plazo, las Administraciones ganar铆an mes y medio de margen y tendr铆an hasta mitad de febrero para aprobar las plazas.

La regularizaci贸n, seg煤n los c谩lculos que hizo el Gobierno en su d铆a, afectar谩 a unos 310.000 trabajadores temporales del sector p煤blico. La mayor铆a son interinos, aunque tambi茅n puede haber personal laboral con contrato temporal. De acuerdo con los 煤ltimos datos disponibles del Ministerio de Hacienda, el pasado enero Espa帽a contaba con m谩s de 622.000 interinos. El motivo de que el Ejecutivo rebaje la cifra de afectados a pr谩cticamente la mitad se debe, seg煤n fuentes de CSIF, a la 鈥渓etra peque帽a鈥 del decreto. Este no afecta a todas las plazas temporales, sino a aquellas que injustificadamente llevan m谩s de 3 a帽os sin convocatoria de oposici贸n. Y tambi茅n contempla otras excepciones.

En CC OO avisan de la dificultad de realizar este tipo de estimaciones, ya que finalmente son las Administraciones las que tendr谩n que ver puesto por puesto cu谩les entran en los requisitos. En eso consiste precisamente la primera fase del proceso, la de aprobaci贸n de las plazas. Y el grueso de interinos, siempre seg煤n los datos de Hacienda, se concentra en las comunidades aut贸nomas, que suman m谩s de 530.000 ya que gestionan la sanidad y la educaci贸n, las dos grandes fuentes de empleo p煤blico. En el sindicato dirigido por Unai Sordo consideran, no obstante, que las cifras del Gobierno se quedan cortas y elevan la afectaci贸n a entre 450.000 y 530.000 empleados p煤blicos. Este es el resultado de calcular, sobre el total de interinos que hay, el porcentaje de temporalidad al que Espa帽a se ha comprometido. Seg煤n los planes remitidos a Bruselas, en diciembre 2024, cuando culmine la regularizaci贸n, el sector p煤blico no podr谩 tener m谩s de un 8% de temporales. Hoy ninguna comunidad aut贸noma tiene un porcentaje por debajo del 14%.

La modificaci贸n de plazos iniciales no es la 煤nica que trae el acuerdo parlamentario con respecto a lo que el Ejecutivo hab铆a pactado con los sindicatos en la Mesa General de Negociaci贸n de las Administraciones. ERC y Unidas Podemos exigieron dos cambios: que en los concursos-oposici贸n la fase de examen no sea necesariamente eliminatoria y que los funcionarios con m谩s de 10 a帽os en un puesto sin convocatoria de plaza no tengan que pasar por la oposici贸n. Ambas medidas han dejado un sabor de boca desigual en los sindicatos: la primera gusta; la segunda genera dudas sobre su encaje legal. En una entrevista con la Cadena Ser, el secretario general de UGT, Pepe 脕lvarez, asegur贸 este jueves que algunas de las medidas anunciadas ahora las hab铆an barajado los sindicatos y el Ejecutivo las rechaz贸 鈥渁legando inconstitucionalidad鈥.

Oposici贸n no eliminatoria

El decreto fija el marco general para acceder a los puestos p煤blicos, tanto en la fase de m茅ritos (el concurso) como en la de ex谩menes (la oposici贸n). Esta segunda tiene que aprobarse para conseguir la plaza. Pero los socios del PSOE pidieron que en la tramitaci贸n parlamentaria se suprima ese requisito 鈥減udiendo no ser eliminatorios los ejercicios de la fase de oposici贸n鈥. H茅ctor Adsuar, portavoz del 脕rea P煤blica de CC OO, se帽ala que su sindicato plante贸 una propuesta con base a lo que ya se hace en algunos procesos, donde la nota de corte no se fija en el aprobado, sino m谩s abajo en funci贸n de las puntuaciones medias de los aspirantes. 鈥淟o que parece que se plantea ahora es que no haya ninguna nota de corte鈥, asegura Adsuar, quien se帽ala que habr谩 que esperar a ver la redacci贸n del proyecto de ley para 鈥渧er la viabilidad jur铆dica鈥. Las citadas fuentes de CSIF tampoco ponen especiales reparos en este punto, que ven 鈥減ositivo鈥. Si finalmente es cada Administraci贸n la que tendr谩 que decidir si en sus convocatorias la oposici贸n es eliminatoria, recuerdan, los sindicatos estar谩n vigilantes en las negociaciones para intentar que no lo sea.

M谩s dudas suscita el otro gran cambio respecto al decreto original. Este es el de eliminar la oposici贸n, accediendo al puesto solo por m茅ritos, 鈥減ara aquellos colectivos de trabajadores p煤blicos que hayan ocupado plaza de forma ininterrumpida en los 煤ltimos 10 a帽os y que no se haya publicado la correspondiente convocatoria p煤blica鈥, seg煤n se recoge en el acuerdo parlamentario. En CSIF lo ven controvertido: 鈥淧ensamos que el criterio de los 10 a帽os en este momento introduce m谩s incertidumbre que certezas, queremos ver por escrito qu茅 criterios se establecen porque esto es un anuncio a vuelapluma. Puede generar discriminaci贸n鈥, sostienen las fuentes del sindicato, que recuerdan que la doctrina del Tribunal Supremo es que el abuso de temporalidad se produce a partir de tres a帽os.

Adsuar tampoco oculta cierta inquietud: 鈥淟o que nos preocupa de cualquier modificaci贸n es que sin seguridad jur铆dica entras en un bucle de recursos al Tribunal Constitucional y ya no cumples el acuerdo porque se prolonga el proceso鈥. Una situaci贸n explosiva porque 鈥渓a Administraci贸n es muy grande y hay muchas casu铆sticas鈥, lo que llev贸 a los sindicatos a pactar un texto muy medido con el ejecutivo. Los movimientos en el Parlamento les dar谩n ahora m谩s trabajo para garantizar que la regularizaci贸n no descarrile: 鈥淣os reuniremos con los grupos parlamentarios y estaremos en la comisi贸n de seguimiento del acuerdo, cualquier modificaci贸n tiene que ser impecable鈥, concluye el portavoz de CC OO.

