–

De parte de SAS Madrid October 29, 2021 66 puntos de vista

Los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad de Madrid han desmontado 鈥渆l enga帽o de la subida salarial en la Atenci贸n Primaria鈥, ya que aseguran que 鈥渘o llegar谩 ni al 8 por ciento de profesionales鈥 del sector sanitario del Servicio Madrile帽o de Salud (SERMAS).

鈥淓ste es el enga帽o de la Comunidad de Madrid, una media verdad que todos sabemos que es una mentira completa鈥, denuncian estas organizaciones sindicales. 鈥淟os incrementos salariales podr谩n alcanzar las siguientes cantidades: 713,6 euros al mes para los m茅dicos de Familia y 700,39 euros a los pediatras; 475,02 a los m茅dicos de Servicio de Atenci贸n Rural (SAR); 423,28 al personal de Enfermer铆a; 247,86 a la Enfermer铆a del SAR; 240,02 a t茅cnicos de Cuidados Auxiliar de Enfermer铆a (TCAE); 240,02 a auxiliares administrativos, y 233,02 a los celadores鈥, concretan.

Los cinco sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad de Madrid, el de Enfermer铆a (SATSE), Comisiones Obreras (CCOO), el m茅dico madrile帽o Amyts, CSIT Uni贸n Profesional y la Uni贸n General de los Trabajadores (UGT), advierten de que 鈥渆sta medida (que ya veremos si llega a aplicarse porque no ser铆a la primera vez que algo se anuncia y, luego, no se posiciona el dinero) no llegar谩 ni al 8 por ciento de los profesionales de Atenci贸n Primaria, m谩s all谩 de que no ataja las carencias que tienen los centros de salud鈥.

La 鈥渓etra peque帽a鈥 escrita

Respecto a porque este anunciado aumento se queda en un porcentaje tan corto, los citados sindicatos alegan que 鈥減orque la Consejer铆a de Sanidad lo vincula a varios condicionantes: que afecte a aquellos profesionales de los centros rurales (32 centros), que tengan ausencias no cubiertas de forma muy prolongada y que atiendan a m谩s del 85 por ciento de la poblaci贸n鈥.

Para estas organizaciones sindicales, hay 鈥渦na letra peque帽a que ya tienen escrita: dejar tirados en el camino al 92 por ciento de los profesionales y categor铆as en las que la supuesta mejora no existe. Con ello, debilitar la Atenci贸n Primaria y abandonar a su suerte al SUMMA 112, que, recordemos, sigue con todos los Servicios de Urgencias de Atenci贸n Primaria (SUAP) cerrados鈥.

Enlace relacionado ActaSanitaria.com (28/10/2021).