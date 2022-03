–

De parte de CGT-LKN Araba March 30, 2022 51 puntos de vista

El metal alavés parará el viernes 8 de abril dos horas por cada uno de los tres turnos: de 4.00 a 6.00, de 12.00 a 14.00 y desde las 14.00 a las 16.00 horas. Así lo ha decidido la mesa formada por los sindicatos CC OO, LAB, USO, ESK y CGT. «Es el primer paso de unas movilizaciones que, si SEA no lo remedia, irán en aumento. Si con esto no hay avances significativos en jornada, salarios o subrogación daremos un paso adelante y una respuesta más contundente», ha advertido este lunes Agustín Quesada, portavoz de Comisiones Obreras.

Denuncian que la patronal «no ha mostrado una verdadera voluntad de negociar», que llevan cinco años sin convenio y que no han podido renovarlo «en veintidós reuniones de la mesa negociadora en los últimos cuatro años». Así lo ha suscrito también Igor Chillón, de LAB, que explicaba que de los 25.000 trabajadores que emplea el sector, a la mitad ya se le aplica el convenio sectorial. «Creemos que es el momento de dar un salto cualitativo y ofrecer una propuesta de lucha más contundente a los trabajadores y trabajadoras del sector».

A la espera de una próxima reunión el 12 de abril, el viernes pasado salían insatisfechos de su último encuentro con la patronal alavesa. Aseguran que en anteriores propuestas presentaron salarios ajustados al IPC, pero «ahora utilizan el concepto de ‘inflación media’, que en la práctica supone una pérdida de poder adquisitivo», detalló el representante de LAB. Del mismo modo, ha lamentado que, con respecto a la reducción de jornada, «no hay respuesta». «Nos explican que la tipología de las empresas del territorio son empresas pequeñas, que venden su fuerza de trabajo, pero también es cierto que en Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra es igual y tienen una jornada más reducida».

Las demandas del sector del metal, han detallado, pasan por «salarios dignos por encima del IPC, rebajar la jornada laboral, que haya una subrogación real, que hayan medidas efectivas para la salud laboral y la igualdad, y limitar la temporalidad», ha reivindicado el representante de CC OO. «Tenemos claro que solo con paros y huelgas conseguiremos unas condiciones laborales dignas».

A esta convocatoria se ha echado en falta la concurrencia de ELA y UGT. «Hacemos una invitación sincera al resto de sindicatos, especialmente a ellos para que se sumen», ha añadido Chillón. No obstante, evitaron valorar la decisión de ambas centrales sindicales. «Hacemos un diagnóstico muy parecido de la situación. Quien no quiera estar aquí tendrá que dar las explicaciones que considere oportunas. Nosotros entendemos que no se puede esperar más», ha explicado Chillón.