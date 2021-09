–

September 24, 2021

Las organizaciones sindicales con representaci贸n en la Mesa Sectorial de Sanidad de la Comunidad de Madrid denuncian que el plan de mejora integral de la Atenci贸n Primaria que la Consejer铆a de Sanidad ha anunciado 鈥渘o es m谩s que un parche que no resulte los grandes problemas que tiene la Atenci贸n Primaria鈥 en la regi贸n y aseguran que no ser谩n 鈥渟eremos participes de la destrucci贸n de este nivel asistencial鈥

鈥淓l tantas veces anunciado Plan de Mejora de la Atenci贸n Primaria no aborda el problema en su conjunto, parte de una paup茅rrima financiaci贸n (73 millones de euros en tres a帽os del que no aclaran tan siquiera su consolidaci贸n) y adem谩s la Consejer铆a se niega incluso a abordar en la negociaci贸n las necesidades de personal que lo puedan hacer viable. El incremento de 1.200 profesionales de todas las categor铆as, a lo largo de 3 a帽os, anunciado la Consejer铆a es totalmente insuficiente, ya que no cubrir铆a ni un tercio del d茅ficit de plantilla actual鈥, aseguran en un comunicado conjunto Satse, CCOO, Amyts, CSIT y UGT.

Los cinco sindicatos han expuesto la delicada situaci贸n de la Atenci贸n Primaria en la Comunidad desde hace meses y tambi茅n han presentado propuestas y alegaciones al mencionado plan 鈥渜ue no han sido tenidas en consideraci贸n鈥. En este sentido, se quejan de que plantea medidas organizativas para tapar con parches la cr铆tica situaci贸n actual, muchas de las cuales ya est谩n siendo implantadas sin haber sido consensuadas con las organizaciones sindicales ni informadas claramente a la ciudadan铆a.

鈥淓s necesario implementar medidas urgentes para paliar la situaci贸n de la merma en las plantillas de profesionales de Atenci贸n Primaria que actualmente no pueden satisfacer, con unos est谩ndares de calidad, la cartera de servicios de este nivel asistencial clave. Queremos recordar que, en la actualidad, casi la cuarta parte de la poblaci贸n no tiene profesional sanitario de referencia asignado, y que esta situaci贸n se debe exclusivamente al d茅ficit estructural de plantillas y a la incapacidad de la comunidad de Madrid para retener o atraer a nuevos profesionales a los centros de salud鈥, a帽aden.

De este modo, 鈥渃onsideramos imprescindible una aut茅ntica apuesta por la Atenci贸n Primaria, que contemple en un horizonte temporal razonable (3 a帽os) hasta alcanzar el 25% del presupuesto sanitario de la comunidad (sin incluir en dicho porcentaje el destinado a Farmacia), empezando con un 15% este a帽o, en lugar del 11,2% actual鈥.

