De parte de SAS Madrid October 25, 2021 34 puntos de vista

Ante la respuesta de la directora general de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), Raquel Sampedro, al escrito de los sindicatos con presencia en la Mesa Sectorial de Sanidad, donde expresan su “rotundo rechazo” al ‘Plan de mejora de Atención Primaria‘, estos han emitido un comunicado conjunto en el que valoran movilizaciones ante “la imposición” y “no negociación” de la Consejería de Sanidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid para la Atención Primaria.

“La contestación de la directora general se limita a hacer un repaso histórico sobre las reuniones mantenidas para intentar convencer de que los sindicatos no hemos querido negociar, mientras que la Administración ha puesto todo de su parte para que se negocie en varias ocasiones. Pero este escrito no explica que para poder negociar, hay que tener voluntad por ambas partes y la Consejería de Sanidad no ha hecho ningún esfuerzo por mejorar la propuesta económica inicial”, recoge el texto.

Así, la respuesta de Raquel Sampedro concluye afirmando que “esta Administración se ve en la necesidad de iniciar la implementación de alguna de las medidas contempladas en materia de Recursos Humanos, ejecutando la financiación adicional asignada al efecto”. Por su parte, Comisiones Obreras (CCOO), la Unión General de los Trabajadores (UGT), el sindicato médico madrileño Amyts, el Sindicato de Enfermería (SATSE) y CSIT Unión Profesional destacan que “algunas de las medidas ya se han implementado sin consenso ni negociación con los representantes de los profesionales”.

“Unilateralmente y sin acuerdo”

Así, estos sindicatos entienden que “la Administración, no habiéndose alcanzado un acuerdo con las cinco organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial, continúa su implantación en los términos que, unilateralmente y sin acuerdo, ha decidido la Consejería de Sanidad, única responsable de las previsibles y nefastas consecuencias que para la Atención Primaria traerá consigo su puesta en marcha”.

Por todo ello, las citadas organizaciones sindicales manifiestan, de nuevo, su “absoluto rechazo a este ‘Plan Integral de Mejora de la Atención Primaria‘ y, si el consejero de Sanidad quiere retomar la negociación, será necesario que se haga directamente con él, eliminando mediadores”. También, consideran “la posibilidad de iniciar cuantas acciones entendamos necesarias para la defensa de una Atención Primaria de calidad, bien financiada y dotada de los profesionales que la hagan posible”.

