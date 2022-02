Se ubicaron intencionadamente fuera del territorio de EEUU en Tailandia, Afganist谩n, la ilegal base de Guant谩namo en Cuba y algunas naciones de Europa del Este

Luego de los ataques del 11 de septiembre, la Agencia Central de Inteligencia cre贸 una red de c谩rceles secretas fuera de EEUU para encerrar a supuestos terroristas, una de ellas localizada en Guant谩namo. Los registros de torturas evidencian qu茅 sucedi贸 en los llamados ‘black sites’.

Hace un tiempo conoc铆 a un periodista afgano, quien me cont贸 que en su pa铆s hab铆a canciones de amor que hablaban de Guant谩namo. En un inicio no entend铆 y fue m谩s expl铆cito. “Imagina que un amigo tuyo est茅 en una boda y de pronto, aparezcan de la nada, hombres desconocidos extranjeros y se lo lleven, imagina que tiempo despu茅s te enteras que est谩 preso en una c谩rcel en otro pa铆s acusado de terrorismo. Pues eso le ha pasado a hombres de Afganist谩n, personas que simplemente fueron se帽alados o acusados, sin pruebas ni juicios, pero llevan presos a帽os en un lugar que solo c贸mo conocen como Guant谩namo.”

El centro penitenciario en el territorio ilegalmente ocupado de Guant谩namo cumple en 2022, dos d茅cadas de haberse creado. En esos mismos veinte a帽os, el gobierno y pueblo cubanos han rechazado la presencia de esa base en su territorio y han exigido el cierre, pero permanece abierta. A inicios de a帽o, un grupo de expertos de la ONU condenaron las violaciones de los derechos humanos en la c谩rcel, reiteraron su cr铆tica contra las detenciones arbitrarias sin juicio, la tortura perpetrada en ese enclave militar y la impunidad de los responsables de esos abusos.

Desde que el 11 de enero de 2002 lleg贸 el primer grupo de prisioneros afganos a Guant谩namo, han pasado por esa c谩rcel 779 hombres de 49 nacionalidades distintas. De acuerdo con datos proporcionados por los expertos de la ONU y ratificados con anterioridad por fuentes estadounidenses, dos d茅cadas despu茅s a煤n quedan 39 detenidos, de los cuales solo nueve han sido acusados o condenados por alg煤n delito, mientras que trece ser谩n trasladados. Los acusados est谩n relacionados mayoritariamente con los ataques de las Torres Gemelas, pero esa es la versi贸n que siempre ha llegado desde EEUU.

El reporte de los expertos de Naciones Unidas agreg贸 que entre 2002 y 2021 murieron nueve detenidos bajo custodia, dos por causas naturales y, seg煤n los informes, siete por suicidio. Ninguno de ellos hab铆a sido acusado o condenado de delito alguno.

La falta de transparencia en cuanto a sus procesos y las torturas reveladas por Wikileaks a帽os despu茅s, ponen en tela de juicio, todo lo que ocurra en esa base militar. No es solo la c谩rcel, lo que genera una atm贸sfera de suspenso en torno a Guant谩namo, es que dentro de ella se halla ubicado uno de los sitios negros de la CIA, el tipo de lugares que no aparecen en Google Maps, y que forma parte de una red secreta de prisiones dirigidos por la Central de Inteligencia de EEUU.

El origen de los “black sites”

El 2 de noviembre de 2005, el diario estadounidense The Washington Post puso al descubierto la existencia de c谩rceles fantasmas operadas por la CIA en naciones extranjeras donde encerraban a supuestos integrantes de Al Qaeda para evitar ataques terroristas despu茅s de los atentados contra las Torres Gemelas. Precisamente, seis d铆as despu茅s del 11 de septiembre, el entonces presidente George W. Bush dio luz verde a la agencia central de inteligencia, mediante la firma de una amplia resoluci贸n que autorizaba a la organizaci贸n a neutralizar las actividades terroristas y esto inclu铆a “el permiso para matar, capturar y detener a miembros de Al Qaeda en cualquier parte del mundo” seg煤n refiri贸 The Washington Post.

A partir de ese momento surgieron los “sitios negros”, los cuales se ubicaron intencionadamente fuera del territorio estadounidense, en al menos ocho pa铆ses, entre ellos Tailandia, Afganist谩n, la ilegal base de Guant谩namo en Cuba y algunas naciones de Europa del Este, que la investigaci贸n period铆stica no identific贸. Sin embargo m谩s adelante se supo de cu谩les naciones se trataba. Polonia fue acusada en 2014 de ser c贸mplice del programa, mientras que Lituania y Rumania fueron condenados en 2018 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El objetivo de estos centros penitenciarios secretos era obtener informaci贸n sobre posibles ataques terroristas y en ese prop贸sito se ejecutaron todo tipo de interrogatorios que inclu铆an la tortura, una situaci贸n que gener贸 mucha pol茅mica a lo interno de la CIA, incluso antes de hacerse p煤blico la existencia de estas c谩rceles fantasmas.

“El sistema ha sido cada vez m谩s debatido en el seno de la CIA, donde persiste una considerable preocupaci贸n sobre la legalidad, la moralidad y la viabilidad de mantener a terroristas no arrepentidos en tal aislamiento y secreto, quiz谩s durante toda su vida. Los oficiales de nivel medio y alto de la CIA comenzaron a argumentar (…) que el sistema era insostenible y desviaba a la agencia de su misi贸n 煤nica de espionaje”[1]

De acuerdo con el art铆culo publicado por el Post, m谩s de 100 terroristas fueron enviados por la agencia central de inteligencia estadounidense a ese sistema encubierto de prisiones, esta cifra es un aproximado pues no inclu铆a a los prisioneros de Iraq.

“Los 30 prisioneros de Al Qaeda est谩n completamente aislados del mundo exterior. Mantenidos en celdas oscuras a veces subterr谩neas, no tienen derechos legales reconocidos, y nadie fuera de la CIA est谩 autorizado a hablar con ellos o incluso verlos, o a verificar de otro modo su bienestar, expresaron funcionarios del gobierno y de los servicios de inteligencia estadounidenses y extranjeros”[2]

Aunque la investigaci贸n del diario The Washington Post fue publicada en 2005, no fue hasta un a帽o despu茅s, que el entonces presidente George W. Bush reconoci贸 en un discurso, la existencia de estas c谩rceles, pero lejos de cuestionarse su accionar aleg贸 que se hab铆a hecho “necesario trasladar a los terroristas a lugares donde pueden ser retenidos en secreto, interrogados por expertos y, cuando sea apropiado, juzgarlos por actos de terrorismo”.[3]

Ese mismo d铆a, el 5 de septiembre de 2006, anunci贸 que 14 terroristas, retenidos bajo el programa de detenci贸n secreto de la CIA, hab铆an sido transferidos a Guant谩namo.

Para conocer las interioridades de lo que sucedi贸 en esas c谩rceles, solo hay una forma, o por los presos o por los carceleros, son las fuentes primarias de informaci贸n. Luego del esc谩ndalo que revel贸 The Washington Post, solo se logaron declaraciones evasivas de funcionarios del gobierno hasta que Bush lo admiti贸 p煤blicamente. Sin embargo, luego de los descubrimientos de Wikileaks sobre los humillantes m茅todos de tortura y las contundentes declaraciones de algunos presos, los perpetradores se vieron obligados a hablar.

“Me encerraba todas las noches en la celda helada, ah铆 estaba tirado en el suelo, desnudo, me aplicaba una luz fuerte en los ojos, y pon铆a m煤sica alta toda la noche. Hubo una noche que me oblig贸 a desnudarme y me mostr贸 fotos de las fuerzas armadas estadounidenses, las puso por todos lados en la celda”. Estas fueron algunas de las terribles experiencias de Mohamedou Ould Slahi, el mauritano que pas贸 14 a帽os encerrado en Guant谩namo sin tener una condena. En una entrevista con el periodista estadounidense John Goetz, este hombre narr贸 varios de sus momentos m谩s dif铆ciles en la c谩rcel.

El mundo conoce sobre Slahi porque 茅l mismo escribi贸 un libro durante su encierro sobre lo que vivi贸 en esos a帽os, titulado Diario de Guant谩namo. Un texto que pudo sacar a la luz, gracias a las cartas que enviaba desde 2005 desde la prisi贸n a su abogado, porque todos los cuadernos que escribi贸 en su celda se los quitaron, a un a帽o de salir de all铆. El libro se convirti贸 en best seller y de ah铆 sali贸 tambi茅n la pel铆cula El Mauritano.

Slahi afirma que fue v铆ctima de tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes tanto en Jordania, como en la base a茅rea de Bagram (Afganist谩n), como despu茅s en Guant谩namo y durante los traslados

Gracias a la implicaci贸n de organizaciones de derechos humanos, consigui贸 ser escuchado por un juez federal de EEUU, el cual dictamin贸 que no hab铆a pruebas que le incriminaran como terrorista, pero antes de eso los propios torturadores de la CIA lo hab铆an obligado a confesar una culpabilidad de cr铆menes que no cometi贸.

El periodista estadounidense John Goetz accedi贸, luego de una investigaci贸n a uno de los hombres que estuvo a cargo de sus interrogatorios. Mohamedou lo conoc铆a como el se帽or X. “Insist铆a en que estuviera atado las veinticuatro horas los siete d铆as de la semana. Yo estaba completamente debilitado porque apenas me daban de comer. Me golpeaba una y otra vez en las costillas, me las rompi贸. Casi me mata, me caus贸 mucho dolor”, relata Slahi.

La identidad del se帽or X no se menciona durante la entrevista con Goetz , pero sus declaraciones tienen un peso valioso para saber lo que sucedi贸 en esas pol茅micas sesiones con Slahi. “Se aplicaron t茅cnicas de interrogatorios mejoradas, “m茅todos brutales que hoy est谩n prohibidos” fueros sus palabras.

The New Yorker tuvo acceso a algunos funcionarios que describieron los m茅todos de interrogatorios de la CIA de esta forma. “Es uno de los programas de tortura m谩s sofisticados y refinados de la historia”, dijo un experto externo familiarizado con el protocolo. “En cada etapa, hab铆a una r铆gida atenci贸n a los detalles. El procedimiento se cumpl铆a casi al pie de la letra. Hab铆a un control de calidad de arriba abajo, y una rutina tan establecida que se llega a un punto en el que se sabe lo que va a decir cada detenido, porque se ha o铆do antes. Estaba casi automatizado. La gente estaba totalmente deshumanizada. La gente se desmoronaba. Era la imposici贸n intencionada y sistem谩tica de un gran sufrimiento disfrazado de proceso legal. Es simplemente escalofriante”.[4]

Las t谩cticas de tortura por parte de la CIA continuaron hasta que el presidente Barack Obama firm贸 una orden ejecutiva para poner fin a estas pr谩cticas, en 2009. No obstante, el tema sigui贸 martillando el tejido pol铆tico de EEUU pues en 2014, el Comit茅 de Inteligencia del Senado revel贸 que la prisi贸n de Guant谩namo era parte de un “programa de detenci贸n secreta indefinida”, en el que se hac铆a uso de violentos m茅todos de tortura.

“En un informe de 6 mil 300 p谩ginas sobre el uso de la tortura bajo la administraci贸n de George W. Bush, se devel贸 que muy altos funcionarios de Washington estuvieron implicados en el uso de la tortura y que entre 80 mil y 100 mil personas han pasado por estas prisiones, muchos de ellos sin siquiera sospechar la raz贸n del por qu茅 fueron asaltados en una calle cualquiera, de una ciudad cualquiera, para despu茅s de ser encapuchados y encadenados, embarcarlos en un avi贸n y depositarlos en alguno de esos centros clandestinos a miles de kil贸metros de sus casas, de sus familias y de sus vidas, para ser sometidos a torturas f铆sicas y psicol贸gicas en las que se les exig铆an datos, informaci贸n, detalles, nombres y lugares de los que las v铆ctimas jam谩s hab铆an tenido noci贸n alguna.[5]

Salt Pit: la c谩rcel oscura de Afganist谩n

Poco tiempo despu茅s de la salida de las tropas estadounidenses de Afganist谩n, los talibanes tuvieron la iniciativa de darle un breve recorrido a la prensa internacional que a煤n se encontraba en el pa铆s por la base secreta de la CIA en Kabul, o lo que quedaba de ella.

Quiz谩s sea esta, la 煤nica c谩rcel secreta, a la cual la prensa tuvo acceso, pero no encontraron mucho. Grandes cantidades de armamento, autos y documentos reducidos a escombros fue lo que pudieron apreciar durante su cobertura, pues d铆as antes, los soldados estadounidenses hab铆an quemado todo lo que pudiera revelar alg煤n vestigio de su actuaci贸n en ese lugar. Sin embargo, ya exist铆an testimonios de c贸mo trataban a los prisioneros, los cuales se adjuntaron a la investigaci贸n del senado estadounidense de 2014.

La llamaban Salt Pit, y fue anteriormente una vieja f谩brica de ladrillos al noreste de Kabul. Sus celdas eran extremadamente estrechas, sin ventanas ni ventilaci贸n ni ba帽os. Los internos eran alimentados compulsivamente por v铆a rectal, seg煤n lo reconoci贸 el propio informe del senado estadounidense de 2014.

Dentro de las torturas que se aplicaron en Salt Pit tambi茅n conocida como Cobalt se usaba frecuentemente obligar a los detenidos a permanecer de pie, impedirles dormir por m谩s de 180 horas seguidas, colgarlos de las manos y someterlos a duchas con agua helada

“En esas prisiones, la temperatura no pasaba de los 10 grados, por lo que el afgano Gul Rahman, que se convirti贸 en la 煤nica v铆ctima comprobada en Salt Pit, muri贸 por hipotermia en noviembre de 2002 despu茅s de haber estado m谩s de dos semanas quej谩ndose del fr铆o y temblando. La CIA jam谩s entreg贸 el cuerpo a su familia ni les comunic贸 su muerte. Posteriormente a esa muerte, quiz谩s como un homenaje, la “Agencia” dispuso colocar 14 calefactores en la prisi贸n, lo que tampoco atemper贸 el fr铆o afgano.”[6]

Las inc贸gnitas contin煤an

Desde 2008 el entonces presidente Barack Obama “orden贸” el cierre de dichos centros de detenci贸n a lo largo del mundo, pero la c谩rcel de Guant谩namo, como otras, contin煤a abierta.

Trasladar a los 39 presos que a煤n quedan all铆 a un centro penitenciario de EEUU saldr铆a mucho m谩s barato para las arcas del Estado, pero eso significar铆a juzgarlos en tribunales de acuerdo a las leyes estadunidenses, reconocer que se han violado sus derechos y que posiblemente, no existen causas reales para su detenci贸n en muchos casos. Que el mundo se entere de una vez y por todas lo que ha sucedido por veinte a帽os en la c谩rcel de Guant谩namo y qui茅nes son los responsables. Eso no est谩 en los planes de Washington por ahora aunque Joe Biden haya prometido cerrar la c谩rcel durante su campa帽a. Ya saben lo que dicen de las promesas y la pol铆tica, no son compatibles.

Adem谩s, mantener abierto la base de Guant谩namo es estrat茅gico para EEUU y forma parte de su afrenta contra la soberan铆a de Cuba, el pa铆s al cual no han logrado doblegar en m谩s de 60 a帽os.

Escribir sobre las c谩rceles secretas de la CIA siempre queda en un acercamiento epitelial al fen贸meno. Los documentos que abordan el tema son pr谩cticamente inaccesibles para la prensa, solo tenemos todo lo que se public贸 por los propios medios y los gobiernos implicados, luego de la revelaci贸n del Post.

La llamada guerra contra el terrorismo se ha reconfigurado, aunque no se descarta la existencia de c谩rceles secretas enmascaradas en alg煤n lugar del planeta. Veinte a帽os despu茅s, vale la pena preguntarse si las torturas de los black sites contestaron alguna pregunta, evitaron alg煤n ataque, salvaron alguna vida, o no fueron m谩s que la evidencia de hasta d贸nde puede llegar el verdadero terrorismo de un sistema. Los testimonios de quienes estuvieron del otro lado de las rejas son la respuesta.

—-

Notas

[1] Priest, D.,(2005, 2 noviembre). CIA Holds Terror Suspects in Secret Prisons. Washington Post. https://www.washingtonpost.com/archive/politics/2005/11/02/cia-holds-terror-suspects-in-secret-prisons/767f0160-cde4-41f2-a691-ba989990039c/

[2] Priest, D.,(2005, 2 noviembre). CIA Holds Terror Suspects in Secret Prisons. Washington Post. https://www.washingtonpost.com/archive/politics/2005/11/02/cia-holds-terror-suspects-in-secret-prisons/767f0160-cde4-41f2-a691-ba989990039c/

[3] Monge, Y. (2006, 7 septiembre). Bush reconoce la existencia de c谩rceles secretas de la CIA en el extranjero. El Pai颅s. https://elpais.com/diario/2006/09/07/internacional/1157580004_850215.html [4]Mayer, J. (2007, 5 agosto).

[4] The C.I.A.’s Black Sites. The New Yorker. https://www.newyorker.com/magazine/2007/08/13/the-black-sites

[5] A. (2019, 26 marzo). EEUU: Prisiones secretas o una temporada en el infierno. Desinform茅monos. https://desinformemonos.org/estados-unidos-prisiones-secretas-o-una-temporada-en-el-infierno/

[6] A. (2019, 26 marzo). EEUU: Prisiones secretas o una temporada en el infierno. Desinform茅monos. https://desinformemonos.org/estados-unidos-prisiones-secretas-o-una-temporada-en-el-infierno/

Al Mayadeen / La Haine