De parte de Socialismo Libertario August 17, 2021 63 puntos de vista

Los talibanes han tomado Kabul y est谩n restableciendo un emirato isl谩mico, su orden del terror. Es una nueva y tr谩gica prueba de los peligros de esta 茅poca.

En primer lugar, son evidentes la debacle y la decadencia del sistema democr谩tico y de su liderazgo estadounidense. Washington, a la cabeza de una coalici贸n en la que tambi茅n participaba Italia, ha conducido en Afganist谩n la guerra m谩s larga de la historia y ha fracasado en todo 鈥搗isto que los objetivos eran derribar a los talibanes, eliminar el terrorismo e instaurar la democracia. La verdad es esta, diga lo que diga Biden, que ahora ni siquiera es capaz de admitir la derrota. Asesinan sin piedad sin saber imponer su 鈥減ax democr谩tica鈥 y no saben ni siquiera perder una guerra.

Frente a tal decadencia democr谩tica, otros monstruos encuentran espacios in茅ditos: como los talibanes, que encarnan un islamismo retr贸grado y totalitario, terrorista e hiperpatriarcal. El 茅xito de estos criminales despu茅s de 20 a帽os de guerra es y ser谩, por desgracia, un incentivo para toda la galaxia de formaciones afines.

No deben pasar desapercibidas la complicidad y la semejanza entre los terroristas isl谩micos de Kabul y los democr谩ticos de Washington, aunque combatan entre s铆: los talibanes han nacido y crecido gracias a los servicios secretos de Pakist谩n, aliado estrat茅gico de los EEUU en Asia. La Casa Blanca y los talibanes han negociado c铆nicamente en Qatar durante a帽os y han firmado en febrero de 2020 un acuerdo que preve铆a la retirada de las tropas estadounidenses despu茅s de 14 meses. El jefe de la delegaci贸n talibana era Abdul Ghani Baradar 鈥揳ctual hombre fuerte talib谩n鈥 excarcelado por la administraci贸n Trump para que presidiera estas negociaciones. Lo que hemos dicho respecto a Al Qaeda y la Casa Blanca despu茅s del atentado de las Torres Gemelas de 2001 vale hoy para los talibanes y la administraci贸n de EEUU: incluso con todas sus diferencias, son monstruos gemelos.

Desgraciadamente, la tr谩gica derrota de las revoluciones de 2011 en Siria y Egipto 鈥揷uyos protagonistas, muchos de los cuales eran mujeres y ni帽os, reivindicaban libertad y dignidad鈥 ha reforzado dictadores, guerras y terrorismos de cualquier catadura, facilitando estos y otros tr谩gicos desarrollos.

鈥淣o contamos para nada, porque somos afganos鈥, dice entre l谩grimas una joven en un v铆deo que ha circulado estos d铆as. Es verdad. No les importaba nada la gente com煤n a los colonialistas ingleses, que llevaron a cabo tres guerras en el pa铆s entre 1800 y 1900. Ni tampoco le import贸 al Kremlin, que invadi贸 el pa铆s con la Armada Roja desde 1979 al 89. Ni les importan las mujeres y los ni帽os a la Casa Blanca que durante otros veinte a帽os ha martirizado esta tierra con la guerra a los talibanes. Sobre los pueblos afganos se han abatido los males del colonialismo y de la 鈥淕uerra fr铆a鈥, de la decadencia belicista del sistema democr谩tico, incluidos los monstruos gemelos. Es m谩s, Estados como China 鈥搒eguida por Rusia鈥 est谩n hoy m谩s que disponibles para los talibanes por sus sucios intereses.

La suerte de estos pueblos importa, en cambio, para quien est谩 de parte de quien sufre y de las v铆ctimas inocentes. Quien permanece en el pa铆s, quien busca y buscar谩 refugio en otros lugares, tambi茅n en los nuestros, merece respeto y solidaridad, por tanto una acogida humana y digna para todos los refugiados.

17 de agosto, 11:00