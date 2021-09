–

El presidente de la Asociaci贸n de T茅cnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, cree que las notificaciones que realiz贸 la Fiscal铆a al rey em茅rito, inform谩ndole de la apertura de diligencias, fueron suficientes, pese a la falta de concreci贸n, para que las posteriores regularizaciones realizadas por don Juan Carlos I no le exoneren del posible delito fiscal. El teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ignacio Campos, remiti贸 tres notificaciones con acuse de recibo al abogado del anterior jefe del Estado, Javier S谩nchez-Junco, en junio, noviembre y diciembre de 2020, inform谩ndole de la apertura de tres investigaciones sobre hechos que podr铆an tener “relevancia penal” para su cliente e invit谩ndole a personarse en las mismas. Las regularizaciones, por valor de 678.393 euros y de 4,4 millones se presentaron en diciembre de 2020 y febrero pasado, respectivamente. Varios dirigentes de Podemos han reaccionado este lunes a la noticia criticando al anterior jefe del Estado, mientras que la mayor铆a de partidos pol铆ticos han pedido respeto a la actuaci贸n de la Justicia tras la noticia publicada este lunes en EL PA脥S sobre la notificaci贸n a Juan Carlos I que le hizo el fiscal del Supremo sobre dos causas antes de regularizar.

Aunque en las notificaciones no se especificaban los delitos por los que estaba siendo investigado don Juan Carlos, ni siquiera si se trataba de una deuda tributaria o de otro asunto, el hecho de que se le invitara a personarse en las diligencias ser铆a suficiente para cumplimentar lo previsto en el art铆culo 305.4 del C贸digo Penal, seg煤n Cruzado. Dicho art铆culo se帽ala que, para que la regularizaci贸n exima del delito, debe presentarse antes de que el fiscal “realice actuaciones que le permitan [al presunto defraudador] tener conocimiento formal de la iniciaci贸n de las diligencias”. En su opini贸n, la invitaci贸n permit铆a al rey em茅rito tener conocimiento del contenido de las actuaciones y, si no lo tuvo, es porque voluntariamente descart贸 personarse en las mismas.

El presidente de la asociaci贸n de t茅cnicos de Hacienda reconoce que tambi茅n cabe hacer la interpretaci贸n contraria: que la notificaci贸n no imped铆a realizar la regularizaci贸n dado su car谩cter gen茅rico. Y ello porque el art铆culo 305.4 del C贸digo Penal, que es muy preciso a la hora de se帽alar qu茅 debe incluir la notificaci贸n de la Agencia Tributaria (el “inicio de actuaciones de comprobaci贸n o investigaci贸n tendentes a la determinaci贸n de las deudas tributarias objeto de la regularizaci贸n”) no especifica qu茅 debe contener la notificaci贸n de la Fiscal铆a. Cruzado se pregunta, no obstante, cu谩l era el objetivo de la notificaci贸n al rey em茅rito si no era frustrar una regularizaci贸n exculpatoria ni tampoco ten铆a previsto llamarlo a declarar.

Las fuerzas pol铆ticas han reaccionado de manera desigual ante la noticia, adelantada por EL PA脥S, de que la Fiscal铆a notific贸 al rey em茅rito la apertura de las diligencias antes de que este presentar谩 sus dos sucesivas regularizaciones. Desde el Partido Socialista (PSOE) han evitado pronunciarse. “No vamos a valorar filtraciones ni investigaciones judiciales en curso. Nuestra posici贸n es dejar trabajar a la Justicia y a los 贸rganos competentes en cada circunstancia”, ha afirmado Eva Granados, viceprimera secretaria del PSC y portavoz del Comit茅 Organizador del 40.潞 Congreso que el PSOE celebrar谩 del 15 al 17 de octubre en Valencia. “Se debe dejar trabajar a la Justicia”, ha insistido.

Tambi茅n ha sido lac贸nico el PP. El principal partido de la oposici贸n “respeta los procedimientos judiciales”, al tiempo que reivindica “el derecho a la presunci贸n de inocencia del rey em茅rito” y declara su “respeto al legado clave de Juan Carlos I para la democracia y las libertades”, seg煤n fuentes de la direcci贸n popular.

Cr铆ticas desde Podemos

Por el contario, los dirigentes de Podemos han salido en tromba para criticar al anterior jefe del Estado. Pablo Echenique, portavoz en el Congreso de los Diputados, ha asegurado este lunes a trav茅s de Twitter que Juan Carlos I “es formalmente un pr贸fugo de la justicia” porque sus regularizaciones “no valen”. Gerardo Pisarello, secretario primero de la Mesa del Congreso, ha afirmado que “ampararse despu茅s de esto en la presunci贸n de inocencia es una burla m谩s a la ciudadan铆a”. Isa Serra, portavoz del partido ha insistido en que debe investigarse lo sucedido. “Si le hab铆an avisado, eso no es una regularizaci贸n legal, sino que tiene que ser investigado. No solamente por los posibles delitos ya cometidos y la corrupci贸n por parte del rey em茅rito, sino por lo que estamos conociendo, que es algo grav铆simo y que demuestra que esa supuesta regularizaci贸n fiscal no vale”. Tambi茅n la portavoz Izquierda Unida, Sira Rego, ha se帽alado que lo conocido confirma que “no todos somos iguales ante la ley”. “Esto ya es una evidencia”, ha insistido.

En Ciudadanos tambi茅n han evitado entrar a valorar la noticia publicada por EL PA脥S. Daniel P茅rez, vicesecretario general del partido, ha alegado desconocer “a fondo si se dan o no las condiciones o si se cumplen o no los requisitos” que impiden exonerar al em茅rito del delito fiscal. P茅rez ha reiterado su mensaje de anteriores ocasiones: “Somos un partido claramente constitucionalista y queremos siempre que la Justicia act煤e, que se cumplan todos los pasos y todos los tr谩mites y procedimientos que contempla nuestro ordenamiento jur铆dico. Nunca hemos ocultado que lo que se ha sabido, siempre respetando la presunci贸n de inocencia del rey Juan Carlos, nos ha causado una profunda decepci贸n y tristeza, pero nunca hemos permitido ni vamos a permitir que se intente juzgar o llevar al banquillo a la instituci贸n, es decir, a la Corona, a partir de lo que es la persona. La Corona de Espa帽a est谩 representada de forma ejemplar por su majestad Felipe VI, y nadie va a conseguir que Ciudadanos entre en el juego de tratar de atacar al hijo poniendo el foco sobre el padre”, ha a帽adido P茅rez.

Con informaci贸n de Paula Chouza, Jos茅 Marcos, Virginia Mart铆nez y Elsa G. de Blas.

EL INCIERTO DOMICILIO FISCAL DE JUAN CARLOS I

El art铆culo 9 de la ley del IRPF de 2006 se帽ala que un contribuyente se considera residente habitual en Espa帽a cuando pasa m谩s de 183 d铆as en territorio espa帽ol durante un a帽o natural. Juan Carlos I lleva m谩s de la mitad de este a帽o en Abu Dabi, por lo que en teor铆a no ser铆a residente fiscal en Espa帽a en 2021. Sin embargo, el convenio de doble imposici贸n entre Espa帽a y Emiratos 脕rabes Unidos de 2006 se帽ala que solo se consideran residentes fiscales en dicho pa铆s a los nacionales emirat铆es, por lo que la Hacienda espa帽ola no puede darle ese tratamiento al rey em茅rito. Entonces 驴d贸nde debe tributar el anterior jefe del Estado sus ingresos de este a帽o? El mismo art铆culo de la ley del IRPF se帽ala que, adem谩s de los d铆as de residencia, se considerar谩 residentes en Espa帽a a aquellos cuyo “n煤cleo principal o la base de sus actividades o intereses econ贸micos, de forma directa o indirecta” radique en Espa帽a. Y se帽ala, como indicio, el hecho de que residan habitualmente en Espa帽a “su c贸nyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad que dependan de aquel”. De acuerdo con estos criterios, la Asociaci贸n de T茅cnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) considera que el rey em茅rito debe ser considerado residente fiscal en Espa帽a al residir su esposa la reina Sof铆a y radicar el “n煤cleo de sus actividades e intereses econ贸micos”.

