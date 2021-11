Los teléfonos móviles de los activistas palestinos fueron pirateados con un programa espía de la NSO (Pegasus), según la organización FLD

Stephanie Kirchgaessner and Michael Safi, 8 Nov 2021

The Guardian

Los tel茅fonos m贸viles de seis defensores de los derechos humanos palestinos, algunos de los cuales trabajan para organizaciones que han sido acusadas recientemente -y de forma controvertida- por Israel de ser grupos terroristas, fueron previamente pirateados por un sofisticado software esp铆a fabricado por NSO Group, seg煤n un informe.

Los hallazgos de FLD fueron confirmados independientemente con “alta confianza” por expertos t茅cnicos de Citizen Lab y el laboratorio de seguridad de Amnist铆a Internacional, las principales autoridades mundiales en este tipo de hackeos. [Seg煤n Al Mayadeen , cuatro de los seis iPhones pirateados utilizaron exclusivamente tarjetas SIM emitidas por compa帽铆as de telecomunicaciones israel铆es con n煤meros de c贸digo de 谩rea israel铆es +972, dijeron los investigadores de Citizen Lab y Amnist铆a}

Las investigaciones realizadas por The Guardian y otros medios de comunicaci贸n han revelado m煤ltiples casos de gobiernos que utilizan programas esp铆a NSO para atacar a periodistas y defensores de los derechos humanos que son percibidos como amenazas, a menudo por parte de reg铆menes autocr谩ticos, como Arabia Saud铆, a los que se les ha vendido la tecnolog铆a. En el pasado, los objetivos han sido la prometida y la esposa del periodista asesinado Jamal Khashoggi, as铆 como Carine Kanimba, la hija del disidente ruand茅s encarcelado Paul Rusesabagina. La NSO ha dicho que investiga todas las denuncias de abusos y que su tecnolog铆a est谩 destinada a ser utilizada por los gobiernos para luchar contra el terrorismo y otros delitos graves.

El caso de los seis palestinos tambi茅n plantea nuevos interrogantes sobre la forma en que Israel puede utilizar programas de espionaje para atacar a quienes critican al gobierno o a otras personas que se consideran una amenaza para el pa铆s.

El gobierno de Biden incluy贸 la semana pasada a NSO [y tambi茅n a Candiru] en una lista negra de Estados Unidos, una medida que dificultar谩 enormemente que la empresa israel铆 adquiera cualquier tecnolog铆a o servicio de origen estadounidense. La administraci贸n dijo que tom贸 la decisi贸n tras encontrar pruebas de que el fabricante israel铆 de programas esp铆a hab铆a actuado “en contra de la pol铆tica exterior y los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos”.

No hay pruebas t茅cnicas que confirmen que el Estado de Israel orden贸 los hackeos de los seis palestinos, pero tres de las seis personas trabajan para organizaciones que han sido objeto de ataques y acusaciones de delitos por parte de las autoridades israel铆es. NSO ha afirmado que s贸lo vende sus programas esp铆a a clientes gubernamentales con el fin de luchar contra los delitos graves y el terrorismo, y que la empresa est谩 estrechamente regulada por el Ministerio de Defensa israel铆. Un portavoz de NSO Group dijo: “Debido a consideraciones contractuales y de seguridad nacional, no podemos confirmar ni negar la identidad de nuestros clientes gubernamentales. Como ya dijimos en el pasado, NSO Group no maneja los productos por s铆 misma; la empresa concede licencias a organismos gubernamentales autorizados para hacerlo, y no conocemos los detalles de las personas vigiladas.

“NSO Group desarrolla tecnolog铆as cr铆ticas para el uso de las fuerzas del orden y las agencias de inteligencia de todo el mundo para defender al p煤blico de los delitos graves y el terror. Estas tecnolog铆as son vitales para los gobiernos frente a las plataformas que utilizan los delincuentes y los terroristas para comunicarse de forma ininterrumpida.”

El gobierno israel铆 no respondi贸 inmediatamente a una solicitud de comentario de The Guardian. La oficina del primer ministro israel铆 y el Ministerio de Defensa negaron que Pegasus se hubiera utilizado para piratear los tel茅fonos de los palestinos, seg煤n el New York Times.

Los grupos en cuesti贸n son conocidos por documentar las denuncias de abusos de los derechos humanos por parte de Israel y la Autoridad Palestina. Los seis son Al-Haq, Addameer, Defensa de los Ni帽os Internacional – Palestina, el Centro Bisan de Investigaci贸n y Desarrollo, la Uni贸n de Comit茅s de Mujeres Palestinas y la Uni贸n de Comit茅s de Trabajo Agr铆cola.